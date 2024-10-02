Цикорий: польза, вред и противопоказания для его применения Как цикорий влияет на здоровье и можно ли его пить вместо кофе

Много лет цикорий использовали в основном в качестве корма для животных, но в последнее время его все чаще употребляют как альтернативу кофе. Он содержит питательные, минеральные и биоактивные вещества, которые благоприятно влияют на организм человека. О пользе и вреде цикория, противопоказаниях для его употребления и способах приготовления — в материале «Газеты.Ru».

Что такое цикорий

Цикорий (Cichorium intybus) — это многолетнее травянистое растение семейства астровых (Asteraceae). Его высота варьируется от 30 до 120 см. Стебли растения прямостоячие и ветвистые, а листья продолговатые и отличаются зубчатыми краями. Цветы яркие, чаще всего синие или голубые, но иногда встречаются белые или розоватые.

Цикорий считается одним из древнейших растений, используемых человеком. Упоминания о нем можно найти в медицинских текстах древних египтян. Родина растения — Средиземноморье и Евразия, но сейчас цикорий распространен повсеместно, в том числе в Северной Америке, где он был натурализован.

Как применяли цикорий в древности Еще в древнем Египте люди использовали цикорий как лекарственное растение. Они считали, что он помогает очищать кровь и нормализует пищеварение, а также применяли его как средство для улучшения работы печени.



В средневековой Европе цикорий выращивали в монастырских садах, где монахи занимались сбором и исследованием лекарственных растений. В то время цикорий применяли для лечения заболеваний печени, желчного пузыря, а также для улучшения пищеварения.

Один из самых интересных способов применения цикория был изобретен в XVIII–XIX веках, когда его корни начали использовать в качестве заменителя кофе. Это произошло в Европе. Из-за торговых ограничений и войн поставки кофе стали нерегулярными, поэтому цикорий выступил альтернативой. Из обжаренных корней цикория получался напиток, который по вкусу напоминал кофе, но не содержал кофеина.

Разновидности цикория

Существует несколько основных видов и подвидов цикория, каждый из которых используется по-разному.

Корневой цикорий. Корень этого растения используют для приготовления заменителя кофе, что особенно популярно в Европе.

close Корневой цикорий Madeleine Steinbach/Shutterstock/FOTODOM

Итальянский цикорий (Cichorium intybus var. foliosum) , известный также как радиккьо. Употребляется в пищу как листовой овощ. Листья бывают красными или зелеными с характерной горчинкой. Этот подвид часто добавляют в салаты, но его также можно жарить или тушить.

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Эндивий (Cichorium endivia). Это другой распространенный вид цикория, который выращивают ради его листьев. Он бывает двух типов: широколистный эндивий (Escarole) — с более мягким вкусом и крупными листьями; кудрявый эндивий (Frisee) — с тонкими и более горькими листьями. Оба вида часто добавляют в салаты.

close Эндивий (Cichorium endivia) La Huertina De Toni/Shutterstock/FOTODOM

Витлуф (Witloof). Это разновидность цикория, которую выращивают в темноте для получения побегов с белыми или бледно-желтыми листьями. По вкусу они нежные, с умеренной горечью, поэтому их часто используют в салатах или подают запеченными с сыром.

close Витлуф (Witloof) pilipphoto/Shutterstock/FOTODOM

Польза цикория

Цикорий обладает множеством полезных свойств, благодаря которым его активно используют в медицине, диетологии и кулинарии. Так, он является источником биологически значимых элементов (калия, железа, кальция и др.), витаминов (A, B1 , B2 , C), а также биоактивных соединений (инулин, производные кумарина, цикориевая кислота, фенольные кислоты), которые оказывают оздоровительное воздействие на организм человека.

Улучшение пищеварения

Цикорий особенно известен своим благотворным влиянием на пищеварительную систему, отметила в беседе с «Газетой.Ru» врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова. Его корни содержат большое количество инулина — пребиотика, который способствует росту полезных бактерий в кишечнике. Инулин помогает:

улучшить микрофлору кишечника, поддерживая баланс полезных бактерий, таких как бифидобактерии;

стимулировать выработку желудочного сока и пищеварительных ферментов, что способствует лучшему усвоению пищи;

облегчить работу кишечника, помогая при запорах и улучшая перистальтику.

Поддержка работы печени

Цикорий традиционно использовался для улучшения функции печени. Горькие вещества, такие как интибин, стимулируют выработку желчи, что помогает организму более эффективно выводить токсины и поддерживать нормальную работу печени и желчного пузыря. По данным ряда исследований, добавление цикория может оказывать потенциальное гепатопротекторное действие (повышение защиты клеток печени и улучшение их способности обезвреживать токсины) у некоторых категорий пациентов.

Регуляция уровня сахара в крови

Цикорий помогает снизить уровень сахара в крови. Кроме того, содержащийся в нем инулин, может способствовать снижению веса и улучшению липидного обмена у людей с преддиабетом. Это делает цикорий полезным для тех, у кого есть предрасположенность к этому заболеванию.

Мочегонное действие

Цикорий обладает мягким мочегонным эффектом, что помогает выводить лишнюю жидкость из организма и снижать отеки. Это свойство также способствует поддержанию нормального артериального давления, так как избыточная жидкость может его повышать.

Польза для сердца

Потребление цикория может снизить уровень «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности, ЛПНП) и, в некоторых случаях, повысить уровень «хорошего» холестерина (липопротеинов высокой плотности, ЛПВП). Это может способствовать снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и гипертония. Инулин также может помочь снизить уровень триглицеридов, что дополнительно поддерживает здоровье сердца.

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Противовоспалительные свойства

Цикорий содержит антиоксиданты и противовоспалительные соединения, которые помогают уменьшить воспаление в организме. Исследование на свиньях показало, что диета с добавлением сушеного корня цикория может оказывать противовоспалительное действие и влиять на липидный обмен.

Укрепление иммунной системы

Инулин, как пребиотик, поддерживает здоровье кишечника, который является важной частью иммунной системы. Здоровая микрофлора помогает бороться с патогенными микроорганизмами и укрепляет иммунитет. Регулярное употребление цикория может помочь улучшить сопротивляемость организма инфекциям.

Польза для кожи

Цикорий оказывает благотворное воздействие на состояние кожи благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. В народной медицине его использовали для лечения кожных заболеваний — экзем и акне. Кроме того, это растение помогает очищать кровь, что также положительно сказывается на состоянии кожи.

Цикорий стимулирует аппетит. Улучшает работу пищеварительных органов при вялом пищеварении — гастрите с низкой секреций. Оказывает гликемическое действие, то есть при легких формах сахарного диабета, особенно при II типе, цикорий можно использовать как сахаропонижающий напиток. Людям с лишним весом, у которых повышен уровень глюкозы в крови, тоже можно рассматривать цикорий для ежедневного использования. Он также обладает мягким желчегонным действием. Анна Белоусова Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

Кому противопоказан цикорий

Хотя цикорий и обладает множеством полезных свойств, он может оказывать негативное влияние на здоровье при определенных состояниях или при чрезмерном употреблении. Важно учитывать противопоказания и возможные побочные эффекты, чтобы избежать нежелательных последствий. В случае сомнений — посоветуйтесь со своим лечащим врачом.

Аллергия

Люди, склонные к аллергическим реакциям на растения семейства сложноцветных (Asteraceae), такие как ромашка, амброзия, маргаритки и подсолнечник, могут столкнуться с аллергической реакцией на цикорий. Аллергия может проявляться в виде кожных высыпаний, зуда, отека или затрудненного дыхания.

Желчнокаменная болезнь

Цикорий стимулирует выработку желчи, что полезно при нормальной работе печени, но может быть опасно для людей с камнями в желчном пузыре. Усиленное выделение желчи может спровоцировать движение камней. Это влечет закупорку желчных протоков и вызывает сильную боль. В запущенных случаях может понадобиться хирургическое вмешательство.

Цикорий содержит оксалаты кальция, поэтому его применение противопоказано людям, страдающим от оксалурии. В этих случаях цикорий в качестве заменителя кофе на каждый день или даже на несколько раз в неделю не рассматривается вообще. Анна Белоусова Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

Беременность и кормление грудью

Беременным женщинам употреблять цикорий следует с осторожностью, так как он может стимулировать сокращения матки, что теоретически может привести к повышенному риску выкидыша или преждевременных родов. Особенно важно избегать употребления цикория в больших дозах и в виде концентрированных напитков или настоев.

Хотя нет доказанных научных данных, касающихся безопасности цикория для кормящих матерей, врачи советуют воздерживаться от его чрезмерного употребления во время грудного вскармливания, чтобы избежать возможных негативных эффектов для младенца.

Гастрит и язва желудка

Горькие вещества, содержащиеся в цикории, могут раздражать слизистую оболочку желудка и вызывать обострение гастрита или язвенной болезни. Если у вас есть заболевания желудка, цикорий может усиливать неприятные симптомы — изжогу, боль или воспаление.

Как выбрать качественный цикорий для напитка

Продукт выпускается в нескольких формах: порошковый, растворимый (гранулированный) и жидкий экстракт. Порошковый цикорий обычно считается более полезным, так как он проходит меньшую обработку.

При выборе цикория стоит внимательно изучить состав: предпочтение следует отдавать продуктам с чистым цикорием без добавления искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов. Если в составе есть природные добавки, важно убедиться в их натуральности и качестве.

Происхождение цикория также имеет значение. Лучшее качество обычно обеспечивают производители из Европы (например, Франция, Бельгия), а также стран СНГ. Обращайте внимание на страну происхождения сырья и репутацию бренда.

Качественный цикорий имеет однородный цвет — от светло-коричневого до темно-коричневого. Порошок или гранулы не должны скатываться в комки или содержать примеси, а растворимый цикорий должен легко растворяться в воде без осадка.

Аромат качественного цикория приятный, с кофейными нотками и легкой горчинкой, а если запах слишком резкий или химический, это может свидетельствовать о низком качестве или неправильном хранении. Вкус цикория должен быть мягким с характерной горчинкой. Слишком горький или кислый оттенок может указывать на плохое качество или неправильную обработку сырья.

Упаковка продукта также играет особую роль — она должна быть герметичной, чтобы предотвратить попадание влаги и сохранить свойства цикория. Выбирайте цикорий в герметичных пакетах с замками или в банках с крышками. Не забудьте проверить срок годности продукта: чем свежее цикорий, тем дольше сохранятся его полезные свойства.

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Как приготовить цикорий

Цикорий — универсальный продукт, который можно использовать в разных формах: как заменитель кофе, в составе салатов или в качестве добавки к различным блюдам. На вкус конечного продукта влияет процесс приготовления, поэтому стоит отнестись к этому внимательно.

Цикорий в качестве заменителя кофе

Наиболее распространенный способ использования цикория — это приготовление заменяющего кофе напитка. Для этого используют корни цикория, которые предварительно высушивают и обжаривают.

«Цикорий активно в свое время предлагали пить гипертоникам, но на самом деле как кофезаменитель он вошел в обиход в советский период, потому что кофе был достаточно дорогим привозным продуктом. Цикорий может действительно заменить этот напиток кофеманам-гипертоникам, которым надо отказываться от кофе», — уточнила врач-диетолог.

Варианты цикория:

Порошковый цикорий — мелко измельченный порошок из обжаренных корней.

Растворимый цикорий — готовые гранулы, которые быстро растворяются в горячей воде.

Жидкий экстракт цикория — концентрированный продукт, который добавляют в напитки.

Ингредиенты:

1–2 чайные ложки порошкового/растворимого цикория или 1 чайная ложка жидкого экстракта цикория;

200–250 мл воды;

молоко, сахар, мед, специи (корица, кардамон) — по желанию.

Способ приготовления:

Порошковый цикорий. Вскипятите воду или подогрейте ее до горячего состояния, но не доводите до бурного кипения. Добавьте 1–2 чайные ложки порошкового цикория в чашку. Залейте кипятком и перемешайте. Дайте напитку настояться 2–3 минуты. По желанию добавьте в напиток молоко, сахар, мед или специи.

Растворимый цикорий. Просто добавьте 1–2 чайные ложки растворимого цикория в чашку с горячей водой. Хорошо перемешайте и добавьте по вкусу молоко, сахар, мускатный орех и т.д.

Жидкий экстракт цикория. Добавьте 1 чайную ложку жидкого экстракта в горячую воду. Размешайте и добавьте сахар или мед по вкусу. Для более насыщенного вкуса можно смешивать цикорий с кофе в пропорции 1:1. Корица, ваниль или мускатный орех придадут аромат и новые вкусовые нотки.

Цикорий в салатах

Цикорий можно употреблять в виде свежих листьев, которые добавляют в салаты для придания легкой горчинки и хрустящей текстуры. В пищу идут салатные виды цикория (например, радиккьо или витлуф).

Ингредиенты:

1–2 кочана бельгийского цикория (витлуф) или листья радиккьо;

свежие овощи (например, огурцы, помидоры, болгарский перец);

сыр (пармезан, фета), орехи, сухофрукты (изюм, клюква);

2 ч. л. масла для заправки (оливковое, льняное);

1 ч. л. лимонного сока или уксуса;

соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Отделите листья цикория и тщательно промойте их под холодной водой. Нарежьте их крупно. Добавьте к цикорию любые свежие овощи, которые вам нравятся (например, помидоры, огурцы, болгарский перец). Далее используйте сыр, если хотите придать салату более насыщенный вкус. Для заправки нужно смешать оливковое масло с лимонным соком или уксусом. Добавьте соль и перец по вкусу, можно также добавить немного меда для баланса горечи. Сухофрукты, такие как клюква или изюм, помогут скрасить горечь цикория. Орехи (например, грецкие или кедровые) добавят новые вкусовые оттенки и приятный хруст.

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Цикорий в качестве добавки

Цикорий благодаря своим пребиотическим и пищеварительным свойствам может подойти в качестве добавки в другие блюда. Корень цикория можно использовать в супах и рагу, а также для приготовления настоек и чаев.

Супы. Обжарьте измельченный корень цикория вместе с овощами перед добавлением бульона. Это придаст блюду легкую горчинку и улучшит пищеварение.

Рагу и тушеные блюда. Добавляйте измельченный или нарезанный корень цикория в тушеные блюда, такие как рагу или мясной гуляш, для придания дополнительного аромата и текстуры.