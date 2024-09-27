Как ухаживать за каланхоэ, чтобы растение пышно цвело Как разводить каланхоэ в домашних условиях: правила ухода

Каланхоэ любят за пышное цветение и неприхотливость: оно может радовать цветами круглый год, не требуя частого полива, пересадок и подкормки. У цветоводов особенно в почете небольшое аккуратное каланхоэ Блоссфельда, хотя для комнатного разведения годятся десятки других видов. Как вырастить у себя это красивое растение и какие приметы с ним связаны — в материале «Газеты.Ru».

Что такое каланхоэ: особенности растения

Вероятная родина каланхоэ — тропические регионы, омываемые Индийским океаном. В дикой природе растение встречается на Мадагаскаре. Некоторые виды достигают в высоту 3–4 метров, среди них есть полукустарники и даже лианы.

Растение происходит из семейства Толстянковых — туда же входит, например, известное многим растениеводам «денежное дерево».

Каланхоэ лучше всего растет в полутени, в хорошо дренирующейся почве — то есть той, из которой легко и не застаиваясь уходит влага. Растение чувствительно к холоду: при температуре ниже 10–12°C оно может погибнуть. Размножается цветок черенками от стеблей и листьев, выводковыми почками, которые производит само, и семенами.

Самый популярный для разведения вид — каланхоэ Блоссфельда (в честь немецкого селекционера Роберта Блоссфельда) — ценят за пышную шапку цветков. Они появляются с начала зимы до начала лета, то есть тогда, когда многие комнатные растения не цветут. При должном уходе может цвести и круглый год. Каланхоэ Блоссфельда вырастает до 30 см в высоту.

Мясистые листья растения округлые, яйцевидные, волнистые по краю. Цветки мелкие, до 1 см в диаметре, собраны в соцветия-кисти. Могут быть четырехчленными, а могут иметь множество лепестков и быть более пышными, многоярусными. Природный цвет — темно-красный, но садоводы вывели растения с розовыми, малиновыми, белыми, желтыми и оранжевыми цветами.

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Другой популярный вид — каланхоэ Дегремона — обычно выращивают в лекарственных целях, а не для красоты. Это растение с прямым стеблем вырастает до 1 м в высоту. Листья у него крупные, зубчатые, достигают в длину 12–15 см и имеют по краям небольшие зубцы. Именно на зубцах образуются дочерние растеньица — выводковые почки. Падая, они укореняются при достаточно влажной почве. Во время цветения на этом виде каланхоэ распускаются розовые колокольчики, но часто после этого растение погибает.

Происхождение названия Есть две версии происхождения названия растения. Первая — от китайского «kalan chauhuy» — «то, что падает и растет». В этом случае название, вероятно, связано с тем, что у некоторых видов прямо на листьях растут «детки», которые, падая на землю, прорастают.



Другая версия — от древнеиндийского «kalanka-» («пятно» или «ржавчина») и «chaya» («блеск»). Возможно, это связано с блестящими, а иногда красноватыми листьями индийского каланхоэ дольчатого.

Виды каланхоэ

В качестве комнатных растений также выращивают:

каланхоэ пушистолистное — имеет красивые толстые листья с белой опушкой и бледно-розовые цветки;



каланхоэ мраморное — отличается относительно плоскими яйцевидными бледными листьями с пурпурными точками или линиями;



каланхоэ перистое — имеет мощный стебель, растущий до 1 м в высоту, а цветет розеткой из свисающих колокольчиков;



каланхоэ четырехлистное (метельчатоцветковое) — отличается пышной розеткой из красивых округлых листьев с зазубринами, серовато-зеленых к корню и коричнево-красных к краю;



каланхоэ Люси — растение с красивыми волнистыми зеленовато-красными листьями;



каланхоэ войлочное — необычный цветок с толстыми продолговатыми пушистыми листьями, имеющими коричневый край;



каланхоэ дольчатое — имеет длинные мясистые листья с заострениями («оленьи рожки») и золотистые цветки.

Все эти подвиды настолько разные внешне, что несведущий человек даже не заподозрит, что они относятся к одному роду.

Как ухаживать за каланхоэ

Под каланхоэ лучше взять рыхлый, легкий грунт, а на дно насыпать дренаж — керамзит или, на худой конец, камни. В плохо отводящей воду глинистой почве и торфе растение может сгнить. Полив должен быть умеренным и нечастым.

Расположить цветок лучше в полутени, ни в коем случае не под прямыми солнечными лучами. Но и в глубине комнаты, в темном углу, каланхоэ не понравится: оно не станет пышно цвести, а зелень будет бледной.

Цветок не любит жару и сухой воздух. В отличие от многих других цветущих растений, не нуждается в досвечивании фитолампой. Но при этом растение любит просторные горшки, так как его корни развиваются вширь.

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Обрезку, пересадку и размножение лучше проводить весной. После покупки пересаживать каланхоэ в горшок можно спустя минимум пару недель — цветку понадобится время, чтобы освоиться в новом пространстве.

Подкармливать каланхоэ лучше летом, и в это же время можно немного усилить полив. Этому растению подходят удобрения для суккулентов (растений, способных накапливать влагу в тканях, и потому устойчивых к засухе). Но чересчур увлекаться подкормкой цветущих видов каланхоэ не стоит — куст начнет разрастаться, а цвести не будет.

После цветения стоит обрезать засохшие части растения. Можно немного проредить куст и придать ему форму: убрать разросшиеся нижние ярусы или слишком высокие «стрелки».

Каланхоэ прекрасно размножается черенками: достаточно срезать веточку и поставить на какое-то время в воду, чтобы она дала корни. То же самое можно проделать с листом. Также можно отсадить часть куста при пересадке.

Каланхоэ, как любое комнатное растение, подвержено паразитированию вредных насекомых вроде мучнистого червеца и фитофторозу. К счастью, это случается редко.

Избавиться от напасти можно с помощью специальных средств, которые лучше приобретать в специализированных магазинах для садоводов. В интернете можно встретить советы промывать цветок мылом или спиртосодержащими средствами, но так можно либо потерять время, либо вовсе навредить растению.

Каланхоэ в народной медицине

Каланхоэ Дегремона используют в быту для лечения разных заболеваний. Считается, что сок растения обладает кровоостанавливающими, ранозаживляющими и противовоспалительными свойствами. Также у него нашли противораковые свойства — но пока они проявились только в пробирке, а не в человеческом организме, так что о пользе растения при онкологических заболеваниях говорить преждевременно.

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Небольшую рану сок каланхоэ действительно может помочь заживить. Но народные целители пытаются использовать его шире: при лечении заболеваний полости рта и глаз, гинекологических травм, ОРВИ и простуды. Сок каланхоэ закапывают в глаза, уши и нос, употребляют внутрь и смазывают им раны.

Врачи относятся к такому лечению скептически: препараты на основе каланхоэ могут вызвать аллергию и пищевые расстройства, ожоги на слизистых и коже.

И в целом самолечение небезопасно, так как за то время, что человек не обращается в больницу, его самочувствие может ухудшиться.

Кому стоит дарить каланхоэ

Каланхоэ ценят в Китае: этот цветок принято дарить в горшках на Новый год. С помощью такого подарка китайцы желают процветания, богатства и благополучия.

Некоторые цветоводы считают, что каланхоэ символизирует выносливость, стойкость и силу. Так что можно подарить такой цветок упорному и целеустремленному человеку, или перед важным начинанием — чтобы пожелать получателю добиться желаемого.

Также есть поверье, что каланхоэ поглощает негативную энергию, оберегает дом и семью от ссор. Поэтому цветок рекомендуют держать в комнате, где домочадцы проводят много времени вместе.

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В народе каланхоэ приписывают свойство помогать человеку найти пару либо сохранять уже созданную семью. Исходя из этого, можно дарить такой цветок одиноким людям или семьям.

Также каланхоэ дарят беременным — с пожеланием легких родов.

Кроме того, срезанные цветы выглядят очень красиво и необычно, поэтому их смело можно дарить любимому человеку в качестве символа крепкой привязанности.