Как вырастить дома манго из косточки и заставить его плодоносить Выращивание манго из косточки: инструкция и советы по уходу

Вырастить манго из косточки в домашних условиях нетрудно: для посадки подойдет фрукт из магазина — главное, чтобы он был спелым. Со временем можно получить красивое экзотическое деревце, однако оно вряд ли будет цвести и давать плоды без прививки от плодоносящего растения. Сложно ли вырастить манго дома и как ухаживать за этим деревом — в материале «Газеты.Ru».

Как растет манго

Манго или мангифера (лат. Mangifera) — вечнозеленое древесное растение. В природе может достигать до 30 м в высоту, оно более раскидистое, имеет шаровидную крону и пышную листву. Манго может расти и в помещениях — в этом случае цветоводы часто придают дереву форму пальмы путем обрезки.

Листья мангиферы кожистые, ланцетные (вытянутые и остроконечные), свисающие, в молодом возрасте — красноватые. Цветки мелкие, растут в виде крупных соцветий-метелок.

Из тысяч цветочков одного соцветия в плод превращаются 1-2.

Дикие плоды манго обычно волокнистые, а в магазинах продают культивированные сорта с нежной мякотью.

Некоторые виды манго культивируют как декоративные растения, а не выращивают ради плодов. Этот вид лучше всего растет в условиях тропического муссонного климата: предпочитает солнечные места, защищенные от ветров, влажность и глубокие плодородные почвы.

Как выбрать манго для проращивания

Чтобы вырастить манго из косточки в домашних условиях, первым делом нужно выбрать хороший плод. Манго должно быть спелое, мягкое и умеренно упругое, без признаков порчи.

Если спелого манго не нашлось, не страшно. Купите любой и дождитесь, когда плод созреет. Можно положить его в незакрытый бумажный пакет и оставить на несколько дней. Ускорить процесс можно, положив рядом яблоки или бананы — эти фрукты выделяют газ этилен, который стимулирует рост растений и помогает им созревать быстрее.

Как вырастить манго из косточки: все этапы

1. Добыча семян. Разрежьте мякоть и выньте косточку. Она белая и на ощупь волокнистая — это оболочка. Нужно надрезать эту оболочку и вынуть оттуда семена — они у манго имеют вид фасолин. Именно из них могут появиться растения. Нужно выбрать светлые и здоровые на вид зародыши — темные и уже сморщившиеся вряд ли будут жизнеспособны.

2. Замачивание семян. Перед проращиванием для профилактики грибковых инфекций можно замочить семена в бледно-розовом растворе марганцовки на 10 минут. Вместо марганцовки можно использовать специальные фунгициды для растений.

3. Подготовка к проращиванию. Семечко после замачивания можно ополоснуть, затем завернуть во влажную марлю или любую мягкую ткань, положить в пакет и убрать в контейнер. Крышку закрывать не надо — семени нужен кислород.

4. Ожидание. Контейнер нужно поставить в теплое место, а ткань не забывать регулярно смачивать. В среднем через две недели семечко начнет прорастать.

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Если семя уже пустило росток внутри косточки, его не нужно проращивать, можно сразу сажать в землю и регулярно поливать.

Вырастить манго в домашних условиях можно и другим способом: семечки поместить в емкость с водой так, чтобы в жидкости находилась только нижняя часть (две трети). Удержать фасолину в таком положении помогут зубочистки: нужно проколоть ими верхушку и воткнуть в семя, чтобы они удерживали его на весу. Конструкцию нужно держать в светлом и теплом месте до появления ростков.

5. Посадка. Проклюнувшиеся ростки нужно посадить в заранее подготовленные просторные горшки с землей — для начала хотя бы 10 см в диаметре, а затем нужно будет пересадить в горшок побольше. Лучше, если горшок будет высокий, так как у манго длинные корни. Некоторые садоводы советуют сажать манго сразу в большие горшки объемом около 5 литров.

При выращивании манго из косточки нужно помнить, что это дерево любит нейтральную и питательную почву: если есть возможность, можно купить субстрат для цитрусовых. На дно горшка обязательно нужно насыпать дренаж на высоту 3-4 см: керамзит, гравий, вермикулит, уголь или другие камни.

Семечко нужно высадить в небольшое углубление в земле (около 2 см) корнями вниз. Примерно четверть фасолины следует оставить снаружи. Грунт обязательно полить.

6. Адаптация. Саженец нужно поместить в «теплицу»: накрыть прозрачным пластиковым стаканчиком или пищевой пленкой. Раз в день посадку нужно проветривать и поливать по мере необходимости, чтобы грунт был слегка влажный. Когда появится росток, защиту нужно снимать постепенно: сначала сделать отверстия и увеличивать их количество в течение 3-5 дней, а затем убрать.

Как ухаживать за деревом манго

Манго — тропическое растение, оно нуждается в тепле, хорошей влажности и обилии солнца. Но от прямых солнечных лучей его лучше беречь. Также дерево не любит сквозняки и резкую смену температуры.

Сухой воздух в помещении будет способствовать тому, что листья начнут подсыхать, и опрыскивания тут не помогут. Лучше иметь бытовой увлажнитель.

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Горшок с манго можно поставить на подоконник или рядом с окном, куда регулярно заглядывает солнце, либо на светлую лоджию.

Когда растение достигнет 1,5 м в высоту, его можно обрезать секатором или садовыми ножницами. Крона манго легко формируется в любую форму. В первый раз можно просто просто укоротить ветки и убрать некрасиво растущие побеги. Дерево после обрезки быстро восстанавливается.

Обрезку можно делать 1-2 раза в год: осенью или весной. После формирования кроны лучше подкормить дерево и опрыскать.

Если листья растения покрываются пылью, их лучше протирать влажной тряпкой или опрыскивать. Можно периодически устраивать дереву теплый душ: закрыть почву в горшке пленкой и обильно полить крону.

Первую пересадку можно делать, когда росток достигнет 7-8 см. Пересаживать манго лучше весной, не чаще одного раза в год. Чем старше дерево, тем реже ему нужна пересадка.

Если корни растения полностью оплели земляной ком, заполнили все внутреннее пространство или видны через дренажные отверстия — нужен новый горшок. Также стоит пересадить дерево, если оно внезапно остановилось в росте или начало подсыхать при регулярном поливе.

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Удобрять дерево можно раз в сезон — подойдет перегной или универсальное азотсодержащее удобрение для комнатных растений. При должном уходе из семечка вырастет большое дерево и, возможно, через несколько лет даже начнет цвести.

Как привить манго в домашних условиях

Чтобы манго давало плоды, нужно найти уже плодоносящее дерево. От него острым чистым ножом следует отрезать почку с небольшой частью древесины. На дереве, которое необходимо привить, надо сделать надрез в виде буквы «Т». Края разреза отогнуть и аккуратно вставить туда вырезанную почку. Место соединения плотно обмотать мягкой тканью и оставить до тех пор, пока почка не начнет расти.

Прививать дерево лучше летом. Адаптация после прививки небыстрая: ветке нужно разрастись. Обычно первые плоды появляются через 2-3 года. На протяжении этого времени манго нужно подкармливать удобрениями с содержанием азота.

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Но даже после прививки манго может не приносить плоды. Такому дереву будет необходимо досвечивание фитолампой, а может быть и опыление с участием насекомых, что трудно организовать в городской квартире. Но достаточно упорные садоводы в конечном итоге все же добиваются плодов.