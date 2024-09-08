Блогер-любовница, шпионские очки и отставка. Как Италия осталась без министра культуры

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони со второго раза приняла отставку министра культуры страны Дженнаро Санджулиано. Это произошло после того, как политик оказался в центре скандала из-за своего романа с влиятельной блогершей Марией Розарией Бочча, которая с недавнего времени занимала пост его советника по крупным мероприятиям. Как Санджулиано лишился своей должности и кто такая Мария Розария Бочча — в материале «Газеты.Ru».

Пост в социальной сети

Скандал разразился после того, как 26 августа влиятельная в сфере моды инфлюенсер Мария Розария Бочча опубликовала в личном блоге фотографию с министром культуры Италии Дженнаро Санджулиано, поблагодарив его за должность «советника по крупным мероприятиям». Блогер и раньше выставляла снимки с политиком, а также публиковала контент, намекающий на ее причастность к работе министерства. Кроме того, Бочча заявляла подписчикам, что принимает активное участие в подготовке предстоящей встречи министров культуры G7 в Неаполе.

Первыми на посты эффектной блондинки отреагировали итальянские СМИ. После того как в руках журналистов оказались посадочные талоны, подтверждающие, что в течение лета 2024 года Бочча сопровождала Санджулиано как минимум в семи поездках, министра обвинили в нецелевом использовании государственных средств. «Советница» подлила масла в огонь: 1 сентября Бочча опубликовала в личном блоге скриншоты, указывающие на то, что ее удалили из чатов министерства культуры в мессенджере WhatsApp. В это же время сам политик, как, впрочем, и члены подчиненного ему ведомства, отрицали назначение женщины на этот пост. Тогда Бочча опубликовала личные разговоры, якобы подтверждающие, что Санджулиано использовал государственные средства для оплаты ее поездок, предоставлял ей конфиденциальную информацию и назначил специальным советником, вопреки очевидному конфликту интересов.

Свои «доказательства» она подкрепила аудиозаписями телефонных разговоров с государственными чиновниками, скриншотами авиабилетов и фотографиями программ официальных правительственных мероприятий, сделанных на солнцезащитные очки Ray-Ban Stories, оснащенные встроенным микрофоном и камерой.

Реакция премьер-министра Италии

2 сентября с заявлением относительно ситуации вокруг главы минкульта и его «советницы» впервые высказалась премьер-министр Италии Джорджа Мелони. В интервью каналу Rete4 глава государства заявила, что Санджулиано действительно планировал назначить Бочча на «неоплачиваемую должность, но затем сделал другой выбор». При этом она подчеркнула, что министр не тратил на женщину государственные деньги и не подпускал ее к конфиденциальной информации.

«Он (Санджулиано) гарантирует, что она (Бочча) не имела доступа ни к какому конфиденциальному документу, особенно касающемуся G7, и, прежде всего, что ни один евро итальянцев и государственные деньги не были на нее потрачены», — уточнила премьер.

close Джорджа Мелони Pool/Reuters

В этот же день газета la Repubblica сообщила, что, по данным источника из совета министров, Мелони «была в ярости от произошедшего». Журналисты издания отметили, что глава государства все же готова сместить Санджулиано с должности в случае, если информация о тратах его ведомства на командировки Бочча подтвердится.

Вечером 3 сентября сам политик также направил письмо в итальянскую газету Stampa, в котором заявил, что Мария Розария Бочча никогда не принимала участия в административных процедурах и «ни один евро от его ведомства не был потрачен даже на ее кофе, не говоря уже о поездках».

Явка с повинной

Вечером 4 сентября Дженнаро Санджулиано дал эмоциональное интервью государственному телеканалу RAI, в котором признался в любовной связи с Марией Розарией Бочча. Он уточнил, что впервые встретил ее на вечеринке в Неаполе в мае 2023 года, после чего их дружба переросла в «сентиментальные отношения». Политик уточнил, что их роман закончился по его инициативе в начале августа 2024 года.

В интервью глава минкульта вновь подчеркнул, что никогда не тратил на возлюбленную государственные деньги и всегда оплачивал счета за совместные поездки из личных средств: «Я предоставил телеканалу доступ к моему мобильному устройству, к моему банку, и вы можете увидеть расходы на поезда и перелеты в Таормину, оплаченные мной для Марии Розарии Бочча с моей личной кредитной карты, которая относится к моему личному расчетному счету». Санджулиано добавил, что после того как у них с Бочча «завязалась личная дружба», он обнаружил в ней организаторские способности и навыки, которые натолкнули его на мысль назначить ее советником по организации крупных мероприятий.

«Затем эта дружба переросла в личные, сентиментальные отношения. Я продолжал рассматривать гипотезу о ее назначении, но потом посоветовался с друзьями-юристами и с начальником моего штаба, которые сказали мне, что это может привести к потенциальному конфликту интересов. Поэтому я решил отказаться от этого назначения», — заключил он.

Политик также заявил, что попросил Мелони об отставке, но она отклонила его заявление об увольнении. Тем не менее он отметил, что «готов уйти с должности «через минуту после того, этого потребует премьер-министр» и со слезами на глазах поблагодарил ее за «выраженное доверие, несмотря на то неудобство, которое он доставил ей и правительству». В завершение почти 20-минутной речи Санджулиано извинился перед своей женой Фредерикой Корсини: «Первый человек, перед которым я должен извиниться, а ведь это исключительный человек, это моя жена».

close Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано и его супруга Федерика Корсини на 81-м Венецианском кинофестивале, 27 августа 2024 года Louisa Gouliamaki/Reuters

Реакция Марии Розарии Бочча

В ответ на заявления экс-возлюбленного Мария Розария Бочча продолжает публиковать разоблачающие посты в личном блоге. В них она опровергает слова Санджулиано о том, что «он оплачивал все их счета из своего кармана», а также настаивает, что принимала личное участие во встречах, касающихся организации G7. Кроме того, Бочча намекнула на авторитаризм премьер-министра страны Джорджи Мелони и заявила, что ее экс-возлюбленный подвергся шантажу.

«Мы с Дженнаро Санджулиано встретились 5 августа. Я сопровождала его в качестве советника по крупным мероприятиям. Что касается трансферов, то я всегда знала, что они оплачиваются министерством, о чем свидетельствуют электронные письма, которые я получала от секретаря. Есть люди, которые шантажируют министра за предоставленные им возможности», — заявила Бочча.

Пока громкий скандал принес инфлюенсерше лишь дополнительное внимание и прирост аудитории в личном блоге: если в конце августа на нее были подписаны всего 18 тысяч пользователей, то сегодня их количество превысило 100 тысяч человек.

close Дженнаро Санджулиано (в центре) и Мария Розария Бочча mariarosariabocciaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

И все-таки отставка

Вечером 6 сентября стало известно, что премьер-министр Италии все же приняла отставку Дженнаро Санджулиано. В своем заявлении Джорджа Мелони поблагодарила экс-министра культуры страны — «способного и честного человека» — за огромную работу, которая, по ее словам, позволила правительству добиться важных результатов в возрождении и укреплении великого итальянского культурного наследия, в том числе и за пределами Италии.

«Я искренне благодарю Дженнаро Санджулиано за выдающуюся работу. Я принимаю его безвозвратную отставку и предложила в качестве министра культуры Алессандро Джули, нынешнего президента Фонда МАХХІ», — написала Мелони в социальной сети X.

Сам Санджулиано комментировать свою отставку не стал, лишь переопубликовал в соцсетях сообщение Мелони.