Семена льна: польза, вред и применение Чем полезны семена льна и кому они противопоказаны

Семена льна давно заслужили место в здоровом рационе. Они богаты омега-3 жирными кислотами, витаминами и клетчаткой. В чем полезные свойства семян льна, в каком виде их можно употреблять и есть ли у них противопоказания — в материале «Газеты.Ru».

Состав семян льна

Лен — одна из древнейших масличных культур, насчитывает около 200 видов. Его семена богаты альфа-линоленовой кислотой, лигнанами, линолевой кислотой, клетчаткой и многими другими биоактивными компонентами, рекомендованными для здорового питания.

Семена льна — молотые, цельные, размоченные в воде или в виде настоев — люди потребляют для разных целей: похудения, нормализации работы желудочно-кишечного тракта, в качестве источника витаминов и регулятора обмена веществ.

Энергетическая ценность. Семена льна — калорийный продукт, содержащим примерно 534 калории на 100 граммов. Основные источники энергии — жиры (около 42%), белки (около 22%) и углеводы (около 29%).

Жиры. В семенах льна содержится значительное количество жиров, в том числе полиненасыщенные жирные кислоты — омега-3 и омега-6. Они помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и обладают противовоспалительными свойствами.

Белки. В семенах льна есть белки растительного происхождения, которые содержат различные аминокислоты, необходимые для роста и восстановления тканей.

Углеводы. Эти зернышки включают как простые сахара, так и пищевые волокна. Пищевые волокна (клетчатка) составляют значительную часть углеводов, которые способствует улучшению пищеварения и поддержанию нормального уровня сахара в крови.

Витамины. Семена льна — источник витаминов группы B (B1, B2, B3, B6), которые важны для метаболизма, нервной системы и здоровья кожи. Также они содержат витамин E, который действует как антиоксидант, защищая клетки от повреждений.

Минералы. Льняные семена богаты такими минералами, как магний, фосфор, кальций, железо, цинк и селен. Эти микроэлементы необходимы для поддержания состояния костной ткани, иммунной функции и здоровья в целом.

Чем полезны семена льна

Семена льна полезны благодаря содержанию слизи, жирного масла, белковых веществ, витамина А, органических кислот и других биологически активных веществ, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, нутрициолог, автор курса «Основы управления здоровьем», основатель проекта «Центр управления весом» Наталья Петрова.

Согласно исследованию, льняное масло, волокна и лигнаны, содержащиеся в льняных семенах, дают антиоксидантные, противомикробные, противораковые, противоязвенные, антиостеопоротические, кардиопротекторные, метаболические и нейропротекторные эффекты, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, диабета, рака, артрита, остеопороза, аутоиммунных и неврологических расстройств.

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Богатый источник омега-3 жирных кислот

Семена льна содержат альфа-линоленовую кислоту (ALA) — растительную форму омега-3 жирных кислот. Они, в свою очередь, играют важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы, снижении воспалительных процессов в организме и улучшении когнитивных функций. Жирные кислоты и антиоксиданты, содержащиеся в семенах льна, обладают также противовоспалительными свойствами.

Льняные семена полезны для всех. Это прекрасный дешевый источник омега-3 жирных кислот, которые в том числе снижают риск различных сердечно-сосудистых заболеваний. Семена льна особенно полезны женщинам благодаря содержанию лигнанов (фитоэстрогенов), которые, по мнению некоторых исследователей, поддерживают нормальный гормональный баланс, улучшают внешний вид кожи, волос и ногтей. Наталья Петрова Врач-эндокринолог, нутрициолог, автор курса «Основы управления здоровьем»

Высокое содержание пищевых волокон

Пищевые волокна, присутствующие в семенах льна, помогают нормализовать пищеварение, предотвращают запоры и поддерживают здоровье кишечника. Нерастворимые волокна улучшают моторику кишечника и могут выступать в качестве легкого слабительного.

Кроме того, благодаря высокому содержанию клетчатки этот суперфуд может помочь контролировать аппетит и предотвратить переедание, способствуя поддержанию здорового веса. Он обеспечивает длительное ощущение сытости, поэтому его часто добавляют в различные каши и другие блюда.

Антиоксидантные свойства

Семена льна богаты антиоксидантами, такими как лигнаны, которые помогают бороться со свободными радикалами в организме. Это может снизить риск развития различных заболеваний, в том числе и хронических. Лигнаны также играют роль в поддержании гормонального баланса, что особенно полезно для женщин в период менопаузы.

Специалисты изучили влияние льняного масла на развитие рака шейки матки в ходе эксперимента над мышами. Оказалось, что благодаря содержанию в масле альфа-линоленовой кислоты рост опухоли замедлялся. На фоне этого ученые выдвинули гипотезу о том, что льняное масло можно исследовать на предмет его терапевтического потенциала при раке шейки матки.

Снижение уровня холестерина

Регулярное употребление семян льна положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Специалисты установили, что позитивное воздействие связано с содержанием в зернах омега-3 жирной кислоты, альфа-линоленовой кислоты, лигнана и клетчатки. Добавление семян льна в рацион может помочь снизить уровень холестерина, давление, уменьшает риск развития атеросклероза, оказывает противовоспалительное действие и подавляет аритмию.

Контроль уровня сахара в крови

Семена льна помогают регулировать уровень сахара в крови благодаря содержанию пищевых волокон, которые замедляют процесс усвоения сахара. Это особенно полезно для людей с диабетом или предрасположенностью к этому заболеванию. Исследование показало, что если включить льняное семя в рацион на постоянной основе, может улучшиться липидный профиль, снизиться артериальное давление, уровень глюкозы и индекс резистентности к инсулину.

Поддержка иммунной системы

Семена льна содержат цинк, магний и витамин Е, которые способствуют укреплению иммунной системы. Цинк играет ключевую роль в функционировании иммунных клеток, магний поддерживает общее состояние организма, а витамин Е защищает клетки от окислительного стресса.

Противопоказания к употреблению семян льна

Несмотря на многочисленные полезные свойства, семена льна имеют противопоказания и ограничения, которые важно учитывать при применении этого продукта. Вот основные из них.

Аллергические реакции. У некоторых людей могут возникнуть аллергические реакции на семена льна, которые проявляются в виде сыпи, зуда, отека и даже анафилаксии. Если у вас аллергия на льняное масло или продукты, содержащие семена льна, избегайте их употребления.

Противопоказания к употреблению семян льна включают аллергию. В том числе этот продукт не рекомендуется лицам с аллергией на березу, дуб, ольху, полынь, подсолнечник и других представителей семейства Астровых (Asteraceae), так как они дают перекрестную аллергическую реакцию. Наталья Петрова Врач-эндокринолог, нутрициолог, автор курса «Основы управления здоровьем»

Проблемы с желудочно-кишечным трактом. Льняные семена содержат большое количество клетчатки, что может вызвать дискомфорт в желудке, вздутие живота, газы или диарею, особенно при употреблении их в больших количествах. Людям с синдромом раздраженного кишечника или другими хроническими заболеваниями ЖКТ следует начинать с малых доз и постепенно увеличивать объем.

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1–2 столовые ложки норма потребления семян льна в день

Нарушения кровообращения. Эти зернышки имеют природные свойства разжижать кровь, поэтому людям, принимающим антикоагулянты лекарственные препараты, угнетающие активность свертывающей системы крови, говоря простыми словами — препараты, разжижающие кровь, следует осторожно подходить к употреблению льняного семени, так как это может усилить эффект лекарств и повысить риск кровотечений.

Проблемы с гормональным балансом. Семена льна содержат фитоэстрогены, которые могут имитировать действие эстрогенов в организме. Это может вызвать осложнения у людей с гормонально-зависимыми заболеваниями (например, раком груди или яичников). Перед включением семян льна в рацион рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Беременность и кормление грудью. Влияние семян льна на течение беременности и кормление грудью полностью не изучено, поэтому рекомендуется ограничивать их употребление в эти периоды. Из-за высокого содержания фитоэстрогенов возможны риски, которые лучше обсудить с лечащим врачом.

Дети. Детям младшего возраста не рекомендуется давать семена льна из-за их возможного воздействия на гормональный баланс и потенциальных проблем с перевариванием.

Закупорка кишечника. Из-за высокого содержания пищевого волокна семена льна могут вызывать проблемы у людей с сужением кишечника или другими структурными проблемами ЖКТ, даже несмотря на слабительный эффект. Важно потреблять семена льна с достаточным количеством воды и в умеренных дозах, чтобы избежать риска запора.

Проблемы с печенью. Семена льна и льняное масло увеличивают нагрузку на печень у людей с серьезными заболеваниями этого органа. Поскольку фитоэстрогены в льне метаболизируются в печени, их избыточное употребление может быть вредным.

Взаимодействие с лекарственными препаратами. Семена льна могут взаимодействовать с некоторыми лекарствами, такими как противодиабетические, гормональные препараты, антидепрессанты. Важно проконсультироваться по этим вопросам с врачом.

Как правильно выбирать и хранить семена льна

При выборе семян льна обратите внимание на их внешний вид и упаковку. Качественные семена льна имеют равномерный коричневый или золотистый цвет (в зависимости от сорта) и гладкую поверхность. Они не должны быть повреждены или содержать примеси. Важно, чтобы смесь обладала свежим, легким ореховым запахом. Если продукт имеет прогорклый неприятный запах, это может свидетельствовать о его порче.

Лучше всего покупать семена льна в непрозрачной упаковке, которая защищает их от воздействия света. Можно также брать их на развес в магазинах с хорошей репутацией и быстрой сменой товара. Обязательно проверяйте дату производства и срок годности — чем свежее семена, тем лучше сохраняются их полезные свойства.

При выборе между целыми и молотыми семенами льна стоит учитывать, что первые семена дольше сохраняют свежесть благодаря своей оболочке, которая защищает их от окисления. Молотые семена льна удобнее в использовании и лучше усваиваются организмом, но они быстрее окисляются и теряют свои питательные свойства. Поэтому, если вы покупаете молотые семена, убедитесь, что они упакованы герметично и не просрочены.

Измельченные семена льна не ядовиты, как принято иногда считать, подчеркнула Петрова. Однако употребление слишком большого количества семян может вызвать проблемы с пищеварением: в семенах льна, как и в косточках абрикоса, яблока, сливы и в миндале, содержатся цианогенные гликозиды — сильные ядовитые вещества, блокирующие обменные процессы в организме.

«В России было проведено исследование, посвященное определению безопасного количества семян льна для человека. Выяснилось, что измельченные сырые семена льна могут быть токсичными для организма, начиная с дозы в 100–150 граммов. Однако термическая обработка семян при температуре 160 градусов значительно снижает содержание синильной кислоты», — добавила Петрова.

Целые семена льна лучше хранить в темном, прохладном месте: например, в кухонном шкафу — вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Стоит использовать их в течение года. Для предотвращения попадания влаги и воздуха подойдут герметичные контейнеры или стеклянные банки с плотно прилегающими крышками.

Молотые семена льна, которые быстрее теряют свои полезные свойства, следует хранить в холодильнике в непроницаемом закрывающемся контейнере. Это поможет замедлить процесс окисления и сохранить свежесть до трех–четырех месяцев. Вы также можете заморозить молотые семена льна, чтобы продлить их срок годности до шести месяцев.

Не ставьте семена льна рядом с сильно пахнущими продуктами, так как они могут впитать их. Держите зерна подальше от окон и нагревательных приборов. Важно использовать только свежие семена льна. Если они стали прогорклыми или изменили запах, их лучше не употреблять, так как они могут не только потерять свои полезные свойства, но и нанести вред здоровью.

Простые рецепты с семенами льна

Смузи с семенами льна

Ингредиенты:

1 стакан свежих или замороженных ягод (клубника, черника, малина);



1 банан;



1 стакан миндального молока (или любого другого растительного молока);



1 столовая ложка молотых семян льна;



1 чайная ложка меда или сладкого сиропа (по желанию).

Способ приготовления смузи с семенами льна:

Поместите все ингредиенты в блендер. Взбейте до получения однородной массы. Перелейте смузи в стакан и сразу подавайте. Можно украсить веточкой мяты и кусочком клубники.

Йогурт с семенами льна и фруктами

Ингредиенты:

1 стакан натурального йогурта;



1 столовая ложка молотых семян льна;



½ стакана нарезанных фруктов (яблоко, груша, банан);



1 чайная ложка меда;



1 чайная ложка семян льна;



орехи по вкусу (например, миндаль, грецкие орехи).

Способ приготовления йогурта с семенами льна и фруктами:

Смешайте йогурт с молотыми семенами льна. Добавьте нарезанные фрукты и орехи. Полейте медом или кленовым сиропом. Перемешайте и подавайте к столу.

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Овсянка с семенами льна

Ингредиенты:

½ стакана овсяных хлопьев;



1 стакан воды или молока (обычного или растительного);



1 столовая ложка молотых семян льна;



½ банана;



1 столовая ложка меда;



щепотка корицы (по желанию).

Способ приготовления овсянки с семенами льна:

В небольшой кастрюле доведите до кипения воду или молоко. Добавьте овсяные хлопья и уменьшите огонь до среднего. Варите, помешивая, около пяти минут, пока овсянка не станет мягкой. Закиньте молотые семена льна и перемешайте. Снимите с огня и положите в блюдо банан, мед и корицу. Перемешайте и подавайте.

Салат с семенами льна и овощами

Ингредиенты:

1 авокадо;



1 огурец;



1 помидор;



1 красный лук;



1 столовая ложка молотых семян льна;



2 столовые ложки оливкового масла;



1 столовая ложка лимонного сока;



соль и перец по вкусу.

Способ приготовления салата с семенами льна и овощами:

Измельчите все овощи. В большой миске смешайте авокадо, огурец, помидор и красный лук. В отдельной емкости соедините оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Полейте салат заправкой и добавьте молотые семена льна. Аккуратно перемешайте и подавайте к столу.