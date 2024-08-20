В клуб, в театр, в офис: как носить кокошник в 2024 году, чтобы это не выглядело глупо Как носить кокошник

Уместно ли в современном гардеробе иметь кокошник? Стилисты и, собственно, создательницы кокошников уверены, что да: в повседневной жизни нет ничего вызывающего в том, чтобы надеть венец из бархата или эко-кожи, а на выход или в клуб можно выбрать и нечто более вычурное, с вышивкой и даже каменьями. Главное — что этот элемент русского костюма перестал быть всего лишь маскарадным украшением из картона. «Газета.Ru» — о том, как правильно носить кокошник.

Кокошник — национальный головной убор, который прочно вошел в русский культурный год. Это главный признак русской красавицы, ключевой элемент праздничного народного костюма, и для каждой местности он свой. Высокие, богато украшенные, вышитые жемчугом, кокошники и сейчас нам кажутся необычными головными уборами, с которыми и осанка становится горделивой, царской.

Наверное, из-за того, что в головах многих из нас укоренились образы с колоды карт «Русский стиль», созданной на основе костюмированного бала, прошедшего в Зимнем дворце в 1903 году. Тогда члены императорской семьи и приглашенные на бал оделись в костюмы, стилизованные под XVII век. В XX веке образ Великой княгини Елизаветы Федоровны позаимствовали для изображения дамы треф, пиковую — срисовали с княгини Зинаиды Юсуповой, бубновой дамой стала фрейлина императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны графиня Александра Толстая, а боярыня с карты «дама червей» — это сестра Николая II, великая княгиня Ксения Александровна.

На протяжении XX века и в начале XXI кокошник оставался в ювелирной моде — тиары фасона kokoshnik есть, в частности, в коллекции британской королевской семьи, в них, например, выходили замуж герцогиня Сассекская Меган Маркл и принцесса Евгения.

А у нас своеобразное возрождение кокошника наблюдается сейчас — причем не только в свадебных нарядах, но и в повседневных.

По мнению стилиста, трендвотчера, основательницы обучающего проекта «Школа Стиля» Янины Цыбульской, кокошник так же уместен в гардеробе современной женщины, как и обычный ободок для волос. Правда, с одной оговоркой. «Технически мы носим венец. Кокошник — это свадебный головной убор, который уже закрывает волосы. А венец девичий — дозамужний, волосы оставляет открытыми. Но, конечно, все это сейчас называют кокошник», — объяснила Янина Цыбульская «Газете.Ru».

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Впрочем, по словам стилиста, носить массивные, украшенные вышивкой кокошники в современном гардеробе тоже можно. «Большая, странная, яркая, экспрессивная конструкция — и ее тоже совершенно нормально и уместно носить, если она не мешает окружающим и соответствует вашим стилю и настроению», — отметила она.

Другое дело, что головной убор все-таки должен соответствовать случаю. Маленькие, похожие на ободки венцы подходят к деловому костюму. Огромные и яркие — скорее уместны на вечеринке или в клубе.

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По мнению Янины Цыбульской, сам по себе кокошник в образе не будет создавать ассоциации с древностью — для того, чтобы он превратился в элемент народного стиля, нужно сочетать его с льняной одеждой или сарафаном. Да и головной убор в таком случае должен быть нарядным — бархатным, украшенным жемчугом, тесьмой, орнаментом.

«Сам по себе кокошник давно стал такой же нейтральной вещью, как платье, брюки или кроссовки, — вы же не думаете, что когда надеваете последние, все люди вокруг ждут от вас бега на стометровку», — посмеялась стилист.

Кокошники — или венцы — сегодня производят множество российских брендов и мастериц. Они уверены, что создают вещи, которые действительно можно носить с самой обычной одеждой, — автоматически приобретая царственный, аристократический вид.

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Так, например, дизайнер, создательница кокошников Ольга Мартынова объяснила посетительницам сайта «Ярмарка мастеров», что кокошник можно носить «с любыми сочетающимися между собой вещами без ярких принтов» — это могут быть юбки и блузки, платья простого кроя, брюки и джинсы, базовые джемперы. «С любым сочетанием, которое вы надеваете, когда хотите, чтобы обратили внимание на вашу индивидуальность, а не на одежду», — уточнила дизайнер.

По мнению Мартыновой, начинать носить кокошник нужно по праздникам или на светские выходы — в театр, на выставку или в гости. А уже привыкнув, можно вводить их и в повседневный гардероб. Кстати, дизайнер доходчиво объяснила разницу между кокошником и простым ободком. «Кокошник — просто потому, что именно так называется головной убор этого типа: когда он одновременно обрамляет лицо (а не сидит горизонтально, как корона) и при этом прилегает к голове ребром (а не всей плоскостью — как ободок)», — написала она.

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Если кокошник-венец можно носить куда угодно и с кем угодно, остается один вопрос: как его надевать? На него дает ответ соосновательница марки кокошников «Патриотка» Валентина Шатохина в Telegram-канале своего бренда «КОКОблог». «У всех кокошников сзади есть регулируемая резинка. Поэтому они легко надеваются и надежно сидят на голове. Достаточно зафиксировать коко, ослабляя или подтягивая резинку так, чтобы он удобно сидел», — объяснила она.

По мнению Валентины Шатохиной, носить кокошник можно либо на распущенные волосы, либо на прическу (например, скрыть резинку под волосами). Кстати, в старину форму кокошника определяла прическа, которую носили в той или иной местности.