Очень дорого и жарко: история россиянина, переехавшего в Дубай и открывшего там бизнес Сколько стоит месяц жизни в Дубае

Российский предприниматель Денис Латыпов в 2022 году переехал в Дубай вместе с семьей. Так совпало, что он хотел открыть агентство недвижимости за рубежом, выбрал ОАЭ — и оказался в нужное время в нужном месте. Россиянин рассказал «Газете.Ru» о плюсах и минусах жизни Дубае, дал несколько советов тем, кто думает о переезде, и назвал цены на хлеб, молоко и транспорт.

Как открыть и вести бизнес в Дубае

О переезде в ОАЭ я начал думать, когда это, как говорится, еще не стало мейнстримом. Тогда только закончилась пандемия, СВО еще не началась. Мой российский бизнес развивался, и я поставил перед собой новую цель — открыть офис за рубежом.

Я взял глобус и стал думать, в какой стране было бы выгоднее всего работать и комфортнее жить. После детального анализа мой выбор пал на Объединенные Арабские Эмираты.

close 100% Денис Латыпов Из личного архива Дениса Латыпова

Причин тому несколько. Во-первых, это один из развивающихся мировых рынков недвижимости (20% башенных кранов мира работают именно в Эмиратах), а следовательно — здесь огромный нереализованный потенциал для моего бизнеса. Во-вторых, Дубай — это региональный финансовый центр, сюда стекаются деньги из разных стран. В-третьих, здесь большое русскоговорящее комьюнити и нет сильного джетлага, а значит — проще адаптироваться и настроить рабочие процессы с Россией.

Переезд был запланирован на начало 2022 года, но изменившаяся в феврале геополитическая обстановка заставила меня немного скорректировать планы. К этому моменту у нас уже были готовы необходимые документы: переведены на английский и арабский языки и легализованы в консульстве ОАЭ дипломы о высшем образовании, свидетельство о браке и свидетельство о рождении старшей дочери. В итоге жителем Дубая я стал 14 октября 2022 года, моя беременная супруга и шестилетняя дочь присоединились ко мне спустя неделю. А 1 ноября я открыл свое агентство недвижимости «Этажи» в ОАЭ. Поначалу — в коворкинге, поскольку офис подобрать удалось не сразу.

Признаюсь, мы довольно быстро достигли успеха в торговле недвижимостью — сказалась обстановка в мире. Состоятельные россияне начали чаще задумываться о приобретении жилья в какой-нибудь уютной иностранной тихой гавани. В итоге сегодня у меня два холдинга в Дубае — агентство по покупке, продаже и долгосрочной аренде недвижимости, а также инвестиционный фонд недвижимости и доверительного управления недвижимостью, включающий дизайн-студию. В моей команде работает 200 человек.

Вскоре после переезда мы получили вид на жительство — резидентскую визу. Вообще существует несколько способов оформить этот документ на срок от 2 до 10 лет. Можно купить жилье в одном из эмиратов, устроиться на работу в местную компанию или оформить фриланс-визу. Я получил ВНЖ как предприниматель. Минимальный порог необходимых бизнес-инвестиций — $136 тыс., это около 12 млн рублей по нынешнему курсу. Вся система получения документов максимально прозрачная и удобная, так что оформить свои отношения с ОАЭ официально достаточно просто, если изучить законы и действовать по правилам. Кстати, Эмираты занимают 16 место в мире по легкости регистрации и ведения бизнеса.

Сколько нужно денег для жизни в Дубае

Жизнь в ОАЭ очень дорогая — и этот факт нужно сразу учитывать. Жилье найти очень просто — можно воспользоваться агрегаторами и обратиться в агентство недвижимости. В основном к аренде предлагаются квартиры, которые в России мы называем «евротрешками», с двумя спальнями и кухней-гостиной. Главное отличие — это наличие санузла в каждой комнате. Зачастую при оформлении долгосрочного договора квартиры сдаются с отделкой и встроенной кухней, остальную мебель арендодатель приобретает самостоятельно.

Главное в Дубае — правильно подобрать локацию для жизни. Если цель вашего приезда в ОАЭ не туризм, то не стоит соблазняться на районы вблизи курортных зон — иначе вы получите шум, суету, сумасшедший автомобильный трафик, еще более высокие цены, удаленность от делового центра города и практически полное отсутствие инфраструктуры.

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Я поселился с семьей в одном из новых районов — Dubai Hills. Здесь есть парк для прогулок с детьми, большое русскоговорящее комьюнити, хорошая школа. Плюс, удобное месторасположение и идеальная квартира в 170 кв. м на первом этаже малоэтажного комплекса с выходом на собственную террасу и прямым доступом к бассейну. Правда, стоит это удовольствие примерно 370 тыс. рублей ежемесячно. При наличии вида на жительство можно заключить с арендодателем годовой договор и оплачивать аренду один раз в полгода — это удобнее и в 1,5–2 раза выгоднее. Кроме того, договор гарантирует, что владелец квартиры не сможет ее неожиданно для вас продать или поднять стоимость аренды. В целом на аренду жилья в Дубае нужно закладывать не менее 1 млн рублей в год, а лучше — больше.

Питание в ОАЭ также стоит довольно дорого. Стандартный обед или ужин в кафе обойдется в 2000–2500 рублей на человека, чашка кофе — 400 рублей.

Большинство продуктов в магазинах стоят примерно в 1,5–2 раза дороже, чем в России. Для сравнения хлеб — 115 рублей; молоко — 140 рублей; яйца — 250 рублей; курица — 640 рублей за кг; фрукты — 150–200 рублей за кг; овощи — 100–250 рублей за кг.

Общественный транспорт в Дубае развит слабо — есть метро, однако у него не очень удобная сеть покрытия. В основном все пользуются личным транспортом или такси — тоже довольно дорогим (минимальная поездка экономом обойдется в 500 рублей).

Медицинские услуги также выльются в копеечку, поэтому многие перед переездом в ОАЭ стараются провести чек-ап здоровья, а приехав, сразу оформляют страховку.

Как общаться в Дубае

Сложнее всего для меня было адаптироваться к местному климату. В ОАЭ очень жарко, поэтому детей, например, я рекомендую перевозить сюда в зимнее время, когда температурный режим относительно мягкий. Чтобы люди не изнывали от жары, в Дубае создана прекрасная инфраструктура: все здания, общественный транспорт и даже автобусные остановки оборудованы системами кондиционирования. С другой стороны, такой климат позволяет отказаться полностью от теплых вещей в гардеробе и всегда иметь возможность для пляжного отдыха.

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Огромный плюс — крутое русскоговорящее комьюнити. Здесь много экспатов, причем зачастую сюда переезжают очень успешные и знаменитые люди — и такой круг общения невероятно мотивирует.

Кроме того, местные жители очень лояльны к приезжим, независимо от национальности: исторически так сложилось, что сюда едут сотни тысяч граждан разных стран. К гражданам России здесь относятся с большим уважением и выражают даже поддержку в геополитических конфликтах.

Чтобы избежать языкового барьера, стоит заранее озаботиться изучением английского языка — он здесь считается вторым государственным. Кроме того, имеет смысл найти русскоговорящее комьюнити и изучить культуру и этикет ОАЭ.

Нужно подготовиться к тому, что восточные люди довольно медлительны и склонны к забывчивости и непунктуальности — эту особенность важно учитывать при построении бизнеса. Также есть довольно много религиозных нюансов, а за нарушение общественного порядка или правил дорожного движения предусмотрены очень большие штрафы, поэтому в ОАЭ важно жить в согласии с законом и нормами морали.

К минусам жизни в Эмиратах можно отнести разве что очень высокие цены буквально на все, а для экспатов тут все услуги — платные. Но я предпочитаю рассматривать эту ситуацию немного с философской точки зрения и получать мотивацию для развития.