Пуансеттия или «рождественская звезда»: как ухаживать за цветком и почему его так называют Все о комнатном растении пуансеттия: правила ухода, полив, условия выращивания, пересадка

Пуансеттия (Euphorbia pulcherrima, молочай красивейший) — комнатное растение, цветущее зимой. Ее мелкие желтые цветы совсем неприметные, а вот яркие малиновые листья-прицветники приковывают взгляды. Из-за времени цветения, выпадающего на Рождество и Новый год, а также из-за формы прицветников, у растения есть народное название — «рождественская звезда». Как выбрать пуансеттию и как за ней ухаживать в домашних условиях — в материале «Газеты.Ru».

Откуда родом пуансеттия

Пуансеттия произрастает в Центральной Америке и Мексике. Свое название она получила по имени ботаника и первого американского посла в Мексике Джоэла Робертса Пойнсетта, который в 1825 году привез этот цветок в США. До этого растение было известно как «мексиканский огненный цветок», «цветок святой ночи» и «окрашенный лист».

Как родилась традиция делать пуансеттию украшением Рождества? Пуансеттия стала популярной благодаря династии флористов Экке. Ее основатель Альберт Экке в 1900 году эмигрировал из Германии в Лос-Анджелес. Там он основал ферму и сад. Заинтересовавшись пуансеттией, начал продавать ее с прилавков. Его сын Пол Экке разработал технику прививки, которая сделала растение более привлекательным.

А представителю третьего поколения флористов — Полу Экке-младшему — удалось закрепить в общественном сознании ассоциацию пуансеттии с Рождеством. Он действовал весьма изобретательно: например, бесплатно отправлял цветущие растения на телевизионные станции, чтобы со Дня благодарения (праздник отмечается в конце ноября) и до Рождества они демонстрировались в эфире.

Американцам, а потом и жителям других стран, понравилась идея таких рождественских украшений. За растением закрепилось название «рождественская звезда» как ассоциация с явлением Вифлеемской звезды волхвам, которые пришли поклониться Иисусу сразу после его рождения.

Кстати, семья Экке стала крупнейшим в мире производителем пуансеттии (около 50% рынка) и сохраняла монополию до 1990 года.

В США пуансеттия — символ Рождества и популярное сезонное украшение. Ежегодно за шесть рождественских недель там продают около 60 миллионов растений.

12 декабря, в день смерти Джоэла Робертса Пойнсетта, подарившего название цветку, в США отмечается День пуансеттии.

Пуансеттия как ботанический вид

Молочай красивейший — вечнозеленый кустарник, который может вырасти до 3 метров в высоту. Но комнатные пуансеттии — это гибриды, которые редко превышают 30-40 см.

В период цветения (декабрь-февраль) растение образует мелкие желтоватые розетковидные соцветия, вокруг которых вырастают листья необычного насыщенного малинового цвета. Прицветники пуансеттии могут быть красные, розовые, желтые, оранжевые, кремово-белые и двухцветные.

В период покоя пуансеттия выглядит как зеленый кустарник. Ее листья яйцевидной заостренной формы, темно-зеленые со светлыми прожилками, у крупных кустарников могут достигать в длину 10-15 см.

Так как растение является представителем семейства молочайные, оно выделяет млечный сок. Его можно увидеть, если отломить листочек или ветку. Этот сок не смертелен, но достаточно ядовит — употребление листьев, стеблей и корней пуансеттии может вызвать отравление, а попадание млечного сока на кожу чревато раздражением и ожогами. Так что растение лучше беречь от детей и домашних животных.

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Условия выращивания «рождественской звезды»

Пуансеттия — тропическая культура, которая любит тепло и хорошо себя чувствует в комнатных условиях. Растение предпочитает яркое, но рассеянное освещение. От прямых солнечных лучей рождественская звезда может получить ожоги, поэтому ее желательно размещать на восточных и западных окнах, либо на столике или полке возле окна, либо в тени других растений.

Оптимальная температура для выращивания цветка — 22-24 градуса. Как любое растение, пуансеттия не любит сквозняков. Температура ниже +15 градусов губительна для нее.

Почву для цветка можно купить в магазине, хотя и в земле с огорода пуансеттия будет расти. Лучше, если земля будет воздухопроницаемой и влагоемкой, нейтральной по кислотности. Можно выбрать готовый универсальный субстрат и добавить к нему немного песка, либо использовать почву для суккулентов. Подойдет также смесь торфа и песка.

Почву нужно выбирать тщательно: с землей можно занести вредителей. Пуансеттия боится тли, белокрылки или паутинного клеща. Если цветок атакован вредителями, на нем обычно появляются пятна и медвяная роса (темная и липкая), листья скручиваются, желтеют и усыхают.

Как поливать пуансеттию

Поливать рождественскую звезду зимой нужно умеренно, а летом обильно — в это время года она активно растет. Лучше увлажнять почву теплой водой или водой комнатной температуры. Все время держать землю мокрой нельзя: там могут размножиться грибковые вредители, которые провоцируют корневую гниль.

Но при этом рождественская звезда любит высокую влажность: если дома сухой воздух, листья могут опадать. При влажности в доме менее 40% лучше использовать увлажнитель.

Подкормка и пересадка пуансеттии

В период активного роста (весной и летом) можно подкармливать цветок раз в две недели минеральным удобрением. По окончанию периода покоя и во время обильного цветения растение можно не удобрять.

Если пуансеттию нужно пересадить, то после цветения сокращают полив, а затем обрезают цветок до высоты 10 см, и через пару месяцев можно менять его место жительства.

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Как выбрать пуансеттию в магазине

Покупать цветок нужно в теплом месте, ни в коем случае не на улице. Растение из-за перепадов температур может погибнуть.



Листья пуансеттии должны быть гладкими, ровными, без сухих участков. Если она цветет, то прицветники должны быть пышными. Хорошо, если цветы будут еще в бутонах, а не открытыми — так растение дольше сохранит праздничный вид. Это важно тем, кто берет пуансеттию к Новому году.



Грунт в горшке не должен быть слишком влажным: перелив опасен для цветка. Если почва суховатая, но пуансеттия выглядит хорошо — скорее всего, с ней все в порядке.



Домой цветок должен ехать в тепле. Не стоит лишний раз дергать горшок: нужно сразу выбрать место, где он будет стоять. Обильно поливать пуансеттию после покупки тоже не стоит: лучше немного недолить, чем перелить.

Пересаживать купленный цветок нужно весной, как и любой другой. После покупки должно пройти около двух недель, чтобы растение привыкло к помещению — тогда оно лучше переживет пересадку.

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Если в доме есть фитолампа, это хорошо, но нужно помнить, что для цветения пуансеттии нужно не более 9-10 часов светлого времени. Так что с осени и до Нового года фитолампу можно не использовать.

Как размножить пуансеттию

Рождественская звезда размножается черенками. Нужно срезать побеги растения и поставить в воду минут на 5-10, чтобы вытек млечный сок. Затем их нужно посадить в заранее подготовленные стаканчики или горшочки для пересадки с влажной землей. Можно прикрыть пластиковым стаканчиком с дырочками или полиэтиленом и поставить в теплое, светлое место.

Побеги нужно периодически проветривать и увлажнять почву. Когда они приживутся, парник можно снять. А чтобы вовремя это заметить, саженцы лучше держать в прозрачных стаканчиках или горшочках — так будет видно корешки.

Совет: если пуансеттия растет слишком «худой» и высокой, главный стебель можно прищипнуть (отрезать часть верхушки с почкой), чтобы он начал формировать боковые побеги.

Приметы о «рождественской звезде»

В мексиканской культуре пуансеттия считается символом благополучия и процветания. Если пуансеттия начинает погибать, стоит обратить внимание на атмосферу в доме. Ну или просто тщательнее следить за поливом.

Приняв в дар пуансеттию, можно обрести успех в делах, а для молодой семейной пары растение с красными прицветниками может стать предвестником пополнения в семье.

Покупать пуансеттию самому тоже не зазорно: этот цветок не может принести в дом что-то плохое, скорее наоборот: подарит положительные эмоции.

Легенды о пуансеттии

У ацтеков была такая легенда о происхождении растения: сердце богини разорвалось из-за несчастной любви, и капли крови, достигнув земли, превратились в красные листья цветка.

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Американские миссионеры придумали другие красивые истории. Суть их сводится к следующему: девочка (в других вариантах — мальчик) из бедной семьи размышляет, какой подарок принести в храм на Рождество (или младенцу Иисусу). Мудрый человек подсказывает герою истории, что любой дар прекрасен, если он сделан от чистого сердца. Тогда девочка (или мальчик) рвет по дороге в храм зеленые растения, а когда подносит их к алтарю, они превращаются в пуансеттию.