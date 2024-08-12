Спатифиллум или «женское счастье»: как ухаживать за цветком и почему его так называют Спатифиллум или «женское счастье»: правила ухода в домашних условиях

Спатифиллум — популярный комнатный цветок, получивший в народе название «женское счастье». Любители домашних растений ценят его за неприхотливость и способность часто и подолгу цвести. Как ухаживать за спатифиллумом в домашних условиях, как часто поливать, когда пересаживать и почему этот цветок вдруг стали ассоциироваться с женским счастьем — в материале «Газеты.Ru».

Спатифиллум — популярное комнатное растение с пышной листвой и прицветниками в форме листа (чаще всего белого цвета). Его можно встретить и в квартирах, и в офисах. Ухаживать за этим цветком несложно, а выглядит он красиво, очищает воздух и вписывается в любой интерьер.

При благоприятных условиях спатифиллумы практически все время цветут, что выгодно отличает их от других домашних растений.

Цветок впервые обнаружили в конце XIX века в джунглях Центральной Америки — это был спатифиллум Уоллиса. Оттуда его сначала привезли в Великобританию, а затем растение распространилось по всей Европе.

Почему спатифиллум называют «женским счастьем»

Слово «спатифиллум» греческого происхождения. Оно двусоставное: spathe — «покрывало» и phyllon — «лист». Согласно легенде, греческая и финикийская богиня любви Астарта (Иштар) была очень счастлива в день своей свадьбы. Она вдохнула частичку своей радости в свадебный букет из белых соцветий спатифиллума и кинула его в толпу гостей, и его поймала смертная девушка, пришедшая на торжество.

Есть и другой вариант легенды: Астарта просто сошла с Олимпа в день своей свадьбы и подарила растение земной девушке. По замыслу богини, каждая женщина сможет стать счастливой женой и матерью, коснувшись этого цветка.

Автор книги «Комнатные растения — это легко» Эндрю Кортни окрестил спатифиллум «цветком надежды». Он утверждает, что «женское счастье» — индикатор атмосферы в семье. Мол, чем лучше спатифиллум цветет, тем здоровее и крепче отношения супругов. Если же между мужем и женой не все гладко, «женское счастье» может и вовсе не цвести.

Есть еще такая примета: восстановить гармонию в семье можно, поставив рядом с горшком спатифиллума антуриум — цветок, который называют «мужским счастьем».

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Спатифиллум: особенности вида

Листья спатифиллума овальные удлиненные или ланцетовидные, с прожилками. Окрас варьируется от светло-зеленого до темного. Спатифиллумы бывают и вариегатные (пестролистные) — когда лист имеет двухцветный окрас, чаще зеленый и белый. Обычно вариегатные растения ценятся больше и стоят дороже. Листва спатифиллума почти всегда пышная из-за прикорневой розетки — у цветка практически отсутствует стебель, он состоит из пучков листьев.

Цветки похожи на цветки каллы (и неудивительно: каллы и спатифиллум относятся к одному семейству ароидных). Они выглядят как маленькие початки с бугорками. Вокруг них располагается прицветник в форме лепестка — чаще всего белый или бело-зеленый, хотя биологи вывели сорта с желтыми, розовыми, красно-бурыми, синими и фиолетовыми прицветниками.

Цветы у спатифиллума располагаются на цветоносах — крепких высоких побегах, которые часто выше самого растения. Когда они отцветают, побеги тоже засыхают. После этого их нужно обрезать.

Вид спатифиллума, пожалуй, важен только знатокам и коллекционерам необычных цветов. Чаще всего цветоводы разводят спатифиллум ложковидный и спатифиллум Уоллиса. На вид они почти идентичные. Также ценится спатифиллум обильноцветущий — причина любви к нему кроется в самом названии. Те, кому нравится крупная листва, оценят спатифиллум каннолистный, а если хочется цветок помельче, подойдет спатифиллум Людовика с узкими листьями.

Спатифиллумы также ценят за воздухоочистительные свойства: они поглощают из воздуха аммиак, бензол, формальдегид и трихлорэтилен.

По способности очищать воздух этот цветок не уступает хлорофитуму и хризантемам.

Не менее важно то, что спатифиллум безопасен для детей и домашних животных. Хотя его цветы и листья лучше все-таки не есть.

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Советы по уходу за спатифиллумом

Ухаживать за спатифиллумом правильно совсем не сложно. Есть всего несколько нюансов:

Влага. В доме с сухим воздухом цветок будет чахнуть. Если начали сохнуть кончики листьев, значит, влаги мало. Влажность для спатифиллума в домашних условиях должна быть как минимум выше 50%. Но ставить цветок рядом с увлажнителем не стоит: растения не очень любят излучения электроприборов. Регулярно опрыскивать спатифиллум тоже не очень полезно: лучше хорошо поливать — два-три раза в неделю . Это растение занимает своими корнями весь объем горшка, поэтому много «пьет». Если предстоит куда-то уехать на несколько дней, можно даже поставить цветок в емкость с водой — но чтобы способ сработал, в дне горшка должны быть отверстия.



В доме с сухим воздухом цветок будет чахнуть. Если начали сохнуть кончики листьев, значит, влаги мало. Влажность для спатифиллума в домашних условиях должна быть как минимум выше 50%. Но ставить цветок рядом с увлажнителем не стоит: растения не очень любят излучения электроприборов. Регулярно опрыскивать спатифиллум тоже не очень полезно: лучше . Это растение занимает своими корнями весь объем горшка, поэтому много «пьет». Если предстоит куда-то уехать на несколько дней, можно даже поставить цветок в емкость с водой — но чтобы способ сработал, в дне горшка должны быть отверстия. Свет. Спатифиллум надо беречь от прямых солнечных лучей — от них растение может получить ожоги. А вот рассеянный солнечный свет будет идеален. То есть ставить горшок надо рядом с зашторенным окном либо на то окно, где солнце не палит нещадно. Если хочется, чтобы цветы были весь год, придется применять фитолампу. И не забывать удобрять, ведь на цветы растение тратит много сил.



Спатифиллум надо беречь от прямых солнечных лучей — от них растение может получить ожоги. А вот рассеянный солнечный свет будет идеален. То есть ставить горшок надо рядом с зашторенным окном либо на то окно, где солнце не палит нещадно. Если хочется, чтобы цветы были весь год, придется применять фитолампу. И не забывать удобрять, ведь на цветы растение тратит много сил. Подкормка. В период активного роста (с марта по октябрь) цветок можно поливать минеральным удобрением, содержащим азот, калий и фосфор . Можно поискать специальное удобрение для ароидных. Также подкормку проводят при пересадке.



В период активного роста (с марта по октябрь) цветок можно поливать . Можно поискать специальное удобрение для ароидных. Также подкормку проводят при пересадке. Температурный режим. Цветку будет комфортно при 18-25 градусах тепла. Он завянет, если будет слишком жарко или холодно. Причем от жары гибель будет происходить постепенно, а от холода спатифиллум может погибнуть за несколько дней. Впрочем, если цветок не подвергался холоду слишком долго, его можно обрезать под корень и продолжить поливать — возможно, появятся новые ростки.

Пересадка спатифиллума должна происходить только после заполнения всего горшка корнями: то есть ему должно стать тесно. После магазина цветок не стоит трогать минимум две недели, чтобы он привык к новому микроклимату. Вообще торопиться с пересадкой не надо, если только в горшке не поселились вредители. Лучше всего пересаживать цветок в новый горшок весной, причем он должен быть на 2 см больше старого в диаметре. В качестве грунта подойдет как земля с огорода, так и специальный рыхлый питательный субстрат из магазина. Обычно в покупном грунте содержатся торф, сосновая кора, сушеный сфагнум, перлит, древесный уголь.

Молодой спатифиллум пересаживают раз в год, зрелое и крупное растение достаточно пересаживать раз в 2-3 года.

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Как выбрать спатифиллум

Листья и цветы спатифиллума должны быть здоровыми на вид, не вялыми, насыщенного зеленого цвета, без засохших участков и непонятных пятен. Земля в горшке — сухая или влажная, но не залитая.

После покупки нового цветка первое время его стоит держать вдали от других комнатных растений на случай, если в нем вдруг окажутся вредители. Можно провести санитарную обработку водой с перекисью водорода в пропорции 1:40. Ею можно полить почву и протереть листья или опрыскать растение.

Кстати, покупать спатифиллум не накладно: цветки небольшого размера стоят примерно 500-600 рублей.

Как размножать спатифиллум

Лучше всего размножать цветок делением куста. Этот способ наиболее простой и полезный для материнского растения. Но делать это нужно ранней весной, в начале марта — до начала вегетационного периода.

Чтобы разделить корневую систему спатифиллума, нужно хорошенько полить землю, помять горшок с боков и аккуратно перевернуть его, придерживая цветок рукой у корней, чтобы вытряхнуть. Можно также аккуратно потянуть его из горшка, но такой способ более рискованный — можно оборвать листья.

Когда растение удалось вынуть, нужно аккуратно отделить нужное число кустиков от основного корня. Делать это лучше чистым секатором, ножницами или острым ножом. Места разрезов на корнях можно присыпать древесным или активированным углем.

Отделенные части можно сразу посадить в горшок. Корни следует аккуратно расправить и бережно присыпать грунтом.

Спатифиллум можно размножать и черенками — то есть срезать листовые розетки. Затем их нужно поместить в емкость с водой, в которой можно растворить активированный уголь, и ждать корней. Также можно сразу посадить черенок в грунт, но в таком случае его нужно хорошо поливать, держать под полиэтиленом и при этом проветривать.

Есть и третий способ: посадить цветок семенами. Но это долго и сложно: например, растение нужно самостоятельно опылять. Так что такой способ подходит только для продвинутых цветоводов.

Вредители для спатифиллума

Самый популярный вопрос, волнующий обладателей этого цветка: почему не цветет спатифиллум. Чаще всего растению банально не хватает влажности или солнечного света, либо его стоит подкормить. Но случается, что его атакуют вредители.

Спатифиллуму обычно угрожают трипс, тля, щитовка, паутинный клещ, сажистый гриб и мучнистый червец . Садоводы используют от вредителей мыльный раствор, настой с лимонным соком, растворы с перекисью водорода или медным купоросом. Ими опрыскивают цветок, почву и протирают листья. Но лучше все же приобрести в магазине специальное средство от паразитов: на упаковке будут указаны и пропорции, и рекомендации по обработке.

Народные приметы о «женском счастье»

Вокруг цветка, получившего в народе такое поэтичное название, не могло не возникнуть множества примет. Считается, что получение «женского счастья» в подарок предзнаменует:



для одинокой девушки — скорую свадьбу;



для бездетной пары — рождение первенца;



для супругов в сложных отношениях — улучшение семейного микроклимата.

А вот если одна женщина преподносит спатифиллум другой, это не сулит дарительнице ничего хорошего — она может лишиться своего счастья.

Многие цветоводы верят, что это растение приносит в дом согласие, уют и достаток. Но для этого за ним надо ухаживать, беречь и искренне любить — насколько вообще можно любить растения.