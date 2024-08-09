17 лучших фильмов 2024 года с высоким рейтингом и захватывающим сюжетом Топ фильмов 2024 года из уже вышедших: почему их стоит посмотреть

Боевики, спортивные драмы, фантастические приключения и мистические триллеры — 2024 год успел подарить нам много знаковых премьер и пока не разочаровал киноманов. «Газета.Ru» составила подборку лучших новых фильмов разных жанров. Вы обязательно найдете в ней то, что понравится.

«Дюна: Часть вторая»

Жанр: фантастика, боевик, драма, приключения

Дата выхода: 1 марта 2024

Страна: США, Канада, Объединённые Арабские Эмираты, Венгрия, Италия, Новая Зеландия, Иордания, Гамбия

Рейтинг: IMDb — 8,6, «Кинопоиск» — 8,3

Режиссер: Дени Вильнев

В ролях: Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем

Продолжение культовой саги «Дюна» перенесет вас в мир Арракис, где скрывается Пол Атрейдес, наследник знатного рода, вместе со своей матерью Джессикой. В пустыне они встречают племя фрименов. Их вождь Стиглар верит в пророчество, согласного которому процветание Арракису принесут мать и сын, пришедшие извне. Он убеждает остальных оставить Пола и Джессику в поселении.

Выпив Воду Жизни, Джессика становится Преподобной матерью племени. Пол осваивается среди фрименов и учится выживать в тяжелых условиях. Юноше поначалу сложно признать свое предназначение лидера восстания против Харконненов, лишивших его дома и семьи. Но в конце концов он принимает роль пророка, который поведет фрименов к победе.

Три причины посмотреть фильм «Дюна: Часть вторая»

Было несколько не самых удачных попыток экранизировать роман Фрэнка Герберта «Дюна», пока за постановку фильма не взялся канадский режиссер Дени Вильнев, на счету которого такие знаковые проекты, как «Прибытие» и «Бегущий по лезвию 2049». Его адаптацию романа критики посчитали наиболее успешной.

Сиквел получился более захватывающим и зрелищным, чем первая часть фильма, насыщенная объяснениями и диалогами.

Масштабность экранизации. Фильм сравнивают с «Властелином колец» и другими лучшими образцами жанра фэнтези.

«Мастер и Маргарита»

Жанр: драма, фэнтези, мелодрама

Дата выхода: 25 января 2024

Страна: Россия

Рейтинг: IMDb — 7,3, «Кинопоиск» — 7,7

Режиссер: Михаил Локшин

В ролях: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Клас Банг, Юрий Колокольников, Алексей Гуськов, Аугуст Диль

Фильм-фэнтези по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». События происходят в футуристической Москве 1930-х годов. Известный драматург пишет пьесу «Пилат», которую принимают к постановке в одном из театров. Но Союз литераторов клеймит произведение как реакционное и вредное. Автор пьесы становится изгоем и переживает глубокий кризис. В этом состоянии он встречает Маргариту, которая ради драматурга оставляет мужа и становится музой для своего возлюбленного. Она вдохновляет писателя на создание нового романа о себе и своем окружении — «Мастер и Маргарита».

Прототипом одного из ключевых героев писатель делает знакомого иностранца Воланда. Воланд и его свита вносят хаос в жизнь города, устраивая сеанс черной магии. Тем временем в органы поступает донос на Мастера. Он оказывается в психиатрической клинике.

Три причины посмотреть фильм «Мастер и Маргарита»

Новое кинопрочтение романа, в котором режиссер и сценаристы фактически выступают соавторами Булгакова. Вы найдете множество отступлений от первоисточника и трактовок.

Прекрасный актерский состав.

Интересный и яркий образ Воланда, который на экране воплотил немецкий актер Аугуст Диль.

«Претенденты»

Жанр: драма, мелодрама, спорт

Дата выхода: 18 апреля 2024

Страна: США, Италия

Рейтинг: IMDb — 7,2, «Кинопоиск» — 7,0

Режиссер: Лука Гуаданьино

В ролях: Майк Фейст, Джош О'Коннор, Зендея, Дарнелл Эпплинг

Спортивная драма, в которой двое бывших друзей — теннисисты Арт Дональдсон и Патрик Цвейг — борются за сердце девушки на корте. Таши — восходящая звезда тенниса, но из-за травмы она рано завершила карьеру и реализовалась в спорте, став тренером Арта. Проходит много лет. Таши и Арт — богатая и успешная семейная пара. Арт как спортсмен переживает не лучший свой период, поэтому Таши предлагает ему для поднятия самооценки принять участие в так называемом турнире претендентов — где участвуют спортсмены невысокого ранга. Но выясняется, что в этих соревнованиях участвует и Патрик, бывший любовник Таши.

Три причины посмотреть фильм «Претенденты»

Нелинейное повествование, в котором перемешаны настоящее и прошлое главных героев. Из кусочков пазла постепенно собирается общая картинка.

Операторская работа Сайомбху Мукдипрома: постоянная смена ракурсов и точек, разные стили подачи.

Нешаблонная история любовного треугольника, где перемешаны романтические чувства, тщеславие, спорт и амбиции.

«Сто лет тому вперед»

Жанр: фантастика, приключения

Дата выхода: 18 апреля 2024

Страна: Россия

Рейтинг: IMDb — 6,0, «Кинопоиск» — 7,4

Режиссер: Александр Андрющенко

В ролях: Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Виктория Исакова

close 100% Кадр из фильма «Сто лет тому вперед» (2024) Кинокомпания «Водород»

Фильм снят по мотивам одноименной повести Кира Булычева про девочку из будущего Алису Селезневу. Но из первоисточника взяты разве что сюжетная канва и главные герои. В недалеком будущем Земля вступила в Космическую федерацию, чтобы ускорить прогресс и развитие технологий. Планете приходится противостоять альянсу космических пиратов под руководством Глота. Предводитель пиратов владеет веществом космионом, благодаря которому можно перемещаться в прошлое и изменить ход любой битвы.

Кира Селезнева, мама Алисы, побеждает Глота, но, спасая космион, делает скачок на сто лет назад. Возможности вернуться обратно нет. Кира прячет космион и становится простой учительницей физики в школе. Тайник с уникальными веществом находит ее ученик Коля Герасимов. Он перемещается в будущее и встречает там Алису. Вместе им предстоит справиться с космическими пиратами.

Три причины посмотреть фильм «Сто лет тому вперед»

Осовременивание сюжета, героев и обстоятельств. Вряд ли вы найдете в новой истории что-то, напоминающее советский фильм «Гостья из будущего», кроме знакомых имен и знаменитого трека.

Сочетание экшена и юмора.

Отличный фильм для семейного просмотра.

«Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

Жанр: фантастика, боевик, драма

Дата выхода: 15 мая 2024

Страна: Австралия, США

Рейтинг: IMDb — 7,6, «Кинопоиск» — 7,2

Режиссер: Джордж Миллер

В ролях: Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Элайла Браун, Том Берк, Нэйтан Джонс

Постапокалиптический экшен, приквел фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». Юная Фуриоса родилась через несколько десятилетий после Катастрофы. Она выросла в Зеленых Землях, где есть чистая вода, трава и персиковые деревья. Девочку похищают байкеры Орды Дементуса и привозят к своему главарю. Фуриоса должна помочь им найти дорогу к Зеленым Землям. Девочку спасает ее мать Мэри, но Дементус настигает их, казнит Мэри и забирает Фуриосу.

Через некоторое время банда Дементуса захватывает Топливный город и ведет торг с Несмертным Джо, главой Цитадели. Тот соглашается на условия Дементуса в обмен на Фуриосу — в ней он видит будущую жену, которая сможет родить ему здорового ребенка.

Фуриосе удается сбежать. Она проникает в Цитадель, притворяясь мальчиком, и начинается трудиться рабочим. А позже попадает в команду преторианца Джека, водителя боевой машины. Вместе им предстоит противостоять планам Дементуса по захвату Цитадели. Фуриоса мечтает о возвращении в Зеленые Земли и вынашивает план мести.

Три причины посмотреть фильм «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

После успеха фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» это один из самых ожидаемых приквелов.

Погони, зрелищные сцены и спецэффекты.

Игра актеров, в частности Криса Хемсворта, исполнившего роль Дементуса. Злодей получился фактурным и эффектным.

«Министерство неджентльменских дел»

Жанр: фантастика, боевик, драма

Дата выхода: 13 мая 2024

Страна: США, Великобритания, Турция

Рейтинг: IMDb — 6,8, «Кинопоиск» — 7,3

Режиссер: Гай Ричи

В ролях: Генри Кавилл, Алан Ричсон, Рори Киннер, Генри Голдинг, Фредди Фокс

Фильм основан на документальной книге Дэмиена Льюиса об организации диверсантов, действующей в фашистском тылу. В разгар Второй мировой войны премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль создает секретное подразделение для проведения операций против нацистов. Перед командой стоит задача уничтожить вражеский корабль с оружием и топливом для германских подлодок. Руководит группой диверсантов харизматичный и своевольный майор Гас Марч-Филлипс. Бравый отряд на шведском рыбацком траулере выдвигается на остров Фернандо-По, где у нацистов находится база снабжения.

Три причины посмотреть фильм «Министерство неджентльменских дел»

Основой сюжета стала реальная операция британских спецслужб «Почтмейстер». Но это вольная трактовка событий, не стоит искать здесь документальной достоверности.

Захватывающий экшен, харизматичные персонажи.

Великолепный актерский состав.

«Манкимэн»

Жанр: боевик, драма, криминал

Дата выхода: 11 марта 2024

Страна: США, Канада, Сингапур, Индия

Рейтинг: IMDb — 6,9, «Кинопоиск» — 6,7

Режиссер: Дев Патель

В ролях: Дев Патель, Шарлто Копли, Питобаш, Собхита Дхулипала, Сикандар Кхер

Главный герой Кид участвует в подпольных боях, выходя на ринг в маске обезьяны. Мать рассказывала ему в детстве легенды о мифическом обезьяноподобном существе Ханумане, защитнике бедных и угнетенных. Но однажды продажные полицейские уничтожают его деревню, а начальник полиции Ране лично убивает его мать. Теперь у парня единственная цель — отомстить за ее смерть.

Три причины посмотреть фильм «Манкимэн»

Режиссерский дебют актера Дева Пателя, известного по таким фильмам, как «Миллионер из трущоб» и «Лев».

Острый социальный подтекст фильма.

Занимательные заимствования из индийской культуры и мифологии.

«Майор Гром: Игра»

Жанр: боевик, приключения

Дата выхода: 23 мая 2024

Страна: Россия

Рейтинг: IMDb — 6,6, «Кинопоиск» — 7,8

Режиссер: Олег Трофим

В ролях: Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова

Новая часть серии кинокомиксов «Майор Гром» от студии Bubble. С момента поимки майором Игорем Громом серийного убийцы Чумного доктора прошел год. Благодаря раскрытым преступлениям и своей репутации Гром известен всему Санкт-Петербургу. Но в городе объявляется новый злодей, именующий себя Призраком. Он организует серию взрывов и предлагает Грому сыграть с ним в игру. Чтобы предотвратить преступления, майор Гром должен разгадать головоломку, предложенную Призраком.

Три причины посмотреть фильм «Майор Гром: Игра»

«Игра» — одна из самых значимых сюжетных арок в комиксах об Игоре Громе. Поэтому поклонники супергероя с нетерпением ждали сиквел, основанный на этом сюжете.

Множество удачных отсылок к культовым кинопроектам.

В фильме много юмора, шуток и, разумеется, зрелищных сцен, так что скучать точно не придется.

«Собиратель душ»

Жанр: ужасы, триллер, детектив

Дата выхода: 31 мая 2024

Страна: США, Канада

Рейтинг: IMDb — 7,1, «Кинопоиск» — 6,4

Режиссер: Оз Перкинс

В ролях: Майка Монро, Николас Кейдж, Блэр Андервуд, Алисия Уитт

Молодой агент ФБР Ли Харкер благодаря сверхспособностям привлечена к расследованию дела серийного убийцы по прозвищу Собиратель душ. Странные преступления продолжаются на протяжении многих лет. Жертвами становятся семьи, причем все выглядит так, будто члены семьи убивают друг друга. Но на месте находят зашифрованные послания от предполагаемого убийцы. Харкер близка к разгадке, когда понимает, что между ней и маньяком есть некая связь.

Три причины посмотреть фильм «Собиратель душ»

Фильм часто сравнивают с классикой жанра — триллером «Молчание ягнят».

Оз Перкинс — необычный хоррормейкер. Его отец, актер Энтони Перкинс — исполнитель главной роли в культовом фильме ужасов «Психо» Альфреда Хичкока. Перкинс-младший — мастер создания жуткой, тревожной и мистической атмосферы.

Запоминающийся образ Николаса Кейджа, который исполнил роль маньяка.

«Дэдпул и Росомаха»

Жанр: фантастика, боевик, комедия, приключения

Дата выхода: 22 июля 2024

Страна: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия

Рейтинг: IMDb — 8,3, «Кинопоиск» — 7,8

Режиссер: Шон Леви

В ролях: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин, Мэттью Макфэдиен, Дафни Кин

Новый супергеройский экшен по мотивам комиксов Marvel о Дэдпуле и Росомахе. Уэйда Уилсона, наемника, известного под псевдонимом Дэдпул, не принимают в команду «Мстители». Он устраивается продавцом подержанных автомобилей и ведет унылое существование, пока его не вызывает агент Парадокс и не сообщает, что его берут в «священную линию времени» компании Marvel. Перспективы самые захватывающие. Но, по словам Парадокса, вселенная, где сейчас живет Уэйд, будет уничтожена. Главный ее «якорь» — Логан (он же Росомаха) — погиб, так что нет смысла ее сохранять.

Согласиться с этим Уилсон не может, он решает вернуть в его вселенную Росомаху и начинает искать его версии по другим вселенным. Перебрав разные варианты, Уэйд наконец находит подходящего Росомаху, правда, сильно пьющего. Он допустил какую-то катастрофическую ошибку, из-за чего погибло много людей. Героев отправляют в Пустоту, где складируются остатки разных временных линий и живут супергерои, которые больше не появятся на экране. Правит Пустотой злобная и жестокая Кассандра Нова, сестра-близнец профессора Ксавье. Герои сражаются, и Дэдпул предлагает Росомахе сделку: они спасут вселенную Уэйда и исправят ошибку Логана.

Три причины посмотреть фильм «Дэдпул и Росомаха»

Фильм вдоль и поперек нашпигован отсылками к другим картинам и комиксам. Угадывать их даже интереснее, чем следить за сюжетом.

Многочисленные камео, которые приведут киноманов в восторг. Отдельные эпизодические роли получились очень яркими.

Обилие юмора: объектом для шуток становится буквально все.

«Падение империи»

Жанр: боевик, драма

Дата выхода: 14 марта 2024

Страна: США, Великобритания

Рейтинг: IMDb — 7,1, «Кинопоиск» — 6,3

Режиссер: Алекс Гарленд

В ролях: Кирстен Данст, Вагнер Моура, Стивен Маккинли Хендерсон

Действие происходит в Америке будущего. В США идет гражданская война. Армии Техаса и Калифорнии объединяются, чтобы свергнуть авторитарного президента Оффермана. Четверо военных репортеров пытаются добраться до Вашингтона через линию боевых действий, чтобы взять последнее интервью у скрывающегося в Белом доме президента.

Три причины посмотреть фильм «Падение империи»

Реалистично показаны все ужасы гражданской войны. Камера фиксирует все жуткие подробности, что заставит не раз содрогнуться перед экраном. В картине неясно и неважно, что привело к войне. Важно — каковы ее последствия.

Детальное погружение в профессию военного корреспондента.

Антивоенный посыл картины. По большому счету, это фильм о том, как мир сходит с ума, и как мало нужно современному человеку, чтобы схватиться за оружие и начать убивать всех и вся без разбора.

«Проклятие «Зов могилы»

Жанр: ужасы

Дата выхода: 16 февраля 2024

Страна: Южная Корея

Рейтинг: IMDb — 6,9, «Кинопоиск» — 6,6

Режиссер: Чан Джэ-хен

В ролях: Чхве Мин-сик, Ким Го-ын, Ю Хэ-джин, Ли До-хен

Богатая семья корейских эмигрантов Паков живет в Лос-Анджелесе. Их жизнь благополучна, одно но — недавно родившийся первенец страдает от непонятной болезни и постоянно плачет. Выясняется, что причина — родовое проклятие, «зов могилы». Избавить семью от проблемы берутся шаманы, геомант и гробовщик. Для этого нужно вскрыть могилу прадеда, достать гроб и, не открывая его, кремировать останки как можно быстрее.

Три причины посмотреть фильм «Проклятие «Зов могилы»

Фильм собрал рекордную кассу и считается самым успешным корейским фильмом 2024 года.

В сюжете затронуты болезненные для корейцев исторические темы: вторжение японцев и разделение страны на Северную и Южную Корею.

Танец одержимой духом шаманки в исполнении Ким Го Ын и в целом ее актерская игра в этом фильме.

«Материнский инстинкт»

Жанр: драма, триллер

Дата выхода: 11 января 2024

Страна: США, Бельгия, Франция, Великобритания

Рейтинг: IMDb — 6,3, «Кинопоиск» — 7,1

Режиссер: Бенуа Деломм

В ролях: Джессика Честейн, Энн Хэтэуэй, Имон Патрик О'Коннелл, Андерс Даниельсен Ли

1960-е годы. В тихом американском пригороде в соседних домах живут две подруги — Элис и Селин. Они воплощают образы идеальных домохозяек. Их сыновья Тео и Макс тоже дружат и вместе ходят в школу. Счастливой жизни приходит конец, когда в результате несчастного случая погибает сын Селин Макс. Элис была свидетельницей трагедии, но не успела прийти ребенку на помощь. Отношения подруг сходят на нет, но через некоторое время в жизни Элис снова появляется Селин. Элис уверена, что причина этому — месть, и подруга хочет сделать что-то ужасное с Тео.

Три причины посмотреть фильм «Материнский инстинкт»

Актерская игра оскароносных исполнительниц главных ролей — Джессики Честейн и Энн Хэтэуэй.

Неожиданный финал.

Яркий визуальный ряд, великолепная работа оператора и художника по костюмам.

«Лед 3»

Жанр: спорт, мелодрама, мюзикл

Дата выхода: 14 февраля 2024

Страна: Россия

Рейтинг: IMDb — 5,9, «Кинопоиск» — 8,2

Режиссер: Юрий Хмельницкий

В ролях: Александр Петров, Мария Аронова, Анна Савранская, Степан Белозеров

Третья и заключительная часть популярной трилогии. Повзрослевшая Надя, дочь Александра Горина и фигуристки Нади Лапшиной, умершей во время родов, грезит фигурным катанием. Но ее отец категорически против: в нем еще слишком сильна боль утраты любимой женщины, он помнит, насколько опасен этот спорт. Надя тренируется тайком и самостоятельно. Тренер Ирина Сергеевна тяжело больна. Чтобы заставить ее лечиться, Надя отказывается от ее наставничества.

На одной из своих тайных тренировок Надя знакомится с хоккеистом из Москвы Сергеем Орловым и влюбляется в него. Горин против их отношений. В конце концов, все встает на свои места.

Три причины посмотреть фильм «Лед 3»

Новые лица и новая любовная линия, за которой интересно следить. Что окажется важнее для героя — карьера в НХЛ или любовь? Ответ, конечно, очевиден.

Прекрасно поставленные музыкальные номера.

Вдохновляющий сюжет: фильм не только о доверии, боли, страхах, одиночестве, но и о преодолении себя.

«Каскадеры»

Жанр: боевик, комедия, мелодрама

Дата выхода: 12 марта 2024

Страна: США, Австралия, Канада

Рейтинг: IMDb — 6,9, «Кинопоиск» — 7,1

Режиссер: Дэвид Литч

В ролях: Райан Гослинг, Эмили Блант, Аарон Тейлор-Джонсон, Ханна Уоддингэм

Ремейк сериала 1980-х годов. Каскадер Кольт Сиверс, дублер звездного актера Тома Райдера, получает на съемках серьезную травму. Он решает бросить карьеру, а заодно расстаться со своей подругой оператором Джоди Морено. Спустя полтора года на Кольта выходит кинопродюсер Тома. Она рассказывает, что у Джоди — режиссерский дебют, и приглашает его присоединиться к съемкам. Но после появления Кольта на съемочной площадке выясняется, что Джоди ему не рада и все еще жутко обижена. Ко всему прочему пропал исполнитель главной роли Том Райдер и нужно срочно его найти, чтобы съемки не сорвались.

Три причины посмотреть фильм «Каскадеры»

Фильм воздает должное профессии каскадера со всеми ее рисками, опасностями, физическими и психологическими травмами и пребыванием в тени актеров.

Звездный дуэт Райана Гослинга и Эмили Блант.

Много сложных трюков и эффектных сцен.

«Онегин»

Жанр: мелодрама, драма

Дата выхода: 7 марта 2024

Страна: Россия

Рейтинг: IMDb — 6,9, «Кинопоиск» — 7,4

Режиссер: Сарик Андреасян

В ролях: Виктор Добронравов, Денис Прытков, Лиза Моряк, Таня Сабинова, Алена Хмельницкая

Экранизация романа в стихах «Евгений Онегин». Избалованный вниманием и утомленный светской жизнью Онегин приезжает в деревню, узнав о смертельной болезни дяди. Он не застает его в живых. Но для Онегина жизнь в поместье — спасение от надоевшего ему общества. Он уклоняется от общения с соседями. Лишь вернувшемуся из-за границы молодому Ленскому удается преодолеть это отчуждение. Ленский знакомит Онегина с семейством Лариных и их дочерями — Татьяной и Ольгой.

Три причины посмотреть фильм «Онегин»

Подробная и точная киноадаптация романа. Если вы давно не перечитывали «Евгения Онегина» — можно освежить произведение в памяти, посмотрев фильм.

Спорный актерский кастинг. Несоответствие возраста исполнителей главный ролей и возраста персонажей романа — основная претензия к фильму. Насколько попадают актеры в свои образы — вы можете решить сами.

Несмотря на нелестные отзывы кинокритиков, у фильма хороший рейтинг. Зрители хвалят визуальный стиль, особую атмосферу и актерскую игру.

«Стальная хватка»

Жанр: спортивная драма, биография

Дата выхода в России: 4 января 2024

Страна: США, Великобритания

Рейтинг: IMDb — 7,6, «Кинопоиск» — 7,4

Режиссер: Шон Дуркин

В ролях: Зак Эфрон, Лили Джеймс, Харрис Дикинсон, Мора Тирни

В основе сюжета – биография американского рестлера Кевина фон Эриха и его семьи. Джек Адкиссон, взявший на ринге псевдоним Фриц фон Эрих — глава спортивной династии рестлеров. Не став чемпионом мира, он все надежды возложил на своих сыновей, из которых самый перспективный — Кевин. Единственное — парень не очень любит камеры, тогда как рестлеру важно уметь себя «продать». В семье есть поверье о «проклятии фон Эрихов» — якобы члены семьи трагически заканчивают свою жизнь. Оно родилось после того, как в шестилетнем возрасте умер старший брат Кевина. Отец давит на сыновей, ему нужны их победы, достижения, титулы. Братья начинают конкурировать даже между собой. Постоянные гастроли, турниры, тренировки, прессинг родителя — мало кто выдержит это и не сломается. Потрясения и трагедии следуют чередой.

Три причины посмотреть фильм «Стальная хватка»

Правдивый фильм о непомерных родительских амбициях, деструктивных отношениях в семье и о том, к чему это приводит.

Отход от шаблона спортивного байопика — о трудном пути к успеху и победам.

Зрелищность картины.

Какие знаковые премьеры ожидаются до конца 2024 года

«Джокер: безумие на двоих»

Дата выхода: 4 октября 2024

Режиссер: Тодд Филлипс

В главных ролях: Хоакин Феникс, Леди Гага

Психологический триллер, продолжение картины «Джокер» (2019).

«Гладиатор 2»

Дата выхода: 22 ноября 2024

Режиссер: Ридли Скотт

В главных ролях: Пол Мескал, Дензел Вашингтон, Конни Нильсен, Дерек Джекоби

Исторический фильм, сиквел картины «Гладиатор» (2000). Главным героем станет племянник римского императора Коммода — Луций.