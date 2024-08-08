Как готовить овсяноблин и сколько в нем калорий. Полный гайд с пошаговыми рецептами 5 лучших рецептов овсяноблина с пошаговым руководством

Овсяноблин — блюдо на основе овсяных хлопьев, популярное среди приверженцев здорового питания и правильного образа жизни. Он легкий и в то же время питательный, за это его особенно любят те, кто регулярно занимается спортом. Существует множество вариаций блина из овсянки, он может выступать в качестве основного блюда и десерта. Какие ингредиенты нужны для овсяноблина, как правильно готовить тесто и какие начинки можно в него добавить — в материале «Газеты.Ru».

Какие ингредиенты нужны для овсяноблина

Для приготовления овсяноблина потребуется минимальный набор ингредиентов, которые можно найти практически на любой кухне. Основные компоненты:

Овсяные хлопья: главный ингредиент, который служит базой для теста. Лучше всего использовать овсяные хлопья быстрого приготовления или мелкого помола, чтобы тесто получилось однородным.

Яйца: они придают нужную текстуру блину, а также являются источником белка.

Молоко или вода: жидкость нужна, чтобы разбавлять тесто до нужной консистенции.

Сахар: его можно исключить, но для любителей сладкого завтрака это незаменимый компонент.

Соль: щепотка придаст блюду необходимый легкий солоноватый вкус.

Растительное масло: для жарки блинов, предотвращает их прилипание к сковороде.

К овсяноблину можно добавить фрукты, овощи, орехи, специи и травы. Они позволяют варьировать вкус и питательные свойства блюда.

Популярные сладкие начинки:

шоколадная паста + банан;

шоколадная паста + банан + клубника;

яблоко + орехи + мед;

яблоко + корица;

мягкий нежирный творог + груша + мед;

греческий йогурт + ягоды.

Популярные соленые начинки:

слабосоленая красная рыба + творожный сыр + огурец + зелень;

слабосоленая красная рыба + творожный сыр + огурец + авокадо;

консервированный тунец + вареное яйцо + зелень;

ветчина из индейки + творожный сыр + огурец + помидор + зелень;

куриная грудка + огурец + помидор + руккола;

помидор + брынза;

грибы (шампиньоны) + зеленый лук + твердый сыр.

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Как правильно готовить тесто для овсяноблина

Подготовка овсяных хлопьев. Если вы используете крупные овсяные хлопья, их следует измельчить в блендере или кофемолке до состояния муки. Это сделает тесто более однородным, а овсяноблин будет легче переворачивать на сковородке. Те, кто любит цельные овсяные хлопья, могут добавить их чайную ложку в тесто.

Смешивание ингредиентов. В глубокой миске смешайте овсяную муку, яйца, молоко (или воду), соль и сахар. Пропорции могут варьироваться, но стандартное соотношение — 3 столовые ложки овсяных хлопьев, 1 яйцо и 50–100 мл жидкости. Если вы хотите сделать блюдо менее калорийным, то стоит отдать предпочтение нежирному молоку, кефиру (1%), натуральному питьевому йогурту без добавок или воде. Сахар можно заменить медом, сахарозаменителем или натуральным сиропом.

Взбивание теста. Тщательно взбейте смесь венчиком или миксером до получения однородной массы. Тесто должно быть достаточно жидким, чтобы легко растекаться по сковороде, но не слишком водянистым, чтобы не распадаться при жарке.

Дайте тесту «отдохнуть». Оставьте тесто на 5–10 минут, чтобы овсяные хлопья немного набухли. Это улучшит структуру блина. Выпекать овсяноблин можно как единой массой, так и как обычные тонкие блинчики.

Классический овсяноблин с овощами

Ингредиенты:

3 столовые ложки овсяных хлопьев;



1 яйцо;



50 мл молока;



1 небольшая морковь;



½ болгарского перца;



2–3 пера зеленого лука;



соль, перец по вкусу;



растительное масло для жарки.

Способ приготовления классического овсяноблина с овощами:

Измельчите овсяные хлопья в блендере до состояния муки. Это поможет получить более однородное тесто. В глубокой миске смешайте овсяную муку, яйцо и молоко. Взбейте смесь венчиком или вилкой до получения однородной массы.

2. Морковь очистите и нарежьте мелкими кубиками. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте кубиками. Нарежьте зеленый лук. Добавьте нарезанные овощи в тесто, приправьте солью и перцем по вкусу. Тщательно перемешайте.

3. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного растительного масла. Влейте тесто и равномерно распределите его по поверхности.

4. Жарьте с одной стороны до золотистого цвета (примерно три–четыре минуты). Затем аккуратно переверните блин с помощью лопатки и жарьте с другой стороны до готовности (еще две–три минуты). Подавайте овсяноблин горячим, украсив зеленым луком.

Овсяноблин с бананом и орехами

Ингредиенты:

3 столовые ложки овсяных хлопьев;



1 яйцо;



50 мл молока;



1 банан;



20 г грецких орехов;



1 чайная ложка меда (можно использовать сахар);



щепотка корицы;



щепотка соли;



растительное масло для жарки.

Способ приготовления овсяноблина с бананом и орехами:

Измельчите овсяные хлопья в блендере или кофемолке до состояния муки или используйте сразу готовую овсяную муку. В миске смешайте получившуюся смесь с яйцом, молоком и медом. Взбейте ингредиенты венчиком до однородной массы.

2. Далее разомните банан вилкой до состояния пюре и добавьте в тесто. Грецкие орехи измельчите ножом или в блендере и добавьте в основу вместе с корицей. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного растительного масла.

3. Вылейте смесь на сковороду и равномерно распределите ее по поверхности. Жарьте с одной стороны до золотистого цвета (примерно три–четыре минуты). Затем аккуратно переверните блин с помощью лопатки и жарьте с другой стороны до готовности (еще две–три минуты). Подавайте овсяноблин теплым, полив сверху медом или сиропом.

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Овсяноблин с курицей и шпинатом

Ингредиенты:

3 столовые ложки овсяных хлопьев;



1 яйцо;



50 мл воды;



100 г куриной грудки;



1 горсть шпината;



1 зубчик чеснока;



соль, перец по вкусу;



растительное масло для жарки.

Способ приготовления овсяноблина с курицей и шпинатом:

Сделайте из овсяных хлопьев муку с помощью блендера или кофемолки. В отдельной миске смешайте овсяную муку, яйцо и воду, а затем взбейте ингредиенты до однородности. После этого нарежьте куриную грудку мелкими кубиками.

2. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте курицу на среднем огне с добавлением измельченного чеснока до готовности (примерно пять–семь минут). Добавьте шпинат и тушите еще одну–две минуты.

3. Закиньте курицу и шпинат в тесто, приправьте солью и перцем. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного растительного масла. Вылейте смесь и равномерно распределите по поверхности.

4. Жарьте с одной стороны до золотистого цвета (примерно три–четыре минуты), а затем аккуратно переверните блин с помощью лопатки и жарьте с другой стороны до готовности (еще две–три минуты). Подавайте блюдо горячим (можно с любым соусом по вкусу).

Овсяноблин с творогом и ягодами

Ингредиенты:

3 столовые ложки овсяных хлопьев;



1 яйцо;



50 мл молока;



100 г творога;



½ стакана свежих ягод (малина, черника, клубника);



1 столовая ложка меда или сахара;



щепотка соли;



ванилин на кончике ложки;



растительное масло для жарки.

Способ приготовления овсяноблина с творогом и ягодами:

Используйте блендер, чтобы измельчить овсяные хлопья до консистенции муки. Затем смешайте получившуюся овсяную муку с яйцом, молоком и ванилином. Взбейте ингредиенты до однородной массы.

2. Добавьте немного растительного масла на предварительно разогретую на среднем огне сковороду. Вылейте тесто и равномерно распределите его по поверхности.

3. Жарьте с одной стороны до золотистого цвета (примерно три–четыре минуты). Затем осторожно переверните блин с помощью лопатки и жарьте с другой стороны до готовности (еще две–три минуты).

4. В миске смешайте творог с медом и свежими ягодами. Готовый овсяноблин снимите со сковороды, выложите на него начинку из творога и ягод, а затем сверните в рулет. Подавайте теплым.

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Овсяноблин с сыром и зеленью

Ингредиенты:

3 столовые ложки овсяных хлопьев;



1 яйцо;



50 мл молока;



50 г тертого сыра (моцарелла, чеддер);



петрушка и укроп по вкусу;



соль, перец по вкусу;



растительное масло для жарки.

Способ приготовления овсяноблина с сыром и зеленью:

Измельчите овсяные хлопья в блендере до состояния муки. В миске смешайте овсяную муку, яйцо и молоко. Взбейте до однородной массы. Мелко нарежьте петрушку и укроп. Добавьте их в тесто, приправьте солью и перцем. Тщательно перемешайте.

2. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного растительного масла. Жарьте полученную смесь с одной стороны до золотистого цвета (примерно три–четыре минуты). Переверните блин и сразу посыпьте его тертым сыром. Накройте крышкой и жарьте до расплавления сыра (еще две–три минуты). Подавайте горячим, можно украсить дополнительной зеленью.

Калорийность овсяноблинов

Калорийность овсяноблинов зависит от использованных ингредиентов и добавок. Чтобы сделать завтрак более диетическим лучше отдать предпочтение овощам, нежирному мясу и нежирному творогу.

Рассмотрим базовую версию блина, приготовленного из трех столовых ложек овсяных хлопьев, одного яйца и 50 мл молока:

Овсяные хлопья: в среднем 3 столовые ложки (около 25 г) содержат 80–90 ккал.



Яйцо: одно среднее яйцо составляет порядка 70 ккал.



Молоко: 50 мл молока (2,5% жирности) добавляют около 30 ккал.



Растительное масло: в 1 чайной ложке для жарки приблизительно 40 ккал.

Базовый овсяноблин содержит приблизительно 210–220 ккал, 12 граммов белка, 8 граммов жиров, 22 грамма углеводов. Дополнительные ингредиенты — фрукты, овощи или орехи — могут значительно изменить калорийность блюда.

Польза овсянки для организма

Овсянка — один из самых популярных продуктов для здорового питания и незаменимый элемент сбалансированного рациона, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-диетолог Елена Соломатина. Включение овсянки в меню способствует улучшению работы различных систем организма.

Источник клетчатки

Овсянка содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку, что способствует нормализации пищеварения и предотвращению запоров, подчеркнула Соломатина. Растворимая клетчатка способствует образованию гелеобразной субстанции в кишечнике, что замедляет переваривание и всасывание углеводов. Это также помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и дольше ощущать сытость.

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Снижение уровня холестерина

Растворимая клетчатка содержит бета-глюкан, который помогает снизить уровень липопротеинов низкой плотности, или «плохого» холестерина в крови. Бета-глюкан способствует выведению холестерина из организма через кишечник. Это уменьшает риск образования холестериновых бляшек на стенках артерий и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярное потребление овсянки может значительно улучшить липидный профиль крови.

Регуляция уровня сахара в крови

Овсянка имеет низкий гликемический индекс, поэтому она медленно повышает уровень сахара в крови. Это особенно важно для людей с диабетом или тех, кто стремится предотвратить развитие этого заболевания. Бета-глюкан в овсянке замедляет переваривание углеводов и всасывание сахаров в кровь, способствуя более плавным и стабильным изменениям уровня глюкозы. Это помогает контролировать аппетит и уменьшает риск резких скачков сахара в крови, что особенно важно для людей, которые страдают от диабета II типа.

Антиоксиданты

Овсянка богата антиоксидантами — полифенолами и авенантрамидами, — которые обладают противовоспалительными и сосудорасширяющими свойствами. Они помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые могут повреждать клетки и способствовать развитию хронических заболеваний. Авенантрамиды, уникальные для овса, также способствуют снижению артериального давления за счет увеличения выработки оксида азота, который расширяет кровеносные сосуды.

Овсянка облегчает работу печени и служит питанием для микробиоты, что очень важно, поскольку 80% иммунной системы сосредоточено в кишечнике. Состояние микробиоты влияет на способность иммунной системы подавлять патологические агенты и реагировать на чужеродные второждения. Елена Соломатина Врач-диетолог

Источник белка

Овсянка является хорошим растительным источником белка, что особенно важно для вегетарианцев и веганов. Белок в овсянке помогает строить и восстанавливать ткани, поддерживает иммунную функцию и участвует в производстве ферментов и гормонов. Овсянка содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые для организма, хотя и в меньших количествах по сравнению с животными источниками. Дополнение овсянки другими белковыми продуктами может обеспечить полноценный аминокислотный профиль.

«Овсянка содержит белок, но все-таки он нужен и из других продуктов. Именно поэтому овсянка хороша в сочетании с чем-то белковым: например, с яйцом, творогом или сыром. Овсянка бывает разной: в виде крупы или геркулеса. Но в зависимости от размера хлопьев зависит то, сколько мы будем ее варить. Если варить в течение 15-20 минут, она сохранит пользу [белок]», — заметила врач-диетолог Соломатина.

Микроэлементы

Овсянка богата витаминами группы В, магнием, железом и цинком, которые необходимы для поддержания здоровья нервной системы, иммунитета и общего состояния организма. Витамины группы В играют ключевую роль в метаболизме энергии, поддержке нервной системы и снижении стресса. Магний участвует в более чем 300 биохимических реакциях в организме, включая регуляцию мышечной и нервной функции, поддержание здорового уровня сахара в крови и артериального давления. Железо важно для транспорта кислорода в крови, а цинк необходим для заживления ран и функционирования иммунной системы.

Общее положительное влияние организм

Помимо этого, в овсяной крупе содержится лецитин, добавила Соломатина. Он нормализует метаболизм, защищает стенки желудка, сохраняет баланс полезного холестерина. Кроме того, он замедляет процессы старения, улучшает кровообращение, увеличивает энергию и мышечную выносливость.