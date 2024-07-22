Пирожное «Картошка»: история десерта, рецепты и секреты приготовления Как быстро и из доступных продуктов приготовить пирожное «Картошка»

Пирожное «Картошка» — классическое лакомство, знакомое многим с детства. Нежный вкус с легкой сладостью в сочетании с чашечкой кофе или чая делает этот десерт популярным не только у сладкоежек. Об истории появления пирожного, основных ингредиентах для его приготовления и различных рецептах — в материале «Газеты.Ru».

История пирожного «Картошка»

Лакомство, похожее на современное пирожное «Картошка», встречалось в российских трактирах еще в начале ХХ века. Это был прекрасный способ использования старых бисквитов, обломков печенья и коржей. В размельченную массу добавляли крем и масло, а затем формировали пирожные овальной или круглой формы, которые обваливали в какао-порошке. Из-за сходства с картофельным клубнем пирожное и получило свое название.

Самостоятельным блюдом оно стало позже — когда началась стандартизация производства продуктов питания. В советском общепите в условиях дефицита и экономии кондитеры стремились максимально эффективно использовать все ресурсы, допуская минимальное количество отходов. В семьях тоже относились к продуктам питания бережливо. Рецепт пирожного идеально соответствовал этому подходу.

«Картошка» готовилась из измельченных бисквитов или печенья, смешанных с кремом, сливочным маслом, сгущенным молоком и какао. Некоторые использовали размельченные сухари, запас которых был в советские годы в каждом доме — ведь зачерствевший хлеб было не принято выкидывать. В зависимости от региона и личных предпочтений могли добавляться орехи и изюм.

Со временем пирожное «Картошка» стало неотъемлемой частью советской кондитерской культуры. Его можно было встретить в столовых, на домашних праздниках, в кафе. Многие взрослые и сегодня вспоминают это пирожное с ностальгией, связывая его вкус с детством.

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Основные ингредиенты

Вы можете приготовить пирожное «Картошка» из домашнего коржа (это займет чуть больше времени), из сдобных сухарей (можно взять готовые ванильные либо домашние панировочные сухари из батона) или из печенья (бисквитного, галетного, сахарного — какое вам больше нравится).

Также вам понадобятся:

Сливочное масло — ключевой ингредиент в приготовлении пирожного «Картошка». Оно придает ему нежную текстуру, десерт становится мягким и сливочным на вкус. Для достижения наилучшего результата лучше всего использовать высококачественное несоленое масло.

Сахарная пудра — ее добавляют для придания пирожному сладости. В отличие от обычного сахара пудра быстрее растворяется и лучше смешивается с другими ингредиентами, поэтому общая масса получается более однородной. Можно использовать и обычный сахар. Кроме того, некоторые кладут ванильный сахар, чтобы придать «Картошке» приятный аромат и усилить вкус.

Сгущенное молоко играет роль связующего ингредиента. Благодаря ему масса для приготовления пирожного становится более плотной и сладкой. Сгущенка также придает «Картошке» сливочно-карамельный вкус и обеспечивает мягкость. Если вы используете сладкое сгущенное молоко, сахар можно не добавлять. Ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения.

Рецепт пирожного «Картошка» с домашним коржом

Ингредиенты для коржа:

1,5 стакана пшеничной муки;



100 г сливочного масла;



2 яйца;



1 стакан сахара;



1 чайная ложка ванильного сахара.

Ингредиенты для пирожного:

400 г домашнего коржа;



200 г сгущенного молока;



100 г сливочного масла;



2 столовые ложки какао-порошка;



50 г орехов (по желанию);



1–2 столовые ложки коньяка или рома.

Способ приготовления пирожного «Картошка» с домашним коржом:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте форму для выпекания (около 22–24 см в диаметре), выстелив на дно пергаментную бумагу. Стороны формы можно слегка смазать маслом и присыпать мукой, чтобы бисквит легко отделился после выпечки.

Разбейте яйца в большую миску. Добавьте сливочное масло, сахар и ванильный сахар. Взбейте ингредиенты миксером на высокой скорости до образования пышной светлой массы. Она должна увеличиться в объеме примерно в два-три раза. На это потребуется около 8-10 минут.

Просейте муку, чтобы она насытилась кислородом и в ней не было комков. Аккуратно введите муку в ранее полученную смесь. Обязательно перемешивайте лопаткой снизу вверх. Важно делать это осторожно, чтобы воздушная масса не осела.

Перелейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте в разогретой духовке примерно 25–30 минут. Проверяйте готовность бисквита с помощью зубочистки: если она выходит сухой, значит, бисквит готов. Выньте его из духовки и дайте полностью остыть.

Остывший бисквит измельчите в крошку руками или с помощью блендера. Крошка должна быть мелкой и равномерной.

В большой миске соедините бисквитную крошку, 2 столовые ложки какао-порошка и, если используете, измельченные орехи. Хорошо перемешайте.

В отдельной миске взбейте размягченное сливочное масло до пышности. Постепенно добавляйте сгущенное молоко, продолжая взбивать смесь до однородной массы. Масло и сгущенное молоко должны быть одинаковой температуры, чтобы крем не расслоился.

Добавьте смесь масла и сгущенки к бисквитной крошке и соедините так, чтобы получилась однородная масса. Если используете алкоголь, добавьте его на этом этапе.

Из получившейся массы сформируйте небольшие овальные пирожные, которые напоминают по форме картошку. Обваляйте каждое из них в какао-порошке. Выложите десерт на поднос или тарелку и уберите в холодильник на один–два часа для застывания и стабилизации.

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Простой рецепт пирожного «Картошка»

Ингредиенты:

200 г сухарей;

100 г сливочного масла;

1 банка сгущенного молока;

2 столовые ложки какао-порошка.

Способ приготовления пирожного «Картошка» по простому рецепту:

Измельчите сухари в мелкую крошку с помощью блендера или кухонного комбайна. Растопите сливочное масло на медленном огне или в микроволновой печи до жидкого состояния. Следите за тем, чтобы оно не перегрелось и не начало гореть.

В глубокой емкости смешайте измельченные сухари с растопленным маслом, сгущенным молоком и какао-порошком. Тщательно перемешивайте массу до однородности, чтобы не осталось комков.

Из полученной массы руками сформируйте небольшие шарики, придав им овальную, напоминающую картошку, форму. Выложите пирожные на поднос и поставьте их в холодильник на несколько часов для затвердевания, чтобы они стали плотными и сохраняли свою форму при подаче.

Рецепт пирожного «Картошка» с орехами

Ингредиенты:

200 г сухарей;

100 г сливочного масла;

1 банка сгущенного молока;

2 столовые ложки какао-порошка;

100 г орехов (грецкие, фундук или миндаль).

Способ приготовления «Картошки» с орехами:

Возьмите сухари, засыпьте их в блендер или кухонный комбайн, чтобы сделать из них мелкую крошку. В результате у вас должна получиться однородная смесь. Таким же образом нужно перемолоть в крошку орехи. Растопите сливочное масло на медленном огне или в микроволновой печи. Следите, чтобы оно не перегрелось.

В глубокой миске смешайте сухари, половину орехов, растопленное сливочное масло, сгущенное молоко и какао-порошок. Перемешайте все до однородности.

Из полученной смеси сформируйте небольшие овальные пирожные, придав им форму картошки. Обваляйте десерт в оставшихся измельченных орехах. Поставьте пирожные в холодильник на несколько часов, чтобы они застыли.

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Рецепт пирожного «Картошка» с кокосовой стружкой

Ингредиенты:

200 г сухарей;

100 г сливочного масла;

1 банка сгущенного молока;

2 столовые ложки какао-порошка;

50 г кокосовой стружки.

Способ приготовления пирожного «Картошка» с кокосовой стружкой:

Используя блендер или кухонный комбайн, измельчите сухари до состояния мелкой крошки. Растопите сливочное масло на слабом огне или в микроволновке до жидкого состояния.

В большой миске объедините измельченные сухари с растопленным маслом, сгущенным молоком, какао-порошком и частью кокосовой стружки. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной смеси.

Из этой массы слепите небольшие овальные пирожные, придав им форму картошки. Обваляйте их в оставшейся кокосовой стружке для улучшения аромата и текстуры. Поставьте пирожные в холодильник на несколько часов для охлаждения.

Диетический рецепт пирожного «Картошка»

Ингредиенты:

200 г сухарей;

100 г диетического масла (например, кокосового);

1 банка обезжиренного сгущенного молока;

2 столовые ложки какао-порошка;

2 столовые ложки меда или стевии.

Способ приготовления диетического пирожного «Картошка»:

Сначала измельчите сухари до состояния мелкой крошки с помощью блендера или кухонного комбайна. Растопите масло до жидкого состояния.

В глубокой миске соедините сухари с растопленным маслом, обезжиренным сгущенным молоком, какао-порошком и медом или стевией. Тщательно перемешайте смесь до получения однородной консистенции.

Сформируйте из этой массы небольшие овальные пирожные, придавая им форму картошки. Выложите пирожные на поднос и держите их в холодильнике несколько часов для затвердевания.

Рецепт пирожного «Картошка» с ликером

Ингредиенты:

200 г сухарей;

100 г сливочного масла;

1 банка сгущенного молока;

2 столовые ложки какао-порошка;

50 мл ликера по вашему вкусу.

Способ приготовления пирожного «Картошка» с ликером:

Измельчите сухари в мелкую крошку с помощью кухонного комбайна или блендера. Растопите сливочное масло на слабом огне или в микроволновке до полного растворения.

В большой емкости соедините сухари с растопленным маслом, сгущенным молоком, какао-порошком и вашим любимым ликером. Перемешивайте, пока смесь не станет однородной и гладкой.

Из приготовленной массы сформируйте небольшие овальные пирожные, придавая им форму картошки. Поместите пирожные в холодильник на несколько часов, чтобы они впитали ликер и приобрели насыщенный аромат и вкус.

Рецепт пирожного «Картошка» из печенья

Ингредиенты:

220 г песочного печенья;



3 столовые ложки какао-порошка;



120 г сахарной пудры;



100 г сливочного масла;



1 банка сгущенного молока;



100 г орехов (по желанию).

Способ приготовления пирожного «Картошка» из печенья:

Измельчите песочное печенье до крошки. Это можно сделать с помощью блендера, кухонного комбайна или вручную скалкой. Если вы решили добавить орехи, то их также следует измельчить.

В большой миске соедините печенье, сахарную пудру и 2 столовые ложки какао-порошка. Добавьте орехи, если вы их используете, и тщательно все перемешайте.

Далее в полученную смесь положите размягченное сливочное масло и сгущенное молоко. Тщательно перемешайте всю массу до однородного состояния. Она должна быть достаточно густой, чтобы из нее можно было лепить пирожные.

Сформируйте пирожные в форме маленьких картофелин. Лучше всего делать это руками, слегка сжимая массу. Обваляйте каждую «картошку» в какао-порошке. Для этого насыпьте какао в небольшую миску и поочередно окунайте в нее десерт, чтобы он был равномерно покрыт со всех сторон.

Выложите готовое блюдо на поднос или тарелку и уберите в холодильник на один-два часа, чтобы пирожные затвердели.

Рецепт пирожного «Картошка» без сгущенного молока

Ингредиенты:

200 г песочного печенья;



2 столовые ложки какао-порошка;



50 г сахарной пудры;



100 г сливочного масла;



30 мл молока.

Способ приготовления пирожного «Картошка» без сгущенного молока:

Измельчите печенье до крошки вручную или с помощью блендера. Добавьте сахарную пудру, какао. Растопите сливочное масло и вылейте его в полученную смесь. Сюда же добавьте молоко. Тщательно все перемешайте.

Сформируйте руками пирожные продолговатой формы. Обваляйте их в смеси какао-порошка и мелкой крошки из печенья. Уберите полученные пирожные в холодильник на один-два часа.