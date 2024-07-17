Что приготовить из тыквы? Топ-6 рецептов — от супа до десерта Рецепты вкусных и полезных блюд из тыквы, которые несложно приготовить дома

Тыква сочетает в себе множество полезных свойств. Этот овощ богат витаминами, минералами и антиоксидантами, диетологи советуют включать его в рацион. Благодаря своей универсальности тыква может быть основой для очень разных блюд: из нее готовят и сладости, и гарниры, и супы. «Газета.Ru» собрала лучшие рецепты, в которых тыква — ключевой ингредиент.

Как выбрать тыкву для готовки

При правильном выборе тыквы получаются самые вкусные и полезные блюда. Важно учитывать несколько аспектов: сорт, внешний вид, зрелость и качество плода.

Определите сорт тыквы. Существует множество сортов тыквы, каждый из которых обладает своими уникальными характеристиками и кулинарным предназначением. Наиболее популярные сорта:

мускатная тыква: у нее вытянутая форма и сладкий вкус, что делает ее идеальным вариантом для супов, пюре и выпечки.

хоккайдо (красная): небольшие плоды с ярко-оранжевой кожурой и насыщенным вкусом. Отлично подходит для запекания и приготовления ризотто.

кабоча: японская тыква с плотной текстурой и сладким ореховым вкусом, хороша для тушения и плова.

Оцените внешний вид тыквы. При выборе тыквы внимательно осмотрите ее внешний вид. Избегайте плодов с трещинами, вмятинами и пятнами — они могут быть признаком начавшегося гниения. Кожура должна быть равномерно окрашена. Насыщенный цвет также указывает на зрелость плода. Шкурка должна быть твердой на ощупь и слегка шероховатой. Сухая кожура свидетельствует о зрелости и хорошем качестве плода.

Проверка зрелости и веса. Зрелая тыква тяжелее, чем кажется на вид. Она обычно плотная и увесистая, что указывает на высокое содержание мякоти. У хорошей тыквы плодоножка должна быть сухой и твердой. Если она зеленая и мягкая, значит, тыкву сорвали слишком рано.

Звук при постукивании. Легкое постукивание по поверхности продукта поможет оценить зрелость тыквы. Если вы услышите глухой звук, это означает, что тыква зрелая, с плотным слоем мякоти. Звонкий звук может указывать на незрелость или пустоты внутри плода.

Внутренняя мякоть. Если у вас есть возможность разрезать тыкву перед покупкой (например, на рынке), обратите внимание на цвет и текстуру мякоти. Она должна быть ярко-оранжевой и плотной. Слишком светлая или рыхлая обычно говорит о недостаточной зрелости или перезрелости.

Хранение и срок годности. Тыквы хорошо хранятся при правильных условиях. После покупки храните ее в прохладном, сухом и темном месте. Это позволит сохранить свежесть на несколько месяцев. Нарезанную тыкву рекомендуется хранить в холодильнике в плотно закрытом контейнере и использовать в течение нескольких дней.

Самый сезон для тыквы — осень, в это время она самая зрелая и вкусная. Что касается кулинарного предназначения, этот овощ можно назвать универсальным. Из тыквы готовят и десерты, и супы, и горячие вторые блюда.

Тыквенный суп

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Ингредиенты:

1 кг тыквы;

1 репчатая луковица;

2 зубчика чеснока;

2 столовые ложки растительного масла;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления тыквенного супа:

Сначала необходимо подготовить все ингредиенты. Очистите тыкву от кожуры, удалите семена и нарежьте крупными кусочками. Репчатый лук очистите и мелко нашинкуйте. Повторите процедуру с чесноком.

В большой кастрюле нужно разогреть растительное масло, а потом добавить нарезанный лук и обжарить его на среднем огне до золотистого цвета. Важно постоянно помешивать овощи, чтобы они не подгорели.

Когда лук станет мягким и прозрачным, добавьте измельченный чеснок и продолжайте готовить еще приблизительно одну минуту, чтобы чеснок раскрыл свой аромат. Далее закиньте подготовленную тыкву в кастрюлю и перемешайте все ингредиенты.

После этого залейте овощи водой так, чтобы она полностью покрыла тыкву. Когда жидкость начнет кипеть, уменьшите огонь и варите до тех пор, пока все овощи не станут мягкими. На это потребуется около 20–25 минут.

Самое важное, чтобы сварилась тыква. Когда это произойдет, кастрюлю нужно снять с огня и с помощью погружного блендера превратить содержимое в однородное пюре. Если суп получается слишком густым, можно добавить немного кипяченой воды до желаемой консистенции.

Готовое блюдо посолите и поперчите по вкусу. При желании можно добавить немного сливок для большей насыщенности вкуса. Суп стоит подавать горячим, украсив его свежей зеленью и тыквенными семечками.

Чтобы разнообразить вкус классического тыквенного супа, можно добавить следующие ингредиенты:

корица и мускатный орех: специи придадут супу пряный аромат;

картофель и морковь: добавление этих овощей сделает суп более сытным.

Тыквенный пирог

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Ингредиенты:

500 г тыквы;

250 г муки;

100 мл растительного масла;

2 яйца;

150 г сахара.

Способ приготовления тыквенного пирога:

Очистите тыкву от кожуры и семян, а затем нарежьте ее на крупные куски и отварите до мягкости. После этого тыкву необходимо размять до консистенции пюре с помощью блендера или обычной толкушки.

В большой миске взбейте венчиком яйца с сахаром до получения пышной массы. Постепенно добавляйте туда растительное масло. Продолжайте взбивать, пока смесь не станет однородной. Небольшими порциями введите муку. Затем влейте тыквенное пюре и снова перемешайте до однородного состояния.

Подготовьте форму для выпечки: смажьте ее растительным маслом или положите пергаментную бумагу. После этого влейте тесто в форму и равномерно распределите его. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте пирог около 45 минут. Готовность блюда можно проверить с помощью зубочистки — она должна выходить из пирога сухой.

чтобы разнообразить вкус тыквенного пирога, можно использовать следующие добавки:

сухофрукты и орехи;

корица и имбирь;

кусочки яблок или груш;

Ризотто с тыквой

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Ингредиенты:

400 г тыквы;

300 г риса арборио;

1 луковица (можно репчатая или шалот);

2 зубчика чеснока;

3 столовые ложки растительного масла;

1 литр овощного или куриного бульона;

100 г сыра (подойдет пармезан);

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления ризотто с тыквой:

Тыкву нужно подготовить: очистите ее от кожуры, выньте семечки и нарежьте небольшими кубиками. Мелко нашинкуйте репчатый лук и чеснок и обжарьте их в глубокой сковородке или сотейнике на среднем огне до мягкости. Когда лук и чеснок станут золотистыми, всыпьте рис и обжарьте его до прозрачности, постоянно помешивая, чтобы он не подгорел.

Введите в емкость нарезанную тыкву и продолжите готовить около двух–трех минут. Постепенно начните добавлять бульон — по одному половнику, постоянно помешивая рис. Дождитесь, пока жидкость впитается, прежде чем добавлять следующую порцию.

Готовьте блюдо, пока рис не станет мягким, а текстура блюда немного кремообразной. На это потребуется около 20–25 минут. Когда ризотто будет готово, посолите и поперчите его по вкусу. Добавьте тертый сыр и тщательно перемешайте, чтобы он расплавился и сделал блюдо еще более кремовым.

Тыквенный хлеб

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Ингредиенты:

2 стакана муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

1 чайная ложка корицы;

½ чайной ложки мускатного ореха;

½ чайной ложки соли;

1 стакан сахара;

½ стакана растительного масла;

2 яйца;

1 стакан тыквенного пюре;

¼ стакана воды;

1 чайная ложка ванильного экстракта.

Способ приготовления тыквенного хлеба:

Прежде всего, нужно сделать тыквенное пюре. Для этого очистите овощ от кожуры и семян, нарежьте его на куски и отварите до мягкости, а после разомните с помощью блендера или обычной толкушки.

Разогрейте духовку до 175°C и смажьте маслом форму для выпечки. В большой миске смешайте муку, разрыхлитель, соду, корицу, мускатный орех и соль. В отдельной емкости взбейте сахар, растительное масло и яйца до получения однородной массы. Введите туда тыквенное пюре, воду и ванильный экстракт.

Постепенно добавьте сухие ингредиенты к жидким. Важно в процессе перемешивать тесто до однородного состояния. Влейте получившееся в подготовленную форму для выпечки и разровняйте поверхность.

Выпекайте хлеб в предварительно разогретой духовке около 60–70 минут. С помощью зубочистки можно проверить готовность: вставьте ее в центр хлеба и проверьте, не налипнет ли на ней тесто. Готовый тыквенный хлеб охладите на решетке перед подачей.

Для более изысканного вкуса в тыквенный хлеб можно добавить следующие ингредиенты:

орехи (миндаль, грецкие, пекан) для хрустящей текстуры;

изюм или любые сухофрукты на ваш вкус для дополнительной сладости;

шоколадную крошку, чтобы хлеб стал праздничным десертом.

Тыквенные оладьи

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Ингредиенты:

1 стакан тыквенного пюре;

1 яйцо;

1 стакан муки;

½ стакана молока;

2 столовые ложки сахара;

1 чайная ложка разрыхлителя;

½ чайной ложки корицы;

щепотка соли;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления тыквенных оладий:

Сначала нужно сделать тыквенное пюре. Для этого очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте ее на куски, отварите до мягкости и разомните в пюре при помощи блендера или обычной толкушки.

В большой миске смешайте тыквенное пюре, яйцо и молоко до получения однородной массы. В отдельной емкости смешайте муку, сахар, разрыхлитель, корицу и соль. Постепенно добавьте сухие ингредиенты к жидким, тщательно взбивая тесто до однородного состояния.

В сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Выложите получившуюся смесь ложкой, формируя небольшие оладьи, жарьте до золотистого цвета с обеих сторон (примерно по две–три минуты). Готовое блюдо выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла, и подавайте со сметаной, сгущенкой или вареньем.

Плов из пшенной крупы с курицей и тыквой

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Ингредиенты:

500 г куриного филе;

300 г тыквы;

1 стакан пшенной крупы;

2 стакана воды или куриного бульона;

1 крупная репчатая луковица;

2 зубчика чеснока;

1 морковь;

3 столовые ложки растительного масла;

1 чайная ложка паприки;

1 чайная ложка куркумы;

соль и перец по вкусу;

свежая зелень для подачи.

Способ приготовления плова из курицы с пшенной крупой и тыквой:

Тыкву очистите от кожуры и семян и нарежьте ее небольшими кубиками. Лук также нарежьте кубиками, а чеснок — измельчите. Очистите морковь и натрите ее на крупной терке.

Пшенную крупу промойте несколько раз в холодной воде, чтобы удалить лишний крахмал. После этого залейте кипятком на 5–10 минут, слейте воду. Так вы избавитесь от горечи.

В большой сковороде или кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло. Поместите туда нарезанный лук и чеснок, обжарьте до золотистого цвета. Далее добавьте натертую морковь и готовьте еще несколько минут, пока она не станет мягкой. Всыпьте кусочки куриного филе и обжаривайте. Мясо должно побелеть со всех сторон.

Кубики тыквы положите к обжаренным ингредиентам и перемешайте. Всыпьте паприку, куркуму, соль и перец по вкусу. Добавьте пшенную крупу в сковороду. Залейте все водой или куриным бульоном так, чтобы жидкость покрыла крупу на один–два сантиметра.

Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и готовьте на слабом огне около 20–25 минут, пока крупа не впитает всю жидкость и не станет мягкой.

Когда плов будет готов, снимите его с огня и оставьте под крышкой на 10 минут для настаивания. Перед подачей аккуратно перемешайте плов, чтобы равномерно распределить тыкву и курицу. Подавайте плов из пшенной крупы с тыквой и курицей, украсив его свежей зеленью.

Полезные свойства тыквы

Тыква — это не только вкусный, но и полезный продукт, который стоит включать в рацион. В ней много витаминов, минералов и других ценных питательных веществ, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог, нутрициолог, автор курса «Основы управления здоровьем», основатель проекта «Центр управления весом» Наталья Петрова.

Тыква, по мнению ряда специалистов, как обладательница оранжевого цвета, наполняет чувством радости и спокойствия, является отличным антидепрессантом, который помогает справиться с усталостью и поднять настроение. Более того, есть мнение, что такая пища и соки повышают сексуальную активность. Наталья Петрова Врач-эндокринолог, нутрициолог, автор курса «Основы управления здоровьем»

Витамины и минералы в тыкве

Тыква богата витаминами А, С, Е и К, а также содержит значительное количество витаминов группы В: тиамин (В1), рибофлавин (В2), ниацин (В3), пантотеновую кислоту (В5), пиридоксин (В6) и фолат (В9).

Витамин А: одним из самых значимых компонентов тыквы является бета-каротин, который в организме преобразуется в витамин А. Этот витамин жизненно важен для поддержания здоровья зрения, укрепления иммунной системы и обеспечения нормального функционирования репродуктивной системы.

Витамин С: тыква — хороший источник витамина С, который необходим для синтеза коллагена, защиты клеток от повреждений свободными радикалами и улучшения абсорбции железа из пищи.

Витамин Е: обеспечивает антиоксидантную защиту клеток, поддерживает здоровье кожи и волос.

Минералы: тыква содержит калий, который способствует нормализации кровяного давления, магний, необходимый для работы мышц и нервной системы, и цинк, который играет важную роль в поддержании иммунной функции.

Антиоксидантные свойства

Тыква богата антиоксидантами — альфа-каротином, бета-каротином и другими каротиноидами, которые помогают бороться с окислительным стрессом и воспалительными процессами в организме. Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, предотвращая повреждение клеток и снижая риск развития хронических заболеваний.

Польза для пищеварения

Высокое содержание пищевых волокон в тыкве способствует улучшению пищеварения. Клетчатка помогает поддерживать нормальную работу кишечника, предотвращает запоры и способствует регулярному стулу. Пищевые волокна также способствуют росту полезной микрофлоры кишечника, что улучшает общее состояние пищеварительной системы.

Поддержание здорового веса

Тыква — низкокалорийный продукт с высоким содержанием воды и клетчатки. Употребление тыквы помогает дольше чувствовать сытость, что снижает количество потребляемых калорий и помогает контролировать аппетит.

Поддержка иммунной системы

Витамины А, С и Е, присутствующие в тыкве, способствуют укреплению иммунной системы. Витамин А поддерживает здоровье кожи и слизистых оболочек, которые защищают от инфекций. Витамин С стимулирует производство белых кровяных клеток, которые борются с инфекциями, а витамин Е защищает клетки иммунной системы от повреждений.

Польза для кожи и волос

Бета-каротин, преобразующийся в витамин А, способствует поддержанию здоровья кожи, предотвращает сухость и улучшает ее эластичность. Витамин С участвует в синтезе коллагена, который необходим для поддержания упругости кожи и предотвращения морщин. Витамин Е защищает кожу от ультрафиолетового излучения и других факторов окружающей среды, а также способствует здоровью волос, предотвращая их выпадение и сухость.

Польза для зрения

Высокое содержание бета-каротина в тыкве способствует поддержанию здоровья глаз. Витамин А, который образуется из бета-каротина, необходим для поддержания нормального зрения. Регулярное употребление тыквы может способствовать предотвращению развития возрастной макулярной дегенерации и других заболеваний глаз.

Петрова уточнила, что существуют и противопоказания к употреблению тыквы: заболевания желудочно-кишечного тракта в период обострения; хронический гастрит с пониженной кислотностью; колит; язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки; обострение хронического панкреатита; желчекаменная болезнь.