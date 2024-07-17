Что приготовить из тыквы? Топ-6 рецептов — от супа до десерта

Как выбрать тыкву для готовки
При правильном выборе тыквы получаются самые вкусные и полезные блюда. Важно учитывать несколько аспектов: сорт, внешний вид, зрелость и качество плода.
Определите сорт тыквы. Существует множество сортов тыквы, каждый из которых обладает своими уникальными характеристиками и кулинарным предназначением. Наиболее популярные сорта:
- мускатная тыква: у нее вытянутая форма и сладкий вкус, что делает ее идеальным вариантом для супов, пюре и выпечки.
- хоккайдо (красная): небольшие плоды с ярко-оранжевой кожурой и насыщенным вкусом. Отлично подходит для запекания и приготовления ризотто.
- кабоча: японская тыква с плотной текстурой и сладким ореховым вкусом, хороша для тушения и плова.
Оцените внешний вид тыквы. При выборе тыквы внимательно осмотрите ее внешний вид. Избегайте плодов с трещинами, вмятинами и пятнами — они могут быть признаком начавшегося гниения. Кожура должна быть равномерно окрашена. Насыщенный цвет также указывает на зрелость плода. Шкурка должна быть твердой на ощупь и слегка шероховатой. Сухая кожура свидетельствует о зрелости и хорошем качестве плода.
Проверка зрелости и веса. Зрелая тыква тяжелее, чем кажется на вид. Она обычно плотная и увесистая, что указывает на высокое содержание мякоти. У хорошей тыквы плодоножка должна быть сухой и твердой. Если она зеленая и мягкая, значит, тыкву сорвали слишком рано.
Звук при постукивании. Легкое постукивание по поверхности продукта поможет оценить зрелость тыквы. Если вы услышите глухой звук, это означает, что тыква зрелая, с плотным слоем мякоти. Звонкий звук может указывать на незрелость или пустоты внутри плода.
Внутренняя мякоть. Если у вас есть возможность разрезать тыкву перед покупкой (например, на рынке), обратите внимание на цвет и текстуру мякоти. Она должна быть ярко-оранжевой и плотной. Слишком светлая или рыхлая обычно говорит о недостаточной зрелости или перезрелости.
Хранение и срок годности. Тыквы хорошо хранятся при правильных условиях. После покупки храните ее в прохладном, сухом и темном месте. Это позволит сохранить свежесть на несколько месяцев. Нарезанную тыкву рекомендуется хранить в холодильнике в плотно закрытом контейнере и использовать в течение нескольких дней.
Самый сезон для тыквы — осень, в это время она самая зрелая и вкусная. Что касается кулинарного предназначения, этот овощ можно назвать универсальным. Из тыквы готовят и десерты, и супы, и горячие вторые блюда.
Тыквенный суп
Ингредиенты:
- 1 кг тыквы;
- 1 репчатая луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления тыквенного супа:
Сначала необходимо подготовить все ингредиенты. Очистите тыкву от кожуры, удалите семена и нарежьте крупными кусочками. Репчатый лук очистите и мелко нашинкуйте. Повторите процедуру с чесноком.
В большой кастрюле нужно разогреть растительное масло, а потом добавить нарезанный лук и обжарить его на среднем огне до золотистого цвета. Важно постоянно помешивать овощи, чтобы они не подгорели.
Когда лук станет мягким и прозрачным, добавьте измельченный чеснок и продолжайте готовить еще приблизительно одну минуту, чтобы чеснок раскрыл свой аромат. Далее закиньте подготовленную тыкву в кастрюлю и перемешайте все ингредиенты.
После этого залейте овощи водой так, чтобы она полностью покрыла тыкву. Когда жидкость начнет кипеть, уменьшите огонь и варите до тех пор, пока все овощи не станут мягкими. На это потребуется около 20–25 минут.
Самое важное, чтобы сварилась тыква. Когда это произойдет, кастрюлю нужно снять с огня и с помощью погружного блендера превратить содержимое в однородное пюре. Если суп получается слишком густым, можно добавить немного кипяченой воды до желаемой консистенции.
Готовое блюдо посолите и поперчите по вкусу. При желании можно добавить немного сливок для большей насыщенности вкуса. Суп стоит подавать горячим, украсив его свежей зеленью и тыквенными семечками.
Чтобы разнообразить вкус классического тыквенного супа, можно добавить следующие ингредиенты:
- корица и мускатный орех: специи придадут супу пряный аромат;
- картофель и морковь: добавление этих овощей сделает суп более сытным.
Тыквенный пирог
Ингредиенты:
- 500 г тыквы;
- 250 г муки;
- 100 мл растительного масла;
- 2 яйца;
- 150 г сахара.
Способ приготовления тыквенного пирога:
Очистите тыкву от кожуры и семян, а затем нарежьте ее на крупные куски и отварите до мягкости. После этого тыкву необходимо размять до консистенции пюре с помощью блендера или обычной толкушки.
В большой миске взбейте венчиком яйца с сахаром до получения пышной массы. Постепенно добавляйте туда растительное масло. Продолжайте взбивать, пока смесь не станет однородной. Небольшими порциями введите муку. Затем влейте тыквенное пюре и снова перемешайте до однородного состояния.
Подготовьте форму для выпечки: смажьте ее растительным маслом или положите пергаментную бумагу. После этого влейте тесто в форму и равномерно распределите его. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте пирог около 45 минут. Готовность блюда можно проверить с помощью зубочистки — она должна выходить из пирога сухой.
чтобы разнообразить вкус тыквенного пирога, можно использовать следующие добавки:
- сухофрукты и орехи;
- корица и имбирь;
- кусочки яблок или груш;
Ризотто с тыквой
Ингредиенты:
- 400 г тыквы;
- 300 г риса арборио;
- 1 луковица (можно репчатая или шалот);
- 2 зубчика чеснока;
- 3 столовые ложки растительного масла;
- 1 литр овощного или куриного бульона;
- 100 г сыра (подойдет пармезан);
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления ризотто с тыквой:
Тыкву нужно подготовить: очистите ее от кожуры, выньте семечки и нарежьте небольшими кубиками. Мелко нашинкуйте репчатый лук и чеснок и обжарьте их в глубокой сковородке или сотейнике на среднем огне до мягкости. Когда лук и чеснок станут золотистыми, всыпьте рис и обжарьте его до прозрачности, постоянно помешивая, чтобы он не подгорел.
Введите в емкость нарезанную тыкву и продолжите готовить около двух–трех минут. Постепенно начните добавлять бульон — по одному половнику, постоянно помешивая рис. Дождитесь, пока жидкость впитается, прежде чем добавлять следующую порцию.
Готовьте блюдо, пока рис не станет мягким, а текстура блюда немного кремообразной. На это потребуется около 20–25 минут. Когда ризотто будет готово, посолите и поперчите его по вкусу. Добавьте тертый сыр и тщательно перемешайте, чтобы он расплавился и сделал блюдо еще более кремовым.
Тыквенный хлеб
Ингредиенты:
- 2 стакана муки;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 1 чайная ложка корицы;
- ½ чайной ложки мускатного ореха;
- ½ чайной ложки соли;
- 1 стакан сахара;
- ½ стакана растительного масла;
- 2 яйца;
- 1 стакан тыквенного пюре;
- ¼ стакана воды;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта.
Способ приготовления тыквенного хлеба:
Прежде всего, нужно сделать тыквенное пюре. Для этого очистите овощ от кожуры и семян, нарежьте его на куски и отварите до мягкости, а после разомните с помощью блендера или обычной толкушки.
Разогрейте духовку до 175°C и смажьте маслом форму для выпечки. В большой миске смешайте муку, разрыхлитель, соду, корицу, мускатный орех и соль. В отдельной емкости взбейте сахар, растительное масло и яйца до получения однородной массы. Введите туда тыквенное пюре, воду и ванильный экстракт.
Постепенно добавьте сухие ингредиенты к жидким. Важно в процессе перемешивать тесто до однородного состояния. Влейте получившееся в подготовленную форму для выпечки и разровняйте поверхность.
Выпекайте хлеб в предварительно разогретой духовке около 60–70 минут. С помощью зубочистки можно проверить готовность: вставьте ее в центр хлеба и проверьте, не налипнет ли на ней тесто. Готовый тыквенный хлеб охладите на решетке перед подачей.
Для более изысканного вкуса в тыквенный хлеб можно добавить следующие ингредиенты:
- орехи (миндаль, грецкие, пекан) для хрустящей текстуры;
- изюм или любые сухофрукты на ваш вкус для дополнительной сладости;
- шоколадную крошку, чтобы хлеб стал праздничным десертом.
Тыквенные оладьи
Ингредиенты:
- 1 стакан тыквенного пюре;
- 1 яйцо;
- 1 стакан муки;
- ½ стакана молока;
- 2 столовые ложки сахара;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- ½ чайной ложки корицы;
- щепотка соли;
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления тыквенных оладий:
Сначала нужно сделать тыквенное пюре. Для этого очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте ее на куски, отварите до мягкости и разомните в пюре при помощи блендера или обычной толкушки.
В большой миске смешайте тыквенное пюре, яйцо и молоко до получения однородной массы. В отдельной емкости смешайте муку, сахар, разрыхлитель, корицу и соль. Постепенно добавьте сухие ингредиенты к жидким, тщательно взбивая тесто до однородного состояния.
В сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Выложите получившуюся смесь ложкой, формируя небольшие оладьи, жарьте до золотистого цвета с обеих сторон (примерно по две–три минуты). Готовое блюдо выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла, и подавайте со сметаной, сгущенкой или вареньем.
Плов из пшенной крупы с курицей и тыквой
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе;
- 300 г тыквы;
- 1 стакан пшенной крупы;
- 2 стакана воды или куриного бульона;
- 1 крупная репчатая луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 морковь;
- 3 столовые ложки растительного масла;
- 1 чайная ложка паприки;
- 1 чайная ложка куркумы;
- соль и перец по вкусу;
- свежая зелень для подачи.
Способ приготовления плова из курицы с пшенной крупой и тыквой:
Тыкву очистите от кожуры и семян и нарежьте ее небольшими кубиками. Лук также нарежьте кубиками, а чеснок — измельчите. Очистите морковь и натрите ее на крупной терке.
Пшенную крупу промойте несколько раз в холодной воде, чтобы удалить лишний крахмал. После этого залейте кипятком на 5–10 минут, слейте воду. Так вы избавитесь от горечи.
В большой сковороде или кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло. Поместите туда нарезанный лук и чеснок, обжарьте до золотистого цвета. Далее добавьте натертую морковь и готовьте еще несколько минут, пока она не станет мягкой. Всыпьте кусочки куриного филе и обжаривайте. Мясо должно побелеть со всех сторон.
Кубики тыквы положите к обжаренным ингредиентам и перемешайте. Всыпьте паприку, куркуму, соль и перец по вкусу. Добавьте пшенную крупу в сковороду. Залейте все водой или куриным бульоном так, чтобы жидкость покрыла крупу на один–два сантиметра.
Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и готовьте на слабом огне около 20–25 минут, пока крупа не впитает всю жидкость и не станет мягкой.
Когда плов будет готов, снимите его с огня и оставьте под крышкой на 10 минут для настаивания. Перед подачей аккуратно перемешайте плов, чтобы равномерно распределить тыкву и курицу. Подавайте плов из пшенной крупы с тыквой и курицей, украсив его свежей зеленью.
Полезные свойства тыквы
Тыква — это не только вкусный, но и полезный продукт, который стоит включать в рацион. В ней много витаминов, минералов и других ценных питательных веществ, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог, нутрициолог, автор курса «Основы управления здоровьем», основатель проекта «Центр управления весом» Наталья Петрова.
Витамины и минералы в тыкве
Тыква богата витаминами А, С, Е и К, а также содержит значительное количество витаминов группы В: тиамин (В1), рибофлавин (В2), ниацин (В3), пантотеновую кислоту (В5), пиридоксин (В6) и фолат (В9).
- Витамин А: одним из самых значимых компонентов тыквы является бета-каротин, который в организме преобразуется в витамин А. Этот витамин жизненно важен для поддержания здоровья зрения, укрепления иммунной системы и обеспечения нормального функционирования репродуктивной системы.
- Витамин С: тыква — хороший источник витамина С, который необходим для синтеза коллагена, защиты клеток от повреждений свободными радикалами и улучшения абсорбции железа из пищи.
- Витамин Е: обеспечивает антиоксидантную защиту клеток, поддерживает здоровье кожи и волос.
- Минералы: тыква содержит калий, который способствует нормализации кровяного давления, магний, необходимый для работы мышц и нервной системы, и цинк, который играет важную роль в поддержании иммунной функции.
Антиоксидантные свойства
Тыква богата антиоксидантами — альфа-каротином, бета-каротином и другими каротиноидами, которые помогают бороться с окислительным стрессом и воспалительными процессами в организме. Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, предотвращая повреждение клеток и снижая риск развития хронических заболеваний.
Польза для пищеварения
Высокое содержание пищевых волокон в тыкве способствует улучшению пищеварения. Клетчатка помогает поддерживать нормальную работу кишечника, предотвращает запоры и способствует регулярному стулу. Пищевые волокна также способствуют росту полезной микрофлоры кишечника, что улучшает общее состояние пищеварительной системы.
Поддержание здорового веса
Тыква — низкокалорийный продукт с высоким содержанием воды и клетчатки. Употребление тыквы помогает дольше чувствовать сытость, что снижает количество потребляемых калорий и помогает контролировать аппетит.
Поддержка иммунной системы
Витамины А, С и Е, присутствующие в тыкве, способствуют укреплению иммунной системы. Витамин А поддерживает здоровье кожи и слизистых оболочек, которые защищают от инфекций. Витамин С стимулирует производство белых кровяных клеток, которые борются с инфекциями, а витамин Е защищает клетки иммунной системы от повреждений.
Польза для кожи и волос
Бета-каротин, преобразующийся в витамин А, способствует поддержанию здоровья кожи, предотвращает сухость и улучшает ее эластичность. Витамин С участвует в синтезе коллагена, который необходим для поддержания упругости кожи и предотвращения морщин. Витамин Е защищает кожу от ультрафиолетового излучения и других факторов окружающей среды, а также способствует здоровью волос, предотвращая их выпадение и сухость.
Польза для зрения
Высокое содержание бета-каротина в тыкве способствует поддержанию здоровья глаз. Витамин А, который образуется из бета-каротина, необходим для поддержания нормального зрения. Регулярное употребление тыквы может способствовать предотвращению развития возрастной макулярной дегенерации и других заболеваний глаз.
Петрова уточнила, что существуют и противопоказания к употреблению тыквы: заболевания желудочно-кишечного тракта в период обострения; хронический гастрит с пониженной кислотностью; колит; язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки; обострение хронического панкреатита; желчекаменная болезнь.