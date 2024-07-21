«Пошли за грибами — и оказались под дулом ружья». История россиянки, переехавшей в Латвию

В 2014 году москвичка Татьяна Ф. вместе с семьей переехала жить в Латвию: они воспользовались программой для иностранцев — купили квартиру в Риге и получили вид на жительство в стране. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» о живущих за границей россиянах она рассказала о причинах переезда, отношении латышей к русским, необычных кулинарных традициях и национальных праздниках, а также объяснила, почему, несмотря на похожий менталитет, латыши и русские все-таки очень разные.

В России

— Я родилась в Москве, практически в самом центре, и всегда очень любила свой город. Я закончила Московский Государственный Университет имени Ломоносова по специальности «Филология» и на протяжении десяти лет работала редактором в глянцевых журналах. Писала в основном на женские темы — про моду, красоту и лайфстайл. Вся моя трудовая деятельность была связана с написанием текстов на русском языке. Мой муж, тоже москвич, работал в сфере недвижимости, а дочь Ангелина училась в обычной общеобразовательной школе. Такая среднестатистическая российская семья, ничего выдающегося.

Мы много путешествовали, побывали во многих странах. В какой-то момент поняли, что нам очень тесно и неуютно жить в огромном мегаполисе, который постоянно куда-то спешит, заставляя нас бежать вместе с ним. Тогда мы решили попробовать поехать пожить куда-то в более спокойное место. Несколько лет подряд мы жили так: зимовали в Индии, а лето проводили в деревне в Тверской области, находясь в Москве всего пару месяцев в году. Но в какой-то момент этот вариант перестал нам подходить — дочь перешла в среднюю школу, и уезжать на зиму мы уже не могли. Тогда поняли, что хотим именно переехать из Москвы.

Переезд в Латвию

close 100% Юрмала, станция Майори Личный архив Татьяны Ф.

— Меня очень часто спрашивают, почему мы выбрали именно Латвию. У меня нет четкого ответа на этот вопрос. Отчасти потому, что в Латвии была программа для иностранцев: покупаешь жилье — получаешь временный вид на жительство. А на тот момент это были самые щадящие и комфортные для нашей семьи условия. Еще одним аргументом в пользу Латвии стала благоприятная экология. Наша дочь — аллергик, и в Москве она несколько месяцев в году мучилась от поллиноза и дерматитов. Как только мы уезжали из Москвы на море, аллергия у нее проходила. А в Латвии от нашего дома до моря — 15 минут на машине. Наконец, никаких пробок, меньше людей, тихая и размеренная жизнь — то, чего мы по факту и хотели.

Сначала мы несколько раз съездили в Ригу как туристы: посмотрели город, выбрали район, в котором хотели бы жить, присмотрели школу для Ангелины. Мы купили квартиру в частном секторе, по латвийским меркам довольно далеко от центра — 15 минут на автобусе. На тот момент четырехкомнатная квартира площадью около 100 кв. м обошлась нам в €145 тыс. Летом 2014 года мы переехали уже в свою квартиру и получили временный вид на жительство. Сегодня у нас постоянный вид на жительство, его главное отличие от временного — вся медицина у нас теперь бесплатная.

close 100% Церковь Святого Петра в старом городе, Рига Личный архив Татьяны Ф.

Адаптация

— Первые месяцы мы жили в Латвии как туристы, поэтому никаких сложностей, как мне казалось, тогда не испытывали. Но если бы сейчас вернулась назад в 2014 год, я бы всей семьей пошла к психотерапевту. Потому что, конечно, стресс от переезда у всех нас был, просто поняли мы это спустя три-четыре года.

На работу мы вышли не сразу — первое время жили на деньги, которые привезли с собой из России. Было сложно привыкнуть к тому, что все цены в евро — и ты постоянно переводишь их на рубли. Потом евро стал сильно расти, и это было некомфортно.

Нам нужно было заниматься домом, обставлять квартиру, и тут нас ждал сюрприз: в Латвии не было «Икеи». Мы ходили по латвийским мебельным магазинам, общались с дизайнерами и все время упирались в очень высокий ценник и долгое исполнение заказа. Когда нам сказали, что кухню нужно ждать от четырех до шести месяцев, мы были в шоке. В итоге мы поехали в «Икею» в соседнюю Литву и закрыли вопрос с мебелью.

Еще одной проблемой стал язык. Когда мы переехали, совсем не знали латышского, а он был нужен, когда дело касалось оформления документов для легализации в стране. Сложно было привыкнуть к счетам за коммунальные услуги, потому что они здесь гораздо выше, чем в России.

Чтобы комфортно жить в Риге, нужно закладывать как минимум €1000 на человека в месяц. В летние месяцы квартплата — это около €200, в зимние она может достигать €450. Бензин и дизель тоже довольно высокие статьи расхода в семейном бюджете.

К чему мы до сих пор так и не смогли привыкнуть (потому что привыкнуть к этому невозможно), так это к огромным серебристым чайкам, которые прилетают в Ригу каждую весну и начинают строить гнезда прямо на крышах наших домов. Птиц действительно очень много, и в четыре утра они начинают истошно орать — кашляют, мяукают, гавкают, издают весь диапазон звуков. Есть одна пара, которая каждую весну прилетает именно на наш балкон и вьет там гнездо. Они стучат клювом в наше стекло: «Ребята, мы вернулись». А когда мы начинаем их прогонять, они очень возмущаются и кричат еще громче.

close 100% Кормление птиц на Рижском заливе Личный архив Татьяны Ф.

Очень тяжело было в пандемию. Все было закрыто, мы боялись выходить улицу, а гулять можно было только с семьей. В некоторые супермаркеты пускали только тех, у кого были сделаны прививки, охранники проверяли на входе QR-коды на сертификатах. Не могу сказать, что за нами следили, но латыши в целом люди очень законопослушные и требования властей соблюдали. Мы с мужем работали из дома, дочь училась удаленно. В это непростое время государство оказывало посильную поддержку разным слоям общества. Мы — как семья с несовершеннолетним ребенком — получали выплату €500 в месяц.

Но мне было очень плохо, потому что я не смогла поехать в Москву, когда моей мамы не стало. Это было в первый локдаун, когда никого никуда пускали и не выпускали.

Изучение языка

— В Латвии есть много разных языковых курсов, и все, которые посещала я, были бесплатными. Единственное условие: важно посетить 70% занятий и после курса сдать государственный экзамен на уровень знания языка. И даже этот экзамен стоимостью €15 оплачивается государством. Помимо языковых курсов, мы взяли еще и так называемые «интеграционные» курсы, в рамках которых нас возили по стране, знакомили с местными обычаями и традициями.

Латышский язык — очень красивый, очень музыкальный. В нем очень многое выражается именно интонационно, поэтому если ты хочешь говорить без акцента, у тебя должен быть хороший музыкальный слух. Если ты учишь латышский как второй или третий язык, тебе будет достаточно просто его освоить.

close 100% Улица Йомас, Юрмала Личный архив Татьяны Ф.

В первый год мы с мужем выучили латышский до уровня А1 (начальный уровень), затем сдали уже на А2 (элементарный уровень). О том, чтобы свободно говорить на языке, не было и речи. А в Латвии, чтобы устроиться на работу, необходимо знать латышский язык и иметь государственный сертификат, подтверждающий эти знания. На пятый год жизни в стране я сдала латышский на уровень B2 (продвинутый уровень). Но я плотно занималась: брала трехмесячные курсы каждые полгода. При этом не могу сказать, что сейчас, после десяти лет жизни в стране, говорю на латышском свободно. Понимаю я абсолютно все, но у меня есть акцент, и этого стесняюсь. Муж и дочь говорят на латышском свободно и без акцента.

Работа в Латвии

Через несколько месяцев после переезда муж открыл в Риге небольшую фирму: он занимался выкупом бюджетных квартир, которые нуждались в ремонте, приводил их в порядок и перепродавал. Но этот бизнес не приносил необходимого дохода для содержания семьи, поэтому последние несколько лет он работает наемным сотрудником в ведущем агентстве недвижимости Латвии.

Через год после переезда я открыла ИП и начала подрабатывать — писала тексты на русском языке для разных латвийских компаний. Но это была частичная занятость, работа от случая к случаю, поэтому сильно большого дохода у меня не было. Через пять лет, когда я выучила латышский до приемлемого уровня и закончила курсы маркетологов в Латвийском Университете, устроилась в крупное рекламное агентство. Я освоила новый вид деятельности, профессию email-маркетолога, и продолжаю работать с текстами, но уже в digital-формате. У нас мультинациональный коллектив, клиенты агентства — в основном латвийские компании. Языки общения внутри компании — латышский и русский, часто для работы приходится подключать английский. Отношения в коллективе адекватные, так что я работаю в комфортной атмосфере.

Ангелина закончила девять классов общеобразовательной школы и поступила в колледж на дизайнера. Образование в колледже было бесплатным, и дочери даже платили стипендию, а обучение было уже полностью на латышском. После окончания колледжа она без проблем устроилась на работу в крупную международную компанию с зарплатой больше €1000 (минимальная зарплата в Латвии — €700).

Медицина

— Уровень медицины в Латвии довольно высокий. Что приятно — детям в стране все медицинские услуги оказываются бесплатно. У нас есть семейный врач, прием у которого стоит €2, прием у другого специалиста стоит €4. Но к врачам узких специализаций надо записываться заранее, потому что иногда запись можно ждать несколько месяцев. Если у тебя «ничего не отваливается», но ты хочешь попасть к врачу сегодня или завтра, придется заплатить за прием как минимум €30-40. Стоматология вся платная, и стоит она недешево, поэтому многие из Латвии ездят к стоматологам в соседнюю Литву.

Рига — город небольшой относительно той же Москвы. Поэтому здесь и больниц меньше, и врачей узкой специализации меньше, и медицинского оборудования меньше. И вообще, я бы не стала сравнивать Ригу и Москву — это очень разные города.

Конечно, если речь идет об экстренном случае, врач примет в тот же день. Однажды у меня случился острый приступ аппендицита: приехала скорая, меня забрали в больницу — и в тот же день прооперировали. У меня была отдельная палата, и все было на очень высоком уровне. Но то был удачный опыт общения с местными врачами. А до этого у меня был другой опыт: мне сделали плановую операцию по женской части, которая прошла не очень хорошо. Были осложнения, я очень долго плохо себя чувствовала, но врачи не назначали мне никакого лечения — кроме каких-то дополнительных исследований. Я мучилась довольно долго, а потом прилетела в Москву и пошла к доктору по рекомендации подруги. Доктор выписала нехитрые лекарства, но составила четкую схему их приема. И после трех недель лечения я почувствовала себя значительно лучше. Интересно, что в Латвии в аптеках можно было купить те же лекарства, но мне их не назначили. Конечно, я не вижу здесь злого умысла, но поняла, что подход к лечению в двух странах все-таки разный.

Так, в Латвии врачи не любят выписывать антибиотики, витамины и пищевые добавки. Протоколы лечения довольно сильно отличаются от московских. Аспирин и элементарные препараты можно купить свободно, все остальное — по рецепту.

Еда

— Еда в Латвии такая же, как в России: в магазинах и на рынках знакомые продукты, а в меню кафе и ресторанов привычные блюда. Есть, конечно, свои национальные кулинарные традиции. Например, латыши едят селедку с творогом. Или серый горошек, который принято есть с салом или со шкварками и запивать кефиром. А как-то раз я купила в супермаркете профитроли и очень удивилась, когда вместо сладкого крема внутри оказалась начинка из соленого масла с сыром. Потом местные мне объяснили, что это одна из разновидностей профитролей.

Из вкусного и необычного — блинчики с медвежатиной и пельмени с лосятиной. И это не экзотика, а обычная латышская еда. На территории страны очень много охотничьих хозяйств, поэтому блюда с мясом диких животных — обычная история. А весной на рынке можно купить корюшку и другую дикую рыбу, причем стоит она копейки.

close 100% Ужин в ресторане, Рига. Цыпленок табака с латышским акцентом Личный архив Татьяны Ф.

На продукты мы тратим в среднем €400 в месяц. Раз в неделю ходим в супермаркет, в котором закупаемся в среднем на €60, и раз в неделю ездим на рынок, где покупаем мясо, овощи и фрукты, тоже на €50-60. Плюс — каждый день мы покупаем свежее молоко и хлеб. И если в России мы готовили нечасто, то в Латвии стали делать это регулярно. Причем стараемся готовить именно из сезонных продуктов.

Общение

— Когда мы только переехали, я очень скучала по своим друзьям и родственникам. Не по Москве, а именно по своему кругу общения. Я очень хорошо поняла поговорку «Старый друг лучше новых двух»: когда завела тут друзей, мне все равно не хватало «своих, родных».

Была тоска по тем, кто знает тебя как облупленную, по людям, с которыми у тебя общий бэкграунд. А еще, как это ни странно, я скучала по московскому метро: в Риге нет метро, и мне его тут очень не хватает.

Конечно, за десять лет мы обросли неким социумом. Но когда мы только приехали в Латвию, у нас тут не было ни друзей, ни знакомых. Первыми нашими друзьями стали архитекторы, которые помогали нам с ремонтом и обстановкой квартиры. Мы дружим до сих пор и все праздники отмечаем вместе.

С некоторыми моими сегодняшними близкими друзьями я познакомилась на курсах латышского. Есть друзья и среди соседей по дому. Но могу сказать, что все они, и русские, и латыши, довольно сдержанные в общении. Менталитет у нас все-таки немного разный. Поэтому сказать, что добрососедские отношения сразу переросли в крепкую дружбу, нельзя. Но сегодня, спустя десять лет, мы действительно сблизились и хорошо общаемся: ходим на выставки, концерты, ездим в Юрмалу на море. Или же покупаем дешевые билеты (от €25 в один конец) в Европу и летим на несколько дней в Берлин или Амстердам.

Опасный поход за грибами

— Как-то раз мы решили пойти в Латвии за грибами. На тот момент у нас не было излюбленных и проверенных грибных мест, поэтому мы просто наугад остановили машину у леса и отправились на «тихую охоту». Грибов было много, мы радовались и одновременно были удивлены, что никто их не собрал до нас. На эмоциях немного заплутали и вышли из леса не с той стороны, где оставили машину.

close 100% Грибы маслята в латвийском лесу Личный архив Татьяны Ф.

Первое, что мы увидели, когда вышли из леса, — направленное на нас ружье. Оно было в руках у женщины. О грибах мы и думать забыли, а в голове промелькнуло — наверное, какая-то сумасшедшая...

Женщина была явно чем-то недовольна и спросила на латышском: «Ну и что вы там насобирали?» Сначала мы подумали, что нас хотят ограбить на грибы. Но все было гораздо серьезней, оказалось, что это частный лес: женщина указала нам на небольшую табличку «Частная собственность». На смеси русского и латышского мы стали оправдываться, что не знали и не специально нарушили ее территорию. Хозяйка леса презрительно заглянула в наше ведерко с грибами и отпустила с миром. Местные жители, когда слышали эту историю, говорили, что нам просто повезло. Согласно закону, хозяйка леса могла не только отобрать ведро с грибами, но и вызвать полицию. Нас спасло то, что мы были одеты не как профессиональные грибники и грибов собрали не так уж много. В противном случае — нас могли бы обвинить не только в незаконном проникновении на частную территории, но и в краже грибов с целью последующей продажи.

«Местные русские живут не так, как латыши»

— Латыши к русским относятся нормально. Здесь полно смешанных коллективов и смешанных браков. Нет такого, что русские создают семьи только с русскими или латыши только с латышами. Но местные русские живут не так, как латыши. Несмотря на то что менталитет у местных русских и латышей очень похожий, они все равно отличаются от нас — релокантов из России. У них менталитет более европейский, скорее — даже более латышский, если можно так сказать. Объясню на простом примере: латыши по большей части католики и главный зимний праздник для них — это Рождество. Русские тоже празднуют Рождество, но не 25 декабря, а 7 января, по православному календарю. При этом Новый год, который изначально праздник языческий, отмечают и те, и другие, но по-разному.

Для россиян Новый год, конечно, праздник более значимый. Кстати, на Новый год и Рождество к латышским детям приносят подарки не Дед Мороз и Снегурочка, а гномики.

Что касается нашей семьи, мы отмечаем все праздники — и те, к которым привыкли с детства, и те, с которыми нас познакомила новая страна проживания. Например, мы обожаем праздник Лиго (в России это Ночь на Ивана Купалу, в Европе Midsummer). С 23 по 24 июня вся Латвия гуляет, по стране проходят мероприятия с песнями, плясками, концертами, хороводами и кострами, через которые, конечно же, прыгают. В этот праздник принято украшать помещения букетами полевых цветов и березовыми ветками, плести венки и есть специальный Янов сыр (кисломолочный сыр с добавлением тмина, традиционное блюдо латышской кухни — «Газета.Ru»). По размаху Лиго даже обходит Рождество: к нему готовятся заранее, и это всегда несколько календарных выходных дней подряд, которые местные жители часто проводят на природе или в своих семейных поместьях-хуторах. Также латыши всегда отмечают День Ангела (именины), и этот праздник для них более значимый, нежели день рождения.

close 100% Остров Кипсала в центре Риги, левый берег реки Даугава Личный архив Татьяны Ф.

Но дело, конечно, не столько в праздниках, сколько в образе мышления и темпераменте. Латыши более спокойно выражают свои эмоции, часто бывают немногословны. Например, когда прилетаешь из Риги в Италию, а южные итальянцы гораздо более темпераментны, кажется, что все вокруг не просто разговаривают, а агрессивно друг на друга кричат. Но мои наблюдения за разницей менталитетов довольно субъективны, это мой личный опыт. Конечно, я встречала и очень разговорчивых латышей с потрясающим чувством юмора, которые за словом в карман не полезут. А также и местных условно русских, у которых имя, фамилия и отчество очень русские, но они совсем не говорят по-русски, потому что изначально воспитывались в 100% латышскоговорящих семьях, просто бабушка или дедушка у них были с русскими корнями.

Скучаем ли мы по дому? Муж и дочь — нет. А я очень скучаю. Но мне кажется, что я скучаю по тому, чего уже нет. И если я вернусь, то не найду себе места там.