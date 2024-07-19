«Сексуальный и классный дресс-код». Как пройдет свадьба принцессы Норвегии и шамана Что известно о свадьбе принцесы Норвегии Марты Луизы и целителя Дурека Верретта

Свадьба принцессы Норвегии Марты Луизы и американского целителя Дурека Верретта состоится 31 августа на фьорде Гейрангер. На фоне осуждения со стороны норвежцев, не одобряющих антинаучные воззрения жениха, 52-летняя наследница уже отказалась от своих королевских обязанностей. При этом родители — король Харальд V и королева Соня — поддержали выбор дочери. «Газета.Ru» рассказывает, что известно о принцессе, шамане и будущей церемонии.

Бракосочетание принцессы Марты Луизы Норвежской и американского целителя Дурека Верретта, называющего себя шаманом, запланировано на последний день лета. В начале июля дочь короля Харальда V опубликовала в соцсетях монограмму, которая будет обозначать ее союз с женихом, — буквы «М» и «D», стилизованные под древнеегипетские иероглифы. Она сопроводила публикацию текстом с подробным разъяснением значения символов.

Принцесса уточнила, что монограмма — неофициальная, потому что в 2022 году она отказалась от своих королевских обязанностей по примеру британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл. В монограмме используется стиль египетских иероглифов, поскольку Верретт уверен, что в прошлой жизни он был фараоном в Древнем Египте, а Марта Луиза — его женой.

Согласно объяснению принцессы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), буква «M» в монограмме означает «мудрую сову, хранительницу душ, пробирающуюся между миров», а буква «D» представлена как «рука, символ действия, выполненного с достоинством, открытия дверей и танца сквозь бытие».

Какой будет свадьба норвежской принцессы

close 100% Дурек Верретт и Марта Луиза Stella Pictures/ABACA via Reuter

Праздничная церемония растянется на несколько дней. Как сообщает норвежский портал SE og HØR, на свадьбу, которая пройдет на фьорде Гейрангер, гости прибудут 29 августа — в этот день их ждет приветственная вечеринка, на которой можно будет познакомиться и лучше узнать друг друга. Предполагается, что атмосфера будет расслабленной, без королевских формальностей. Об этом свидетельствует даже дресс-код мероприятия, заявленный как «сексуальный и классный».

На второй день гостей пригласят на трехчасовую морскую прогулку вдоль норвежского побережья, включающую в себя посещение водопада Семь Сестер. Вечером ожидаются ужин и танцы.

Само бракосочетание 52-летней Марты Луизы и 49-летнего Дурека Верретта состоится на третий день празднования. Брак между влюбленными заключат протестантский преподобный отец и духовный гуру из Международного духовного центра «Агапе», расположенного в Беверли-Хиллз.

Как принцесса Норвегии познакомилась с шаманом

close 100% Дурек Верретт и Марта Луиза Global Look Press

Ее Высочество Марта Луиза и Дурек Верретт познакомились в 2019 году благодаря общим друзьям. По воспоминаниям жениха, они сразу друг друга узнали.

«Она вошла и сказала: «Я помню тебя, я знаю, кто ты». И я такой: «Да, мы знаем друг друга очень давно». Это просто вылетело у меня изо рта», — рассказал Верретт изданию People. Целитель объяснил, что они помнили друг друга по прошлой жизни — той самой, в которой правили Древним Египтом.

О своем романе с целителем Марта Луиза публично объявила в соцсетях в мае 2019-го. Предвидя волну критики — ведь она была четвертой в очереди наследования норвежского трона — принцесса потребовала не судить ее.

«Он заставил меня осознать, что на этой планете существует безусловная любовь. Те из вас, кто чувствует потребность меня покритиковать, придержите коней. Не ваше дело — выбирать за меня или меня судить.

Я выбрала своего мужчину не для того, чтобы удовлетворить кого-то из вас или нормы и рамки, которые вы определили для меня в своей голове», — написала принцесса.

Она добавила, что чувствует себя «суперсчастливой».

В 2019 году пара занималась промоушеном книги Верретта «Хакинг духа: шаманистские ключи к тому, чтобы вернуть личную силу, трансформировать себя и осветить весь мир». Марта Луиза присутствовала на рекламном мероприятии в Лос-Анджелесе, где собрались звездные гости — Гвинет Пэлтроу, Джерард Батлер, Бонни Райт.

«Я так горжусь шаманом Дуреком и всей его работой. Его замечательная книга уже вышла. Это потрясающе — то, что она транслирует, и то, как он вдохновляет людей. На каждой странице находится повод для размышлений, как будто сюрприз или новая дверь во что-то более глубокое. Я вижу, как она может вдохновить нас открыться собственной силе», — говорила Марта Луиза.

В июне 2022 года стало известно, что в Норвегии отказались печатать книгу шамана из-за псевдонаучных утверждений. В частности, в ней говорилось, что дети болеют раком из-за того, что они несчастливы.

Помимо презентации книги, Марта Луиза и шаман Дурек запустили свою серию семинаров под названием «Принцесса и шаман», иногда заявляя, что умеют разговаривать с животными и ангелами. В своей деятельности, связанной с ясновидением и другими ненаучными явлениями, Марта Луиза отказалась от использования титула Ее Высочества.

Почему принцесса Норвегии отказалась от королевских обязанностей

close 100% Марта Луиза, принцесса Норвежская Patrick van Katwijk/WireImage

В июне 2022 года Марта Луиза объявила о помолвке с Верреттом. «Его Величество король и Ее Величество королева поздравляют от всего сердца и желают им в будущем всего наилучшего», — говорилось в официальном заявлении королевского двора Норвегии.

Через несколько месяцев, в ноябре того же года, принцесса заявила, что слагает с себя полномочия члена королевской семьи Норвегии. С тех пор она официально не представляет Корону, однако титул за ней сохранен.

В отличие от британского принца Гарри, поступившего так же, Марта Луиза не стала ссориться с семьей. В интервью «Би-би-си» она признавалась, что процесс отхода от королевских обязанностей был сопряжен с определенной неразберихой, однако в ее отношениях с отцом и матерью всегда было место «открытому диалогу».

«Изумительно, что в течение всего этого времени мы вели разговоры», — говорила принцесса. По словам Марты Луизы, с раннего детства ее приучили, что любые проблемы надо проговаривать, и главное — «держаться вместе».

Говоря же о причинах отказа от обязанностей и привилегий наследницы престола, Марта Луиза призналась, что сделала это из-за общественного мнения по поводу взглядов Дурека Верретта. «Я полагаю, народ Норвегии решил, что мне лучше уйти из-за его взглядов на вещи», — сказала она.

Кто такой Дурек Верретт

close 100% Дурек Верретт NTB Scanpix/Lise Aserud via Reuters

Жених принцессы родился в Сакраменто, штат Калифорния, США. По утверждению Верретта, он — шестой в поколении духовных гуру. При этом Дурек был «осужден» родственниками, поскольку его способности проявились слишком рано.

Среди сведений, предоставленных Верреттом публике, — тот факт, что в детстве он пережил сексуальные домогательства со стороны няни. По его словам, во взрослом возрасте это привело к алкоголизму: с 20 по 27 лет он боролся с этим недугом, и теперь ведет трезвый образ жизни.

Также Верретт рассказал, что пережил несколько приступов, побывав в джунглях, и буквально восстал из мертвых, проведя месяц в коме и «заставив душу гореть», а в детстве ему якобы пересадили почку сестры.

Причины комы и трансплантации органа он не называл.

Известно, что клиентами 49-летнего шамана были такие голливудские звезды, как Гвинет Пэлтроу, Джеймс Ван Дер Бик и Нина Добрев. Как и Марта Луиза, он написал несколько книг по саморазвитию и духовности. Свой первый труд Верретт выпустил в 2016-м — к тому времени его невеста опубликовала уже семь книг, посвященных духовности: две детские и пять взрослых.

В качестве духовного наставника он ведет канал на YouTube, где публикует медитации, видеозаписи встреч с другими целителями и «послания о любви».

Марта Луиза разделяет взгляды своего жениха — она считает себя ясновидящей и утверждает, что паранормальные способности проявились у нее еще в детстве.

«Когда я была маленькой, я могла видеть разное в людях. Грустно вам или весело… Если у вас болело плечо, оно начинало болеть у меня», — цитирует ее Daily Mail.

В 2007 году Марта Луиза открыла свой духовный центр. Сегодня она продолжает помогать людям духовными практиками.

Кем был первым мужем Марты Луизы

close 100% Принцесса Марта Луиза и Ари Бен Global Look Press

В 2002 году принцесса вышла замуж за писателя, драматурга и художника Ари Бена, известного тогда по сборнику коротких рассказов «Чертовски грустный» 1999 года. Как и нынешний жених, богемный Ари Бен был не самым подходящим партнером для наследницы престола.

В браке Ари Бен не приобрел титула и королевских обязанностей, оставаясь частным лицом. Вместе с супругой он написал книгу об их свадьбе, а также принял участие в других творческих проектах — был дизайнером фарфорового сервиза, моделью для бренда одежды, режиссером-документалистом и комедийным актером.

Внештатно Ари Бен работал в нескольких газетах, а в 2011 году вместе с другом выступил в роли телеведущего. Тогда же он написал пьесу, поставленную в театре — несмотря на овации на премьере, она получила смешанные отзывы критиков. С 2013 по 2019 год Ари Бен занимался живописью в стиле неоэкспрессионизма.

Марта Луиза и Ари Бен были женаты с 2002 по 2017 год. Церемония бракосочетания состоялась в Нидароссоком соборе Тронхейма. Поначалу супруги жили в Норвегии, но через 10 лет после свадьбы переехали в Лондон, подальше от пристального внимания подданных.

В браке у них родились трое детей — дочери Мод Анжелика (2003), Лея Изадора (2005) и Эмма Талула (2008). В 2016-м Марта Луиза запустила процесс развода — она сочла, что брак изжил себя.

В 2018 году Ари Бен выпустил еще одну книгу — «Инферно», в которой рассказал о пошатнувшемся душевном здоровье, а также о своих галлюцинациях, затрудненном дыхании и головных болях. О его сумрачном душевном состоянии свидетельствовали и высказывания в интервью.

«Я — вчерашняя новость, хотя миру ее даже не сообщили», — цитирует Ари Бена Daily Mail.

О депрессии и одиночестве он заговорил задолго до этого — в 2009-м. В декабре 2019 года Ари Бен был найден мертвым в своем доме. Его семья сообщила, что причиной смерти стало самоубийство.