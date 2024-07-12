«Тайцы любят русских за менталитет». История россиянки, переехавшей на Пхукет

Катерина М. родилась и выросла в Москве. В 2022 году вместе с мужем и двумя детьми она переехала жить в Таиланд. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» о переехавших за границу россиянах Катерина рассказала о своей новой жизни на острове Пхукет, об отношении местных к русским, и объяснила, почему совсем не скучает по Москве.

В России

Я родилась и выросла в Москве, закончила Государственный университет управления и много лет занимала высокую позицию в крупной международной компании. В 2013 году вышла замуж и родила детей. Муж работал в рекламном агентстве, а я сидела в декретном отпуске, занимаясь домом и детьми. В середине 2010-х у нас появился небольшой семейный бизнес.

Мысли о переезде у нас были уже давно. В первую очередь из-за климата, потому что осенью и зимой все члены семьи постоянно болели. Было ощущение, что мы просто не могли выносить холод и отсутствие солнца. Особенно тяжело приходилось моему мужу — как только становилось холодно, у него начиналась депрессия. В какой-то момент семейный врач посоветовал нам переехать поближе к экватору, где нет резких смен времен года и всегда солнечно. Так мы решились на переезд в Таиланд.

Выбор острова

В Таиланд мы ездили каждый год на протяжении 16 лет. Климат, море, природа, еда, люди — эту страну мы всегда нежно любили. Каждый год мы с детьми зимовали на островах — Самуи или Ко Чанге, — а муж приезжал к нам на пару недель в отпуск. Но эти острова совсем маленькие и расположены далеко от материка, жизнь там довольно дорогая, а выбор школ и медицинских клиник — совсем скромный. Поэтому переезд на Самуи и Ко Чанг мы не рассматривали и думали в сторону более крупного острова.

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На тот момент у нас уже была инвестиционная недвижимость в Таиланде — апартаменты на острове Пхукет. Более того, незадолго до нас туда перебрался жить друг моего мужа, который хорошо знал остров и понимал, чем там можно будет заниматься. Таким образом выбор пал на Пхукет. Наш переезд начался в 2022 году — осенью уехал муж, а в начале 2023-го — я с детьми.

Адаптация

Дом я искала сама, поэтому что риелторы на острове не сильно расторопные. Как говорят в Таиланде, «тай-тай, сабай-сабай» (можно перевести как «расслабьтесь, отпустите тревоги и поймите, как вам повезло»). Жилье я нашла через группу в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) — в Таиланде эта социальная сеть работает лучше любого маркетплейса.

Я хорошо знала страну и остров, поэтому четко понимала, где надо искать дом. Я выбрала Чалонг — район, в котором в основном живут экспаты. В нашем поселке всего 120 домов: 50% снимают русские, 20% — местные тайцы и еще 30% делят между собой французы, испанцы, немцы и израильтяне.

Главными критериями выбора были доступность школ и хороших пляжей, а также развитая инфраструктура. В результате я нашла дом в поселке, который закрыл все наши потребности. Здесь живут семьи из разных стран, все с детьми, так что мои сыновья сразу нашли, с кем общаться.

Аренда половины дома (twin house) обходится нам в 30 тыс. бат в месяц (73 тыс. руб. по нынешнему курсу) без коммунальных платежей. Это средняя цена по Пхукету, а если говорить именно о доме, то это довольно дешево. У нас две спальни, две ванные комнаты, кухня-гостиная и небольшая придомовая территория. Поселок совсем новый, в доме хороший ремонт и свежая мебель.

Для сравнения: я рассматривала дом с тремя спальнями большей площади, он стоил 25 тыс. бат (60,8 тыс. руб.), но мы отказались от него из-за удаленности от школы. Но на Пхукете есть и более бюджетное жилье. Хорошие апартаменты можно снять от 15 тыс. бат (36,5 тыс. руб.). Есть цены ниже — но, скорее всего, в таком жилье будут совсем спартанские условия.

Особых трудностей у нас не было, потому что мы в Таиланде не новички и знаем, как тут все устроено. Какое-то время ушло на поиск хорошего парикмахера и мастера маникюра, качественной стоматологии и детских врачей. Пока я искала дом, мы жили в элитном поселке — там детям было не с кем общаться, и они скучали по Москве. Но как только мы перебрались в поселок попроще, они быстро нашли себе друзей, и тоска по дому прошла.

Выбор школы

Мы сразу решили, что дети будут ходить в международную школу, хотя на острове есть и чисто русские школы. Мы выбирали по соотношению «цена-качество» и остановились на International School of Phuket — школе c кембриджской лицензией. Это недешево, мы платим 150 тыс. бат (365 тыс. руб.) в год, но с этим образованием сыновья смогут потом поступить куда угодно, так что смотрим на эти траты как на инвестицию в будущее детей.

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Обучение в школе идет по двум программам: чисто кембриджской и смешанной. Последняя специально для детей, которые не знают английский язык — она делится на русскую, французскую, китайскую и испанскую. В класс стараются набрать детей из разных стран, чтобы не было «междусобойчиков» и ученики как можно больше общались друг с другом на английском. Если у ребенка нулевой уровень английского, и он не понимает программу, придется оплатить дополнительные занятия, где темы объяснят на родном языке, чтобы не было отставания. И обязательно нужно будет взять еще часы английского.

Когда мы только приехали, мои дети практически его не знали, но они быстро адаптировались и уже через полгода на нем заговорили. Спустя год старший уже говорит развернутыми предложениями и практически все понимает. Младший пока обходится стандартными фразами, но с каждым днем его уровень английского становится лучше.

Легализация

У россиян есть несколько способов легализации в Таиланде.

Первый — самый простой — приехать по туристической визе, по которой можно находиться в стране 60 дней (раньше было 180, но законы постоянно меняются).

Второй — и это как раз наш вариант — оформить попечительскую визу на детей. Но она довольно дорогая: помимо оплаты школы, нужно иметь на счету 500 тыс. бат (1,2 млн руб.), которые замораживают на три месяца.

Еще один вариант — бизнес-виза с разрешением на работу в стране. Но там много подводных камней. В частности, ты обязан взять на работу местных — на одного иностранца минимум двух тайцев (может и больше, в зависимости от категории бизнеса).

Есть еще так называемая студенческая годовая виза, но чтобы ее получить, нужно пойти учиться. Например, учить английский: стоит это 30 тыс. бат (73 тыс. руб.) плюс каждые три месяца надо платить еще по 5 тыс. бат (12 тыс. руб.) за продление. Если через год не уезжаешь, выбираешь для изучения другой язык и снова платишь деньги.

Проще всего пенсионерам: начиная с 50 лет, можно приехать и жить в стране по пенсионной визе, но на счету должно быть не менее $26 тыс.

Работа

Мой муж продолжает работать удаленно на российскую компанию и параллельно развивает бизнес здесь. Сначала они с компаньоном открыли на Пхукете точку аренды байков. В сезон дела шли неплохо, но в другое время байки никому не нужны — на них далеко не уедешь. Поэтому через год муж с коллегой купили несколько автомобилей. Но этот бизнес постоянно требует вложений: нужно следить за техническим состоянием транспорта, оформлять страховки и платить зарплату наемным сотрудникам. Как я уже говорила, иностранные владельцы бизнеса обязаны брать на работу тайцев.

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Я занимаюсь домом и детьми, а недавно прошла курсы и нашла удаленную работу в сфере IT. В Москве я открывала магазины, набирала персонал, а теперь моя работа связана с искусственным интеллектом: я работаю менеджером проекта в сервисе, который позволяет генерировать детские сказки через чат GPT. Кроме того, на мне все, что касается сдачи в аренду наших апартаментов на острове. В свободное время я занимаюсь английским, чтобы подтянуть язык и в перспективе устроиться на работу в крупную компанию.

«Русские привезли в Таиланд хороший сервис»

Не знаю, как обстоят дела в Таиланде в целом, но на Пхукете большое русскоязычное сообщество. Особенно много экспатов из стран СНГ. Если говорить конкретно о россиянах, больше всего на острове ребят из Екатеринбурга, Новосибирска и Хабаровска. Из Москвы и Питера гораздо меньше.

На Пхукете полно русских магазинов и ресторанов. Вывески на русском языке буквально на каждому шагу. И, конечно, много русскоязычных чатов, в которых можно найти ответ на любой вопрос. Народ отзывчивый — все друг другу помогают.

Экспаты из других стран к русским относятся хорошо. Политику не обсуждают, только местные дела. А тайцы любят русских за их менталитет. Но если наши туристы оказываются замешаны в каком-то скандале, это мгновенно отражается на бизнесе тех, чьи компании открыты людьми из стран СНГ.

После какого-то инцидента с участием наших соотечественников полиция приезжала с проверкой в наш дом и в школу к детям — смотрели, как мы живем и действительно ли дети учатся. Но для Таиланда это нормальная практика: если вы оформляете визу больше, чем на год, сотрудники иммиграционной службы могут приехать с проверкой к вам или к детям в школу.

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У тайцев специфический менталитет, они не такие комфортолюбивые, как мы. Но это их страна, и они живут так, как им нравится. Мы привыкли к другому, любим комфорт и хороший сервис. По моим наблюдениям, с каждым годом жизнь на Пхукете становится лучше. Отчасти из-за экспатов, живущих на острове. Так что, да, русские привезли в Таиланд хороший сервис и активно его внедряют.

Какой еды не хватает в Таиланде

Главные ингредиенты блюд тайской кухни — это рис, лапша, морепродукты и обязательно острые специи. Мы очень любим традиционные тайские блюда, но стараемся чередовать их с родными русскими — гречкой, жареной картошкой, котлетками.

У нас есть соседка тайка, которая открыла в своем доме сервис еды на вынос. Она отлично готовит, и раз в неделю мы заказываем у нее рис с морепродуктами, суп том-ям с креветками, стеклянную лапшу с морепродуктами или пад-тай с курицей. Каждый раз я обязательно прошу ее, чтобы все блюда были little spicy, в противном случае мы просто не сможем это съесть. Получается недорого — большая порция стоит 60-70 бат (около 150 руб.).

Мы закупаемся в больших супермаркетах, где можно найти любые продукты, включая русские пельмени. После переезда мы стали есть больше рыбы — в местных магазинах продается чудесный рыбный фарш, из которого получаются вкусные котлеты. За фруктами и морепродуктами ездим на местный рынок. Все фрукты стоят дешево и продаются круглый год. Вкусные и дешевые манго разных сортов — от 40 бат (100 руб.) за килограмм. Рыбу на рынке мы не берем, предпочитаем раз в неделю ходить в ресторан — выбираем любую рыбу, и при нас ее готовят. На семью берем одного большого сибаса весом около килограмма — с готовкой выходит около 300 бат (730 руб.). Но, конечно, с салатами и напитками получается больше — 1000-1500 бат (2,4–3,5 тыс. руб.).

Единственное, чего тут нет — вкусных колбас и сыра. Тайские как будто сделаны из порошка, а экспортные продукты дорогие. Если к нам летят друзья из России, мы всегда просим привезти детям докторской колбасы и сыра.

Медицина

Когда мы только прилетели, у нас была туристическая медицинская страховка. Сейчас она закончилась, мы с мужем не стали оформлять себе новую, а у детей есть страховка от школы. Но с медициной на Пхукете проблем нет — клиник много, врачей тоже. Как-то раз сыновья искупались в бассейне и подхватили ушную инфекцию. Мы пошли к отоларингологу, их осмотрели, поставили диагноз, выдали лекарства и все это стоило 2,5 тыс. бат (6 тыс. руб.) за двоих детей. Стоматология тоже хорошая и недорогая — за четыре пломбы и чистку мы заплатили 3 тыс. бат (7,3 тыс. руб.). А детям очень понравился врач, который встретил их в костюме Человека-паука.

Если есть проблемы со здоровьем или регулярно ездите на байке, лучше оформить страховку. Не дай бог попасть в клинику без страховки: счета выставляют огромные, и пока вы их не оплатите, из страны не выпустят.

Врачи в основном тайцы или китайцы, но все они отлично говорят на английском. Если заключить договор с крупной медицинской клиникой, к вам обязательно приставят русскоязычного менеджера, который будет сопровождать вас на всех этапах лечения. Но такая страховка стоит недешево: за семью из четырех человек придется заплатить 50-60 тыс. бат (121,6-146 тыс. руб.). Мы не так часто обращаемся к врачам, поэтому живем без нее.

Из России мы взяли с собой немного лекарств, так как знали, что в местных аптеках все есть и продается без рецепта. Знаю, что многие русские везут с собой привычные препараты, но лично я в этом смысла не вижу. В Таиланде отличные лекарства.

Экстремальное вождение

Тяжело было привыкнуть к местному вождению: здесь очень много байкеров, которые ездят, как хотят, правила они не соблюдают от слова совсем. Например, едет женщина, у нее спереди привязан платком один ребенок, сзади второй, а третий, который постарше, сидит у нее за спиной. И она мчится без поворотников через двойную сплошную, ей не страшно. А мне, как водителю, который едет с ней в потоке, страшно. Но это их страна, их менталитет, они родились на байке. Поэтому я смотрю на местных водителей и думаю: «Наверное, будда тебя бережет». Но такое вождение без правил — это чисто островная история. В Бангкоке все водят аккуратно и соблюдают правила дорожного движения.

Но речь только о тайцах: им можно нарушать, а европейцев за подобное сразу остановят полицейские. Если хочешь водить машину и байк на Пхукете, придется привыкнуть к беспределу на дороге. Понять, простить и расслабиться — или, как скажут тайцы, «сабай-сабай».

Через год после переезда мы купили машину. Но многие экспаты предпочитают аренду: хороший байк стоит от 3 тыс. бат (7,3 тыс. руб.) в месяц в зависимости от сезона, небольшой автомобиль — от 11 тыс. бат (26,7 тыс. руб.) в месяц, машина побольше и поновее — от 20 тыс. бат (48,6 тыс. руб.). А вообще, на острове очень дешевое такси: поездка с одного конца острова на другой будет стоить не больше 700 бат (1,7 тыс. руб.). Правда, в сезон дождей цены растут.

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Сезон дождей на Пхукете примерно с конца мая до середины октября. Пляжи закрываются, а люди пересаживаются с байков на машины. В прошлом году дожди были настолько сильными, что некоторые районы острова затопило, и на дорогах стояли полицейские, которые разворачивали слишком низкие машины. Дождь мог идти неделю без перерыва, никто не выходил из дома, остров обезлюдел.

«Тоски по родине нет»

На Пхукете большое русское комьюнити, мы общаемся и со «своими», и с экспатами из других стран. Поэтому особой тоски по родине у нас нет. Может, пока прошло слишком мало времени, и мы не успели толком соскучиться. А может, потому что мы много лет ездили в Таиланд, неплохо знали страну и понимали, куда едем. Но я знаю случаи, когда люди начинали так сильно тосковать по дому, что бросали все и уезжали обратно.

Недавно я прилетала в Москву по делам. Было непривычно — как будто выключили все краски. Казалось бы, ходишь по любимому городу, встречаешься с родственниками и друзьями… Огромное удовольствие получила от похода в театр — вот, чего мне, пожалуй, не хватает на Пхукете. Но все же, мой дом там, где моя семья.