«Не хватает сервиса, медицины и вкусной еды». История россиянки, которая переехала в Голландию Гайд по жизни в Голландии в 2024 году для россиян

В 2022 году в Санкт-Петербурге закрыли офис международной логистической компании, в которой работала Екатерина, — и девушку пригласили в Нидерланды. Вместе с мужем они переехали в небольшой город Зволле, получили вид на жительство и сняли дом. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» о живущих за границей россиянах девушка рассказала о переезде, ценах, аренде жилья, поиске работы для мужа, медицине, путешествиях, еде, общении с местными и других аспектах жизни в Голландии.

Работа в России

В 2020 году я начала работать в компании Partners Network, которая оказывает логистические услуги для клиентов — в основном русскоговорящих. Мы поставляли большое количество бананов в Россию, поэтому офис нашего филиала находился в Санкт-Петербурге.

Изначально предполагалось, что я буду работать в Питере и каждые несколько месяцев летать в командировки в Голландию. Но в марте 2020 года начался COVID, а в 2022-м нам пришлось закрыть офис в России. Это не было связано с политическими событиями, просто наложилось много факторов. Компания предложила мне переехать в Голландию, до переезда я там ни разу не была.

Переезд и вид на жительство

Со своей стороны компания подготовила контракт, чтобы оформить визу для Нидерландов. Мы с мужем собрали необходимый пакет документов, в июне 2022 года подались на визы — через месяц нам их одобрили. За несколько дней до мобилизации и закрытия границ мы смогли выехать через Финляндию.

С сентября 2022 года мы постоянно живем в Голландии, у нас вид на жительство. Наши визы в целом зависят от моей работы, но муж как мой официальный партнер также имеет разрешение здесь работать. Приехав, мы сразу получили ВНЖ на один год, в прошлом году продлили еще на год. Если мне сделают бессрочный контракт, то в этом году, скорее всего, мы сможем получить ВНЖ на пять лет.

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Работа

Моя должность — logistics team member. По-русски это специалист по логистике какой-то команды. А муж сразу после переезда нашел работу в компании, которая занимается упаковкой. Им привозят какой-то товар — жидкости, специи, витамины, протеин, — и там специальные станки упаковывают это в маленькую тару.

На каждом шагу мы встречали людей, которые нам помогали. Например, владелец нашего холдинга посоветовал обратиться в компанию, которая помогает людям устраиваться на работу. Сейчас в Европе много украинцев, у некоторых есть проблемы даже с английским — и компания находит рабочие места, где необязательно специализированное образование и знание языков.

В Нидерландах несложно найти работу, потому что в стране много разных производств, а население небольшое. Буквально через две недели после переезда муж уже вышел работать.

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Жилье

Когда мы только приехали, владелец компании со своей женой разместили нас у себя. У них на участке есть большой дом и отдельно гостевой домик. Где-то полтора месяца мы там прожили, пока искали квартиру. В отличие от работы, найти квартиру в Нидерландах очень сложно. Потому что здесь рынок жилья достаточно ограниченный. Они не строят такие многоэтажки, как в России. В основном это низкоэтажная застройка, частные дома. Из-за этого цены на аренду очень высокие. Мы еще живем в регионе — не в Амстердаме или Роттердаме. Наш город называется Зволле, здесь в основном живут только голландцы.

Через полтора месяца мы нашли квартиру в центре Зволле, это в 20 минутах на поезде от города, где я работаю. Центр города — это такая настоящая Европа, старый город, брусчатка. И ты реально себя чувствуешь как в каком-то фильме, живя в квартире с огромными потолками в доме 1700-х годов. В Санкт-Петербурге мы жили в Мурино, и переехать в такое жилье, конечно, было необычно.

Мы прожили в этой квартире всего пару месяцев, и коллега по работе сказала, что сдает частный дом. Нам очень повезло, потому что она сдала нам дом за цену ниже рыночной, такой очень сложно найти. Мы с коллегой друг другу доверяем и не заключали какого-то жесткого контракта. Она не хотела сдавать дом голландцам, потому что люди могут, например, к чему-то придраться и не платить за аренду, пока ты это не исправишь. Она бразильянка, и этот менталитет ей тоже не совсем близок. Поэтому мы все в плюсе. Дом очень хороший, небольшой. У нас свой дворик, летом можно пожарить барбекю, посадить цветы в небольшом садике. Это прикольно.

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Цены

Просто пустую квартиру без мебели мы снимали за €1,4 тыс. А сейчас мы платим около €1,6 тыс. за дом с мебелью, оплатой газа и прочего. В Амстердаме это будет еще дороже, двухкомнатная квартира может стоить в районе €2 тыс., и найти ее очень тяжело. Но так как здесь совсем другой уровень зарплат, работая вдвоем, можно оплачивать дом, немного откладывать и путешествовать. Даже средняя зарплата позволяет жить комфортно. Цены высокие, если сравнивать с остальными странами Европы. Особенно все дешевле в Германии, мы были в супермаркетах, и разница где-то очень существенная. Но минимальная зарплата в Нидерландах €2,3 тыс. за полные 40 часов работы пять дней в неделю.

Можно взять ипотеку, это уже следующий этап. Тут очень низкие ставки, и ты можешь платить даже меньше, чем за аренду. Поэтому многие стремятся к тому, чтобы взять жилье в ипотеку. Но в целом цены высокие.

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Бытовые трудности и адаптация

Мы живем в небольшом городе Зволле с населением около 300 тыс. человек. Он очень уютный, здесь все есть. Но, конечно, уровень сервиса сильно отличается от Санкт-Петербурга, где мы жили до этого. Тут не особо развито такси, все ездят на велосипедах.

В плане уклада жизни, конечно, все по-другому. В самом начале было тяжело. До переезда в этот дом были самые тяжелые месяцы адаптации. Сначала все очень нравилось: вокруг красиво, чисто, ухожено. Сначала ты воодушевлен, а потом наступает осознание реальности: больше нет твоей привычной жизни, нужно адаптироваться к другому быту. Вплоть до того, что ты, взрослый человек, не знаешь, как оплатить проезд на поезде и правильно выкинуть мусор. И пока ты не разобрался с этим, ты чувствуешь себя, конечно, странно: «Где моя привычная жизнь, где я все знаю, где все комфортно?»

Тем более что в целом мы жили комфортной жизнью в Санкт-Петербурге: у нас там была хорошая машина, мы только купили новую квартиру, собирались делать ремонт, переезжать из Мурино, могли позволить себе ездить в отпуск. Ничего особенного, но в плане комфорта все было неплохо. Поэтому, конечно, это был такой переломный момент, когда ты должен отпустить свою прошлую жизнь и просто понять, что теперь все будет по-другому. На это ушло, наверное, несколько месяцев.

Мы купили велосипеды, разобрались со всеми моментами — карты, счета, страховки, больницы. Где-то полгода ушло на бытовую адаптацию. Сейчас можно выдохнуть и дальше разбираться с какими-то другими моментами.

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Климат

Климат здесь достаточно похож на Санкт-Петербург в плане дождей, серости, отсутствия солнца. Но здесь гораздо теплее — то есть зима без снега. Мой муж вообще родился в Магадане, жил там до 18 лет и переехал в Санкт-Петербург, где тоже холодно. Здесь в плане климата тоже неидеально, но, конечно, зима без снега — это совсем не то, к чему он привык.

Весна здесь — это очень-очень классное время, когда все расцветает, много цветов, зелени, все красиво. Мы начали заниматься домом, обуючивать свое пространство.

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Язык

По-моему, Нидерланды возглавляют рейтинг не англоговорящих стран с самых высоким уровнем знания английского языка. Потому что это очень маленькая страна, а голландский язык не такой популярный во всем мире. Тут население меньше 18 млн человек.

Мы думали, почему голландцы очень хорошо говорят на английском. Оказалось, главный фактор — они потребляют контент на английском языке. У них фильмы не дублируются на голландский, они с детства приучены слушать музыку и смотреть кино на английском. Это очень удобно для путешественников и эмигрантов: с тобой на английском смогут поговорить кассирша в магазине, водитель автобуса и вообще кто угодно. Ради приличия, конечно, можно спросить, говорите ли вы на английском, но мы ни разу не сталкивались с человеком, который не знает этого языка.

Так как я работала в международной компании, я говорю на английском, мой муж тоже. Поэтому для нас в этом плане все было очень легко и свободно. Естественно, уровень английского у нас тоже улучшился за эти годы, потому что я переписываюсь по работе, совершаю звонки.

Но мы все равно начали учить голландский три месяца назад. Прожив здесь год, мы поняли, что в целом нам нравится. Если мы хотим здесь остаться, после пяти лет жизни по ВНЖ можно претендовать на постоянное место жительства. Это не паспорт, но ты уже не зависишь ни от контрактов, ни от работы. Просто постоянно можешь проживать.

Либо можно подать на паспорт, если ты непрерывно жил в Голландии в течение пяти лет. Но это не главная наша мотивация учить язык, потому что еще достаточно времени до этого момента, и мы не знаем, как все сложится. Мы просто для себя решили, что хочется понимать людей вокруг. Например, объявления в поезде озвучивают только на голландском — может быть, в более туристических городах и дублируют на английском.

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Отношение к русским

Мой однозначный ответ — предвзятого отношения к россиянам здесь нет. Когда мы собирались ехать сюда в сентябре 2022 года, естественно, все нам об этом говорили. За эти полтора года я уже много где была — в Испании, Италии, Франции — и ни разу не встретилась с каким-то негативом. Я никогда не скрываю, что я русская, у меня русский паспорт, мы с мужем везде говорим на русском языке между собой.

Что интересно, нашу компанию можно назвать символом того, что самое главное — это человеческие отношения. Потому что мой руководитель — украинка по происхождению, она родилась в Одессе, а ее муж — голландец. В их компании работают люди со всего мира: бразильцы, китайцы, испанцы, россияне, украинцы. И мы все дружим, общаемся, поддерживаем друг друга.

Сами голландцы — достаточно открытые люди. Со всех сторон мы чувствовали только какое-то принятие, поддержку и добро. И это тоже очень помогло в процессе адаптации.

Вождение машины

Когда ты переезжаешь, есть возможность получить льготы. Во-первых, тебе дается скидка на налоги на первые пять лет и право бесплатно поменять водительские права на голландские. Мы поменяли, сейчас у нас появилась машина. Может быть, пока не такая хорошая, как была в Санкт-Петербурге, но все постепенно.

Камер здесь немного, но штрафы очень высокие. В целом нужно жить по правилам, люди стараются не нарушать законы — все знают, что будут очень высокие штрафы. Мы в Голландии пока что еще ни разу не получали штраф.

Люди очень спокойны, они не сигналят, даже если ты немного затупил, как бывает у нас. Никто не нервничает, никто никуда не спешит. В целом есть дух расслабленности. Не то что голландцы ничего не делают, нет, они просто не на стрессе. Они спокойные, уравновешенные, эмоционально сдержанные.

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Медицина

Медицина тут не бесплатная, ты каждый месяц платишь за страховку, и это обязательно. Мы на двоих платим где-то €250 в месяц, это достаточно дорого. Это такая базовая страховка, стоматология туда, конечно, не входит. Страховку можно расширить, это будет стоить дороже. Мы еще ни разу не обращались в больницу.

В целом мигранты и экспаты жалуются на медицину, потому здесь серьезно относятся только к особо сложным случаям. Например, если у тебя заболит сердце, то, конечно, тебе полноценно помогут. А если обратишься с гриппом или простудой, просто выпишут парацетамол. Для нас, конечно, это странно. Вот у мужа была температура 39-38, нам сказали: «Пейте парацетамол, сидите дома, не переживайте. Если что-то будет, звоните».

У голландцев другой менталитет: нам важно удостовериться, что с нашим организмом все в порядке, а они особо не жалуются.

Многие мигранты запасаются лекарствами из России и других стран, стараются делать чекапы на родине и ходят к стоматологу. В плане сервиса, безусловно, у нас в России намного лучше, потому что конкуренция между клиниками выше.

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Еда

Если говорить о каких-то минусах, чего мне не хватает — это сервис, медицина, вкусная еда. В Голландии просто отвратительная еда, очень странная кухня. Она как таковая отсутствует у них. Они на обед едят бутерброды, сэндвичи. Просто хлеб с какой-нибудь посыпкой или с арахисовой пастой — или просто хлеб и сыр. У них еда очень простая, они ее воспринимают как топливо.

Связано с тем, как мне рассказывали, что это северная страна и здесь основное население — это фермеры, такой рабочий класс. Поэтому у них изначально была цель в питании — просто насытиться, получить большую дозу углеводов. И таких разнообразных продуктов, как в других странах Европы, у них не было.

Хоть сейчас в супермаркетах есть любые виды продуктов, все полки магазинов заполнены, но для них это так и осталось. У нас на работе, например, обед — это салат, суп и разные виды хлеба, сыров, ветчины, какого-то мяса. И ты выбираешь себе, какой ты хочешь собрать сэндвич. Для нас это, конечно, тоже странно, потому что мы едим на обед суп какой-то, салат, макароны, котлетки, что-то такого плана. У них это совершенно не развито. Поэтому самая вкусная еда — дома, которую мы сами готовим. В кафе тоже не всегда нравится — бывает дорого, но невкусно.