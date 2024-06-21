Как вывести жирные пятна в домашних условиях: рабочие способы с пошаговым руководством Жирные пятна на одежде: как и чем их можно отстирать, чтобы не осталось следов

Даже самые чистоплотные и опрятные люди не застрахованы от появления жирных пятен на одежде. Хотя они тяжело отстирываются, обращаться в химчистку не всегда обязательно, справиться с загрязнением можно и в домашних условиях. «Газета.Ru» подготовила пошаговую инструкцию по выведению жирных пятен с одежды, как свежих, так и старых, и выяснила, какие средства лучше использовать, чтобы решить проблему и не испортить вещь.

Вывести жирные пятна с одежды и других тканей в домашних условиях зачастую непросто. Жир глубоко проникает в волокна материала, оставляя стойкие следы. Убрать пятно можно и подручными, и покупными химическими средствами. Но важно не переусердствовать, чтобы не испортить вещь окончательно.

Общие советы:

всегда проверяйте указания по уходу на ярлыке одежды перед началом обработки пятен;



проверяйте стойкость красителя и устойчивость ткани к любым чистящим средствам, предварительно проведя тест на незаметном участке;



будьте особенно осторожны с использованием горячей воды и интенсивной механической обработкой деликатных тканей;



для чувствительных тканей — шелк, велюр или шерсть — рекомендуется использовать специальные мягкие средства или сдавать вещи в химчистку.

Чем можно вывести жирные пятна

Стиральный порошок или гель для стирки

Стиральные порошки и гели содержат поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые могут проникать в структуру ткани, захватывать молекулы жира и вымывать их из волокон. Благодаря этому удаляется жир в теплой воде во время стирки. Для удаление жирных пятен с одежды также подойдет средство для мытья посуды.

Пятновыводители

Пятновыводители могут содержать комбинацию различных химических веществ: растворители, энзимы и ПАВ. Все они нацелены на расщепление и удаление жировых молекул. Перед применением пятновыводителя всегда читайте инструкцию и проверяйте, выдержит ли вещь химическую обработку сильным средством.

Хозяйственное мыло

Оно действует аналогично ПАВ. Мыло образует мицеллы вокруг жирных молекул, эффективно вытесняя их с поверхности ткани при ополаскивании. Намочите область теплой водой и тщательно натрите жирное пятно. Мыло должно хорошо пениться на поверхности. Оставьте мыльную пену на 10–15 минут, после удалите остатки теплой водой. Постирайте вещь в соответствии с инструкциями по уходу.

Аммиак

Аммиак выступает в качестве щелочного растворителя, меняющего структуру жирных молекул. Из-за этого они становятся менее гидрофобными начинают лучше взаимодействовать с водной средой. Смешайте одну столовую ложку раствора аммиака с восьмью столовыми ложками воды. Смочите ватный диск в этой жидкости и аккуратно обработайте пятно. Не трите слишком сильно, чтобы не испортить ткань. После обработки промойте место загрязнения холодной водой и постирайте вещь.

Уксус

Уксусная кислота действует как мягкий растворитель, который может помочь разрушить химические связи в жирных молекулах. Уксус также уменьшает водородный показатель (или уровень pH), что может способствовать вымыванию жира из волокон. Смешайте одну столовую ложку уксуса со столовой ложкой воды, а затем нанесите на загрязненный жиром участок. Оставьте обработанное пятно на 10–15 минут. При помощи холодной воды удалите уксусный раствор и постирайте вещь.

Сода

Пищевая сода (бикарбонат натрия) действует как абсорбент, поглощая жир из ткани. Она также слегка щелочная, что может помочь разрушить молекулы жира. Но ее стоит применять аккуратно, потому что она может испортить одежду. Посыпьте пятно пищевой содой, чтобы она покрыла всю область, и оставьте на 15–20 минут. Если пятно очень жирное, то можно подержать дольше. На этом этапе средство должно впитать жир. Далее смахните ее щеткой и нанесите пасту из соды с водой на пятно на 30 минут. Высохшую смесь нужно смыть и отправить вещь в стирку.

close 100% Shutterstock

Спирт или спиртосодержащие средства

Спирты работают как растворители, расщепляющие жирные молекулы. Они могут быстро проникать в ткань и растворять жир, что облегчает его удаление при стирке или ополаскивании. Используйте медицинский спирт (70% или 90%). Смочите ватный диск или кусок ткани и осторожно промокните пятно. Следите, чтобы средство не повредило материал. Промакивайте загрязненный участок, пока жир не начнет растворяться — пятно начнет светлеть. После этого сполосните холодной водой одежду и постирайте ее в машинке.

Профессиональные средства

Эффективно с жирными пятнами справляются профессиональные средства, которые при правильном использовании уберут загрязнение и не испортят ткань, рассказал «Газете.Ru» представитель компании по продаже техники с средств для профессионального клининга «Клинерист» Артем Селиверстов. Такие средства применяют химчистки, однако любой человек сможет справиться с их помощью с жирными пятнами в домашних условиях, если будет соблюдать инструкции.

Они делятся на готовые к применению и концентраты, которые необходимо разбавлять с водой. Чаще всего их просто нужно нанести на пятна, подождать от пары секунд до пары минут и постирать в стандартном режиме, используя стиральную машину. Артем Селиверстов представитель компании «Клиренист»

На рынке представлено множество средств как от отечественных производителей, так и импортных (Antispot 3, AXEL-22 H2O2, ARENAS®-exet 1, GOOD MIX BOND 01 и другие).

«Чаще всего способ применения пятновыводителя не меняется от вида ткани, но есть и исключения такие, как велюр и, вероятнее всего, в таком случае лучше воспользоваться услугами мастеров, которые оказывают услуги химчистки», — уточнил Селиверстов.

Как убрать свежее жирное пятно на одежде: пошаговая инструкция

1. Подготовьте одежду

Сразу же после появления пятна удалите излишки загрязнения и жира с помощью подручных средств (например, чистой ложки или края банковской карты), стараясь не размазывать жир по ткани.

2. Промокните пятно

Используйте бумажное полотенце или чистую сухую ткань, чтобы аккуратно промокнуть пятно и впитать как можно больше жира. Важно именно промакивать, а не треть, чтобы избежать дальнейшего распространения пятна.

3. Посыпьте пятно тальком или кукурузным крахмалом

Насыпьте на пятно слой талька или картофельного крахмала. Эти средства хорошо впитывают жира. Оставьте на 15–20 минут, чтобы порошок абсорбировал загрязнение.

4. Удалите порошок

Большая часть жира, как правило, впитывается в тальк или крахмал. Поэтому аккуратно удалите порошок с помощью мягкой щетки или ручного пылесоса, чтобы не размазать грязь.

5. Обработайте пятно моющим средством

Нанесите на пятно небольшое количество средства для стирки или специализированного пятновыводителя. Мягко вотрите его в ткань пальцами или щеткой. Повторите этот шаг несколько раз.

close 100% Shutterstock

6. Промойте и постирайте

Промойте обработанное место загрязнения под холодной проточной водой, затем постирайте одежду в стиральной машине с использованием подходящего режима и стирального порошка в соответствии с рекомендациями на ярлыке изделия.

7. Проверьте результат перед сушкой

Перед тем как сушить одежду, убедитесь, что пятно полностью удалено. Тепло сушильной машины или солнечных лучей может закрепить оставшиеся следы жира, сделав удаление почти невозможным. Если пятно все еще видно, повторите обработку с моющим средством и стирку.

Как убрать старое жирное пятно на одежде: пошаговая инструкция

«Чаще всего их [старых пятен] удаление ничем не отличается от новых — меняется лишь время, которое необходимо ожидать пока химия будет воздействовать на пятно и уберет его с ткани», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

1. Оцените тип ткани

Определите тип ткани и проверьте ярлык с рекомендациями по уходу. Это поможет выбрать подходящий метод обработки и избежать повреждения вещи.

2. Обработайте пятно моющим средством

Нанесите пятновыводитель или гель для стирки непосредственно на пятно. Для удаления старых пятен также хорошо использовать смесь соды с небольшим количеством воды. Оставьте средство на проблемном месте на 15–30 минут, чтобы оно проникло в структуру.

3. Протрите пятно

Используйте мягкую зубную щетку или губку для аккуратного втирания средства в пятно. Это поможет сделать последующую стирку более эффективной.

4. Отправьте вещь в стирку

Постирайте одежду на максимально допустимой температуре, согласно указаниям на ярлыке. Используйте хороший стиральный порошок, который эффективен против жирных пятен. Можно также добавить в лоток стиральной машины пятновыводитель.

5. Проверьте одежду перед сушкой

Перед тем как сушить одежду, особенно в сушильной машине, убедитесь, что пятно полностью исчезло. Если после первой стирки пятно все еще видно, повторите обработку с пятновыводителем и стирку. Для особо устойчивых пятен можно использовать более агрессивные средства — аммиак или спирт, но будьте осторожны и всегда проверяйте реакцию ткани.

Как вывести пятно в зависимости от типа ткани

Хлопок. Хлопок — это довольно устойчивый и легко отстирываемый материал. Сначала можно использовать обычное средство для стирки, предварительно обработав пятно. Нанесите немного порошка или геля на загрязненный участок, оставьте на 15–20 минут, а затем ополосните в теплой воде. Если пятно остается, попробуйте нанести пятновыводитель перед повторной стиркой.

Шерсть. Шерстяные ткани более чувствительны и могут легко деформироваться или садиться. Для удаления жирных пятен с шерсти используйте шампунь для жирных волос или мягкое средство для деликатной стирки. Нанесите средство на влажную ткань и аккуратно промокните пятно, избегая интенсивного трения. После обработки аккуратно промойте холодной водой. Если это не помогло, лучше отдать вещь в химчистку.

Синтетика (полиэстер, нейлон). Синтетические ткани хорошо переносят обработку стандартными моющими средствами. Нанесите на пятно жидкость для стирки, оставьте на несколько минут, затем поместите в стиральную машину в соответствии с рекомендациями на ярлыке. Важно избегать слишком горячей воды, чтобы не повредить ткань.

Шелк. Шелк — это деликатный материал, который можно легко повредить химическими средствами. Чтобы удалить жирные пятна с такого типа ткани, лучше всего обратиться в химчистку. Если решите действовать самостоятельно, используйте специализированное средство для шелка. Можно попробовать нанести на пятно кукурузный или картофельный крахмал или тальк, оставить на несколько часов, затем аккуратно почистить.

Лен. Лен, подобно хлопку, довольно устойчив к стирке. Предварительно обработайте пятно стиральным порошком или пятновыводителем, затем постирайте в теплой воде. Лен может выдержать очень интенсивную стирку, если на ярлыке не указано иное.