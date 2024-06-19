Топ бесплатных сайтов знакомств, где можно начать отношения — серьезные и не очень Хорошие бесплатные сайты и приложения для знакомств и отношений в 2024 году

Несмотря на уход с российского рынка популярнейших Tinder и Badoo, пользователей из России и стран СНГ на сайтах знакомств меньше не стало. Люди в поисках отношений просто перекочевали в другие доступные дейтинговые сервисы. Что делать на сайтах знакомств, какие из них доступны россиянам в 2024 году и бывают ли хорошими бесплатные ресурсы — в обзоре «Газеты.Ru».

Особенности бесплатных сайтов знакомств

На подавляющем большинстве сервисов для знакомств можно зарегистрироваться через номер телефона и начать общение бесплатно. Но многие сайты сильно ограничивают функционал для тех, кто не покупает подписку.

Например, на некоторых ресурсах есть лимит по числу сообщений, а где-то и вовсе нельзя написать человеку, если он не поставил ответный «лайк».

Плюсы бесплатных сайтов знакомств:

там много пользователей;



как правило, можно общаться как с компьютера, так с помощью мобильного приложения;



можно найти вторую половину, не заплатив сервису ни копейки.

Минусы бесплатных сайтов знакомств:

ограниченный функционал: чтобы снять ограничения, нужны деньги;



присутствие фейковых аккаунтов, ботов и мошенников;



всплывающая реклама и навязчивые уведомления.

Далеко не все сайты тщательно следят за наличием анкет-фейков и оперативно откликаются на сообщения о мошенниках. Но на большинстве сервисов можно связаться со службой поддержки в случае каких-то проблем.

Интересно, что в сфере онлайн-знакомств преобладают мужчины: их больше, чем женщин (примерно 57% на 43%), особенно в категории 28-38 лет.

Вообще популярность сайтов знакомств только растет: по данным на 2023 год, свыше 380 млн мужчин и женщин во всем мире использовали сервисы для знакомств. К 2028 году их количество может вырасти до 452 млн.

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Бесплатные сайты для знакомств, работающие в России

Mamba

Старейший и популярнейший сайт знакомств в России для жителей стран СНГ. Появился в 2002 году. Регистрация полностью бесплатная, и, по заявлениям владельцев ресурса, даже базовых функций достаточно для того, чтобы найти пару.

За деньги можно купить дополнительные функции: VIP-статус, гарантированные (учащенные) показы анкеты, поднятие анкеты в поиске и возможность дарить подарки (делать комплименты).

У Mamba есть ответвления, в том числе Знакомства@Mail.Ru. Анкеты пользователей на этих сайтах пересекаются, а интерфейс и функционал идентичен. Также есть отдельная площадка для международных знакомств — Wamba.

VK Знакомства

Сервис, где можно зарегистрироваться только пользователям «ВКонтакте». Он чем-то похож на ушедший Tinder, там тоже надо свайпать (листать) анкеты. Пользователи с платной подпиской смогут возвращаться к пропущенным анкетам, ставить «суперлайки» и видеть тех, кто лайкнул их.

LovePlanet

Тоже один из старейших сайтов Рунета, работает с 2005 года. Пользователи могут найти партнера или друзей даже без регистрации. Но для поиска по четко заданным параметрам и пользования мобильным приложением придется создать верифицированную анкету — благо, регистрация бесплатная. Есть и премиум-функции за деньги, помогающие повысить свою популярность.

Fitil

Сообщество для поиска компании на мероприятия. Работает с 2021 года, доступно только для жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Попасть туда можно бесплатно, но нужно пройти психологический тест. Он, по заявлениям создателей, выявляет особенности характера, отсеивает нестабильных людей и показывает, над чем стоит поработать. C помощью совмещения психологических портретов сайт дает рекомендации, на кого стоит обратить внимание.

Общаться там можно по платной подписке или на мероприятиях, которые организовывает сам сервис.

GdePapa.Ru

Это сайт знакомств для одиноких родителей. Там можно познакомиться для серьезных отношений или просто для того, чтобы получить поддержку от таких же мам и пап.

По отзывам пользователей, там довольно добрая атмосфера и нет неадекватных интимных предложений, как на других сайтах. Также у сайта широкий бесплатный функционал, а платные услуги относятся к числу необязательных (например, возможность отправлять подарки).

У этого сервиса нет мобильного приложения. Впрочем, сайт адаптирован для пользования через мобильные браузеры.

Ruamo

Сайт «для обеспеченных мужчин и порядочных девушек». Короче говоря, для женщин, чья цель знакомства — получить содержание. Этот сервис бесплатный для девушек, а для мужчин вход только за деньги (так они подтверждают свою платежеспособность).

«Мы не берем с девушек деньги, потому что часто им нечем платить. Они пришли на наш сайт не от хорошей жизни», — заявляют создатели.

Teamo

Сайт, где доступна быстрая бесплатная регистрация без указания номера телефона. Но начинать переписку без взаимного «лайка» можно только при наличии платного премиум-аккаунта.

Пользователи могут пройти бесплатный психологический тест на совместимость и с его помощью подобрать пару. Правда, люди зачастую не в восторге от этого теста и говорят о «выкачивании» денег — без платных услуг общаться сложно. Но на них можно «накопить» ежедневными заходами на сайт.

Beboo

Сайт и приложение с одной из самых бюджетных платных подписок, при этом просматривать анкеты и фотографии можно без регистрации. Из интересного: сервис заблокировал функцию «копировать/вставить», чтобы уберечь от спама в сообщениях.

Приложения для знакомств

Twinby

Дейтинг-сервис, который фактически копирует ушедший Tinder. Имеет собственный тест на совместимость с другими людьми, который «определяет черты характера» и якобы помогает найти подходящего партнера.

Pure

Приложение для «дейтинга без стыда», как определяют его сами создатели. Он не про серьезные отношения, а про знакомство на одну-две ночи или для чисто интимных встреч. Пользователи рассказывают в анкетах о своих «соблазнах», по желанию прикрепляют фото или присылают их в личку.

Для девушек приложение бесплатно, подписка нужна мужчинам и для использования сервиса в десктопной версии.

SkyLove

Приложение для организации встреч. Там нет «свайпов», есть только «события». Нужно назначить время и место для свидания. После этого будут приходить запросы от людей, которые хотят составить вам компанию.

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ДругВокруг

Приложение «для поиска друзей». Все, что нужно — выбрать город или включить геолокацию, после чего выпадают анкеты людей, находящихся рядом.

Tastebuds

Подбирает собеседника на основе музыкальных вкусов. Доступен только пользователям IOS. Вход в Tastebuds осуществляется через аккаунт в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В анкету можно выбрать исполнителей вручную или экспортировать из Apple Music. В профилях собеседников играет выбранный ими трек, а начать беседу можно с песни.

VK и Telegram

В этих приложениях есть боты для знакомств — например, «Леонардо Дайвинчик». Там сидят в том числе несовершеннолетние пользователи, которые воспринимают его как чат-рулетку для моментального общения.

Как выбрать бесплатный сайт знакомств

Обратите внимание на то, как себя позиционирует сайт. Вряд ли стоит искать серьезные отношения в Pure или в ботах. А если нужно просто початиться от скуки, бот как раз подойдет лучше всего.

Соберите отзывы пользователей. Многие люди делятся в интернете своим опытом общения на дейтинг-сервисах. Можно также поспрашивать знакомых, какие сайты и приложения им нравятся и почему.

Обилие фейковых страниц — повод сменить сервис. Если сайт не следит даже за ботами, то и риски нарваться на мошенников там высокие. Лучше, если это будет сервис с обязательной регистрацией и верификацией.

Правила общения на сайтах знакомств

Не торопитесь заводить анкету на сайте знакомств (если это не обязательно) и покупать подписку. Протестируйте сначала бесплатные возможности — быть может, интерфейс сайта и приложения вам не понравятся.

Не пытайтесь сразу строить серьезные планы. Попробуйте просто пообщаться с людьми, прощупать атмосферу и понять, какие тут правила игры. Для многих людей чаты на сайтах знакомств — это просто часть жизни, а не реальная попытка найти пару. Даже если у вас случилось неудачное свидание, постарайтесь не драматизировать и не ставить крест на всех мужчинах и женщинах сразу.

Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не раскрывайте личные данные, не делитесь интимными фото. Этой информацией могут воспользоваться мошенники и вымогатели. Не переходите по неизвестным ссылкам в сообщениях, не переводите деньги — даже на такси для поездки к месту встречи.

Если трудно довериться и решиться на встречу, созвонитесь перед свиданием по видеосвязи — чтобы убедиться, что общаетесь с реальным человеком.

Избегайте в анкете стандартных фраз: попробуйте приложить немного усилий, чтобы заинтересовать окружающих вас людей. Можно обратиться к искусственному интеллекту, чтобы составить описание. Проверьте орфографию и пунктуацию. Если есть близкий человек, который может оценить ваш профиль со стороны, — попросите его сделать это.