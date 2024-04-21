Как выбрать кожаную куртку, чтобы не пожалеть Дизайнер Лина Бейль заявила об опасности курток из экокожи

Кожаная куртка — одна из самых универсальных вещей демисезонного гардероба (и не только). Качественная модель из натуральной кожи стоит недешево, но это вполне логично: такая куртка будет служить вам не один сезон, не потеряет актуальности и станет той самой вещью «подо все». На что стоит обратить внимание при выборе кожаной куртки — в материале «Газеты.Ru».

Кто придумал кожаную куртку

История кожаной куртки началась в 1928 году, когда братья Шотт — потомки русских эмигрантов из США — представили куртку из жесткой кожи на молнии с асимметричным запахом, предназначенную для комфортной езды на мотоцикле. Долгое время компания Schott NYC производила свои изделия для весьма ограниченной аудитории.

В народ мотоциклетная куртка пошла лишь в 1950-х — когда голливудский актер Марлон Брандо снялся в ней в фильме «Дикарь». В 60-х к популяризации кожаной куртки подключился и мир высокой моды: свои версии «косух» представили такие дома, как Dior и Vivienne Westwood. С тех пор кожаные куртки прочно обосновались не только на подиуме, но и в базовом гардеробе обоих полов.

close 100% Schott NYC/Global Look Press

Сегодня бренды, в том числе и российские, предлагают как универсальные модели вне времени, так и трендовые кожаные куртки ярких цветов с необычным кроем и декором. Ориентироваться на тренд или выбрать классическую модель вне времени? Разбираемся вместе с дизайнером и основательницей бренда одежды из кожи Quiet Riot Линой Бейль.

Классика или тренд

Ставку на мотоциклетную эстетику в этом году сделали многие именитые модные дома — от Valentino и Schiaparelli до Hermes и Gucci. Правда, вместо классических черных косух дизайнеры предлагают носить кожу цвета бордо.

«Gucci, Hermes, Fendi, а вместе с ними и другие люксовые бренды показали на подиуме кожаные жакеты именно в этом цвете. Российские марки очень быстро отреагировали и представили в своих коллекциях много кожи в цвете бордо», — подтвердила Лина Бейль.

close 100% Quiet Riot

Что касается фасонов, в этом сезоне будут актуальны не только классические косухи, но и куртки в стиле авиатор, на популяризацию которых масс-маркет-бренды вдохновила прошлогодняя коллекция дома Saint Laurent. Однако, как считает Бейль, подобные модели не найдут отклика в сердцах российских покупательниц.

«У нас довольно плохо покупают дорогие и слишком модные вещи, отдавая предпочтение вечной классике, которая приживается в гардеробе на постоянной основе», — объяснила она.

Помимо классических кожаных курток, дизайнер посоветовала обратить внимание на черные косухи в стиле оверсайз.

«Оверсайз по-прежнему популярен. И на мой взгляд, это самая незаменимая вещь: как минимум она переживет изменения фигуры и не отправится ждать лучших времен», — заверила эксперт.

Если классическая кожаная куртка в вашем гардеробе уже есть, но душа требует разнообразия, дизайнер предложила присмотреться к кожаным жакетам черного, коричневого и актуального в сезоне-2023 цвета бордо. Или же отойти от темных цветов и примерить яркую косуху свежих нежных оттенков — например, голубую, нежно-розовую или персиковую.

Кожа или заменитель

В коллекциях практически всех брендов, от масс-маркета до люкса, представлены куртки-косухи из так называемой (искусственной) экокожи. Купить их можно значительно дешевле аналогичных моделей из натуральной кожи, но стоит ли овчинка выделки? По мнению Бейль — однозначно нет.

«Не может качественная вещь стоить 3 тыс. руб., ведь в эту цену включена стоимость материалов, работы, рекламы. Из чего это произвели? Из пакетов с пакетами? Такой материал опасен и для физического здоровья, и для окружающей среды. Куртка из экокожи прослужит максимум один сезон, а вред нанесет колоссальный», — сказала эксперт.

close 100% Quiet Riot

Куртка из натуральной кожи обойдется значительно дороже, но и прослужит дольше: этот материал считается самым прочным и устойчивым к внешним воздействиям. Для производства кожаной одежды и обуви используют обработанные шкуры животных — коров, быков и овец. Самыми надежными и долговечными считаются изделия из коровьей кожи — она более жесткая и прочная, поэтому из нее чаще шьют сумки, нежели одежду. Наиболее популярным материалом для курток и плащей является овечья кожа — она нежнее, чем коровья, и требует бережной эксплуатации.

«Люксовые бренды предпочитают шить свои изделия из телячьей кожи — она прочная, как коровья, но при этом мягкая, как овечья. Правда, стоит значительно дороже своих конкурентов. На мой взгляд, самые долговечные в плане носки — куртки из мягкой кожи наппа. Такие куртки будут жить по 15 лет, и с ними ничего не случится», — рассказала Бейль.

Как выбрать правильный размер и выявить брак

По словам дизайнера, в первую очередь стоит проверить фурнитуру куртки — молнии, заклепки и подкладку.

«Фурнитура очень важна, ведь именно она формирует внешний вид изделия — делает его визуально дороже или, наоборот, дешевит. Некачественная молния может сломаться, заржаветь или потерять блеск, а дешевая подкладка окрасить кожу — в случае если куртка светлая», — предупредила она.

close 100% 1 - Замшевая куртка Harley Davidson

2 - Бомбер Deadwood

3 - Укороченная кожаная куртка с ремнем Yulia Wave Harley-Davidson/Deadwood/Yulia Wave

Пугаться «морщин» на коже, добавила дизайнер, не стоит: если кожа не выглядит идеально гладкой — это не заломы, а одно из ее характерных свойств. Насторожиться стоит, если от кожи неприятно пахнет: качественная кожа не должна иметь никаких посторонних запахов. Слишком выраженный или неприятный запах может свидетельствовать о том, что для пошива куртки использовали старую кожу или кожу, которая хранилась в неподходящих для этого материала условиях.

«Для хранения кожи важны определенная температура и хорошая вентиляция. В противном случае кожа начинает покрываться плесенью. Некоторые недобросовестные производители хитрят и натирают испорченные куски кожи маслом, чтобы убрать плесень, но запах остается. Также неприятный запах может появиться, если для окрашивания кожи использовали некачественные краски или пропитки», — объяснила основательница Quiet Riot.

close 100% 1 - Кожаная куртка Lime

2 - Кожаная куртка Снежная Королева

3 - Кожаная куртка Pinko Lime/Снежная Королева/Pinko

Но самое главное при выборе кожаной куртки — правильно подобрать размер изделия. В идеале мерить куртку нужно на одежду той толщины, с которой вы будете эту самую куртку носить. То есть куртка должна быть немного свободна, чтобы первым слоем вы могли надеть не только футболку, но и свитер или толстовку.

«Конечно, здесь все зависит от фасона самой куртки. Если речь о классическом приталенном пиджаке — он должен сидеть по фигуре, модели оверсайз, как правило, идут в одном размере от S до L, а вот куртку-бомбер лучше взять на размер больше», — подытожила дизайнер.