Весело, вкусно и пышно: какие тенденции задала Неделя моды в Лондоне

20 февраля завершилась Лондонская неделя моды, на которой дизайнеры, базирующиеся в Великобритании, выдвинули свои предположения относительно того, как нужно будет одеваться в предстоящем сезоне «Осень-Зима 2024 года». Среди Недель «большой четверки» (в Лондоне, Нью-Йорке, Милане и Париже) London Fashion Week считается наименее престижной и роскошной — ее реже всего посещают голливудские звезды первого порядка (зато в 2018 году в первом ряду на показе Richard Quinn появилась сама королева Елизавета II), да и крупные мировые Дома моды, за исключением Burberry, предпочитают ей Милан и Париж. Однако именно благодаря этому Лондонская неделя оказывается самой свободной и раскрепощенной из всех.
Как написал журналист Том Расмуссен в своей недавней колонке для Dazed, «Неделя моды в Лондоне — тупая, распутная и по-настоящему веселая сестра других Недель». Тренды, которые задала прошедшая Неделя, надо сказать, тоже получились веселыми.
Цветная кожа
Emilia Wickstead, Dilara Findikoglu, ERDEMGlobal Look Press/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Кожаная куртка или кожаный плащ — это по-прежнему маст-хэв для прохладного времени года. И хотя на подиумах было достаточно черной и коричневой кожи в виде топов, юбок и верхней одежды, на сей раз многие дизайнеры предложили носить цветное. Оливковые плащи от Burberry сменялись более смелыми вариантами — бренды Emilia Wickstead и Erdem (не сговариваясь) предложили винно-красные платья на тонких бретелях, а турецко-британский Дом Dilara Findikoglu замахнулся на ультракороткие красные шорты, да еще и со шнуровкой.
Съедобные оттенки
JW Anderson, Burberry, RoksandaGetty Images
По оценке специалистов Института цвета Pantone, на Неделе моды в Лондоне доминировали яркие цвета, среди которых немалую долю составляли оттенки, названные в честь блюд и продуктов, — «миндальное молоко», «тыквенное пюре», «томат черри», «баклажан». И действительно, многие дизайнеры показали одежду в цветах, ассоциирующихся с едой, — будь то практически полностью оливковая коллекция Burberry, шерстяное платье JW Anderson цвета лимонного крема или сочные сливовые наряды бренда Roksanda.
Цветочные принты
Marques Almeida, Richard Quinn, ERDEMGetty Images/Global Look Press
Цветы на одежде в Лондоне распускаются нередко — однако в этот раз они были практически повсеместно. И это не только объемные английские розы в качестве декора. Цветочный принт появился на вечерних платьях Richard Quinn, жакетах и юбках Marques Almeida, пальто Erdem. Костюмы в цветочек, футболки с соответствующими изображениями и даже кожаные юбки — приветствуются.
Деним
Marques'Almeida, Ahluwalia, Molly GoddardGetty Images/Global Look Press
Как и кожа, он всегда возвращается на подиум — во все более разнообразных вариантах. В Лондоне деним был в основном вываренным, состаренным, а то и вторично переработанным — костюмы из джинсовых лоскутов разных оттенков показал бренд Ahluwalia. У Molly Goddard был вариант по нынешним временам даже консервативный — вытертые трубы до самого пола, тогда как бренд Marques'Almeida предложил вдобавок к таким брюкам еще и рубашку с оборванным воротником.
Пышные юбки
Molly Goddard, Huishan Zhang, David KomaGetty Images
Пышные юбки и кринолины — такая же необходимость на Неделе моды в Лондоне, как и цветы (а еще корсеты, кружево, рукава-буф и прочие отголоски елизаветинской Англии). Длинная юбка-баллон, предложенная Molly Goddard, отлично сочетается с просторной блузой-оверсайз, фасон вечерних платьев Huishan Zhang отсылает к Лондону начала XVII века практически напрямую, а Дом David Koma напоминает, что пышные юбки не обязаны быть длинными.