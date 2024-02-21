Весело, вкусно и пышно: какие тенденции задала Неделя моды в Лондоне

На лондонской Неделе моды было много сочных оттенков, кожи винного цвета и роз. Эти тенденции британские дизайнеры заложили на сезон «Осень-Зима 2024 года». Как еще можно будет наряжаться в прохладное время года — в материале «Газеты.Ru».

20 февраля завершилась Лондонская неделя моды, на которой дизайнеры, базирующиеся в Великобритании, выдвинули свои предположения относительно того, как нужно будет одеваться в предстоящем сезоне «Осень-Зима 2024 года». Среди Недель «большой четверки» (в Лондоне, Нью-Йорке, Милане и Париже) London Fashion Week считается наименее престижной и роскошной — ее реже всего посещают голливудские звезды первого порядка (зато в 2018 году в первом ряду на показе Richard Quinn появилась сама королева Елизавета II), да и крупные мировые Дома моды, за исключением Burberry, предпочитают ей Милан и Париж. Однако именно благодаря этому Лондонская неделя оказывается самой свободной и раскрепощенной из всех .

Как написал журналист Том Расмуссен в своей недавней колонке для Dazed, «Неделя моды в Лондоне — тупая, распутная и по-настоящему веселая сестра других Недель». Тренды, которые задала прошедшая Неделя, надо сказать, тоже получились веселыми.

Цветная кожа

close 100% Emilia Wickstead, Dilara Findikoglu, ERDEM Global Look Press/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Кожаная куртка или кожаный плащ — это по-прежнему маст-хэв для прохладного времени года. И хотя на подиумах было достаточно черной и коричневой кожи в виде топов, юбок и верхней одежды, на сей раз многие дизайнеры предложили носить цветное. Оливковые плащи от Burberry сменялись более смелыми вариантами — бренды Emilia Wickstead и Erdem (не сговариваясь) предложили винно-красные платья на тонких бретелях, а турецко-британский Дом Dilara Findikoglu замахнулся на ультракороткие красные шорты, да еще и со шнуровкой.

Съедобные оттенки

close 100% JW Anderson, Burberry, Roksanda Getty Images

По оценке специалистов Института цвета Pantone, на Неделе моды в Лондоне доминировали яркие цвета, среди которых немалую долю составляли оттенки, названные в честь блюд и продуктов, — «миндальное молоко», «тыквенное пюре», «томат черри», «баклажан». И действительно, многие дизайнеры показали одежду в цветах, ассоциирующихся с едой, — будь то практически полностью оливковая коллекция Burberry, шерстяное платье JW Anderson цвета лимонного крема или сочные сливовые наряды бренда Roksanda.

Цветочные принты

close 100% Marques Almeida, Richard Quinn, ERDEM Getty Images/Global Look Press

Цветы на одежде в Лондоне распускаются нередко — однако в этот раз они были практически повсеместно. И это не только объемные английские розы в качестве декора . Цветочный принт появился на вечерних платьях Richard Quinn, жакетах и юбках Marques Almeida, пальто Erdem. Костюмы в цветочек, футболки с соответствующими изображениями и даже кожаные юбки — приветствуются.

Деним

close 100% Marques'Almeida, Ahluwalia, Molly Goddard Getty Images/Global Look Press

Как и кожа, он всегда возвращается на подиум — во все более разнообразных вариантах. В Лондоне деним был в основном вываренным, состаренным, а то и вторично переработанным — костюмы из джинсовых лоскутов разных оттенков показал бренд Ahluwalia. У Molly Goddard был вариант по нынешним временам даже консервативный — вытертые трубы до самого пола, тогда как бренд Marques'Almeida предложил вдобавок к таким брюкам еще и рубашку с оборванным воротником.

Пышные юбки

close 100% Molly Goddard, Huishan Zhang, David Koma Getty Images