«Я советский человек, прилетел из космоса». Почему День космонавтики нужно встречать в Саратове Полету Юрия Гагарина в космос исполнилось 63 года

12 апреля 1961 года космонавт Юрий Гагарин приземлился на парашюте неподалеку от деревни Смеловка Саратовской области. В этих местах он учился летать — и здесь же Земля приняла первого человека, побывавшего в космосе. Корреспондент «Газеты.Ru» провела два дня в местах, связанных с именем Гагарина, и теперь точно знает, почему в День космонавтики нужно оказаться именно здесь.

С именем Юрия Гагарина каждый прилетающий в Саратов сталкивается, едва приземлившись. Здешний новый, открытый в 2019 году аэропорт носит имя космонавта — и это подтверждает инсталляция на площади у здания аэровокзала. Встречают туристов не только таксисты, но и устремленная ввысь аэродинамическая стела с полированными металлическими пластинами, складывающимися в имя «Гагарин». А также шар, символизирующий аппарат корабля «Восток».

Имя Юрия Гагарина аэропорт Саратова носит, разумеется, неслучайно. Среди уроженцев города и окрестностей немало замечательных людей, включая актера Олега Табакова и художника Кузьму Петрова-Водкина.

Но человек, первым в мире совершивший полет в космос, называл Саратов своей второй родиной. Здесь он не только приземлился — на Саратовской земле Гагарин впервые взлетел, чем ее и прославил.

Знакомство с гагаринскими местами для журналистов и блогеров, прилетевших в Саратов в рамках проекта tutu «Медиаразведка», начинается с Народного музея Юрия Алексеевича Гагарина на улице Сакко и Ванцетти. Скудное апрельское солнце, бахилы на входе, чугунная лестница на второй этаж небольшого особняка рядом с Профессионально-педагогическим колледжем — и ты попадаешь в залы со стеклянными витринами, фотографиями, картинами с изображением первого космонавта, а также запахом откуда-то из пионерского советского детства.

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Так пахло в музеях в 80-е — бумагой, деревом, штукатуркой и благоговением перед тем, кому музей посвящен. В данном случае это Юрий Гагарин, приехавший в возрасте 17 лет в Саратов, чтобы учиться на литейном отделении в Саратовском индустриальном техникуме.

Экспозиция, описывающая путь Юрия Гагарина от студента-литейщика до космонавта-первопроходца, занимает, по сути, одну комнату с огромным овальным столом посередине. Фотографии совсем юного Гагарина с товарищами по техникуму, вещи, которыми он мог пользоваться, макет литейной мастерской, образец чугунной решетки, которую он мог отливать в качестве ученика, форма, которую носили студенты, — возле каждого из экспонатов следует подробный рассказ экскурсовода, который закончится на другой стороне комнаты по ту сторону стола.

Для многих такой формат экскурсии — вчерашний день. Экспонаты под стеклом, фотографии, слишком гладкая, будто бы заученная, речь экскурсовода… Но для тех, кто о Гагарине знает только то, что 12 апреля 1961 года он покорил космос, а через несколько лет погиб во время тренировочного полета, это хороший способ наконец узнать, как герой СССР пришел к своему полету.

Судя по содержанию экскурсии, Юрий Гагарин был идеален — прекрасно учился, занимался спортом в обществе «Трудовые резервы», при росте 162 см увлекался баскетболом (в музее хранится свисток Гагарина, которым он пользовался, будучи судьей на матчах), играл в ансамбле на трубе (есть соответствующая фотография) и в какой-то момент после подготовки доклада о Циолковском буквально заболел небом… Но не тот ли это образ, который имеет смысл хранить для всех последующих поколений? В конце концов, если хочешь стать первопроходцем, и правда нужно учиться на «отлично», заниматься спортом и играть на трубе.

По словам методиста музея Гюзель Хайдаровой, он стал подарком Юрию Гагарину, который приехал в Саратов в 1965 году героем — и, конечно, посетил свой техникум. Поначалу его организовали в кабинете немецкого языка, а теперь музей располагается в здании бывшей столовой Саратовского индустриального техникума. По ее чугунным лестницам, сохранившимся до сих пор, ходил обедать будущий первый человек в космосе.

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Из музея — вход в него, кстати, бесплатный, но пускают только обладателей собственных бахил, — выходишь уже знатоком биографии Гагарина. Можно отправиться в центр города и сфотографироваться у памятника уроженцу Саратова Николаю Чернышевскому — или, как сам Юрий Гагарин, обратить внимание на храм иконы «Утоли моя печали», где в 50-е годы прошлого века располагался планетарий. А можно — отправиться в нынешний планетарий. В здании которого, по иронии судьбы, еще при его открытии устроили автосалон. Потому что нельзя было просто открыть планетарий в начале 90-х.

Саратовский планетарий — это, по сути, зал, куда ведет мраморная лестница из позднего СССР. Купол потолка, ряды кресел, как в актовом зале в школе, которую вы закончили в 1994-м (они даже качаются так же), аппликация в виде солнышка на стене. В середине — высокоточный аппарат Zeiss, который умеет показывать созвездия.

Как только в зале гаснет свет, вы возвращаете себе свой 1984-й. Поездка по гагаринским местам в Саратов, если вам немного за 40, пока что складывается в какое-то бесконечно детское впечатление — только вместо того, чтобы не шуметь, вам, экскурсантам, велят убрать подальше мобильные телефоны. Они мешают различать созвездия, которые распустятся перед вами, пока вы качаетесь на стуле, как когда-то в актовом зале своей школы…

close 100% Андрей Белавин

О том, что именно на саратовской земле Юрий Гагарин впервые поднялся в воздух, рассказывают в Народном музее — подготовив доклад о Циолковском, будущий космонавт так захотел летать, что в 1954 году пришел заниматься в Саратовский аэроклуб ДОСААФ — на спортивном аэродроме Дубки он впервые самостоятельно поднялся в воздух на самолете Як-18. Самолет этот хранится в Саратовском областном музее краеведения, а аэроклуб ДОСААФ действует до сих пор — приехав туда, можно увидеть бюст Гагарина и колодец, из которого он, по всей вероятности, пил воду (а еще вам покажут, где располагались палатки учащихся аэроклуба, живших в по-настоящему походных условиях).

На аэроклубе ДОСААФ связь Гагарина с Саратовом оборвется — он прожил в городе с 1951 по 1955 год, после чего был призван в армию и направлен в Оренбург, в военное авиационное училище.

Приехав в Саратов литейщиком, Юрий Гагарин покинул город уже практически летчиком. Не подозревая, что всего лишь через шесть лет окажется посреди вспаханного под картошку поля в Саратовской области — космонавтом.

На месте приземления Юрия Гагарина неподалеку от деревни Смеловка Саратовской области долгое время стояли только стела с ракетой и небольшой бюст. И лишь в 2021 году здесь разбили полноценный Парк покорителей космоса с туристическим центром, музейной экспозицией, маршрутом, символизирующим те 108 минут, что Гагарин провел в полете, барельефами, изображающими летчиков-космонавтов. Наконец, с клумбами, на которых расцветают розы выведенного в 1961 году сорта «Майор Гагарин». И копией того самого автобуса, что 12 апреля вез Юрия Гагарина и Германа Титова на Байконуре к месту старта. Оригинал хранится в Звездном городке, но и в копии советуют загадать желание, усевшись на место Гагарина.

close 100% Андрей Белавин

Оригинал спускаемого аппарата Гагарина, который приземлился ближе к Волге, базируется в РКК «Энергия». В Саратовской области на месте, где предположительно упала капсула, расположили другой спускаемый аппарат. Но это тот случай, когда подлинность — не так важна.

Важно, что вокруг те же самые разливы Волги, безымянные холмы, полоса воды, которую Гагарин увидел, спускаясь на парашютах, нежно-голубое небо и солнце в апрельской дымке.

Остается только представлять себе, как 12 апреля 1961 году местная жительница Анна Тахтарова и ее шестилетняя внучка Рита, сажавшие картошку, вдруг увидели, как с неба на парашюте спустился человек в оранжевом скафандре.

«Вышел на пригорок, смотрю, женщина идет с девочкой сюда ко мне, может быть, метров 800 она была от меня. Я к ней иду, смотрю, она шаги замедляет, потом от нее девочка отделяется и назад пошла. Тут я начал махать, кричать: «Свой, свой я, советский, не бойтесь, не пугайтесь, идите сюда!»

Неудобно идти в скафандре, но все-таки я иду к ней. Я подошел, сказал, что я советский человек, прилетел из космоса», — писал позже Гагарин в своем докладе.

Наверное, ради того, чтобы посмотреть на те самые пригорки, и стоит приезжать 12 апреля (и не только) в Саратовскую область.