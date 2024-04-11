Как быстро заснуть. 7 действенных техник от врача-сомнолога Что делать, чтобы заснуть быстро: проверенные способы решить проблему без снотворного

От здорового и качественного сна зависит наше общее физическое и эмоциональное состояние. При этом множество людей испытывают проблемы с засыпанием, особенно жители больших городов. Причиной тому могут быть стресс, гаджеты, поздний ужин и многие другие факторы. Как быстро заснуть и какие техники в этом помогут, «Газете.Ru» рассказали сомнолог и эндокринолог.

Почему важен здоровый сон

Сон влияет на все сферы жизни — от эффективности работы до иммунитета и защиты от многих болезней, рассказала «Газете.Ru» врач-сомнолог, невролог, директор сомнологической службы Елена Царева.

«Последствия [нарушения сна] наступают сразу, проявляясь в виде сонливости днем, что повышает частоту ДТП на ее фоне до 20%. Любые нарушения сна воспринимаются организмом как стресс, что запускает характерные реакции: повышение артериального давления, пульса, аппетита, уровня тревоги и раздражительности. В итоге мы можем наблюдать у себя желание больше есть в неподходящее время, ухудшение взаимоотношений, памяти, концентрации, обострение хронических заболеваний, особенно часто со стороны сердца или пищеварения», — перечислила медик возможные последствия.

С сомнологом согласилась врач-эндокринолог Наталья Петрова, подчеркнув, что сон — это «один из трех китов здоровья» человека.

В беседе с «Газетой.Ru» она уточнила, что нарушение сна, недосып или бессонница негативно сказываются на жизнедеятельности людей, начиная от когнитивных изменений, снижения скорости мыслительной деятельности, работоспособности и настроения, заканчивая нарушением работы систем организма и ухудшением психического состояния вплоть до депрессии.

По словам Петровой, в последние годы специалисты ввели термин, который характеризует умышленное несоблюдение режима сна — социальный джетлаг (в традиционном понимании джетлаг – нарушение режима сна при смене часовых поясов. — «Газета.Ru»). Его применяют в ситуациях, когда у людей время и режим сна в будние и выходные дни часто не совпадают, что впоследствии провоцирует серьезные нарушения в организме.

Например, взрослый человек работает в будние дни и стабильно просыпается в 7–8 утра, а ложится до 12 часов ночи. Затем, в выходные, люди не обращают внимания на время — занимаются допоздна своими делами, ходят на вечеринки и в результате ложатся спать в 3–4 часа утра. Такое явление, по словам Петровой, неизбежно провоцирует развитие серьезной бессонницы.

Что поможет быстро заснуть: «принцип трех Т»

Для того чтобы сон был качественным, а состояние после пробуждения не заставляло откладывать звон будильника еще на пять минут, важно помнить «принцип трех Т»: темно, тихо, тепло .

Темно

Как пояснили в беседе с «Газете.Ru» специалисты, основным гормоном эпифиза, передающим человеку информацию о световом дне, является мелатонин. Так как он вырабатывается в основном в ночной период во время сна, его также называют «гормоном сна».

Мелатонин необходим во всех восстановительных процессах организма, и выделяется он преимущественно в темноте.

По рекомендации врачей, приглушать свет стоит после 21:00, а засыпать желательно до 23:00.

Эндокринолог Наталья Петрова уточнила, что в эти часы желательно ограничить использование мобильного телефона и компьютера, а также просмотр телевизора.

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«За пару часов до сна нужно исключить воздействие яркого света — голубого спектра — от гаджетов. Как правило, люди, которые работают за компьютером в вечерние часы и которым важно оставаться на связи по тем или иным причинам, используют очки с так называемым синим фильтром или клеят на экраны смартфонов специальное стекло. Также следует снижать яркость экранов своих мониторов или телевизоров», — посоветовала врач.

Тихо

Потребность в тишине у всех разная: кому-то нужны беруши, чтобы достичь максимальной шумоизоляции, кому-то, наоборот, требуется «белый шум» — например, звук телевизора, тиканье часов или спокойные разговоры домочадцев за стенкой.

Если заснуть в полной тишине не получается (а телевизор или разговоры, наоборот, раздражают), то можно поэкспериментировать и включить специальную музыку для релаксации или медитации, а также успокаивающие мерно повторяющиеся звуки: журчание ручейка, потрескивание камина, плеск морских волн или шум дождя.

Тепло

В спальне очень важен температурный режим для сна. Тем не менее тепло — не значит душно . Свежий воздух в комнате — обязательное условие, но при этом человек не должен мерзнуть. В таком случае важно грамотно подобрать одеяло, под которым не должно быть жарко или холодно.

В комнате должно быть довольно влажно — от 40 до 60%, а также достаточно прохладно. На самом деле, есть такое пожелание, чтобы в спальне было как в казарме — градусов 18. Наталья Петрова врач-эндокринолог

Что сделать, чтобы быстро заснуть: техники для сна

Четыре расслабляющие техники для сна

Существует несколько методик для лучшего засыпания, которые не требуют каких-либо физических нагрузок или приема снотворных препаратов.

1. Визуализация. Представляйте то, что ассоциируется у вас с покоем и умиротворением — например, морской берег, домик в деревне и прочее. Чтобы усилить эффект, можете на фоне включить соответствующие расслабляющие звуки. Согласно исследованию ученых Оксфордского университета, люди, которые визуализировали приятную атмосферу, засыпали быстрее.

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2. Фокусирование. При этом способе постарайтесь сфокусировать свое внимание на внутренних факторах — например, дыхании — или внешних, таких как пение птиц за окном. Со временем усиленная концентрация поможет вам заснуть. К слову, счет овец перед сном также относится к технике фокусирования.

«В известном старом способе подсчета овечек могут быть овцы или любые другие объекты, которые позволяют вам только фокусироваться. Такая практика отлично предотвращает так называемую мозговую жвачку», — пояснила эндокринолог.

3. Дыхательные упражнения. Глубокое и длительное дыхание помогает снизить уровень стресса и расслабиться. Сделайте глубокий вдох через нос, задержите дыхание на несколько секунд, а затем медленно выдохните через рот. Следует повторить этот процесс несколько раз.

Многие прибегают к «методу дыхания 4–7–8» и, согласно исследованиям, такая практика не только улучшает качество сна, но и помогает снизить общий уровень стресса. Тем не менее, по мнению американского врача-кардиолога Герберта Бенсона, не стоит прибегать к этому методу при борьбе с повседневными стрессовыми ситуациями. Чрезмерное использование подобной дыхательной практики может вызвать другие проблемы со здоровьем, включая высокое кровяное давление, депрессию и тревогу.

Метод дыхания 4–7–8 1. Подготовьтесь: поднимите кончик языка к месту на небе за двумя передними зубами. Держите его там на протяжении всех упражнений.



2. Слегка раздвиньте губы и выдохните через рот, издав свистящий звук.



3. Закройте губы и тихо вдохните через нос, считая про себя до четырех.



4. Задержите дыхание на семь секунд.



5. Выдохните со свистом, считая до восьми.



6. Повторите действие четыре раза. Позвольте себе заснуть, если почувствуете, что расслабление наступило раньше, чем ожидалось.



Противопоказания к методу: не рекомендуется делать людям с респираторными заболеваниями, например, с астмой или хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы не усугубить симптомы.

4. Аутотренинг. Эта практика напоминает принцип действия фразы «мысли материальны». Медленно повторяйте про себя, что вы засыпаете, ваши мышцы расслабляются, а веки тяжелеют.

Если после таких расслабляющих практик у вас не получается заснуть, то, по мнению врача-сомнолога, следует переключить фокус и внимание на другие действия, которые помогут вам ощутить сонливость.

Порой, самый эффективный способ — не заставлять себя спать и покинуть кровать, выбрав более полезное времяпрепровождение. Главное — избегать за 2-3 часа до сна мероприятий с интенсивным воздействием внешних раздражителей органов чувств: от воздействия света до пробования каких-либо ярких или острых специй. Елена Царева врач-сомнолог, невролог

Три физических упражнения для засыпания

Если расслабляющие практики не помогли заснуть, то следует выполнить несколько физических упражнений, чтобы расслабить тело.

1. Растяжка и релаксация. Сядьте на край кровати или на стул и положите руки на колени. Медленно наклоните голову вперед, стараясь подбородком дотянуться до груди. Затем плавно запрокиньте голову назад и посмотрите на потолок. Повторите эту последовательность несколько раз, увеличивая амплитуду движений. Такое упражнение позволит расслабить спину и шею.

2. Легкие физические нагрузки. Перед сном, по словам врачей, следует избегать силовых физических упражнений и отдавать предпочтение кардионагрузкам. Наталья Петрова объяснила: интенсивные силовые тренировки повышают уровень кортизола в организме — гормона стресса, который, в свою очередь, является одним из главных факторов нарушения сна и бессонницы.

По ее словам, лучше отправиться на короткую интенсивную прогулку перед сном или выработать привычку в вечернее время заниматься специально разработанными комплексами упражнений йоги. Они позволяют расслабить и сознание, и мышцы. По мнению эндокринолога, одна из самых эффективных практик — йога-нидра .

3. Релаксация по Джекобсону. Врач-сомнолог Елена Царева порекомендовала прибегнуть к технике расслабления мышц, которую разработал американский ученый и врач Эдмунд Джекобсон.

Чтобы ее выполнить, встаньте или сядьте и начните не спеша напрягать все мышцы рук (кисть, предплечье, плечо), считая от нуля до десяти, постепенно увеличивая напряжение. На счете «девять» напряжение должно быть максимально возможным. Почувствуйте, как сильно сжимаются все мышцы рук. И как только произнесете вслух «десять», полностью расслабьтесь. Можете повторить технику несколько раз.

Выбор способа расслабления зависит от причины появления сложности заснуть. Например, при синдроме «беспокойных ног» неприятные ощущения проходят при ходьбе или массаже. При мышечном напряжении можно попробовать стоять в планке, где большое количество мышц быстро устает и легче расслабляется. Елена Царева врач-сомнолог, невролог

Как избежать нарушения сна: советы врача-сомнолога

По словам сомнолога Елены Царевой, существуют советы, которые получает каждый пациент с нарушениями сна вне зависимости от их причины. Врач поделилась с «Газетой.Ru» некоторыми из них:

Соблюдение режима и гигиены сна. Для ускорения засыпания можно использовать следующий принцип: убрать все, что мешает, и добавить все, что помогает. Кроме того, вставать утром необходимо в одно и то же время.

Не приходить в кровать без сна. Иногда даже пятиминутный отдых в горизонтальном положении может впоследствии привести к нарушению сна. Если вы хотите полежать после тяжелого дня, но время сна еще не подошло, лучше выбрать, например, диван или удобное кресло. Позвольте вашему мозгу запомнить, что единственное место для сна — это кровать.

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Не лежать в кровати без сна. Если человек занимается своими делами, лежа в кровати, например отдыхает, читает книгу, смотрит сериалы и даже работает с ноутбуком, то мозг постепенно начинает путать, что это место предназначено именно для сна. Избавление от этих привычек не только улучшает качество сна, но и служит профилактикой бессонницы в будущем.

«Большинство вопросов о качестве сна решаются в течение месяца самыми простыми методами. Если самостоятельные усилия не дают желаемого результата, то это повод обратиться к сомнологу для проведения исследования сна, чтобы выявить причины, которые скрыты под покровом ночи и могут определиться только в том случае, если записать сон с помощью датчиков. Так создается системное понимание причин нарушения сна и направление их решения в более короткие сроки, а также более безопасными и эффективными методами», — порекомендовала сомнолог.

Какие последствия могут быть у бессонницы

Причины появления бессонницы могут быть самыми разными, однако чаще всего нарушение сна связано со стрессом в личной жизни или на работе. По словам Царевой, факторы, влияющие на качество сна при бессоннице, можно поделить на несколько видов:

Фоновые. Например, наследственные причины.

Провоцирующие. Факторы стресса, изменения образа жизни, травма, операция, нарушение гигиены сна и ряд заболеваний.

Поддерживающие. Ряд привычек, которые способствуют хронизации бессонницы, например лежание в кровати без сна.

Наиболее часто причиной нарушения сна для жителей больших городов выступают внешние раздражители, такие как употребление кофеина, алкоголя, воздействие света вечером, поздние работа, силовые тренировки или приемы пищи.

«Устранение этих факторов может существенно улучшить качество сна. Так, исключение белого/голубого света [от гаджетов] перед сном может ускорить засыпание до 1,5 часов. Выявление остальных факторов требует более детального изучения жизни и здоровья человека, в том числе с помощью исследования сна», — обратила внимание врач.

Длительные нарушения сна, по ее словам, приводят к следующим проблемам и повышенным рискам: