Принц Уильям и Том Круз (слева) во время посещения благотворительного гала-ужина в Лондоне, 2024 год

Том Круз, Элтон Джон и еще 10 звезд, с которыми дружит королевская семья Британии С кем из знаменитостей дружат принц Уильям, Кейт Миддлтон и другие члены королевской семьи

Члены королевской семьи — люди, близкими отношениями с которыми гордятся голливудские звезды первой величины, супермодели и спортсмены. «Газета.Ru» — о знаменитостях, которые дружат с британским королем, принцами и принцессами.

Том Круз

close 100% Принц Уильям и актер Том Круз во время посещения благотворительного гала-ужина в Лондоне, 2024 год Pool/Global Look Press

Знаменитый американский актер много времени проводит в Великобритании — и регулярно встречается с членами королевской семьи, особенно с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Еще в 1992 году Круз вместе с тогдашней женой Николь Кидман имел честь познакомиться с матерью принцев Уильяма и Гарри принцессой Дианой — на лондонской премьере картины «Далеко-далеко». С тех пор он общался с герцогом Эдинбургским в Букингемском дворце, ходил на футбол в компании Кейт Миддлтон, принца Уильяма и принца Джорджа, пересекался с принцем и принцессой Уэльскими на теннисных матчах и принимал Уильяма и Кейт на премьере фильма «Топ Ган: Мэверик» в 2022 году в Лондоне. О своих отношениях с принцем Уильямом Круз говорил: «У нас много общего. Мы оба любим Англию, и мы оба — авиаторы, любим летать».

Дэвид и Виктория Бекхэмы

close 100% Принц Уильям, Кейт Миддлтон и футболист Дэвид Бекхэм в Бостоне, США, 2022 год Keystone Press Agency/Global Look Press

Одна из самых известных пар Великобритании уже многие годы дружит с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. При этом в былые времена Дэвид Бекхэм относил к числу своих приятелей не только Уильяма, но и принца Гарри.

«Я с огромным уважением отношусь к Уильяму и Гарри, потому что они через многое прошли уже в самом юном возрасте. Безусловно, их мама могла бы ими гордиться. Как и вся королевская семья», — говорил футболист о братьях в 2012 году. Он утверждал, что принцы — люди, с которыми легко поладить. Что же касается Виктории Бекхэм, то считается, что они с Кейт Миддлтон нашли общую тему для разговора — обе интересуются дизайном интерьера и одежды.

В 2011 году Бекхэмы были гостями на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон, в 2018-м — на церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. В отношениях с последними позднее, однако, возникли проблемы. По информации Mirror, Меган Маркл заподозрила, что Бекхэмы сливают в СМИ информацию о ней, — на этом фоне принц Гарри позвонил футболисту, чтобы отчитать, тот же чрезвычайно возмутился подобной реакцией.

Гай Ричи

close 100% Британский кинорежиссер Гай Ричи с девушкой Джеки Эйнсли на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Лондоне, 2011 год Kirsty Wigglesworth/AP

Режиссер «Джентльменов» в 2011 году был гостем свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Тогда, публикуя список приглашенных, Кларенс-хаус объявлял, что постановщик «является другом принца Уильяма и мисс Миддлтон». И действительно, в нулевых наследника британского престола не раз видели в принадлежащем режиссеру пабе The Punch Bowl.

Джосс Стоун

close 100% Британская певица Джосс Стоун с принцами Уильямом и Гарри на концерте, посвященном принцессе Диане в Лондоне, 2007 год Matt Dunham/AP

Британская певица — давний друг принцев Уильяма и Гарри. Она тоже входила в число приглашенных на свадьбу ближайшего наследника престола в апреле 2011 года, а также присутствовала на церемонии бракосочетания его брата и Меган Маркл.

Предполагается, что Джосс Стоун подружилась с принцами после своего выступления на концерте, посвященном принцессе Диане, который прошел в 2007 году на стадионе «Уэмбли».

Певица — лицо благотворительного фонда Sentebale, основанного принцем Гарри вместе с принцем Лесото Сейизо. Добрые отношения позволяют артистке даже иногда публично подшучивать над ним — так, например, в одном из интервью журналу Hello! она пожурила Гарри за неумение танцевать.

close 100% Принц Уильям и актер Эдди Рэдмейн с женой Ханной Багшо в Кембридже, 2015 год David M. Benett/Getty Images

Британский актер — друг детства принца Уильяма. Мало кто знает, что они вместе учились в Итонской школе. Как рассказывал Рэдмейн газете Daily Mail, в учебном заведении Уильяма воспринимали как некую цель.

«Мне всегда было немного жалко Уилла, потому что всем хотелось ухватиться за будущего короля Англии. Он принимал на себя все удары», — отмечал актер.

Род Стюарт

close 100% Принц Чарльз с музыкантами Родом Стюартом и Митом Лоуфом, 2011 год Anwar Hussein Collection/ROTA/WireImage/Getty Images

Британского музыканта связывает давняя дружба с королем Карлом III. Род Стюарт уже многие годы представляет благотворительный фонд Карла III Prince's Trust, также он выступал на двух важных мероприятиях королевской семьи — на дне рождения Елизаветы II в 2002 году и на дне рождения принца Чарльза (нынешнего короля Карла III) в 2008-м.

После того как Карл III объявил о своем онкологическом заболевании, Род Стюарт, который сам перенес рак простаты, публично поблагодарил его за смелость: «Прежде всего — давайте снимем шляпы перед нашим королем, который рассказал об этом народу».

close 100% Королева Елизавета II и актер Роуэн Аткинсон в Букингемском дворце, Лондон, 2012 год Sean Dempsey/AP

Актер, известный по роли Мистера Бина, дружит с королем Карлом III многие годы. Аткинсон не раз бывал на частных мероприятиях королевской семьи — в частности, на свадьбе принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз в 2005 году или на 60-летии нынешнего монарха в 2008-м.

close 100% Королева Камилла и актриса Джуди Денч, 2023 год Pool/Global Look Press

Британская актриса — давняя подруга Карла III и его супруги Камиллы Паркер-Боулз. Ее не раз фотографировали вместе с ними — например, в 2018 году Джуди Денч и нынешняя королева Камилла попали на камеры, когда поедали мороженое в бывшей летней резиденции королевы Виктории на острове Уайт.

К слову, Денч недавно выступила в защиту королевской семьи Великобритании — комментируя проблемы, показанные в сериале «Корона», она заявила, что все это лишь «пошлая погоня за сенсацией».

close 100% Принц Гарри и Элтон Джон, 2018 год Albert Nieboer/Global Look Press

Знаменитый певец был одним из самых близких друзей принцессы Дианы — теплое отношение к ней он перенес впоследствии на ее сыновей принцев Уильяма и Гарри. Первую встречу с Леди Ди Элтон Джон описал в своей биографии. Они впервые увиделись на дне рождения принца Эндрю в 1981 году, во время танца между певцом и принцессой зародилась взаимная симпатия.

После смерти принцессы Дианы Элтон Джон изменил слова «Candle in the Wind» и исполнил песню на ее похоронах. Для принца Уильяма и принца Гарри впоследствии он стал одним из самых дорогих гостей на свадьбах.

close 100% Принц Гарри и певец Джеймс Блант, 2014 год Chris Jackson/Getty Images

Певец, автор хита «You're Beautiful» был товарищем принца Гарри во время службы в армии. Дружба продолжилась и после увольнения из рядов вооруженных сил. Однажды принца Гарри заметили на концерте Джеймса Бланта вместе с тогдашней подругой Крессидой Бонас. А в 2016 году внук Елизаветы II попросил приятеля выступить на основанных им «Играх непокоренных» в Орландо.

Кара Делевинь

close 100% Модель и актриса Кара Делевинь (в центре) и принц Чарльз на благотворительном ужине в Лондоне, 2013 год WPA Pool/Getty Images

Модель и актриса подружилась с принцем Гарри в 2013 году, когда оба начали вращаться примерно в одном и том же кругу. Каре Делевинь даже пришлось развеивать слухи о своем романе с принцем.

Об истинном характере отношений модели и члена королевской семьи как-то рассказывала подруга Делевинь Марго Робби — она признавалась, что модель иногда отправляет Гарри «пьяные сообщения». Впрочем, с этой практикой, наверное, покончено, потому что Кара Делевинь теперь ведет здоровый образ жизни.