Ди Каприо, возможно, женится. Что известно о невесте «охотника за юными моделями» Девушку Ди Каприо сняли с кольцом на безымянном пальце на свидании

49-летний актер Леонардо Ди Каприо и 25-летняя модель Виттория Черетти спровоцировали слухи о помолвке. В прессе появились фотографии пары, сделанные во время обеда в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. На снимках на безымянном пальце итальянки красовалось новое кольцо. «Газета.Ru» рассказывает, как развивались отношения влюбленных, и вспоминает прошлые романы голливудской звезды.

Хронология романа

Впервые слухи о романе Леонардо Ди Каприо и Виттории Черетти появились в мае 2023 года, когда пару засняли вместе на Каннском кинофестивале , где актер презентовал фильм «Убийцы цветочной луны». Затем предполагаемые влюбленные вместе появились на звездной вечеринке по случаю дня рождения дизайнера Рикардо Тиши, а в конце лета папарацци поймали пару во время романтической прогулки по Лос-Анджелесу. О том, что между Ди Каприо и Черетти не просто дружба, всерьез заговорили в начале сентября — после того как фотографы засняли модель и актера за поцелуями во время вечеринки в ночном клубе на Ибице.

Дальше — больше: в конце сентября Ди Каприо прилетел в Милан, чтобы присоединиться к Черетти на Неделе моды в Милане, где познакомил девушку со своей матерью Ирмелин Инденбиркен . Тогда же инсайдеры из окружения актера подтвердили журналистам Page Six, что отношения между парой стали «более серьезными»: «В последние несколько месяцев они проводят вместе достаточно много времени, и им нравится узнавать друг друга на более глубоком уровне».

В ноябре 2023 года журналисты Daily Mail заявили, что самый завидный холостяк Голливуда «по уши влюблен» в модель.

close 100% Виттория Черетти Global Look Press

«Лео без ума от Виттории, ему нравится все, что между ними происходит. Он считает каждую ее черту невероятной и интригующей. Она очень умна и обладает всеми качествами, которые он ищет в партнере», — заверил инсайдер из окружения актера.

Сами влюбленные никак не комментировали свои отношения, а в декабре и вовсе пропали с радаров общественности как пара, чем спровоцировали слухи о расставании . Однако уже в середине января папарацци вновь засняли их вместе за ужином в голливудском ресторане Nobu, а спустя месяц — во время прогулки по Лос-Анджелесу.

27 марта звезд «поймали» вместе за обедом на открытой веранде ресторана Yuca's в Калифорнии. На этот раз журналисты обратили внимание на массивное серебряное кольцо на безымянном пальце Черетти и предположили, что Ди Каприо сделал возлюбленной предложение. Однако читатели издания уверены, что ни о какой помолвке речи не идет:

«Иногда кольцо остается просто кольцом, даже когда его носят на «том» пальце»; «Неужели вы думаете, что Лео остепенится и сделает ей предложение? Это всего лишь кольцо»; «Кольцо ничего не значит. Совсем скоро напишут, что Лео и Виттория расстались, ведь до ее 26-летия осталось всего несколько месяцев», — написали пользователи в комментариях, вспоминая, в частности, о популярной конспирологической теории, согласно которой актер не встречается с девушками старше 25 лет.

Кто такая Виттория Черетти?

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Виттория Черетти родилась 7 июня 1998 года в итальянском городе Брешиа в семье владельца компании по производству напольных покрытий Джузеппе Черетти и домохозяйки Франчески Ладзари.

В 14 лет девушка приняла участие в конкурсе начинающих моделей Elite Model Look, после чего заключила первый контракт с агентством. Не прошло и двух лет, как Черетти впервые вышла на подиум в качестве модели итальянского дома Dolce & Gabbana.

Помимо успешной модельной карьеры (на сегодняшний день в портфолио манекенщицы рекламные контракты с Tiffany & Co, Fendi, Versace, Chanel, Alexander McQueen, Bottega Veneta и другими модными домами), Черетти, как и Ди Каприо, является ярой защитницей окружающей среды.

В 2022 году Черетти заняла второе место в топе лучших моделей мира, уступив первенство своей подруге и коллеге Белле Хадид.

Два года назад Черетти попала на первые полосы модных изданий, высказавшись с критикой в адрес актрисы и модели Лили-Роуз Депп. Дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа тогда пожаловалась на предвзятое отношение к ней из-за знаменитых родителей, на что Черетти заявила, что перед детьми звезд открыты все двери, в то время как обычным людям приходится пробивать себе путь к успеху самостоятельно.

В 2020 году Черетти вышла замуж за итальянского диджея Маттео Миллери, известного под псевдонимом Anyma. Летом 2023 года, незадолго до начала романа с Ди Каприо, стало известно о расставании пары.

Личная жизнь Ди Каприо до встречи с Черетти

Бриджет Холл

close 100% Бриджет Холл (17 лет) и Леонардо ДиКаприо (20 лет), 1994 год Getty Images

Первой девушкой, с которой Ди Каприо официально вышел на публику, стала модель Бриджет Холл. Встречаться они начали в 1994 году, когда актеру было 19, а модели — 16. Бурный роман продолжался несколько месяцев, паре пророчили счастливое будущее, но Ди Каприо был слишком сосредоточен на своей карьере и принял решение расстаться с Холл.

Клэр Дэйнс

close 100% Клэр Дэйнс и Леонардо Ди Каприо в фильме «Ромео + Джульетта» (1996) Twentieth Century Fox/Global Look Press

Роман Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс начался на съемочной площадке фильма «Ромео + Джульетта», но закончился еще до выхода картины в прокат. По слухам, Ди Каприо был по-настоящему влюблен в свою партнершу, но Дэйнс решила, что актер слишком юный и легкомысленный для серьезных отношений, — и бросила его. Впрочем, «Ромео» грустил недолго: на премьеру картины База Лурмана Ди Каприо пришел с новой подругой, моделью Кристен Занг.

Кристен Занг

close 100% Кристен Занг John Sciulli/Getty Images for Giuseppe Zanotti Design

Публичный выход Ди Каприо с Занг журналисты восприняли как попытку актера отомстить Клэр Дэйнс. При этом именно отношения с моделью стали первыми серьезными в жизни актера и продолжались больше года. В 1997 году Ди Каприо и Занг стали жить вместе, но расстались сразу после премьеры фильма «Титаник» по инициативе модели: 21-летняя девушка не вынесла обрушившуюся на ее партнера славу и съехала от него.

Хелена Кристенсен, Эмбер Валлетта, Бижу Филлипс и Ева Герцигова

close 100% Хелена Кристенсен helenachristensen/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ди Каприо тяжело переживал разрыв с Занг, но вскоре нашел утешение в объятиях одной из самых востребованных на тот момент моделей мира Хелены Кристенсен. Роман был кратковременным, и влюбленные его не афишировали.

1998 год стал для Ди Каприо богатым на краткосрочные романы: после разрыва с Хелен Кристенсен актер встречался с манекенщицей Эмбер Валлеттой, затем — с актрисой и моделью Бижу Филлипс, после чего провел пару месяцев в компании чешской модели Евы Герциговой.

Жизель Бюндхен

close 100% Жизель Бюндхен Global Look Press

Одними из самых длительных и серьезных в жизни Ди Каприо стали отношения с бразильской супермоделью Жизель Бюндхен. Звезды встречались с 2000 по 2005 год и не скрывали своего романа, вместе появляясь на красных дорожках и других мероприятиях. Но хэппи-энда не случилось: Бюндхен мечтала о крепкой семье и детях, в то время как Ди Каприо больше волновала его карьера, поэтому влюбленные разошлись.

Бар Рафаэли

close 100% Леонардо Ди Каприо и Бар Рафаэли, 2010 год Lucy Nicholson/Reuters

В 2006 году Леонардо Ди Каприо начал встречаться с израильской моделью Бар Рафаэли. 21-летняя манекенщица и 31-летний на тот момент актер познакомились на вечеринке в Лас-Вегасе и довольно быстро стали жить вместе. После того как Ди Каприо с матерью побывали в гостях у семьи Рафаэли в Тель-Авиве, журналисты заговорили о помолвке пары, но в 2010 году стало известно, что влюбленные разъехались. Через несколько недель звезды вновь вместе появились на публике, однако в 2011 году окончательно расстались.

Блейк Лайвли

close 100% Блейк Лайвли Global Look Press

После расставания с Бар Рафаэли Ди Каприо встречался с актрисой Блейк Лайвли. Сами звезды никак не комментировали ни свои отношения, ни последовавший через несколько месяцев разрыв. По данным же инсайдеров, инициатором расставания выступила актриса.

Элис Кроуфорд, Эрин Хизертон, Тони Гаррн, Келли Рорбах и Нина Агдал

close 100% Нина Агдал и Леонардо ДиКаприо, 2016 год Global Look Press/AP

С 2012 по 2017 год Ди Каприо проводил время в обществе молодых моделей, которые сменяли друг друга даже быстрее, чем в прессе успевали появляться соответствующие слухи. После расставания с Лайвли его часто видели в компании начинающей манекенщицы Элис Кроуфорд, затем ее место заняла «ангел» Victoria's Secret Эрин Хизертон, на смену которой, в свою очередь, пришла немецкая модель Тони Гаррн.

В 2014 году папарацци застукали актера в объятиях замужней звезды реалити-шоу и модели Кэти Клири, а летом 2015-го — на свидании с американской моделью и актрисой Келли Рорбах. Спустя год таблоиды заговорили о романе Ди Каприо с датской моделью Ниной Агдал: звезды не скрывались от папарацци и даже вышли несколько раз вместе на публику. Весной 2017-го пара рассталась: по слухам, 25-летняя модель мечтала о свадьбе и детях, но актер не был готов повести возлюбленную под венец.

Камила Морроне

close 100% Камила Морроне и Леонардо Ди Каприо, 2021 год Global Look Press

В 2017 году друг Ди Каприо Аль Пачино познакомил актера со своей падчерицей — моделью и начинающей актрисой Камилой Морроне. 20-летняя девушка очаровала актера, они стали много общаться, ходить на свидания и закрытые вечеринки, а в 2020-м появились на красной дорожке премии «Оскар» уже в качестве пары. На протяжении двух лет таблоиды регулярно «объявляли» о помолвке, беременности и скорой свадьбе Ди Каприо и Морроне, но летом 2022 года влюбленные расстались. Инициатором разрыва выступила Морроне, которая, по словам инсайдеров, хотела строить карьеру, а не рожать детей.

Джиджи Хадид, Эден Полани, Майя Джама, Нилам Гилл, Виктория Ламас и Меган Рош

close 100% Джиджи Хадид Global Look Press

После расставания с Камилой Морроне Леонардо Ди Каприо пустился во все тяжкие: с 2022 по 2023 год актеру приписывали романы с моделями Джиджи Хадид, Эден Полани, Нилам Гилл, Меган Рош и Викторией Ламас, а также с ведущей британского телешоу «Остров любви» Майей Джамой.

Официально ни один из этих романов подтвержден не был, но репутацию «охотника за юными моделями» Ди Каприо заработал.