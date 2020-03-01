Сидят до утра: новое увлечение голливудских мужчин

У голливудских мужчин – новое увлечение, которое грозит стать повальным: знаменитые актеры занялись керамикой, и теперь проводят вечера за изготовлением ваз и пепельниц, хвастаясь результатами труда в соцсетях.

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Одними из последних, кто решил посвятить свободное время гончарному кругу, оказались Бред Питт и Леонардо Ди Каприо: звезды картины «Однажды… в Голливуде» делают керамическую посуду вдвоем в студии, которую Питт устроил у себя дома.

Еще летом прошлого года издание The Sun рассказало о том, как развлекаются вдвоем Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. «У Бреда дома есть своя студия скульптуры, и Лео любит туда приходить, — рассказал таблоиду источник. – Иногда они общаются там с друзьями-художниками Бреда, иногда они просто вдвоем. Лео приносит сэндвичи из их любимого заведения, Fat Sal's, и они проводят вечера по-мужски до утра создавая произведения искусства».

Бред Питт — известный любитель и коллекционер, а с тех пор, как он развелся с Анджелиной Джоли, обучение ремеслам из области прикладного искусства помогло ему пережить стресс. В 2017 году Daily Mail рассказывали, что в разгаре бракоразводного процесса актер начал ходить в студию британского скульптора Томаса Хаузаго, где по 15 часов практиковался в создании скульптур. «Искусство для него — это способ сконцентрироваться на одной вещи, отключая ум от всего остального», — рассказывал тогда изданию неназванный источник.

Актера Сета Рогена к увлечению керамикой привел не развод. Скорее, наоборот: он начал создавать кружки и вазы, благодаря жене, увлекающейся изготовлением изделий из глины еще со старших классов школы. Начал он, впрочем, с пепельниц.

«У меня очень загруженные мозги, так что я всегда ищу, чем бы их занять, — объяснял Роген в декабре 2019 года журналу Interview. – Результаты моей работы – во многих смыслах неосязаемы, так что иметь возможность сделать то, что ты можешь подержать в руках, было очень привлекательно. Моя жена занималась керамикой со старшей школы, и она пыталась привлечь к ней и меня. К тому же, я был немного одержим пепельницами, так что я удачно начал с них».

I made this pot and have been growing this thing in it. pic.twitter.com/VyFJak6x53 — Seth Rogen (@Sethrogen) February 3, 2020

Сет Роген признавался, что его первая пепельница выглядела, «будто ее делал ребенок». Однако он начал ходить в студию керамики в Лос-Анджелесе вместе с женой, и вскоре понял, что каждый раз с нетерпением ждет момента, чтобы отправиться туда снова. «Бывали дни, когда я был очень горд собой, а случалось, что я говорил: «Черт, я не способен это делать». Как раз сегодня утром я разбил огромную вазу, вынимая ее из печи, и дико переживал», — жаловался актер Interview. Удачными произведениями актер хвастается в Twitter. Например, горшком, в которому ему даже удалось вырастить растение.

Кончилось тем, что Сет Роген и его супруга обустроили студию керамики у себя дома — по его словам, он оказался слишком ленивым, чтобы регулярно выходить, а к тому же, пара не хотела оставлять надолго в одиночестве свою собаку.

Первым в Голливуде, кто продемонстрировал миру свою любовь к керамике, был, между тем, актер Джеймс Франко, хороший друг Сета Рогена: долгое время он один удивлял публику своими талантами, не связанными с кино. Еще в 2017 году в Исследовательском центре гончарного мастерства в Государственном университете Аризоны прошла выставка братьев Франко – Джеймса, актера, и Тома, художника. На ней были выставлены, впрочем, не вазы или скульптуры, а высокие трубы-колонны: братья покрыли металл глиной и рельефно расписали в духе Марка Шагала или раннего Пабло Пикассо.