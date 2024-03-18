В Telegram «похоронили» короля Британии, хотя он еще жив. И все же — кто там в очереди на трон? Букингемский дворец опроверг сообщения о смерти Карла III

В российском Telegram «похоронили» короля Великобритании Карла III, а затем очень быстро «воскресили»: новость о его кончине оказалась фейком. По этому случаю «Газета.Ru» изучила внушительную линию наследников монарха и рассказывает, кто есть кто.

В соцсетях ошибочно «похоронили» Карла III. Как это было?

Днем 18 марта в российском сегменте Telegram стремительно разлетелась новость о внезапной кончине короля Великобритании Карла III — некоторые каналы даже опубликовали заявление на бланке Букингемского дворца, в котором коротко говорилось: «Король неожиданно скончался вчера после полудня». Пока британские СМИ хранили молчание на эту тему, в той же русскоязычной части Telegram последовали опровержения — сообщение оказалось информационным вбросом. Что, впрочем, можно было определить самостоятельно — хотя бы по лаконичной формулировке «Дворца», где по отношению к королю даже не было использовано выражение «Его Величество».

При этом еще утром 18 марта в соцсетях предупреждали по поводу грядущего «шокирующего заявления» Букингемского дворца — это заметили в Telegram-канале «Виндзоры», уже тогда подчеркнув, что возможная сенсационная информация окажется фейком.

«В социальных сетях разгоняют информацию о том, что Букингемский дворец предупредил «Би-би-си» о предстоящем с минуты на минуту выпуске шокирующего заявления. Слышу это третий день и третий день думаю — ну какой же бред. Букингемский дворец никогда не оповещает прессу о своих заявлениях. Ни после их выхода, ни тем более до», — написала его автор. Она добавила, что некоторые новостные каналы начали сообщать о приспущенных флагах в Великобритании — и раскритиковала их за распространение дезинформации: «Если ведешь новостной канал, то, наверное, должен знать процедуру приспущения Государственного флага, нет? Сначала оповещение нации, потом — флаг. Тут даже по логике — страна не может увидеть такую картину внезапно и без объяснения причин».

Конец волне сообщений, в течение часа распространявшихся в Telegram-каналах, положило агентство ТАСС. «Букингемский дворец сообщил ТАСС, что король Карл III продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами», — передал источник.

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Слухи о кончине Карла III легли на благодатную почву: известно, что месяц назад у монарха был диагностирован рак — и он уже некоторое время не появляется на публике. За это время король успел пропустить одно важное мероприятие — 11 марта он не смог лично присутствовать на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю празднования 75-летия Британского содружества. Для участников церемонии он записал видеообращение, тогда как само мероприятие посетили его супруга королева Камилла и старший сын принц Уильям.

При этом сегодня же, 18 марта, издание Tatler сообщило, что монарх, лечащийся от рака неназванного типа, твердо намерен принять участие в церемонии Trooping the Colour в официальный королевский день рождения, который в этом году отмечается 15 июня.

Кто будет королем, когда Карла III все-таки не станет? И кто еще претендует на трон?

Если коротко, то на британский трон сейчас претендуют дети и внуки Елизаветы II. Но в не совсем обычном порядке. Давайте разбираться.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

С первого по четвертое место в списке претендентов на трон значатся старший сын короля Карла III принц Уэльский Уильям и трое его детей, от старшего к младшему, — десятилетний принц Джордж, восьмилетняя принцесса Шарлотта и принц Луи, которому в апреле этого года исполнится шесть. Жена принца Уильяма Кэтрин Миддлтон станет после его восхождения на трон королевой-консортом — не зря сейчас соцсети и СМИ переживают о здоровье «будущей королевы».

Пятое место в линии престолонаследия занимает младший сын короля и принцессы Дианы принц Гарри, герцог Сассекский — несмотря на то, что он публично отказался от обязанностей работающего представителя «Фирмы» (так в Великобритании часто называют королевскую семью), он остался наследником трона. А его дети, родившиеся в браке с американской актрисой Меган Маркл, — четырехлетний Арчи и двухлетняя Лилибет — занимают, соответственно, шестое и седьмое места в очереди на корону.

Чем больше отпрысков появляется в семье старшего сына Елизаветы II, короля Карла III, тем дальше отодвигаются в линии престолонаследия ее другие дети, внуки и правнуки. Сейчас восьмое место в ней занимает 64-летний принц Эндрю, герцог Йоркский, — он сохранил право наследовать корону, несмотря на отлучение от королевских обязанностей, а также на лишение военных званий и права опекать организации из-за дружбы с ныне покойным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

Самого принца Эндрю несколько лет назад обвинила в изнасиловании одна из жертв Эпштейна Вирджиния Джуффре — сын Елизаветы II обвинения отвергал. Дело закончилось досудебным соглашением — принц Эндрю согласился выплатить обвинительнице 12 млн фунтов. Репутация его, однако, с тех пор не улучшилась. При этом по мере того, как число представителей королевской семьи уменьшается, принц Эндрю начинает брать на себя лидирующие роли. Например, в конце февраля на поминальной службе по усопшему королю Греческому Константину он возглавил процессию за отсутствием короля Карла III и принца Уильяма.

close 100% Принцы Эндрю и Гарри у Вестминстерского аббатства после церемонии коронации Карла III и Камиллы, 6 мая 2023 года Eddie Mulholland/Reuters

На девятом месте — принцесса Беатрис, старшая дочь принца Эндрю и его бывшей жены Сары Фергюсон, герцогини Йоркской, с которой они проживают вместе, несмотря на развод. Племянница Карла III, которой сейчас 35 лет, имеет диплом бакалавра в области истории, некоторое время работала в британском МИДе и Sony Pictures, а потом получила место вице-президента по стратегическому партнерству в IT-компании Afiniti. Она также сотрудничает с несколькими благотворительными организациями. В 2020 году девушка вышла замуж за итальянского предпринимателя Эдоардо Мапелли Моцци. В 2021 году у супругов родилась дочь Сиенна — она занимает десятое место в очереди на королевский престол.

Младшая сестра принцессы Беатрис, 33-летняя Евгения, — на 11-м месте в линии престолонаследия Великобритании. Она училась в университете Ньюкасла, получив степени бакалавра английской литературы и истории искусств, работала в аукционном доме Paddle8, после чего заняла место директора в арт-галерее Hauser & Wirth. В 2018 году принцесса Евгения вышла за маркетолога Джека Бруксбэнка, сейчас у пары уже двое детей — в 2021-м родился Август (он на 12-м месте в очереди на королевский престол), в 2023-м — Эрнест (13-е место).

На 14-м месте — младший сын королевы Елизаветы принц Эдвард, герцог Эдинбургский, которому недавно исполнилось 60 лет. В его биографии интересен тот факт, что после окончания школы Эдвард на год уехал в Новую Зеландию преподавать в школе города Уонгануи. После возвращения он поступил в Кэмбридж, закончил его бакалавром истории искусств, затем отслужил в военно-морских силах, работал театральным продюсером, в 1993-м основал свою телекомпанию. В 2002 году принц Эдвард перешел на работу в «Фирму» — полностью посвятил себя выполнению королевских обязанностей.

close 100% Принц Эдвард и Софи, герцогиня Эдинбургская Kin Cheung/AP

За герцогом Эдинбургским в линии престолонаследия идут его дети. На 15-м месте Джеймс, граф Уэссекский, родившийся в 2007 году. На 16-м — леди Луиза Маунтбеттен-Виндзор, которая на свет появилась в 2003-м. Тот факт, что старшая сестра идет за братом, хотя в случае с детьми принца Уильяма дети разных полов идут по старшинству, объясняется молодостью некоторых правил. Дело в том, что раньше предпочтение действительно отдавалось мальчикам. Однако в 2015 году — как раз когда родилась принцесса Шарлотта, — это правило изменили.

Именно из-за этих правил 73-летняя принцесса Анна — которая родилась у Елизаветы II после Чарльза — находится в очереди на трон позади младших братьев, на 17-м месте. Несмотря на это, она считается в семье самой трудолюбивой. В молодости Анна была увлечена верховой ездой, участвовала в соревнованиях и даже получала золотые и серебряные медали в европейских чемпионатах. В 1976-м принцесса Анна стала первым в истории членом британской королевской семьи, который выступил на Олимпийских играх. В 1988-м она стала членом МОК.

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Принцесса Анна дважды выходила замуж, и оба раза — не за аристократов, так что ее дети титулов принца и принцессы не носят. Первым ее мужем был спортсмен-конник Марк Филлипс, олимпийский чемпион 1972 года и серебряный призер 1988 года по троеборью. Вторым супругом стал вице-адмирал сэр Тимоти Лоренс.

Детей у принцессы Анны двое — ее сын, 46-летний Питер Филлипс, занимает 18-е место в очереди на престол, а дочь, 43-летняя Зара Тиндалл (урожденная Филлипс), — находится на 21-м месте. На 19-м и 20-м — дети Питера Саванна и Айла, места с 22-го по 24-е заняты детьми Зары — это Миа, Лина и Лукас.