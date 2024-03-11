Что подарить мужчине: идеи подарков на день рождения и другие праздники Варианты оригинальных подарков для мужа или парня

Выбрать подарок мужчине всегда нелегкая задача. Причем все равно — выбираете вы подарок мужу, с которым прожили много лет, или молодому человеку, отношения с которым у вас только начинаются. Чтобы не попасть впросак, психологи советуют при выборе подарка опираться на три правила: интересы одариваемого, близость ваших с ним отношений и ваш собственный бюджет. Как выбрать подарок, который точно понравится мужчине, — в материале «Газеты.Ru».

Что нужно учитывать при выборе подарка

Перед тем как отправляться на поиски идеального подарка, женщине следует ответить на несколько вопросов, советует психолог-имиджмейкер Лана Волохова. Первый и самый главный — насколько вы близки с одариваемым мужчиной? Ответив на этот вопрос, вы не только сузите круг поиска, но и определитесь с бюджетом.

«Если речь о муже, самый надежный вариант — спросить напрямую. Подарки-сюрпризы актуальны только в тех случаях, когда вы точно знаете, что супруг давно мечтал именно об этом. Во всех остальных случаях — лучше спросить. Особенно если у вас общий бюджет», — предупредила она.

Если же отношения с одариваемым пока нельзя назвать близкими, с дорогостоящими подарками психолог советует не спешить.

«Если вы только начали встречаться, дорогостоящий подарок может насторожить мужчину и поставить его в неловкое положение», — объяснила она.

Второй вопрос — по какому поводу вы дарите подарок? Традиционно глобальных поводов для подарков мужчинам три — день рождения, Новый год и 23 февраля. И самый ответственный из них — первый. При выборе подарка на день рождения важно понимать, что для вашего мужчины значит этот праздник. Если ваш партнер экстраверт и с нетерпением ждет дня рождения, смело устраивайте вечеринку-сюрприз с друзьями, родственниками, шариками и праздничным тортом. Подарок в этом случае может быть коллективным и, как следствие, довольно дорогим. Другое дело — мужчина-интроверт, для которого лучший подарок на день рождения это сбежать подальше ото всех и отключить телефон.

«Интроверта лучше оставить в покое, подарив ему «день тишины» или сонный ретрит. Из материальных подарков-сюрпризов мужчина-интроверт с большей вероятностью оценит небольшие гаджеты — наушники, смарт-метки и прочие высокотехнологичные штучки», — уточнила эксперт.

Третий вопрос — что же все-таки подарить, что-то практичное, то, о чем мужчина давно мечтает, или то, что нравится самой дарительнице? По мнению психолога, дарить стоит то, что не напугает и не смутит мужчину: «Мужчин пугает непонятное, слишком дорогое или масштабное, очевидно практичное и жирно намекающее. Поэтому точно долой дрели и шуруповерты — лучше сразу напишите партнеру записку: «Сомневаюсь в твоей мужественности».

Действуйте от противного — подарите что-то приятное, что покажет, что вы знаете своего мужчину как личность. Это может быть абсолютно что угодно — от редкого макета «Титаника», если ваш избранник коллекционирует модели кораблей, до электрогриля, в случае если мужчина обожает готовить мясо.

«Не стоит дарить узкоспециальные подарки: даже если вы точно знаете, что муж увлекается рыбалкой, подбор очередного спиннинга оставьте ему самому, тогда как теплые перчатки и бафф очень вероятно будут приняты с благодарностью», — отметила психолог.

И последнее: забудьте про стереотип о том, что деньги — не только универсальный, но и лучший подарок. Подарить конверт с деньгами уместно, если ваш партнер копит на что-то дорогое или же заранее об этом попросил. Во всех остальных случаях такой подход может навести мужчину на мысль, что вы поленились потратить время на поиск хорошего подарка или просто решили от него «откупиться».

Подарки по интересам — для спортсменов, любителей техники, киноманов

close 100% Shutterstock

Найти идеальный подарок для мужчины гораздо проще, если у него есть постоянное хобби. Единственный момент: выбирая подарок по интересам, убедитесь, что у получателя еще нет той вещи, которую вы собираетесь ему подарить.

Если ваш избранник любит спорт , он наверняка оценит хорошую спортивную экипировку. Это может быть как одежда или обувь для конкретного вида спорта, так и полезные аксессуары или гаджеты, которые пригодятся вашему мужчине во время тренировок. Беспроигрышный вариант — сертификат в спортивный магазин. Чтобы точно не промахнуться, выбирайте специализированный магазин под нужный вид спорта.

Любитель высоких технологий точно обрадуется последней модели смартфона, планшета или ноутбука. Мужчина, ведущий к тому же активный образ жизни, оценит смарт-часы или многофункциональный фитнес-браслет, а заядлый геймер — игровую консоль или игры и аксессуары для нее. Ну а если ваш избранник много времени проводит в дороге и коротает время за прослушиванием музыки или подкастов, подарите ему хорошие беспроводные наушники.

Что подарить мужчине-киноману? Вариант, который лежит на поверхности, — книга о его любимом актере или режиссере. Чуть сложнее — виниловая пластинка (главное, чтобы было на чем ее проигрывать) с саундтреком из его любимого фильма или настольная игра по его мотивам. Киноманы со стажем (и чувством юмора) оценят годовой запас попкорна и аппарат для его приготовления.

Практичные подарки — аксессуары, средства для ухода за собой, подарочные сертификаты

close 100% Shutterstock

В отличие от женщин, мужчинам практичные (в меру) подарки дарить не только можно, но и нужно. К таким подаркам относят одежду и аксессуары, предметы личного пользования, бытовые приспособления, товары для дома или автомобиля и другие полезные вещи.

Если ваш молодой человек без ума не только от вас, но и от своего авто , он будет рад получить в подарок удобную термокружку или держатель для смартфона. А вот от идеи подарить автомобильный пылесос лучше отказаться в пользу сертификата на его любимую автомойку.

Мужчине, который трепетно относится к своей внешности , можно подарить современный гаджет для ухода за бородой и усами, селективный парфюм, абонемент в фитнес-клуб, сертификат на поход в СПА или на массаж. Еще один вариант практичного подарка, который точно оценит мужчина, заботящийся о своем здоровье, — качественная ортопедическая подушка.

Сложнее всего выбрать подарок мужчине-моднику , особенно если он разбирается в трендах не хуже Кэрри Брэдшоу. Поэтому, чтобы выбранная вами вещь точно не отправилась в дальний угол шкафа, подарите любимому мужчине сертификат в магазин, в котором он предпочитает покупать одежду. Хотите все же рискнуть и сделать сюрприз? Тогда отдайте предпочтение аксессуарам, например, зажиму для галстука, запонкам или добротному кожаному ремню.

Подарки-впечатления — экскурсии, экстрим, билеты, мастер-классы

close 100% Shutterstock

Подарок точно запомнится, если он будет связан с новым опытом, о котором ваш избранник давно мечтал. Любителю острых ощущений можно подарить сертификат на прыжок с парашютом или полет на параплане, поклоннику экстремального вождения — гонки на картах или внедорожниках, а мужчина, который увлекается историей, культурой и литературой, точно оценит необычные экскурсии по интересным местам.

Хорошим подарком для мужчины-меломана станут билеты на концерт его любимой группы, а для заядлого болельщика — билеты на матч клуба, за который он болеет. Мужчине-театралу можно подарить билеты на спектакль, который он давно мечтал посмотреть, или же билеты в иммерсивный театр, где зрители являются участниками происходящего на сцене действа. Главное — не дарите билеты день в день, чтобы вашему избраннику не пришлось отменять свои планы в последний момент.

В качестве подарков-впечатлений могут выступить и самые разные мастер-классы. Если ваш мужчина любит петь в караоке (или в душе), подарите ему запись в профессиональной музыкальной студии, а если избранник увлекается готовкой — кулинарный мастер-класс у модного шеф-повара.

Персонализированные подарки — именные подарки, футболки с оригинальным принтом, стихи

close 100% Shutterstock

Еще один беспроигрышный вариант — персонализированный подарок, который будет отражать индивидуальность одариваемого. Деловому мужчине можно подарить ежедневник с его инициалами или ручку с гравировкой, а творческому — толстовку или футболку с оригинальным принтом. Мужчина, которому не чуждо самолюбование, обрадуется собственному портрету кисти знаменитого художника, авторскому стихотворению в свою честь или бутылке хорошего вина из урожая, собранного в год его рождения.

Если бюджет ограничен, создайте персонализированный подарок своими руками. Например, приготовьте своему избраннику его любимый торт или свяжите теплый уютный шарф. Если готовка и рукоделие — не ваш конек, подарите мужчине альбом с памятными фотографиями или смонтируйте видеоролик с поздравлениями от друзей и родственников. И помните, получать подарок намного приятнее, если он упакован в красивую коробку и дополнен открыткой с искренними пожеланиями.