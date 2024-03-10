Долина в триколоре, горловое пение и апсайклинг: как прошла Неделя моды в Москве

В российской столице закончилась Московская неделя моды. В течение первой недели марта в ее рамках проходили показы модных коллекций из российских регионов и стран Азии, Африки и Латинской Америки, деловые встречи, круглые столы, лекции. О главных событиях Недели рассказывает «Газета.Ru».

Звездный подиум

close 100% Балерина Анастасия Волочкова, певица Лариса Долина и дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли Пресс-служба Московской недели моды

Самым обсуждаемым событием Московской недели моды стал выход Ларисы Долиной на подиум на показе дизайнера Джемала Махмудова, который давно одевает певицу и многих ее коллег. Артистка появилась из-за кулис в облегающем черном комплекте из корсета и брюк, богато инкрустированных осколками зеркал. Поверх была пышная накидка цвета российского флага. Помимо Долиной, моделями Махмудова стали Анастасия Волочкова в персиковом платье в бантах и Алена Блин в образе, который Telegram-канал «Антиглянец» назвал «злодейкой из мультика».

Наряд Долиной раскритиковали в соцсетях — некоторые пользователи сочли, что из государственного флага делать предмет гардероба не стоит. Сам же Джемал Махмудов в своем посте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил: «Как дизайнер я должен показать тренд. Тренд в том мире, в котором я живу. Это мое чувство реальности! А любое творчество — самовыражение. Риск в творчестве дает свободу! Люди, которые любят страну и свою культуру!»

Неделю посетили и другие звезды — в том числе зарубежные. На показе бренда Maison Esve в кружевном платье в пол появилась перед зрителями 49-летняя дочь Орнелы Мути Найке Ривелли. Мать наблюдала за дочерью из первого ряда.

Помимо Орнелы Мути, иностранный звездный десант на Неделе представила китайская актриса Лили Цзи — в винтажных национальных платьях. Она побывала на показах брендов EFREMOV, BEENA и Julia Dalakian — и особенно впечатлилась коллекцией GAPANOVICH, которую назвала самой красивой.

Музыкальные открытия

close 100% Тимати и вокалистка группы OTYKEN Пресс-служба Московской недели моды

Открылась Неделя — тоже звездным выступлением: на гала-показе российских дизайнеров на Международной выставке-форуме «Россия» в 75-м павильоне ВДНХ выступил рэпер Тимати, он стал музыкальным сопровождением к выходам моделей.

Закрытие Недели стало гала-показом российских школ моды под аккомпанемент группы OTYKEN, весьма самобытного коллектива из Красноярска, участники которого — представители малых коренных народов Сибири. Песни в жанре фолк-поп они исполняют с элементами горлового пения на чулымском, хакасском, долганском и русском языках, используя варган и барабаны из кожи марала.

В ногу со временем

close 100% by:Das и Tвид&Ко Пресс-служба Московской недели моды

Модные этические веяния не обошли стороной Москву. На Неделе моды наблюдалось похвальное стремление к экологичности и инклюзивности. Бренд by/DAS/, основанный тремя девушками, представил апсайкл-коллекцию необычных вязаных вещей в цветах популярного у подростков goblincore — зеленом, болотном и коричневом. А тюменская марка Твид&Ko показала коллекцию из винтажных шерстяных тканей бывшего Тюменского камвольно-суконного комбината: несмотря на возраст материалов, мужские и женские пальто и костюмы получились у бренда вполне современными (хотя иногда и слишком яркими). Тренд на экологичность наблюдался и в других коллекциях у дизайнеров, работающих с натуральными материалами — льном, крапивой и хлопком.

Инклюзивности показам добавил возраст многих моделей: как и на Неделях в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже, в Москве поняли, что красота — это не только молодость. А в показе ульяновского бренда Kuzina приняли участие модели с синдромом Дауна Мартина Калагина и Алина Хусаинова, для них выход на подиум не был первым, но в Москве они еще не выступали.

Из очень дальнего зарубежья

close 100% Za-Za, Bitte_Ruhe, Efremov Пресс-служба Московской недели моды

Помимо российских дизайнеров, в Москву приехали модельеры из Азии, Африки и Латинской Америки. Свои коллекции показали бренды из Индонезии, Коста-Рики, Бразилии, Египта, Туниса, ЮАР, Индии, Китая, Эфиопии. Тех, кто ждал от Бразилии буйства красок, ждало разочарование: Дом AO brand представил наряды весьма сдержанных цветов с элементами исторического кроя. Не пестрила и коллекция бренда Anissa Aida из Туниса, вдохновленная национальной керамикой. А вот индонезийский Дом IRMASARI JOEDAWINATA порадовал нарядами из жатого шелка: не зря этот материал прочно ассоциируется с Юго-Восточной Азией.

В цветах и этнических узорах

close 100% Anissa Aida, IRMASARI JOEDAWINATA, AO brand Пресс-служба Московской недели моды

Можно ли выделить какие-то тренды Московской недели моды? Да — и это, прежде всего, цветы. Цветочная тематика прошла красной линией через всю Неделю — объемные 3d-цветы в качестве декора, цветочный принт, цветочные украшения присутствовали в изобилии. Не обошлось в Москве и без модных прозрачных и полупрозрачных материалов, однако у нас, надо признать, дизайнеры несколько целомудреннее креативных директоров крупных брендов. Ни одного просвечивающегося соска на подиуме замечено не было. Зато фатин, органза и сетка — были.

Еще один важный тренд — этника и переосмысление национальных традиций и ремесел. В этом смысле обратил на себя внимание бренд EFREMOV, создавший стритвер-коллекцию с элементами Северной Мезенской росписи. А название модного бренда Orenshal из Оренбурга, скорее всего, говорит само за себя: он представил на подиуме тончайшие оренбургские платки и их разновидности, показав, что пуховая шаль — это модно.