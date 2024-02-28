Закончилась Неделя моды в Милане. Почему ее так ждали — и что там было интересного? В Милане завершилась Неделя моды

На Неделе моды в Милане дизайнеры показали свежий взгляд на итальянскую моду. По их версии, в сезоне «Осень-Зима 2024 года» будут трендовыми природные цвета, особенно оттенок мха, мягкие линии, вызывающе короткие юбки и высокие ботфорты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В итальянском Милане прошла Неделя моды «Осень-Зима 2024 года», которую в этом сезоне в индустрии ждали с особенным интересом. Все потому, что принявшие в ней участие модные дома переживают приток свежей крови: свои коллекции представили Максимилиан Дэвис, в 2022 году назначенный креативным директором Ferragamo, Матье Блази, в конце 2021-го возглавивший Bottega Veneta, Симон Белотти, в 2023-м взявшийся вдохнуть новую жизнь в Bally, Сабато де Сарно, в начале 2023-го занявший пост креативного директора Gucci. От модного дома Moschino на Неделе дебютировал модельер Адриан Аппиолаза — он получил должность буквально на днях. От Tom Ford выступил дизайнер Питер Хокингс, занявший пост креативного директора бренда в апреле 2023-го.

И несмотря на то, что сравнение некоторых коллекций получилось не совсем в пользу новых креативных директоров (например, Moschino и тем более Gucci выглядят сейчас скучнее и консервативнее, чем раньше), о показанных в Милане одеждах, безусловно, можно было сказать: во-первых, это просто красиво. И, разумеется, выделить ряд трендов.

Цвет мха

close 100% Philosophy Ready, Fendi, Bally Ready Global Look Press/Getty Images

Мягкие, природные цвета в Милане доминировали. Особенно выделялись оттенки зеленого — лесного, мшистого, цвета ягеля с сероватым отливом, хвои и примятой травы. Палитру натуральных цветов обогащали оттенки камня, земли, глины, теплые горчичные и древесные тона, брусника и оттенок перезревшей земляники — их можно найти у Fendi, Gucci, Bally, Ferragamo, Bottega Veneta, Philosophy di Lorenzo Serafini и многих других. Поперек этого тренда пошел только Джорджо Армани, создавший для своих брендов коллекции в синих и серых тонах. Но и он не избежал вкраплений изумрудно-зеленого.

Ботфорты

close 100% Ferragamo, Gucci, MM6 Maison Margiela Getty Images/Global Look Press

Обувь, которая грядущей осенью будет необходима представителям обоих полов, — это ботфорты. На мужчинах, впрочем, они будут выглядеть скорее как рыбацкие сапоги, а вот для женщин предложены самые разнообразные варианты цветов и фасонов. Лаковые ботфорты винного цвета Gucci, плотно облегающие ногу черные или золотые MM6 Maison Margiela, свои модели предложили также Bally, Ferragamo, Versace, Fendi. В общем, ботфорты будут обязательны.

Белые и пушистые

close 100% Missoni, Tom Ford, Jil Sander Global Look Press/Getty Images

Где-то осенне-зимняя палитра — это мох и хвоя, а где-то — снег. С этой точки зрения пушистые белые шубы из искусственного меха, мягкие белые свитеры или объемные мохнатые пальто тоже могут быть вдохновлены природой. Но даже если нет, Bottega Veneta, Jil Sander, Marni, Tom Ford, Genny предлагают будущей осенью не стесняться и нарядиться в белую шубку, можно — короткую, можно — длинную. А Missoni придумали белое пушистое платье, так что шуба не единственный вариант для поклонников тренда.

Ультракороткие юбки и шорты

close 100% Versace, Gucci, Tom Ford Global Look Press/Getty Images

Хорошо, если к шубе и ботфортам будет надето нечто ультракороткое — юбка, платье или шорты, которые больше походят на трусы. Образ девушки, которая забыла надеть юбку, согласно Missoni, Ferragamo, Versace, Gucci, Tom Ford и многим другим, по-прежнему будет актуален. Чтобы не замерзнуть, рекомендуется надевать колготки.

Запах и драпировка

close 100% Fendi, Etro, Genny Global Look Press

Мягкими в осенне-зимнем сезоне, по версии дизайнеров итальянских Домов, будут не только цвета и фактуры, но и фасоны. Да, в Милане показали много жесткой черной кожи (особенно отличился Дом Versace) — но доминировали все же разнообразные варианты уютных драпировок, стекающих под влиянием гравитации объемов, накидок, кейпов, платьев с запахом, пальто-халатов. Словом, осенью предлагают зябко кутаться, запахиваться — и при этом показывать длинные ноги. За вдохновением можно обращаться к Etro, Bottega Veneta, Ferragamo, Genny и Fendi.