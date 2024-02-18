Осознанный шопинг. Как грамотно одеться на распродажах

Конец зимы — традиционный сезон распродаж: ритейлеры торопятся освободить полки под новые коллекции, а потому не скупятся на действительно ощутимые скидки. От красных ценников с привлекательными «минус 70%» легко потерять голову, поэтому стилисты советуют подходить к шопингу на распродажах со всей серьезностью. Куда идти и что покупать, чтобы не забить шкаф немодными или ненужными вещами, — в материале «Газеты.Ru».

С чего начать: ревизия гардероба

Историк моды и стилист Яна Демченко считает, что к шопингу со скидками нужно подходить как можно более продуманно. Лучше всего, по ее мнению, в течение сезона просматривать текущие коллекции и ждать, когда начнутся распродажи, предварительно уточнив, будут ли скидки на понравившееся вам позиции, — или это постоянная линейка, которая не уценивается. Если нужная вещь в перспективе будет участвовать в распродаже, стоит подождать, но недолго, ведь популярные размеры уходят быстро.

По словам Демченко, перед походом за покупками необходимо тщательно проанализировать свой гардероб, чтобы понять, чего в нем не хватает:

«Если заметен явный недостаток в юбках или износилось демисезонное пальто, то вы можете смело отправляться на разведку, чтобы встретить следующий сезон во всеоружии. Однако если острого дефицита нет, лучше лишний раз подумать, нужны ли вам вещи предыдущего сезона или разумнее вложиться во что-то, что кардинально обновит ваш летний гардероб».

Аналогичного мнения придерживается стилист Ольга Романенкова — ревизия в собственном шкафу поможет купить действительно нужные вам вещи, а не очередные джинсы «для коллекции». Лучше всего, считает она, составить конкретный список и идти с ним на шопинг.

«У многих людей в шкафу есть вещи, которые они не носят. Но не потому, что эти вещи устарели или не подходят по размеру, а потому, что у них нет к ним пары. В этом случае я бы посоветовала искать на распродажах именно недостающие вещи и аксессуары», — пояснила эксперт.

Где покупать: в торговых центрах или онлайн

Плюс февральских распродаж в том, что их проводят не только марки категории масс-маркет, но и дорогие бренды. Поэтому если в начале зимы вы боялись даже посмотреть на цену того идеального пальто в витрине премиального бутика, то сейчас самое время зайти внутрь и примерить его. Более того, после этого можно еще подумать: в отличие от масс-маркета дорогие марки не торопятся избавляться от предыдущих коллекций и тянут с действительно хорошими скидками до последнего.

«С одеждой премиального и люксового сегмента вполне можно подождать финальных скидок, главное --уточнить, когда они заканчиваются, чтобы не оказаться ни с чем», — предупредила Демченко.

Отправляясь на распродажи в магазины масс-маркет-брендов, нужно быть готовым к тому, что атаковать прилавки и примерочные вы будете в компании таких же охотников за скидками, как и вы.

«Распродажи в масс-маркете всегда выглядят примерно одинаково: чтобы заполучить вещь со скидкой, которую еще не успели затереть или испачкать при многочисленных примерках, приходить в магазин нужно в первые дни распродажи или делать заказы онлайн», — уточнила стилист.

По ее словам, если торговые центры с толпами людей вас пугают, то неплохой вариант — заказ в пункт выдачи онлайн-магазинов, где все можно примерить и от ненужного сразу отказаться.

«Так можно перепробовать большое количество базовых вещей, если вы заметили их недостаток в своем гардеробе, или найти наряд под конкретное мероприятие», — добавила специалист.

Февральские распродажи проходят не только в России, но и по всему миру. Тем, кто пока не нашел альтернатив ушедшим брендам, стилисты советуют зайти на турецкие сайты любимых марок. Причин, почему именно турецких, несколько:

во-первых, товары многих масс-маркет-брендов в Турции изначально стоят дешевле, чем в других странах;

во-вторых, из-за высокой инфляции и курса местной валюты закупаться в Турции сейчас выгодно всем, кто не получает зарплату в лирах, — цены на одежду растут медленно.

*Еще один плюс — доставка из Турции в Россию не займет много времени.

«Из Турции выгодно заказывать товары брендов компании Inditex, потому что те же Zara, Oysho, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti и другие у них стоят дешевле, чем были когда-то в России. И даже со всеми дополнительными тратами и с учетом доставки получается дешевле, чем было у нас. Например, свитшот Zara стоит 2380 рублей, 355 рублей берет сайт (осуществляющий агентские услуги в сделке. — «Газета.Ru»), доставка обойдется в еще 800 рублей. Получается 3500 рублей», — рассказала Нармина Гахраманова, руководитель отдела маркетинга компании Turkish Mall.

Единственный момент: такой онлайн-шопинг хорош только в случае, если вы уже знакомы с вещами бренда и знаете, как они на вас сядут, ведь сдать их назад будет как минимум проблематично.

Что покупать: база или тренды

Распродажи — это не только про сэкономить, но и про потратиться. Например, на те вещи, которые вы не можете себе позволить купить без скидки.

Так, по мнению историка моды Демченко, инвестировать стоит в недостающие базовые вещи из натуральных материалов — одежду из кожи, шерсти, шелка или кашемира.

Стилист Романенкова тоже советует вкладываться в качественную базу:

«Это могут быть кашемировые свитера, классические джинсы или верхняя одежда, которую особенно выгодно покупать именно на межсезонных распродажах».

Стоит ли покупать на распродажах «остромодные» сезонные вещи? На этот вопрос у стилистов нет однозначного ответа.

«Перегружать гардероб трендовыми вещами не стоит. Но если вы видите модное платье по хорошей цене, оно вам нравится и вы понимаете, что будете его носить, то смело надо брать», — посоветовала Романенкова.

Демченко же считает, что потратиться на трендовую вещь стоит в случае, если она может стать одной из стилеобразующих в вашем гардеробе: это может быть верхняя одежда необычного кроя, яркая обувь, эффектный жакет, юбка или брюки.

«Я бы сказала, что главный вопрос, которым стоит руководствоваться, — насколько вы хотите эту вещь? Нужна ли она вам лишь потому, что она на распродаже, или вы могли бы выложить за нее и полную цену? Ответив себе честно на этот вопрос, вы сразу все поймете», — подчеркнула она.

Если хочется понять, будет ли актуальна вещь, представленная на распродаже, в будущем сезоне, можно просмотреть осенние пре-коллекции 2024 года, да и большинство осенних показов уже на подходе. Спойлер: там в основном британская классика и игра с объемами, так что смело обращайте внимание на оба этих направления.