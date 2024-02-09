В Берлине прошла Неделя моды. Что предложили носить немцам — и подойдет ли это нам? В Берлине завершилась Неделя моды

На прошедшей Берлинской неделе моды немецкие дизайнеры представили свое видение сезона «Осень-Зима 2024 года». Гости Недели увидели наряды в БДСМ-эстетике, яркий стритвер и консервативные пальто, а также пиджаки спокойных оттенков. «Газета.Ru» — о трендах Недели, на которые стоит обратить внимание нам с вами.

В столице Германии закончилась Берлинская неделя моды, проходящая с 2007-го по два раза в год. В 2024-м она лишилась своего главного спонсора — в результате из названия исчезло название автомобильного бренда Mercedes-Benz, — что, согласно оценке немецких журналистов, дало участникам Недели свободу для творческих проявлений. Даты проведения мероприятия, к слову, впервые не совпали с показами в других странах — Берлинская неделя прошла после Копенгагенской и до Недели в Нью-Йорке. Кроме того, параллельно с модными показами в столице Германии в этот раз не стали устраивать модную ярмарку — как это случалось раньше.

В Неделе сезона «Осень-Зима 2024 года», проходившей с 5 по 8 февраля, приняли участие более 30 дизайнеров. Они представили разнообразие стилей — от яркой уличной одежды до авангардных деконструированных подиумных нарядов, не предназначенных для повседневной носки. Тем не менее среди общей массы показанных вещей все же можно выделить ряд трендов, путешествующих из коллекции в коллекцию и вполне подходящих для реальной жизни.

Кожа

close 100% Namilia / Olivia Ballard / Kilian Kerner Getty Images/Global Look Press

Кожаная одежда — в тренде уже не первый сезон. Осенью и зимой этого года немецкие дизайнеры вновь предлагают нарядиться в кожу, причем не только поклонникам мотоциклетной и БДСМ-эстетики, но и вполне консервативным любителям моды. Последние предпочтут кожаные плащи цвета топленого молока бренда Kilian Kerner, а более смелые в коллекции того же Дома обратят внимание на деконструированную «косуху» с открытыми плечами, спущенными объемными рукавами и гигантским накладным карманом. Те же, кому хочется выглядеть ярко и обольстительно, скорее всего, не пройдут мимо кожаного платья с корсетом на шнуровке бренда Namilia или украшенной кожаными лентами мини-юбки с укороченной курткой Дома Olivia Ballard.

Объем в плечах

close 100% Namilia / Bobkova Getty Images

Призрак Balenciaga периода Демны Гвасалии по-прежнему бродит по Европе — и дизайнеры не отказывают себе в удовольствии представить на подиуме наряды с гипертрофированной линией плеч. Яркие пиджаки показал на берлинской Неделе бренд Namilia. А Дом Bobkova продемонстрировал в Берлине яркие блузы в стиле 80-х — с широкой и жесткой линией плеч.

Шоколадный цвет

close 100% William Fan / Bobkova / Malaikaraiss Getty Images

В этом году коричневый — новый черный. Это подтвердили дизайнеры в Берлине. Мягкий, аппетитный шоколадный оттенок идеально подходит нарядам в стиле «олд мани». Бренд Bobkova показал в Берлине блузы и костюмы оттенка горького шоколада. Дом William Fan — один из немногих, кто представил в столице Германии безусловно носибельные вещи — предложил сочетать мягкие коричневые блузы с брюками в пайетках. Наконец, на презентации бренда Malaikaraiss были представлены пиджаки и пальто цвета молочного шоколада.

40-е

close 100% Marcel Ostertag / Anja Gockel Getty Images/Global Look Press

Поскольку сегодня в моде можно все, бренды ударяются в крайности — от радикальной откровенности до суровой скромности, когда ключевые части тела закрыты по всем религиозным канонам. В этом году дизайнеры, предпочитающие прикрывать моделей, обратили внимание на силуэты 40-х годов прошлого века: объемные рукава-фонарики, юбка А-силуэта, платья, сидящие строго по талии, но не утягивающие ее, длина юбки — обязательно миди. Хулиганство допускается при выборе материала: бренд Marcel Ostertag показал платье силуэта 40-х, полностью выполненное из кружева, то есть — полупрозрачное.

Тартан

close 100% William Fan / Olivia Ballard / Anja Gockel Getty Images

Шотландская клетка (или тартан) появилась в этом году во многих коллекциях — скорее всего, именно ее можно назвать главным трендом сезона. Разнообразие цветов клетки, например, позволяет использовать материалы в мягких спокойных пальто Anja Gockel — в серо-розовых оттенках. Ярко смотрится укороченный бомбер с пришедшей с подиумов прошлого года ультракороткой юбкой Olivia Ballard. Наконец, уместна клетка и в консервативных черно-белых образах, предложенных брендом William Fan.