Говорят, у Тома Круза новый роман — с дочерью российского политика. А с кем еще встречался актер? Daily Mail: знакомые актера Тома Круза подтвердили его роман с россиянкой Хайровой

Звезде Голливуда Тому Крузу приписывают новый роман. Как заявляют источники Daily Mail, 61-летний актер встречается с 36-летней Эльсиной Хайровой из Казани — дочерью бывшего депутата Госдумы Рината Хайрова. «Газета.Ru» вспоминает о предыдущих отношениях голливудской звезды и россиянки.

Один из главных холостяков Голливуда, 61-летний Том Круз, вероятно, начал новые романтические отношения. Публично он этого пока не признавал, но источники из его окружения заверили Daily Mail, что звезда «Топ Гана» встречается с 36-летней Эльсиной Хайровой, дочерью экс-депутата Госдумы Рината Хайрова и бывшей женой предпринимателя Дмитрия Цветкова.

Инсайдеры подтвердили роман Круза и Хайровой после того, как пара посетила благотворительный бал в поддержку лондонской службы санитарной авиации в гостинице Raffles Hotel в британской столице. Круз и Хайрова прибыли на мероприятие порознь и за весь вечер их не сфотографировали вместе. По словам источников — для конспирации. Более того — актер якобы очень любит проводить время в квартире возлюбленной в престижном лондонском районе Найтсбридж.

«Близкие Эльсины прекрасно знают, что они с Томом теперь пара. Они очень сблизились за последние несколько недель, но изо всех сил стараются сделать так, чтобы их не сфотографировали вместе, потому что хотят сохранить свою частную жизнь в тайне», — сообщил собеседник Daily Mail.

О том, что Круз, возможно, встречается с Хайровой, британский таблоид впервые сообщил еще в декабре 2023 года. Однако отец женщины все отрицал. Ринат Хайров тогда заявил в беседе с Telegram-каналом Mash Iptash, что о личной жизни у дочери не спрашивал, но считает слухи про ее роман со звездой Голливуда проплаченной дезинформацией.

История личной жизни Тома Круза до Хайровой

Мелисса Гилберт

close 100% Актеры Роб Лоу, Мелисса Гилберт, Мишель Мейринк и Том Круз, 1982 год Getty Images

Первая девушка в романтической истории Тома Круза — актриса Мелисса Гилберт, с которой тот встречался в начале 80-х. Она уже активно снималась на телевидении — в отличие от самого Круза, который тогда, кстати, носил другую фамилию. «Честно говоря, когда мы встречались, он еще был Томом Мапотером. Это было, когда он только переехал в Лос-Анджелес, ему было, я не знаю, 16 или 17», — рассказывала актриса в передаче Watch What Happens Live.

Она также признавалась, что отношения с будущим Томом Крузом были весьма целомудренными — дальше поцелуев дело не зашло.

Ребекка Де Морнэй

close 100% Ребекка Де Морнэй и Том Круз в фильме «Рискованный бизнес» (1983) Global Look Press

С актрисой Круз познакомился в 1983 году на съемках фильма «Рискованный бизнес» — к слову, именно эта картина принесла ему первую славу. После окончания съемок партнеры были вместе еще два с половиной года.

Шер

close 100% Певица Шер Global Look Press

Певица, по ее собственным воспоминаниям, встретилась с Томом Крузом на мероприятии для людей, страдающих дислексией, которое проходило в Белом доме. Ей было 39 лет, ему — всего 23. Роман был коротким, но, видимо, ярким, поскольку Шер затем включила актера в пятерку своих лучших любовников.

Мими Роджерс

close 100% Том Круз и Мими Роджерс, 1986 год Lennox McLendon/AP

Первой женой Тома Круза стала актриса Мими Роджерс — она была старше его на шесть лет. Актеры познакомились в 1986 году, поженились в 1987-м, а через три года — развелись.

Николь Кидман

close 100% Николь Кидман и Том Круз, 1998 год Lisa Rose/Global Look Press

С австралийской актрисой Том Круз познакомился на съемках фильма «Дни грома» 1990 года. В том же году Круз и Кидман поженились — и стали одной из самых красивых пар Голливуда на 11 лет. В 1992-м супруги удочерили девочку по имени Изабелла, в 1994-м — усыновили мальчика Коннора.

В 1999-м чета снялась в знаменитой картине Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами». Спустя много лет — уже после расставания — актриса так рассказывала о том времени New York Times: «Тогда мы были счастливо женаты. После всех этих сцен мы могли поехать на картинг. Просто найти место — и поехать на картинг в три часа ночи. Я не знаю, что еще сказать. Может быть, я просто неспособна оглянуться назад и проанализировать все это. А может быть, я не хочу».

В 2001-м супруги неожиданно для всех объявили о расставании. В 2003-м развод был оформлен официально.

Пенелопа Крус

close 100% Актеры Пенелопа Крус и Том Круз в фильме «Ванильное небо» (2001) Paramount Pictures

С испанской актрисой Том Круз познакомился на съемках фильма «Ванильное небо» в 2000 году. Их роман продлился до 2004-го — актеры расстались друзьями из-за несовпадения графиков.

Кэти Холмс

close 100% Кэти Холмс и Том Круз Lisa O'Connor/Global Look Press

Третьей и последней на сегодняшний день женой Тома Круза стала актриса Кэти Холмс, которая была младше супруга на 16 лет. Артисты начали встречаться в апреле 2005 года, в июне — объявили о помолвке, а в апреле 2006-го у них родилась дочь Сури. В ноябре 2006 года пара сыграла свадьбу в Италии.

В июне 2012-го Холмс подала на развод, пока Круз был на съемках в Исландии. Спустя месяц пара достигла соглашения о разводе, по которому опека над дочерью сохранялась за Кэти.

Брак и развод Эльсины Хайровой

close 100% Эльсина Хайрова elsina_k/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

О личной жизни предполагаемой новой возлюбленной Тома Круза известно не так много: больше десяти лет она была замужем за предпринимателем Дмитрием Цветковым, в браке родила двоих детей и переехала в Лондон, а в 2021 году — развелась.

Развод сопровождался скандалом из-за раздела недвижимости — особняков в Лондоне и графстве Суррей, а также объектов на Кипре и в Дубае. Делить пришлось также коллекцию современного искусства, дизайнерские сумки, парк автомобилей и ювелирные изделия.