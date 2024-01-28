Конструктор как инвестиция: 10 самых дорогих наборов Lego в истории

Пока эксперты изучают фондовые рынки, коллекционеры конструкторов Lego охотятся за редкими наборами и инвестируют в них. И не зря: некоторые из этих комплектов деталей для сборки оцениваются в целое состояние. Как выглядят самые дорогие наборы Lego в истории и сколько они стоят — в материале «Газеты.Ru».

«Неуклюжий Ганс» Х.К. Андерсена

На первом месте — фигурка Ганса Чурбана из одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсона. Набор H.C. Andersen's Clumsy Hans не просто редкий, а, можно сказать, эксклюзивный: он был выпущен в 2015 году ограниченным тиражом в 80 экземпляров, каждый из которых был вручную подписан цифрами и разослан амбассадорам Lego. В свободной продаже конструктор не найти, только на ресейл-платформах — и то крайне редко. Цена впечатляет — от $7 тыс. до $10 тыс.

close 100% BrickEconomy

Самолет «Пайпер»

На втором месте еще один эксклюзив: набор Piper Airplane был создан компанией Lego в 2012 году ограниченным тиражом в 53 экземпляра. Вдохновением для конструктора стал первый самолет, который компания Lego Group приобрела в 1962 году. В дополнение к самолету идут небольшой аэродром и несколько сотрудников — всего 795 деталей. Если хорошо поохотиться, конструктор можно урвать за $6 тыс.

close 100% BrickEconomy

«Сокол тысячелетия»

Третье место достается кораблю Хана Соло из «Звездных войн». За два десятилетия истории Lego Star Wars компанией было создано множество версий конструктора, самым дорогим из которых является набор Ultimate Collector's Millennium Falcon 2007 года, состоящий из 5197 деталей (больше только у «Тадж-Махала», который состоит из 5923 элементов). Из-за такого обилия деталей полных подержанных наборов сегодня практически не осталось, поэтому коллекционеры охотятся только за нераспечатанными комплектами. Изначальная цена конструктора составляла $500 (и он был самым дорогим в истории Lego), сегодня же его можно найти в ресейле за $4 тыс.

close 100% The LEGO Group

Пицца «Рама-Антонио»

Пожалуй, самый дорогой кусочек пиццы в мире. Конструктор TMNT Antonio's Pizza-Rama состоит всего из 57 деталей, из которых можно собрать ровно один кусочек пиццы «Пепперони» — любимого блюда черепашек-ниндзя. У набора весьма необычная упаковка: она в точности воссоздает коробку для пиццы треугольной формы. Конструктор эксклюзивный — он был выпущен ограниченной серией к фестивалю Comic-Con 2012 года и раздавался только избранным гостям. Стоимость нераспечатанной пиццы сейчас составляет примерно $3 тыс., но в ресейле можно найти подержанный комплект гораздо дешевле — за $200-300.

close 100% BrickEconomy

«Хан Соло на Таунтауне»

Han Solo On Tauntaun — еще один желанный набор для коллекционеров Lego. В отличие от массивного «Сокола тысячелетия», фигурка совсем небольшая, а в конструкторе всего 336 деталей. Эксклюзивный набор был выпущен в 2011 году и поставлялся в необычной для Lego упаковке — вместо обычных пластиковых пакетов детали были упакованы в подарочные мешочки с застежкой-молнией. За нераспечатанного Хана Соло верхом на Таунтауне на ресейл-площадках просят в среднем $2 тыс., за подержанного — от $200 до $1,4 тыс. в зависимости от состояния.

close 100% BrickEconomy

«Тадж-Махал»

Конструктор из 5923 деталей Taj Mahal — самый сложный из всех архитектурных наборов Lego. Впервые он был выпущен в 2008 году и стал настолько популярным, что спустя девять лет компания переиздала конструктор. Второй выпуск сильно обесценил первый: стоимость Тадж-Махала упала с $3 тыс. до $500. Впрочем, после того, как переиздание было раскуплено коллекционерами, набор вновь вырос в цене — сегодня за него хотят около $1,8 тыс.

close 100% The LEGO Group

«Шаттл в аэропорту»

Выпущенный в 1990 году набор Airport Shuttle состоит из 767 деталей и девяти мини-фигурок, а также включает в себя монорельсовую железную (в конструкторе, конечно же, пластиковую) дорогу, поезд и станцию. За нераспечатанный набор коллекционеры хотят порядка $6 тыс., за подержанный — от $1 тыс. до $1,5 тыс. в зависимости от состояния.

close 100% BrickEconomy

Звездный разрушитель «Имперский»

Ultimate Collector's Series Imperial Star Destroyer — еще один эксклюзивный набор из серии Lego Star Wars. Выпущенный в 2019 году конструктор состоит из 4784 деталей и в точности повторяет флагманский корабль Дарта Вейдера из фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда». После того, как в 2022 году Lego сняли «Имперский» с производства, за ним стали охотится коллекционеры и фанаты саги: нераспечатанный набор можно найти за $2 тыс., а подержанный в два раза дешевле.

close 100% The LEGO Group

«Большая карусель»

Еще один заветный для коллекционеров Lego набор — Grand Carousel — был выпущен в 2008 году, а затем переиздан в 2017-м. Конструктор состоит из 3263 деталей и после сборки получается довольно объемным. В комплекте к карусели идет моторчик и пульт дистанционного управления, так что она вертится почти как настоящая. Цена новой карусели на вторичном рынке варьируется от $2,5 тыс. до $2,8 тыс., подержанную в хорошем состоянии можно найти за $1,5 тыс.

close 100% BrickEconomy

Магистр Йода в футболке «I Heart NY»

Yoda «I Heart NY Shirt» — маленький, но очень дорогой набор Lego. Магистр Йода в футболке «Я люблю Нью-Йорк» был представлен на Нью-Йоркской ярмарке игрушек в 2013 году: фигурку, выпущенную тиражом в тысячу экземпляров, дарили гостям при покупке большого набора «Звездный истребитель X-wing». Сегодня на ресейл-платформах за влюбленного в Нью-Йорк Йоду хотят минимум $1,5 тыс.