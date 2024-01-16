Наркотики, мода и Джонни Депп. Как Кейт Мосс стала главной моделью мира

16 января исполнилось 50 лет Кейт Мосс — одной из самых высокооплачиваемых моделей Великобритании и мира, в конце прошлого века задавшей моду на худобу, болезненную бледность и отстраненность. «Газета.Ru» рассказывает, как Мосс превратилась из застенчивого подростка с лондонских окраин в икону стиля, карьеру которой не смог разрушить даже скандал из-за наркотиков.

Кейт Мосс и тренд на «героиновый шик»

Путь в модельный бизнес для Кейт Мосс открыли, когда ей было всего 14 . В 1988 году в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди, возвращаясь с каникул на Багамах, она оказалась в поле зрения Сары Дукас, основательницы модельного агентства Storm Management, — вскоре Мосс начала сниматься.

Сама она себя моделью, впрочем, не видела. В 2022 году в одном из редких интервью Мосс рассказала о реакции своей матери на предложение работать манекенщицей.

«Когда я рассказала маме, что встретила модельного агента, которая хочет, чтобы я поехала в Лондон, она ответила: «Думаю, ты не очень-то фотогенична». Я сказала: «Я тоже», — вспоминала знаменитость. На тот момент у девушки не было никаких идей по поводу будущей карьеры: ей нравилось путешествовать, она хотела уехать из Кройдона — лондонской окраины, где родилась и выросла. «Я даже не думала о том, что хочу делать после школы, мне было всего 14, когда я начала сниматься», — признавалась в 2003 году Мосс во время беседы на платформе SHOWstudio.

Автором первой журнальной фотосессии с будущей суперзвездой стала фотограф Коринн Дэй — в 1990 году журнал The Face вышел с лицом 16-летней англичанки на обложке. Девушку этот факт, однако, смущал — она знала, что внутри есть ее откровенные фотографии, а ведь модель еще училась в школе.

close 100% Первая обложка Кейт Мосс - The Face, июль, 1990 год The Face

Съемка далась ей тяжело — именно из-за необходимости обнажиться . Как рассказывала Мосс, она долго рыдала, поскольку не хотела раздеваться, но Дэй настояла на своем.

«Она сказала: «Если ты не снимешь топ, я не забукирую ???(от англ. to book, добавить сотрудника в команду проекта. — «Газета.Ru») тебя для Elle». Это болезненно. Я любила ее, она была моим лучшим другом, но с ней было сложно. Но фотографии потрясающие, так что она получила то, что хотела, а я их выстрадала, в итоге они принесли мне много хорошего. Они изменили мою карьеру», — рассказывала модель.

В 1992 году Мосс вновь снялась в практически голой фотосессии — на этот раз для рекламы белья Calvin Klein с актером Марком Уолбергом. Она чувствовала себя «уязвимой и перепуганной», а чтобы пойти на работу, принимала успокоительное. Да и с самим Уолбергом они друг друга не выносили — это позже признавал сам Кляйн. Актер говорил, что ему никогда не нравились «худышки».

Фотосессии Calvin Klein с участием Мосс — худенькой, бледной, с кругами под глазами, вечно испуганной — запустили моду на так называемый «героиновый шик». Тренд подвергся жесткой критике, к концу 90-х эта мода сошла на нет.

Кейт Мосс и наркотики

Мода на «героиновый шик» ушла, но Кейт Мосс оставалась на пике популярности. В 1999-м она снялась для рекламной кампании Burberry, что послужило толчком к возрождению утратившего актуальность старого британского модного дома. Она выходила на подиумы наравне с такими суперзвездами, как Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл (та вообще взяла соотечественницу под свою опеку), в 2005-м стала новым лицом Dior и Chanel. В 2002 году во время беременности Мосс позировала обнаженной для Люсьена Фрейда (портрет сейчас находится в частной коллекции — он был продан на аукционе Christie's за £3,9 млн) — а он лично набил ей тату на крестце.

В сентябре 2005-го газета The Daily Mirror опубликовала фотографию, на которой модель употребляла кокаин , — предположительно, в студии ее тогдашнего бойфренда, скандального музыканта Пита Доэрти. На фоне скандала бренды Chanel и H&M разорвали контракты с Мосс, модный дом Burberry отозвал рекламную кампанию с ее участием. Сохранил контракт только дом Dior. В поддержку Мосс выступил модельер Александр Маккуинн, который вывел на одном из шоу моделей в футболках с надписью «Мы любим тебя, Кейт».

close 100% Кейт Мосс, 1999 год Getty Images

Сама Мосс публично извинилась — признала, что «разочаровала людей», — и избежала уголовного дела из-за употребления наркотиков. Карьера ее застопорилась на год.

В 2022-м она рассказывала, что из-за волны осуждения в связи с той фотографией «чувствовала себя мерзко и довольно сильно злилась». «Все, кого я знала, принимали наркотики. Так что сосредоточиться на мне и попытаться отобрать у меня дочь — это было довольно лицемерно», — отмечала Мосс. Дочери модели от редактора и издателя Джефферсона Хэка было на тот момент три года.

Как писала журналистка Морин Каллахан в своей книге «Champagne Supernovas», вышедшей в 2014 году, Мосс действительно отличалась сильным пристрастием к наркотикам — причем автор приводила свидетельства, согласно которым суперзвезда могла за один раз не просто употребить запрещенное вещество, но и еще выпить бутылку водки.

close 100% Джонни Депп и Кейт Мосс, 1995 год Kevin.Mazur/WireImage/Getty Images

Журналистка утверждала, что Мосс пристрастилась к наркотикам, когда в 1994 году начала встречаться с Джонни Деппом . «Она сметала все так мощно и быстро, что ее прозвали Цистерной», — говорилось в книге.

Все усугубилось, когда в 1998-м Депп бросил Мосс, уточняла автор: «По словам ее друга, он назвал ее «безбашенной сукой» и сказал, что между ними все кончено. «Джонни разбил ей сердце», — говорит друг. Ее понесло. Она потеряла контроль над наркотиками и спиртным. «Спала где попало, принимая все больше наркотиков», — рассказывает друг о том времени».

В 1998 году, к слову, Мосс легла по собственному желанию в одну из лондонских клиник — объясняли, что причиной тому была страшная усталость.

Кейт Мосс после скандала

После скандала сентября 2005-го карьера модели восстанавливалась стремительно — уже в 2006-м публике была представлена скульптура «Сфинкс», изображающая золотую Кейт Мосс в йогической позе. В 2006-м она также подписала 18 контрактов — в том числе с Rimmel, Agent Provocateur, Virgin Mobile, Calvin Klein и Burberry.

В 2007-м она запустила линию одежды в TopShop, а также духи и лосьон для тела — вместе с Coty. Впоследствии британка не раз пробовала себя в качестве дизайнера : в 2010-м Мосс придумала модели сумок для Longchamp, в 2012-м она выпустила капсульную коллекцию вместе с Supreme, а в 2014-м вышла ее вторая коллекция для TopShop.

close Кейт Мосс и Джонни Депп, 1998 год Кейт Мосс на показе Yves Saint-Laurent в Париже, 1993 год Гвинет Пэлтроу, Кейт Мосс и Лив Тайлер, 1998 год Кейт Мосс Полную галерею можно посмотреть

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За время своей карьеры Мосс побывала на обложках всех крупнейших журналов мира, один только британский Vogue выбирал ее своей героиней 44 раза. Ее снимали Питер Линдберг, Марио Тестино, Юрген Теллер и Стивен Мейзел. В 2012 году вместе с Наоми Кэмпбелл она выступала на закрытии Олимпийских игр в Лондоне. А уж все бренды, с которыми британка сотрудничала, перечислять даже не имеет смысла.

Кейт Мосс сейчас

В 2016 году модель открыла собственное агентство — Kate Moss Agency (KMA). Главная звезда компании — ее дочь Лила. С ней Кейт Мосс, кстати, иногда снимается вместе — так, декабрьский выпуск британского Vogue 2023 года мать и дочь украсили в одинаковых белых свитерах и широкополых шляпах.

close 100% Кейт Мосс с дочерью Лилой Грейс Мосс Christophe Ena/AP

Знаменитость продолжает иногда работать как модель — в прошлом году она стала лицом бренда Anine Bing и вышла на подиум на показе Bottega Veneta. Но чаще британка проявляется в смежных областях — в 2023-м она стала креативным директором Diet Coke (и снялась в рекламе), в 2022-м — запустила фирму по производству продукции для ухода за собой Cosmoss (в ноябре прошлого года они открыли свою спа-программу в лондонском отеле «Four Seasons»).

Модель отказывается признавать, что ей 50 — об этом она недавно заявила Sunday Times: «Мне не исполняется 50. Нет. Я об этом не думаю. Я не чувствую себя на 50».

А еще Кейт Мосс, давно переехавшая из Лондона в загородный Костволд, говорит, что любит медитировать, заряжает кристаллы под лунным светом, а недавно увлеклась садоводством.