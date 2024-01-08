Что носить в 2024 году: пять модных трендов, которые стоит взять на заметку

Металлизированные поверхности
1. Корсетный топ, Love Republic, 2999 руб.
2. Туфли, Casadei, 58870 руб.
3. Юбка-кольчуга, Paco Rabanne, 190000 руб.
4. Солнцезащитные очки, Saint Laurent, 47300 руб.
5. Клатч, Furla, 19020 руб.
По мнению историка моды и стилиста Яны Демченко, один из самых эффектных трендов 2024 года — металлизированные поверхности в одежде.
«Это может быть средневекового вида корсет с юбкой, напоминающей железную кольчугу, как у Alexander McQueen, или золотистые платья античных богинь, как у Tom Ford, Alexander Vaulthier и Diesel», — предложила она.
Есть и другие варианты: крупные цветные пластиковые пайетки, как у 16Arlington и Proenza Schouler, сетка-чешуя, как у Tory Burch, люрекс, напоминающий о вечеринках, как у Ganni, ткани, похожие на смятую фольгу, как у LaPointe и Rabanne, кажущиеся космическими материалы, как у Coperni.
«Если приземлить тренд еще сильнее, подойдут металлизированные джинсы, зеркальные аксессуары и все, что может сделать вас немного инопланетянкой или роботом», — добавила стилист.
Нежный girlcore
1. Платье из шифона, Yana, 32000 руб.
2. Шерстяная шляпа, Patrizia Pepe, 16800 руб.
3. Сумка, Tendance, 4380 руб.
4. Туфли, Giovanni Fabiani, 31490 руб.
В 2024 году также обостряется тренд на все «девочковое» — то, что называется girlcore.
«Банты, оборки, воланы, тафта и все самое нежное и милое. Тон, как и всегда в этом направлении, задают Simone Rocha и Cecilie Bahnsen. А вслед за ними устремились Caroline Hu, Bora Aksu, Sandy Liang, Molly Goddard и многие другие», — рассказала Демченко.
Она объяснила, что здесь не будет ничего облегающего или вызывающего, ничего, что делало бы этот «девичий мир» чересчур женственным и взрослым.
«Милые платья с крупными бантами и тканевыми розочками принято носить с туфлями «мэри джейн» или лоферами и забавными ридикюлями, избегая всякой серьезности», — посоветовала она.
Преппи-стиль
1. Рубашка, Love Republic, 1299 руб.
2. Ботинки, Tendance, 5400 руб.
3. Жакет, Love Republic, 6999 руб.
4. Юбка, MC2 Saint Barth, 25400 руб.
5. Сумка, Tommy Hilfiger, 10910 руб.
По словам Демченко, пережитый в 2023 году интерес к преппи не иссяк и в наступившем 2024-м. Эстетику закрытых элитных учебных заведений продемонстрировали на подиуме Miu Miu, Loewe, Dries Van Noten и многие другие, так что жакеты в мелкую клетку, рубашки в тонкую полоску, костюмные шорты и классическая обувь с носками снова вам пригодятся.
«Вариации топов и платьев с воротником поло заняли настолько заметную часть показов Gucci, Givenchy, Vivienne Westwood, MSGM, Carolina Herrera и других модных домов, что невозможно не упомянуть о них отдельно», — добавила стилист.
Скульптурные силуэты
1. Брошь, Isabel Marant, 34650 руб.
2. Блузка, Theory, 29850 руб.
3. Брюки палаццо, Love Republic, 1999 руб.
4. Солнцезащитные очки, Marc Jacobs, 16800 руб.
5. Туфли, Casadei, 32000 руб.
Прилегающие фасоны, похоже, наскучили дизайнерам, и для 2024 года они придумали скульптурные силуэты. Это означает много объема и драпировок, а также особые ткани и наполнители, способные держать форму.
«С силуэтами сегодня, как и всегда, играет прежде всего JW Anderson, однако вдохновение также можно искать у Maison Margiela, Rick Owens, Comme des Garçons, Marni и Y/Project, стабильно экспериментирующих с формами», — уточнила Демченко.
Если подобные эксперименты покажутся слишком смелыми, стилист посоветовала брать пример с Loewe, Khaite и Rocksanda и выбирать лаконичные вещи с одной необычной деталью в крое, будь то деформированная линия талии или скругленный подол.
«Учтите, что талия снова стала завышенной, — это касается и юбок, и брюк. За вдохновением обратитесь к показам Schiaparelli, Prada, Saint Laurent, 3. 1 Phillip Lim, Louis Vuitton и Hermès. К счастью, этот силуэт украшает практически любую фигуру», — отметила она.
Необычные вырезы и разрезы
1. Платье, Love Republic, 3099 руб.
2. Серьги-кольца, Sevenworlds, 18000 руб.
3. Клатч, Valentino Divina, 6100 руб.
4. Туфли, Vitacci, 10870 руб.
Триумфально вернувшаяся на подиумы два года назад мода нулевых остается с нами и в наступившем 2024-м. В первую очередь речь о вырезах и разрезах, оголяющих самые неожиданные части тела. Изящные «дыры» могут быть не только на вечерних платьях, но и украшать кэжуальные топы, рубашки и даже джинсы.
«Рассеченные в стратегических местах, словно полотна Лучо Фонтаны, вещи, безусловно, привлекают взгляд. Отдайте предпочтение концептуальным решениям, как у The Attico, Del Core, Peter Do, Courrèges и старой гвардии вроде Yohji Yamamoto и Ann Demeulemeester», — предложила Демченко.