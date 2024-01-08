Что носить в 2024 году: пять модных трендов, которые стоит взять на заметку Стилист Демченко посоветовала обратить внимание на скульптурные силуэты в 2024-м

Новый год — новый гардероб. Каким он будет в 2024-м? Чтобы точно попасть в тренд, стилисты советуют черпать вдохновение в показах мировых недель моды. Стилист и историк моды Яна Демченко рассказала «Газете.Ru», что будет модно в 2024 году и как адаптировать тренды с подиумов к реальной жизни.

Металлизированные поверхности

close 100% 1. Корсетный топ, Love Republic, 2999 руб.

2. Туфли, Casadei, 58870 руб.

3. Юбка-кольчуга, Paco Rabanne, 190000 руб.

4. Солнцезащитные очки, Saint Laurent, 47300 руб.

5. Клатч, Furla, 19020 руб. Пресс-службы брендов

По мнению историка моды и стилиста Яны Демченко, один из самых эффектных трендов 2024 года — металлизированные поверхности в одежде.

«Это может быть средневекового вида корсет с юбкой, напоминающей железную кольчугу, как у Alexander McQueen, или золотистые платья античных богинь, как у Tom Ford, Alexander Vaulthier и Diesel», — предложила она.

Есть и другие варианты: крупные цветные пластиковые пайетки, как у 16Arlington и Proenza Schouler, сетка-чешуя, как у Tory Burch, люрекс, напоминающий о вечеринках, как у Ganni, ткани, похожие на смятую фольгу, как у LaPointe и Rabanne, кажущиеся космическими материалы, как у Coperni.

«Если приземлить тренд еще сильнее, подойдут металлизированные джинсы, зеркальные аксессуары и все, что может сделать вас немного инопланетянкой или роботом», — добавила стилист.

Нежный girlcore

close 100% 1. Платье из шифона, Yana, 32000 руб.

2. Шерстяная шляпа, Patrizia Pepe, 16800 руб.

3. Сумка, Tendance, 4380 руб.

4. Туфли, Giovanni Fabiani, 31490 руб.

Пресс-службы брендов

В 2024 году также обостряется тренд на все «девочковое» — то, что называется girlcore.

«Банты, оборки, воланы, тафта и все самое нежное и милое. Тон, как и всегда в этом направлении, задают Simone Rocha и Cecilie Bahnsen. А вслед за ними устремились Caroline Hu, Bora Aksu, Sandy Liang, Molly Goddard и многие другие», — рассказала Демченко.

Она объяснила, что здесь не будет ничего облегающего или вызывающего, ничего, что делало бы этот «девичий мир» чересчур женственным и взрослым.

«Милые платья с крупными бантами и тканевыми розочками принято носить с туфлями «мэри джейн» или лоферами и забавными ридикюлями, избегая всякой серьезности», — посоветовала она.

Преппи-стиль

close 100% 1. Рубашка, Love Republic, 1299 руб.

2. Ботинки, Tendance, 5400 руб.

3. Жакет, Love Republic, 6999 руб.

4. Юбка, MC2 Saint Barth, 25400 руб.

5. Сумка, Tommy Hilfiger, 10910 руб.

Пресс-службы брендов

По словам Демченко, пережитый в 2023 году интерес к преппи не иссяк и в наступившем 2024-м. Эстетику закрытых элитных учебных заведений продемонстрировали на подиуме Miu Miu, Loewe, Dries Van Noten и многие другие, так что жакеты в мелкую клетку, рубашки в тонкую полоску, костюмные шорты и классическая обувь с носками снова вам пригодятся.

«Вариации топов и платьев с воротником поло заняли настолько заметную часть показов Gucci, Givenchy, Vivienne Westwood, MSGM, Carolina Herrera и других модных домов, что невозможно не упомянуть о них отдельно», — добавила стилист.

Скульптурные силуэты

close 100% 1. Брошь, Isabel Marant, 34650 руб.

2. Блузка, Theory, 29850 руб.

3. Брюки палаццо, Love Republic, 1999 руб.

4. Солнцезащитные очки, Marc Jacobs, 16800 руб.

5. Туфли, Casadei, 32000 руб.

Пресс-службы брендов

Прилегающие фасоны, похоже, наскучили дизайнерам, и для 2024 года они придумали скульптурные силуэты. Это означает много объема и драпировок, а также особые ткани и наполнители, способные держать форму.

«С силуэтами сегодня, как и всегда, играет прежде всего JW Anderson, однако вдохновение также можно искать у Maison Margiela, Rick Owens, Comme des Garçons, Marni и Y/Project, стабильно экспериментирующих с формами», — уточнила Демченко.

Если подобные эксперименты покажутся слишком смелыми, стилист посоветовала брать пример с Loewe, Khaite и Rocksanda и выбирать лаконичные вещи с одной необычной деталью в крое, будь то деформированная линия талии или скругленный подол.

«Учтите, что талия снова стала завышенной, — это касается и юбок, и брюк. За вдохновением обратитесь к показам Schiaparelli, Prada, Saint Laurent, 3. 1 Phillip Lim, Louis Vuitton и Hermès. К счастью, этот силуэт украшает практически любую фигуру», — отметила она.

Необычные вырезы и разрезы

close 100% 1. Платье, Love Republic, 3099 руб.

2. Серьги-кольца, Sevenworlds, 18000 руб.

3. Клатч, Valentino Divina, 6100 руб.

4. Туфли, Vitacci, 10870 руб.

Пресс-службы брендов

Триумфально вернувшаяся на подиумы два года назад мода нулевых остается с нами и в наступившем 2024-м. В первую очередь речь о вырезах и разрезах, оголяющих самые неожиданные части тела. Изящные «дыры» могут быть не только на вечерних платьях, но и украшать кэжуальные топы, рубашки и даже джинсы.

«Рассеченные в стратегических местах, словно полотна Лучо Фонтаны, вещи, безусловно, привлекают взгляд. Отдайте предпочтение концептуальным решениям, как у The Attico, Del Core, Peter Do, Courrèges и старой гвардии вроде Yohji Yamamoto и Ann Demeulemeester», — предложила Демченко.