Мешки, синяки и отеки: лучшие способы борьбы с усталым взглядом Какие процедуры помогут справиться с синяками и отеками под глазами

Кожа вокруг глаз быстро реагирует на вредные привычки и перемены в окружающей среде. На ней в первую очередь появляются возрастные изменения. Врачи-косметологи и пластический хирург рассказали «Газете.Ru», как справиться с отеками, грыжами и синяками вокруг глаз. А также о том, на какие проблемы со здоровьем может указывать цвет темных кругов.

Кожа вокруг глаз сильно отличается от кожи лица в целом: подкожно-жировой клетчатки в ней практически нет, а сама она очень тонкая и чувствительная. Именно на этой части лица первым отражается не только общий процесс старения, но и проблемы со здоровьем и даже небольшие огрехи в образе жизни или питании. «Омрачить» взгляд могут разные вещи: отеки, темные круги, грыжи. Часто убрать их или хотя бы сделать менее заметными можно, изменив образ жизни: правильно питаясь, соблюдая режим сна и бодрствования, работы и отдыха, занимаясь спортом. Но иногда (и когда результат нужен сразу, здесь и сейчас) помочь сможет косметолог или хирург.

Отеки

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Отекать зона вокруг глаз может по самым разным причинам — от банального недосыпа до серьезных заболеваний. Почему именно область вокруг глаз одной из первых реагирует на нарушения в работе организма? Как объяснила Светлана Студеникина, врач-дерматокосметолог бренда Likato Professional, отеки в периорбитальных областях формируются за счет скопления лишней жидкости — в этой зоне большое количество кровеносных сосудов, рыхлая подкожно-жировая клетчатка, быстро накапливающая влагу, и тонкая кожа, которая легко растягивается.

«Данное состояние нельзя пускать на самотек, ведь оно может быть связано с серьезными проблемами со здоровьем — нарушениями работы почек, сбоями в функционировании эндокринной, лимфатической и сердечно-сосудистой систем, заболеваниями кожи и вен и так далее», — предупредила врач.

Студеникина также отметила, что к отекам могут приводить и физиологические факторы, среди которых усталость, стресс, недосып, недостаточное или, наоборот, чрезмерное употребление жидкости.

«Отеки под глазами провоцирует и неправильное питание — слишком много соленой, жареной или острой пищи, алкоголь. А также неверный выбор косметических средств, как уходовых, так и декоративных», — добавила она.

Эксперт по инъекционным препаратам Premierpharm Кристина Кожина считает одним из самых эффективных способов борьбы с отечностью и темными кругами под глазами мезотерапию.

«Лучше всего эта процедура работает в паре с препаратами с пептидами, которые усиливают дренирующую способность лимфатических сосудов и за считанные часы снимают отечность», — сказала она.

Темные круги

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С темными кругами под глазами все тоже не так просто. Тут также важно понимать, что послужило причиной их формирования, так как от этого зависит решение проблемы. По словам Кристины Кожиной, серо-синие круги чаще всего появляются из-за усталости, недосыпа или частых перелетов.

«Чтобы нивелировать эти негативные последствия, нужен отдых и инъекции с комплексом пептидов, которые восстановят микроциркуляцию. Если синяки коричневатого цвета, то это связано с отложением пигмента — и здесь нужен препарат с нейтрализующим веществом, которое содержится в водорослях. Виной появления сине-фиолетовых синяков может быть истончение кожи — здесь на помощь придут инъекции с пептидом, которые скорректируют видимость проблемы и уплотнят кожу в этой зоне», — заявила врач.

Ирина Якименко, врач-дерматокосметолог клиники медицинской косметологии Juvi Clinic, в свою очередь, отметила что темные круги под глазами нередко возникают из-за проблем со здоровьем:

«Сине-фиолетовые синяки могут быть вызваны нарушением кровообращения в средней трети лица, например, из-за искривления носовой перегородки или шейного отдела позвоночника, хронического синусита. Коричневые круги проявляются из-за изменения гормонального фона — во время беременности или на фоне приема оральных контрацептивов».

По мнению врача, в случае появления сине-фиолетовых синяков под глазами все процедуры и средства домашнего ухода должны быть направлены на укрепление сосудистой сетки и уплотнение кожи. Из салонных процедур Якименко рекомендует обратить внимание на RF-лифтинг, лазерное омоложение и инъекции филлеров на основе препаратов стабилизированной гиалуроновой кислоты.

«В домашнем уходе используйте кремы и сыворотки с содержанием тонизирующих ингредиентов: витамин К или С, кофеин, экстракт арники, гингко-билоба или конского каштана. Попробуйте дневной крем со светоотражающими частицами — он будет рассеивать свет и за счет этого делать синяки менее заметными», — посоветовала она.

Мейрамгуль Стражникова, врач-косметолог, трихолог клиник «Атлас», добавила, что круги сине-красных оттенков, появляющиеся из-за нарушения оттока крови, можно также скорректировать с помощью лимфодренажных процедур:

«Микротоковые методики, специальные маски или массаж активизируют местное кровообращение, обеспечат отток крови и за счет этого обеспечат глазам более свежий и отдохнувший вид».

Мешки и нависшее веко

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Намного сложнее справиться с так называемыми мешками под глазами, а также с избытком кожи или жира, которые мешают «открытому» взгляду. Мейрамгуль Стражникова объяснила, что такие проблемы возникают не из-за возраста, а из-за особенностей строения лица. По словам врача, с избытком кожи в области глаз могут помочь аппаратные методики.

«Если необходимо создать «стрейч-эффект» на коже вокруг глаз, то есть немного сократить избытки кожного лоскута, на помощь придет фракционная лазерная шлифовка. Важно учитывать, что после этих методик необходимо иметь в запасе пять-семь дней для восстановления», — сказала она.

С этой проблемой врач-косметолог, тренер Учебного Центра ГК «А1 Эстетик» Татьяна Макарова порекомендовала также бороться с помощью аппаратной процедуры RF-лифтинга.

«Метод RF-лифтинга основан на воздействии на кожу тончайших позолоченных микроигольчатых электродов, которые посылают радиочастотные импульсы в глубокие слои кожи, запуская процессы регенерации. В своей практике я использую южнокорейский аппарат DeAge, на котором возможно выполнить процедуру даже в этой деликатной зоне практически безболезненно», — добавила доктор.

При этом решить проблему мешков и грыж кардинально и надолго поможет пластическая операция.

Пластический хирург, к.м.н. Владимир Зленко отмечает, что из-за анатомических особенностей или образа жизни грыжи и мешки под глазами могут появляться уже в 18-20 лет.

«В этом возрасте лучше всего делать трансконъюктивальную блефаропластику. Операция проводится на нижних веках, не оставляет видимых шрамов. Ее делают именно в молодом возрасте, потому что она убирает жировые грыжи, но не подтягивает кожу».

Если же изменения и появление «усталого взгляда» связаны с возрастом, то используется традиционная блефаропластика: по словам Зленко, к ней чаще всего обращаются после 35 лет.

«Такая операция проводится на нижних или верхних веках, убирает жировые грыжи, излишки кожи. Швы снимаются, как правило, на пятые сутки. Зачастую уже через семь дней люди выходят на работу, к этому моменту проходят синяки и отеки», — объяснил хирург.

Перед тем как пользоваться любыми из указанных процедур или средств, лично проконсультируйтесь со специалистом.