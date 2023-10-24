Актриса Полина Гухман — о кино, спортивном прошлом и буллинге

На платформе more.tv вышел сериал «Диагноз «Везучая», одну из главных ролей в котором сыграла Полина Гухман. Актрисе всего 17 лет, но она уже снялась в нескольких десятках проектов, включая сериал «Мир! Дружба! Жвачка!». «Газета.Ru» пообщалась с Полиной о ее карьере, спортивном прошлом и буллинге.

— В сериале «Диагноз «Везучая» вы сыграли одну из главных ролей. Чем вас привлек этот проект, как в него попали?

— Я попала в этот проект совершенно классическим образом: сходила на пробы и через какое-то время меня утвердили. На съемках мы буквально кайфовали, потому что очень повезло с погодой. В Сочи тогда было намного теплее, чем в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому мы просто наслаждались.

— Ваша героиня Стеша увлекается танцами. У вас же за плечами несколько лет учебы в Академии танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге. В этой связи было ли вам проще вжиться в роль?

— Для меня кино — это волшебный мир, где можно перевоплощаться в совершенно любой образ. Ты можешь быть космонавтом, футболистом, балериной. И только от тебя зависит, приумножишь ли ты свои навыки или останешься с тем, что тебе дала жизнь. Кино — абсолютная свобода. Ты можешь сделать все, что захочешь: научиться водить в 12 лет, скакать на лошади, летать, петь или плавать.

close 100% Полина Гухман в сериале «Диагноз «Везучая» (2023) more.tv

— На ваш взгляд, насколько важно для актера иметь точки соприкосновения со своим персонажем?

— Мне кажется, необязательно иметь точки соприкосновения с персонажем. Конечно, здорово, когда вы похожи и во время прочтения сценария ты находишь что-то общее с собственной личной жизнью. Есть, так сказать, референс (смеется). Но когда персонаж совершенно другой и его жизнь отличается на 180 градусов — это круче, с этим интереснее работать, потому что в какой-то момент ты просто уходишь в бездну непонимания и с нуля выстраиваешь новый образ.

— Съемочную площадку вы разделили с Аглаей Тарасовой и Кириллом Кяро. Как вам работалось вместе? Поделились ли они с вами своим опытом?

— С Аглаей Тарасовой и Кириллом Кяро мы прекрасно поработали, у нас была изумительная экспедиция. Мы много чего друг от друга взяли, многому научились. В общем, у нас был полный коннект.

— Вы и раньше оказывались в одном кадре с известными актерами, которые снимаются как в российском, так и зарубежном кино: в их числе, например, была Светлана Ходченкова. Сильно переживали во время работы с ней?

— Для меня в первую очередь это просто люди, а уже потом известные актеры, звезды, бизнесмены и так далее. Мы со Светой прекрасно поработали на площадке, я бы даже сказала, мы были подругами на этом проекте. У меня никогда не было таких проблем, чтобы из-за возраста или отсутствия общих тем мы не могли бы пообщаться. Я всегда стараюсь находить точки соприкосновения со всеми.

— В вашей фильмографии больше 20 проектов, многие из них датированы этим годом. Чувствуете ли вы себя востребованной актрисой?

— Я считаю, что востребованность — это часть развития. Конечно, чувствую, что проектов стало больше, — и это классно, это мотивирует двигаться дальше.

close 100% Полина Гухман и Глеб Калюжный в фильме «14+: Продолжение» (2023) START

— В мелодраме «14+: Продолжение» вы исполнили роль возлюбленной героя Глеба Калюжного. С кем еще из актеров вы хотели бы сыграть лав-стори?

— Я даже и не думала об этом. Все равно не мне решать, с кем играть в той или иной картине. Я наблюдаю за разными артистами, поэтому хочу поработать со всеми (смеется).

— К слову, среди ваших партнеров также был рэпер OG Buda — вместе вы снялись в «Сказках Пушкина. Для взрослых». Вспомните, пожалуйста, как это было.

— С Гришей было очень интересно работать, потому что тут уже я выступала в роли наставника. Несмотря на его музыкальный бэкграунд, у него это был первый опыт съемок именно в кино, до этого он снимался в клипах, а это другое. Нам все равно было интересно вместе, несмотря на разницу в возрасте, о которой все вечно писали после выхода проекта. Мы были совершенно на одной волне.

close 100% Полина Гухман и OG Buda в сериале «Сказки Пушкина. Для взрослых» (2021) НМГ Студия

— В одном из интервью вы рассказали, что одноклассники смеялись над вами, когда вы начинали сниматься в кино. Как справлялись с буллингом? И как реагируете на хейт сейчас?

— Слава Богу, меня это все как-то обошло — или, может, еще просто не настигло. В детстве, понятно, это у всех было, а сейчас у меня все прекрасно. Я вроде ничего такого не делаю, да и просто не успеваю читать комментарии. А те, что все-таки читаю, — обычно позитивные.

— Можно сказать, что балетное прошлое закалило ваш характер?

— Я бы не сказала, что балет привил мне характер. Здесь я верю в генетику, мне кажется, у меня и мамин, и папин характеры присутствуют. Конечно, в большей степени на меня повлияла художественная гимнастика, которой я занималась с трех лет. Она не про искусство, а больше про спорт, про чемпионат, про соревнования, про «отдать жизнь за первое место». И вот это сильнее во мне отложилось.

close 100% Полина Гухман в сериале «Диагноз «Везучая» (2023) more.tv

— Актриса Лукерья Ильяшенко, как и вы, с детства занималась балетом — и не раз вспоминала о том, как преподаватели унижали их, попрекали лишним весом, которого в реальности не было. Сталкивались ли вы с подобным?

— Мне кажется, это всегда есть и везде. Не важно, ты в балете, гимнастике, акробатике или в конном спорте. Когда у тебя что-то получается, ты становишься лучше других, тебя сразу начинают буллить, чтобы отбить веру в себя, чтобы ты начал делать хуже. Мы сталкиваемся с этим в любых сферах.

— В этом году вы поступили в Институт Современного Искусства. На ваш взгляд, нужно ли профильное образование, чтобы быть успешным актером?

— Я считаю, что человек сам решает для себя, хочет ли он приумножать свои знания, навыки, умения — или хочет справляться тем, что у него есть. Второе очень туманно, потому что никогда не знаешь, когда в тебе закончится этот прекрасный ресурс, поэтому я за то, чтобы его приумножать.

— Была ли карьера актрисы вашей мечтой?

— О карьере киноактрисы я, конечно, не думала, хотя у моей бабушки до сих пор остались видео, где я говорю, что хочу быть «звездой кинобалета». Но сколько себя помню, в любое дело, которым я занималась, уходила с головой и хотела достичь результата.

close 100% Полина Гухман в фильме «Маша» (2020) 1-2-3 Production

— Фильм «Маша» с вашим участием получил приз за лучший дебют на «Кинотавре» в 2020 году. Помните, какие эмоции вы тогда испытали? Куда держите курс теперь: Канны, Венеция или, может, «Оскар»?

— Цели сниматься ради наград у меня нет. Моя цель — приносить людям эмоции и передавать энергию. Мне кажется, суть артиста заключается в том, чтобы дарить это людям. Я не встречала ни одного человека, даже рабочего, осветителя или звуковика, который просто работает ради работы. Все киношники, которые работают на площадке, идут туда за искусством, за кайфом, за той самой волшебной энергией, которая буквально царит в воздухе.

Конечно, приятно, когда твои работы оценивают. Помню, когда на «Кинотавре» мы получили награду «Лучший дебют» за фильм «Маша», — это было классно. Приятно, когда твою работу оценивают как хорошую.