Катя Адушкина — о «Последнем концерте», Клаве Коке и отношении к блогерам в России Блогер Катя Адушкина заявила, что рада уходу TikTok из России

22 октября в Москве состоится «Последний концерт Кати Адушкиной», приуроченный к двум важным датам — дню рождения блогера и десятилетию карьеры. «Газета.Ru» расспросила Катю о шоу, которое стоило ей семи миллионов, творчестве и личном.

— Чувствуете ли вы особую ответственность перед поклонниками накануне концерта?

— Я 100% чувствую ответственность, страх и тревогу. Для меня это не очередной концерт на день рождения, но прощание с прошлым и шаг в абсолютную неизвестность, в новое десятилетие. Этим концертом я будто отрезаю себе путь назад, поэтому мне страшен не он сам, а то, что будет дальше. Вдобавок я даю надежду всем своим зрителям и очень боюсь не оправдать их ожиданий.

— Вы говорили, что шоу обошлось вам в 7 млн рублей и станет самым дорогим в карьере. На что ушло больше всего средств?

— Мне кажется, этот вопрос лучше задать моей маме. Она является генеральным продюсером всей истории, изучает сметы и распределяет бюджет. Конечно, самая большая статья расходов касается технической части концерта — света, звука, строительства новой сцены, визуала с кучей меха и других непонятных мне слов.

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— Специально для концерта вы научились играть на барабанах. Сколько времени потратили на освоение нового навыка? Сложно было это сделать?

— Идея родилась спонтанно. Мне просто написали в комментариях: «Кать, было бы круто, если бы ты сыграла на барабанах на своем концерте!» И я подумала: «Почему бы и нет?» К тому же барабаны давно интересовали меня как музыкальный инструмент, но я, как обычно, боялась начать, никак не находила свободное время и мотивацию. А тут встала понятная цель, которой загорелась, — так что буквально за два месяца научилась играть нужные мне произведения.

Я невероятно кайфанула от этого процесса. Считаю, что барабаны — один из немногих музыкальных инструментов, который мне действительно нравится. Уверена, в дальнейшем буду заниматься им и совершенствоваться. А на концерте случится мой дебют.

— При работе над шоу вдохновлялись ли вы другими артистами? Может, Бейонсе и ее туром Renaissance?

— Это очень интересное совпадение, потому что на концерте Бейонсе в Барселоне я была этим летом — и не одна, а как раз с режиссером моего шоу Ваганом. Было невероятно полезно и очень вдохновляюще. После мы собирались всей командой и обсуждали концепцию, костюмы, креативы, вокал, танцы. И приняли решение в будущем вдохновляться такими масштабными турами мировых звезд.

— Какой новую Катю Адушкину увидят ваши поклонники в следующем году?

— Наверное, сейчас это самый острый и самый актуальный вопрос, который беспокоит не только моих подписчиков, но и меня саму. Именно на него я и буду отвечать в течение всего моего шоу. Приходите и узнаете ответ!

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— В сентябре вы выпустили Sped Up — альбом с ускоренными версиями ваших хитов. Как вам и вашей команде пришла в голову эта идея?

— Sped Up — версии треков, которые не так давно начали вируситься и залетать в TikTok. Это стало достаточно трендовым направлением, так что мы с моей музыкальной командой решили не отставать и поддержать эту волну.

— В мае аналогичную пластинку выпустила Инстасамка. Слушали ли вы ее? Если да, понравилась ли она вам?

— Эту пластинку мне отправляла моя команда во время работы над нашим Sped Up, чтобы я познакомилась с тем, что уже делали другие. Ранее я вообще не видела такой практики у артистов. Послушала несколько треков и мне зашло, звучит очень свежо.

— Sped Up сейчас — горячий тренд в музыке. Ускоренные треки зарубежных исполнителей — от SZA до Кендрика Ламара — залетают в топы быстрее оригинальных версий. На ваш взгляд, почему?

— Мне кажется, Sped Up идет в ногу со временем. Тренды сегодня меняются быстро, пользователи быстро свайпают, быстро воспринимают и запоминают информацию, а потом быстро ее забывают — все происходит очень мимолетно. Помимо того, что Sped Up — трендовый звук, он сильно отражает то время, в котором мы живем.

— В августе вы выпустили совместный трек с Хофманнитой. Кто из вас предложил записать фит?

— На мой взгляд, это самая неочевидная коллаборация, которую мог услышать музыкальный шоу-бизнес. Изначально у меня родился сам трек, и я поняла, что он очень прикольно звучал бы с Аней. Затем на максимальном рандоме отправила Ане демку, хотя ранее мы лично знакомы не были, лишь заочно знали друг друга. Если честно, даже не думала, что она мне просто ответит. Однако это произошло очень быстро, она буквально за три дня записала свои партии. Этот трек — максимальная шутка, максимальный рандом, и я, если честно, все еще в шоке, что мы это сделали. Это просто крейзи.

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— Полгода назад вы пережили расставание. Оправились ли вы уже от разрыва и готовы ли к новым отношениям?

— Сейчас очень интересный период жизни, в котором я живу одна и познаю себя. И прямо сейчас мне бы не хотелось вступать в какие-то отношения. А более подробно и детально я раскрою эту тему в четвертом сезоне своего реалити AKSHOW, которое выйдет на YouTube в конце октября.

— Недавно Клава Кока встретила вторую половинку в реалити-шоу. А вы бы смогли принять участие в таких проектах? Верите ли вы, что там действительно можно влюбиться, найти партнера для жизни?

— Конечно, я видела проект с участием Клавы, смотрела все выпуски. У меня даже были свои фавориты, за которых я сама болела. Невероятно рада за Клаву! Верю, что она действительно этого хотела и нашла своего человека. Мне кажется, что Саша Поверин просто невероятный претендент.

Когда я смотрела проект, то все время представляла себя на месте Клавы и думала, что бы я делала, кого бы я выбрала, насколько мне было бы комфортно рассказывать о своей личной жизни. Считаю, что это довольно интересный опыт, и в будущем попробовала бы такой формат для поиска отношений. Это достаточно честно, открыто и зрелищно.

— После прекращения работы TikTok в России многие блогеры стали признаваться в падении доходов, не все из них пока что смогли найти себя в новом качестве. Сильно ли по вам ударило закрытие социальной сети на территории страны?

— Так как я видеоблогер и в этой индустрии уже более 10 лет, моя основная площадка — это YouTube. На меня никак не повлиял ни приход, ни уход TikTok из России. Я не считаю себя тиктокером, это не моя основная площадка. Скорее наоборот, я больше обрадовалась, что на TikTok мне не придется уделять много времени.

— На ваш взгляд, есть ли в настоящий момент в России адекватные аналоги TikTok?

— Если честно, то я вообще не слежу за вертикальными площадками, кроме YouTube.

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— Как вы относитесь к тому, что в России общественность будто бы завидует блогерам, критикуя их за высокие доходы. На ваш взгляд, почему так происходит?

— Я думаю, что такое отношение всегда проявляется к новым востребованным профессиям. Плюс ко всему, блогеров чаще всего представляют так, будто они миллионеры, живут красивой жизнью, ничего при этом не делая. На самом деле это далеко не так, а за той красивой картинкой, которую все видят, чаще всего скрывается большая работа. К тому же я из тех блогеров, которые начали что-то создавать, когда о блогерстве еще вообще никто не знал.

Скажу так: хорошо, что сейчас блогеров хейтят, ведь их хотя бы воспринимают. Я очень хорошо помню то время, когда все негодовали и говорили: «Зачем блогеры вообще нужны?», называли «недостойными». А сейчас блогеры абсолютно везде. Нас признали, увидели наше влияние на общественность — и для меня это самое главное.

— Вы одна из самых стильных юных звезд, тщательно продумываете свои образы для красных ковровых дорожек. Пользуетесь ли вы услугами стилистов или одеваетесь самостоятельно?

— Большое вам спасибо за комплимент! У меня есть моя потрясающая стилист Тома, с которой мы работаем уже несколько лет. В последнее время я серьезнее занялась своим стилем и внешним видом. Если раньше одевалась самостоятельно, то сейчас у меня стабильно раз в полгода шопинг со стилистом, составление повседневных капсул, а на все светские выходы мы планируем образы с моей Томой.

— Возвращаясь к теме концерта, подведите итог своим первым десяти годам карьеры. Какими достижениями вы гордитесь больше всего? Какие моменты были самыми сложными? Было ли такое, что хотелось опустить руки?

— Мне больше всего запомнился мой самый первый миллион подписчиков, после которого мы начали более плотно работать с моим директором Кириллом Диденком. Еще помню, как на пять миллионов подписчиков мне пришлось прыгать с парашютом. Также очень хорошо помню свой самый первый концерт, на который никто не пришел. Сейчас, оглядываясь назад и глядя на то, как покупают билеты на мое шоу, я безмерно горжусь той малышкой Катей!

Конечно, одно из главных достижений — это старт музыкальной карьеры, первые большие шоу, первые песни и клипы. Я считаю, что мои треки действительно изменили индустрию, благодаря чему появилось направление team-pop-музыки, а я стала первой, кого пригласили на премию журнала Glamour «Женщина года» и кто выиграла номинацию («Прорыв года — 2019» — прим. «Газеты.Ru»). Я очень горжусь тем, что мы опережали время, делали все первыми и действительно меняли индустрию.