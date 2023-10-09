«Любовь — двигатель, делающий нас лучше». Интервью с актрисой Яниной Студилиной

16 октября в эфир телеканала ТНТ выходит второй сезон комедийного сериала «Бедный олигарх» братьев Андреасян с участием Янины Студилиной. «Газета.Ru» расспросила актрису об этом и других проектах, карьере за рубежом и «Ранетках».

— Ваша героиня в «Бедном олигархе» — начинающий адвокат Ольга. Расскажите, пожалуйста, подробнее о своей роли.

— Когда получила сценарий, сразу поняла, что мне очень симпатична моя героиня. Ольга — адвокат, молодая, серьезная, но очень положительная и правильная! Оказавшись в компании бедного олигарха и его дворецкого, она проявляет свою смекалку и, по сути дела, спасает их, за что получает приглашение «сбежать» с ними в следующий сезон. Не обошлась история и без любви... Всех подробностей рассказывать не хочу — смотрите сериал на ТНТ и сами все узнаете.

— Для Ольги дело олигарха Виктора стало первым в ее адвокатской карьере. Играли ли вы прежде юристов — или это двойной дебют?

— Да, можно сказать, двойной дебют. Надеюсь, удачный для нас обеих.

— Как думаете, смогли бы вы быть адвокатом в реальной жизни? Выстраивать хитрые линии защиты и отстаивать в суде интересы клиентов в том числе?

— Мне кажется, что стать можно кем угодно. Важно любить свою профессию и быть счастливым в ней. Я окончила университет с красным дипломом и должна была работать финансистом, но поняла, что создана для другого, и ни о чем не жалею. Я счастлива быть актрисой! Надеюсь, мои зрители тоже рады моему выбору.

close 100% Янина Студилина и Владимир Сычев Виктор Кривогуз/Пресс-служба ТНТ

— Продюсером «Бедного олигарха» выступил Сарик Андреасян, под началом которого вы также работали в сериалах «Нагиев на карантине» и «Жизнь по вызову». Вам нравится взаимодействовать с ним?

— С Сариком мы познакомились давно, на кинофестивале в Праге. Благодарна ему за то, что он приглашает меня в свои проекты. Сейчас у нас еще один совместный проект — это сериал «Денискины рассказы». Мне в моей профессии всегда хотелось окунуться в мир доброго семейного кино — и наконец-то это случилось. Уверена, многие помнят и сам рассказ, и телефильм, который вышел на экраны в 1970 году и стал одной из 11 картин, снятых по одноименному сборнику Драгунского.

Приятным сюрпризом для меня стала возможность поработать на площадке с внуком писателя, который выступил в роли нашего режиссера. С Артемием очень легко и интересно работать. А еще у меня прекрасные партнеры по площадке, добрая и отзывчивая группа.

— Как проходили съемки «Бедного олигарха»? Понравился ли вам Тимур Батрутдинов в качестве партнера?

— Съемки пролетели для меня как одно мгновение. У нас было немного смен, да и работа с такими мастерами, как Владимир Сычев и Максим Лагашкин, доставляла только положительные эмоции. С ними работать легко и очень весело. Иногда меня даже спрашивали: «Янина, ну почему ты такая серьезная?». А у меня роль такая. Ольга всегда очень сконцентрированная, плюс было много текста с юридической терминологией.

В один из съемочных дней к нам присоединился Тимур, веселый и позитивный. Уверена, он добавит красок этому проекту.

close 100% Фото со съемок сериала «Бедный олигарх» Виктор Кривогуз/Пресс-служба ТНТ

— В августе состоялась премьера другого сериала с вашим участием — «Кибер Иван», где вы исполнили роль супруги чиновника. По сюжету в вашем особняке поселяется «робот»-прислуга. Как вы относитесь к искусственному интеллекту? На ваш взгляд, сможет ли он в будущем заменить актеров?

— Нет! Верю, что робот может быть хорошим помощником, но ему никак не заменить человека. «Кибер Иван» — тому подтверждение. Главный герой становится другом семьи только потому, что он на самом деле живой человек с чувствами и эмоциями.

— В этом году знаковый для вас проект, сериал «Ранетки», отметил круглую дату — 15 лет. Вернулись бы вы сегодня к роли Полины Зеленовой?

— Мне очень дорога моя роль в «Ранетках», но я уверена, что есть еще много героинь, которых мне будет интересно сыграть.

— В вашей кинобиографии есть несколько проектов, снятых в США. Мечтаете ли вы в целом о карьере за рубежом?

— Да, когда-то были такие планы. Но сегодня я в России: снимаюсь в кино, играю в театре. Моя семья здесь, и я счастлива! Сегодня мир так быстро меняется, что не хочу далеко загадывать.

— Помимо съемок в кино, вы служите в театре. В октябре в Театре на Малой Ордынке состоится премьера «Человека-амфибии» по мотивам одноименного романа Александра Беляева. В спектакле вы сыграли возлюбленную Ихтиандра. Верите ли вы в то, что любовь не знает преград?

— В театре у меня много спектаклей. Это и «Маленький принц» Сент-Экзюпери, и «Ночь нежна» Фицджеральда, и Маяковский. Скоро премьера «Человека-амфибии». В каждой постановке, конечно, есть любовные линии. Сложности и преграды всегда существуют, но я уверена, что любовь — это наш двигатель, это то, что делает нас лучше!