«Быть мамой — долгожданное счастье». Интервью с Равшаной Курковой к выходу фильма «Я делаю шаг»

7 сентября на российские экраны выйдет фильм «Я делаю шаг» — мелодрама о молодом учителе литературы с дислексией. В интервью «Газете.Ru» актриса Равшана Куркова, исполнившая в ленте одну из главных ролей, рассказала о съемках в картине, опыте работы с иностранными режиссерами и материнстве.

— В фильме «Я делаю шаг» вы исполнили роль строгой учительницы псковской школы. Расскажите, пожалуйста, о своей героине. Есть ли у вас с ней что-то общее?

— Не вижу сходства в ее характере и подходе к жизни, в том числе и по отношению к окружающим. Во мне нет категоричности, со мной вообще очень сложно поссориться, у меня нет потребности доказывать что-либо, я не жду одобрения, мое отношение к себе не формируется внешними факторами или мнением других.

— В съемках ленты принимали участие непрофессиональные актеры школьного возраста. Сложно ли вам было с ними работать? Может быть, кто-то из них по окончании съемок, впечатлившись опытом, захотел стать актером?

— Захотят ли они в дальнейшем стать артистами и развиваться в этом направлении — это вопрос к ребятам. Мне с ними работалось комфортно, Оля (режиссер и продюсер фильма Ольга Акатьева, — прим. «Газеты.Ru») собрала отличный каст.

close 100% Кадр из фильма «Я делаю шаг» Кинокомпания «Окапи Продакшн»

— Вы ранее уже снимались у режиссера фильма Ольги Акатьевой. Как вам с ней работается?

— С Олей работать очень комфортно, она по-настоящему любит своих артистов и команду, на площадке все делается в атмосфере уважения и любви к общему труду. Так что работаем с удовольствием.

— Чувствуете ли вы существенную разницу в работе с режиссерами-женщинами и режиссерами-мужчинами?

— Существенную — не чувствую. Профессионализм, трудолюбие, страсть и талант, на мой взгляд, присутствуют или отсутствуют вне зависимости от пола человека.

— За всю историю отечественного и мирового кинематографа было снято бесчисленное множество фильмов и сериалов про школу. Какой из них вы считаете лучшим?

— Мне очень импонируют фильмы «Доживем до понедельника» и «Общество мертвых поэтов».

close 100% Равшана Куркова на церемонии открытия VII фестиваля нового российского кино «Горький fest» Пресс-служба «Горький fest»

— Вы играли врачей и полицейских, дворника и бизнесвумен. Какую еще профессию вы бы хотели «освоить» в кадре?

— Все профессии интересные, важно то, как режиссер рассказывает историю, насколько объемно и точно выписаны в ней герои. Если говорить про то, что еще не пробовала, — было бы интересно поработать над исторической картиной и в мюзикле.

— Вы снимались в нескольких картинах иностранных режиссеров: в их числе «Нуреев. Белый ворон» Рэйфа Файнса, «Последний бросок» Уильяма Кауфмана. Есть ли у вас голливудские амбиции? Чем зарубежные кинематографисты принципиальным образом отличаются от отечественных?

— Я рада любой интересной работе, все это бесценный опыт. Что касается отличий, там весь процесс очень структурирован даже на уровне подготовительного периода, не говоря уже о съемочном. Все заранее обговорено и зафиксировано. Все риски минимизированы, например, всегда были дубли костюмов, аксессуаров (на всякий случай), четкая работа всех цехов. Но, к слову, и многие наши продакшены сейчас тоже стали работать гораздо более слаженно, чем лет 5-10 назад.

close 100% Равшана Куркова с сыном Гаспаром rav_shana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— В марте вы стали мамой во второй раз, с чем мы вас поздравляем. Расскажите, сложно ли быть мамой двоих детей? Не ревнует ли вас Гаспар к младшей сестре? Разные ли они по характеру?

— Спасибо, быть мамой для меня — это долгожданное счастье. Гаспар, как и многие старшие детки, немного ревнует, но без агрессивных проявлений. Стараюсь распределять внимание, держать баланс — пока, по крайней мере, это удается. Что касается характера дочери, об этом пока еще рано что-либо говорить, но малышка растет спокойная, ночами мы спим.

— Если не секрет, как вы назвали дочь?

— Самира.

— Уже в июле, спустя пару месяцев после родов, вы появились на премьере второго сезона «Пищеблока» и посетили «Горький fest». Как вам удалось так быстро вернуться в форму?

— Всю беременность я занималась йогой, старалась питаться с пониманием того, что после рождения мне нужно будет вернуться в прежнюю форму, а значит — не усложняла себе эту задачу. В еде себя не ограничивала, но старалась не переедать. После рождения — через два месяца — вернулась в зал к силовым тренировкам и еще внимательнее стала относиться к рациону.

— Работающие мамы часто испытывают чувство вины перед детьми. Нет ли у вас такого, а если есть, как вы боретесь с ним?

— Чувство вины улетучивается, как только я начинаю закрывать бесконечные счета. Плюс стараюсь соблюдать баланс «работа — дети» и почти все свое свободное время провожу со своими.