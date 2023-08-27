Тульская область без пряников: самые необычные маршруты для отпуска в ближайшие выходные

Лето близится к концу, и лучший способ избавиться от ощущения, что оно прошло впустую, — отправиться в короткое путешествие. Для жителей Москвы идеальный вариант — поездка по одному из близлежащих регионов. Например, в Тульскую область. Она известна дворянскими усадьбами, толстовскими местами, поленовскими пейзажами и тургеневской атмосферой, но «Газета.Ru» предлагает отклониться от привычных маршрутов.

Тула, до которой из Москвы можно добраться на фирменном экспрессе за два с половиной часа, — одно из самых очевидных направлений для отдыха на выходных. Отличные рестораны и кофейни, очаровательный пешеходный центр, медовые пряники и белевская пастила, какой в столице не найти. Наконец, Ясная Поляна и Поленово — все это помогает резко отключиться от ритма мегаполиса и погрузиться в атмосферу спокойной уездной жизни с чаем из самовара. При этом пока в Ясной поляне и Тульском кремле экскурсии идут нескончаемым потоком, многие исторические города области ждут своего куда менее частого туриста — о них и пойдет речь.

Там, где время остановилось

Среди исторических городов Тульской области, которые большинство туристов пока что обходят своим вниманием, — село Крапивна (статус города оно имело, но утратило в советское время). До него от Тулы — чуть больше 50 километров.

«У меня есть бесспорный фаворит — это Крапивна. Историческое село, которое имеет отношение ко Льву Николаевичу Толстому. Во-первых, оно не деформировано никакой современной застройкой. Она там полностью отсутствует. Время тут как будто остановилось. А во-вторых, там отличные музеи», — рассказала «Газете.Ru» Александра Липкан, создатель и руководитель команды «Гид в Туле».

Исторический центр Крапивны с его брусчаткой, купеческими домами и Никольским храмом действительно оставляет у путешественников впечатление, что время в нем остановилось. Старинный уездный город недавно пережил масштабное благоустройство и обзавелся четырьмя музеями. Среди них Липкан выделила Музей земства, расположенный в отреставрированном недавно здании, которое в народе называют Домом с колоннами.

«Он настолько великолепен, что аналогичных музеев, посвященных этой теме, я в нашей стране вообще не встречала», — сказала она.

Гид добавила, что в Крапивне прекрасны также краеведческий музей и Музей изобразительных искусств.

Село будет интересно не только любителям окунуться в прошлое, но и поклонникам Льва Толстого — он часто бывал здесь, занимался общественной работой, а его имение Ясная Поляна находилось как раз в Крапивенском уезде.

close 100% Музей русского и современного искусства в Крапивне Wikimedia Commons

Чем дальше в лес

Отправляясь в поездку по Тульской области, можно выделить для себя один исторический ориентир, о котором широкая публика сегодня, пожалуй, не помнит. Это Большая Засечная черта — цепь оборонительных сооружений, созданная в XVI веке для охраны от набегов кочевников земель с южной стороны Москвы.

Засечная черта представляла собой земляные валы между городами-крепостями (Тулой, Одоевым, Веневом, Лихвиным), которые окружала непроходимая чаща. Преодолеть ее неприятель не мог из-за уловок, предпринятых при строительстве сооружений: деревья в лесу надрубали так, чтобы ствол повалился на землю, но дерево не погибло, а продолжило расти.

Сегодня Засечная черта в Тульской области выглядит, по словам Липкан, как обычный лес — только чуть-чуть странный. «Засечная черта представляет собой довольно-таки заброшенный лес, и только в этом году местное правительство приняло решение сделать там заповедник», — объяснила гид.

close 100% Воскресенская церковь в городе Венёв Wikimedia Commons

По ее словам, сейчас в этом лесу экскурсии не проводятся, но турист, который захочет увидеть Засечную черту в пока что нетронутом виде, может отправиться туда в поход. Либо полюбоваться на эту дремучую чащу в комфортных условиях — на реке Осетр, в которую упиралась цепь сооружений, сейчас построен загородный отельный комплекс Just Wood, где можно сесть в кресло на берегу реки и попросить аудиогид, в котором расскажут об истории этого края.

А вот города Засечной черты — вполне могут оказаться интересны любителям уютной старины.

Название города Венева в 52 км от Тулы впервые упоминается в 1390 году. В течение нескольких веков это была крепость, регулярно подвергавшаяся набегам кочевников. А в XIX веке уездный город стал основным поставщиком хлеба и другой сельскохозяйственной продукции в Москву. Приехать сюда нужно, чтобы погулять по Красной площади, попробовать очень сдобную булочку-веневку в виде буквы В — и сфотографироваться с ее скульптурным изображением, — а также подняться на 80-метровую Николаевскую колокольню, с которой открывается вид на городок и весьма живописные дали.

Другой исторический город — Одоев — упоминается в летописях еще в 1380 году в связи со сражением на Куликовом поле. Любоваться в расположенном на берегу реки Упы городке можно, в частности, на некоторые руины — здесь сохранились следы Одоевского городища XII-XVIII веков, остатки Сергиевской и Ильинской церквей. А если хочется побывать все-таки в целом здании, то в Одоеве есть свой краеведческий музей и Музей филимоновской игрушки. В последнем, к слову, организуют мастер-классы, где можно расписать симпатичные свистульки в виде петушков и забрать их домой на память.

close 100% Особо охраняемая природная территория Романцевские горы в Узловском районе Тульской области (Кондуки) Александр Рюмин/ТАСС

На прогулку в горы или вплавь по реке

Есть в Тульской области и своя горная система — конечно, невысокая, но очень живописная. Романцевские горы, или Кондуки, привлекают туристов своими озерами и марсианскими пейзажами, образовавшимися в результате выработки угля (она прекратилась в 1996 году). Пока что сюда приезжают с палатками, но, по словам Липкан, «скоро они будут облагорожены и потеряют свой особенный флер».

Гид советует также отправиться на реку Проню, на берегу которой расположен населенный пункт под названием Гремячий. Запруженная река делает эту местность необычайно живописной — и позволяет либо взять судно с небольшим водоизмещением и немного поплавать, либо просто погулять и полюбоваться природной идиллией. К слову, неподалеку есть карстовые Араповские пещеры — но спускаться в них, как предупреждает гид, можно только с проводником, поскольку они не оборудованы.