Спросить нетленного ламу и посмотреть на Будду: почему туристы едут в Бурятию

Бурятия может привлечь путешественников не только Байкалом, гигантской головой Ленина в Улан-Удэ и национальным блюдом под названием буузы. Сегодня регион — центр российского буддизма со множеством интересных для туристов и паломников святынь. «Газета.Ru» рассказывает о том, где в республике получить ответ на любой вопрос, почему нельзя входить в главный буддийский монастырь через центральный вход и что делать с цилиндрами на выходе из аэропорта Улан-Удэ.

С 17 по 19 августа в Улан-Удэ прошел Международный буддийский форум, получивший название «Традиционный буддизм и вызовы современности». На одной площадке сошлись практикующие буддисты, представители буддийских организаций, монахи, а также ученые-востоковеды, работники дипломатических ведомств и врачи тибетской медицины. Участниками мероприятия стали более 600 человек из 13 стран, присутствовали и главы Бурятии и Калмыкии, в которых традиционно исповедуется буддизм, — Алексей Цыденов и Бату Хасиков.

close 100% Туристы на смотровой площадке на Лысой горе в Улан-Удэ, 2023 год Алексей Даничев/РИА Новости

Из-за разнообразия посетителей форум отчасти напоминал научно-практическую конференцию, отчасти — саммит государств, исповедующих буддизм (приехали гости из Шри-Ланки, Непала, Лаоса, Индии, Китая, Таиланда, Вьетнама, Бутана, Мьянмы, Монголии, Камбоджи и других стран), отчасти — собрание людей, посвятивших себя исследованию учения Будды. И результат такого объединения оказался весьма трогательным — ученые, чиновники, монахи смогли выразить бесконечное уважение и даже любовь друг к другу, а еще подписали несколько соглашений о сотрудничестве.

Главным же бенефициаром мероприятия стала сама Республика Бурятия. Она показала зарубежным гостям, что следует учению Будды и располагает многочисленными святынями, которые интересны и практикующим буддистам, и туристам, уже посетившим, например, Ангкор-Ват в Камбодже, Паган в Мьянме и храмовый комплекс Лумбини в Непале.

18 августа площадкой форума стало одно из важнейших для жителей региона место. В Иволгинском дацане участники собрались, чтобы обсудить феномен нетленного тела Пандито Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова, которое здесь хранится.

«Хранится», впрочем, не совсем подходящее слово для людей, исповедующих буддизм, — считается, что Хамбо-лама оставил свое тело в 1927 году и ушел в нирвану. Сейчас это и объект поклонения, и советчик, ежедневно передающий послания монахам.

Хамбо-лаба восседает в позе лотоса за стеклянной перегородкой — к нему следует подходить поодиночке, мысленно задавать свой вопрос и ощущать нечто, что поможет на него ответить. Это, пожалуй, все, что можно сказать о его феномене определенно.

С чего начать?

Понять, что буддизм для Бурятии — это не лубочная вера ради картинки, можно довольно быстро. Достаточно пообщаться с местными жителями (а люди здесь чрезвычайно разговорчивы) и получить советы, куда необходимо съездить. Вам практически сразу посоветуют отправиться в тот же Иволгинский дацан и поклониться нетленному телу Хамбо-ламы Итигэлова.

Сначала лучше все же ознакомиться с исторической частью — и посетить Музей истории Бурятии имени М. Н. Хангалова, где собрана богатая коллекция буддийских скульптур и изображений.

close 100% Музей истории Бурятии. Фрагмент экспозиции. Wikimedia Commons

Тибетский буддизм пришел к бурятскому населению Забайкалья из Монголии в XVII веке, а в 1741 году императрица Елизавета Петровна узаконила существование 11 дацанов и 150 лам. За два века здесь сформировалась мощная школа изобразительного буддийского искусства (в частности, скульптуры), появилась традиция буддийских мистерий, получила мощное развитие тибетская медицина (копия тибетского атласа медицины сейчас представлена в музее).

Какие маршруты притягивают туристов

Как заявил глава региона Цыденов на пресс-конференции по итогам форума, в Бурятии уже есть готовые маршруты для паломнического и культурно-познавательного туризма по святым для буддистов местам:

«Бурятия является центром буддийского туризма, у нас очень много дацанов, культурных ценностей, религиозных святынь, это само по себе притягательно, люди едут».

Чиновник перечислил основные ценности: помимо Иволгинского дацана, это Зандан Жуу, «единственная прижизненная статуя, созданная с облика Будды, отражающегося в реке», и лик богини Янжимы — он был обнаружен в 2005 году группой буддистов Бурятии во главе с Пандито Хамбо-ламой Аюшеевым на валуне, расположенном у скалистой горы Улзы-хаан в Баргузинском районе. Сюда приезжают, чтобы обратиться к богине за помощью в рождении детей.

close 100% Статуя Зандан Жуу (Сандаловый Будда) Аркадий Зарубин/Wikimedia Commons

«У нас уже есть устоявшиеся маршруты, связанные с буддизмом, и мы понимаем, что это будет только развиваться — и как паломнический, и как культурно-познавательный туризм. Так что всем добро пожаловать в Бурятию», — заключил Цыденов.

По совету ламы

Храмовых буддийских комплексов (дацанов) в Бурятии 28, и каждый из них по-своему интересен.

По словам ламы Дымбрыла Дашибалданова, доктора буддийской философии, ректора буддийского университета «Даши Чойнхорлин» им. Дамба Даржа Заяева, в маршрут стоит включить посещение Анинского дацана, который хранит реликвии буддизма.

Этот монастырь был основан в 1795 году, и именно здесь в течение 23 лет учился Хамбо-лама Итигэлов. В 30-е годы прошлого века дацан был закрыт. Восстановили его в 1990-е.

close 100% Кяхтинский дацан Балдан Брэйбун Валерий Мельников/РИА Новости

«А в Кяхтинском районе в монастыре «Балдан Брэйбун» есть самопроявившаяся мантра «Ом мани падме хум» на скале», — рассказал Дашибалданов.

Дацан «Балдан Брэйбун» был основан в 1730-х годах Пандито Хамбо-ламой Дамба-Доржа Заяевым — отсюда в Бурятии распространялся буддизм. Дуганы, то есть храмы, располагавшиеся на территории комплекса, в 30-е годы были разрушены, но до сих пор при посещении дацана, вновь открытого в 90-е, можно увидеть останки их фундаментов.

Как вести себя в дацане

Буддисты терпимы к ошибкам — так что специально готовиться к посещению монастыря не нужно. Достаточно соблюдать простейшие правила приличия — не шуметь, не курить, не фотографировать во время молитвы.

В бурятских дацанах — да и в других местах, даже при выходе из аэропорта, — можно встретить крутящиеся цилиндры на подставках. Крутить их можно и даже нужно — в них заключены мантры.

close 100% Посетители на территории Иволгинского дацана в селе Верхняя Иволга Кирилл Кухмарь/ТАСС

Важно правильно входить в дуган и выходить из него. Центральный вход, как объясняют в Иволгинском дацане, «служебный». То есть использовать его могут только священнослужители. Для мирян установлены левый и правый входы: входить следует в левый, а выходить — через правый. По солнцу, то есть по часовой стрелке. Во время молитвы следует вести себя тихо, но можно подойти к монахам за благословением (по очереди и, опять же, по солнцу).