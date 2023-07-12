Как несовершеннолетняя любовница разрушила брак Пикассо с русской балериной

Пабло Пикассо с первой женой, балериной Ольгой Хохловой на премьере балета «Парад» в Париже, 1917 год

Одной из жен художника Пабло Пикассо была русская балерина Ольга Хохлова. Она родила ему сына и бросила ради мужа балет, но брак сохранить не сумела — его разрушила молодая любовница. О непростых взаимоотношениях Пикассо и Хохловой рассказывает «Газета.Ru».

Служебный роман, перетекший в брак

Пабло Пикассо и Ольгу Хохлову связал служебный роман. Будущие супруги познакомились во время работы над балетом Сергея Дягилева «Парад». Он создавал костюмы и оформлял сцену, а она танцевала в составе знаменитого «Русского балета». Художнику тогда было 35 лет, балерине — на десять меньше.

Премьера балета состоялась 18 мая 1917 года в Париже. После танцоры отправились на гастроли в Южную Америку — все, за исключением Хохловой. Пикассо увез возлюбленную к себе на родину, чтобы представить ее семье. Спустя год с небольшим пара узаконила отношения и по настоянию балерины обвенчалась в соборе Александра Невского — главном православном храме французской столицы.

Мадам Пикассо пришла на собственную свадьбу с тростью, потому что незадолго до этого повредила ногу. Из-за проблем со здоровьем и запрета новоиспеченного мужа продолжать карьеру ей вскоре пришлось уйти из балета.

close 100% Пабло Пикассо и Ольга, Антибы, 1925 год «Пикассо», издательство «Искусство», Ленинградское отд., 07.05.1982

Первые годы после замужества

Медовый месяц четы Пикассо прошел в курортном городе Биарриц на юго-западе Франции. Молодожены остановились на вилле чилийской меценатки Эухении Эррасурис. Большую часть свадебного путешествия Ольга провела в постели из-за больной ноги — художник не отходил от нее ни на шаг, коротая время за росписью комнаты, в которой лежала жена.

По возвращении в Париж супруги обосновались в двухэтажной квартире: на первом этаже они жили, а второй отвели под мастерскую. Там художник создавал свои произведения искусства, сбывать которые ему помогал их сосед и по совместительству известный арт-дилер Поль Розенберг.

Благодаря славе Пикассо супруги были вхожи в высшие круги. Чета вела светскую жизнь — принимала у себя столичный бомонд и посещала салоны. На родину после знакомства с мужем Хохлова не возвращалась, а с началом революции на время и вовсе потеряла контакты с семьей.

«Только в 1919 году она получила известие из дома, что ее отец, генерал царской армии, пропал без вести, братья воюют на Гражданской войне, а ее мать и сестра голодают», — рассказывал внук художника Бернар Руис-Пикассо в интервью Forbes.

Переживания Ольги были запечатлены на полотнах художника. Он изображал свою музу в задумчивых позах, с опущенной головой и поникшим взглядом.

Рождение сына и проблемы в семье

4 февраля 1921 года у Пикассо появился первенец Пауло. Рождение сына на время вновь сблизило супругов, в отношениях которых начали возникать проблемы. Хохлова тогда упивалась радостями материнства, посвящая новорожденному всю себя без остатка, ее муж, преисполненный вдохновения, писал идиллические портреты жены с ребенком.

close 100% Пабло Пикассо. Мать и дитя. Париж, 1921 год Фонд поддержки искусства Альмины и Бернара Руис-Пикассо/Succession Picasso 2018

Однако проблеск надежды на счастливую семейную жизнь пропал так же быстро, как и появился. Проблемы родственников терзали Ольгу изнутри, она пыталась поправить их финансовое положение путем отправки денег и работ супруга, но все было тщетно. В 1927 году ее мать Лидия умерла от сердечного приступа, так и не дождавшись встречи с дочерью и внуком.

Предательство

Пикассо, которому не нравилась напряженная обстановка дома, выплескивал негативные эмоции на холст — реалистичные изображения жены в какой-то момент сменились сюрреалистичными. Параллельно с этим в их браке появилась третья лишняя.

Художник влюбился в годящуюся ему в дочери девушку — 17-летнюю модель Марию-Терезу Вальтер. Случайная встреча переросла в страстный роман, который ему поначалу удавалось скрывать от жены. Вальтер первое время незримо сопровождала чету Пикассо: в тайне от супруги художник взял любовницу на семейный отдых, а позднее поселил ее в соседние апартаменты в Париже.

5 сентября 1935 году Мария-Тереза родила Пабло дочь Майю. Узнав об этом, Хохлова съехала от мужа вместе с сыном и подала на развод, который так и не был оформлен.

«Пабло Пикассо — испанец, Ольга Хохлова — русская. Они венчались в русской православной церкви в Париже. Гражданский брак был оформлен в испанском консульстве. После военного переворота 1936 года, когда к власти пришел Франко, разводы были запрещены. Ехать разводиться в Россию было немыслимо», — объяснял их внук Бернар Руис-Пикассо.

Согласно другой версии, художник не дал согласия на расторжение брака, поскольку не хотел делить имущество поровну, как того требовал заключенный между ними договор.

close 100% Пабло Пикассо. Задумчивая Ольга. Париж, зима 1923 года Национальный музей Пикассо, Париж/Succession Picasso 2018

Трагический конец

Бытует мнение, что Ольга сошла с ума после расставания с мужем. Она преследовала Пикассо и его новых пассий, писала ему письма, в которых умоляла вернуться в семью, посылала их совместные снимки.

В начале 1950-х Ольге диагностировали рак. Лечение в клинике в Каннах не дало никаких результатов. 11 февраля 1955 года мадам Пикассо умерла в возрасте 63 лет.

На похороны художник не явился. Пережив ее на 18 лет, он обзавелся еще одной женой и двумя внебрачными детьми. Что касается Марии-Терезы Вальтер, то она совершила самоубийство спустя четыре года после смерти Пикассо.