Как несовершеннолетняя любовница разрушила брак Пикассо с русской балериной

Служебный роман, перетекший в брак
Пабло Пикассо и Ольгу Хохлову связал служебный роман. Будущие супруги познакомились во время работы над балетом Сергея Дягилева «Парад». Он создавал костюмы и оформлял сцену, а она танцевала в составе знаменитого «Русского балета». Художнику тогда было 35 лет, балерине — на десять меньше.
Премьера балета состоялась 18 мая 1917 года в Париже. После танцоры отправились на гастроли в Южную Америку — все, за исключением Хохловой. Пикассо увез возлюбленную к себе на родину, чтобы представить ее семье. Спустя год с небольшим пара узаконила отношения и по настоянию балерины обвенчалась в соборе Александра Невского — главном православном храме французской столицы.
Мадам Пикассо пришла на собственную свадьбу с тростью, потому что незадолго до этого повредила ногу. Из-за проблем со здоровьем и запрета новоиспеченного мужа продолжать карьеру ей вскоре пришлось уйти из балета.
Пабло Пикассо и Ольга, Антибы, 1925 год«Пикассо», издательство «Искусство», Ленинградское отд., 07.05.1982
Первые годы после замужества
Медовый месяц четы Пикассо прошел в курортном городе Биарриц на юго-западе Франции. Молодожены остановились на вилле чилийской меценатки Эухении Эррасурис. Большую часть свадебного путешествия Ольга провела в постели из-за больной ноги — художник не отходил от нее ни на шаг, коротая время за росписью комнаты, в которой лежала жена.
По возвращении в Париж супруги обосновались в двухэтажной квартире: на первом этаже они жили, а второй отвели под мастерскую. Там художник создавал свои произведения искусства, сбывать которые ему помогал их сосед и по совместительству известный арт-дилер Поль Розенберг.
Благодаря славе Пикассо супруги были вхожи в высшие круги. Чета вела светскую жизнь — принимала у себя столичный бомонд и посещала салоны. На родину после знакомства с мужем Хохлова не возвращалась, а с началом революции на время и вовсе потеряла контакты с семьей.
«Только в 1919 году она получила известие из дома, что ее отец, генерал царской армии, пропал без вести, братья воюют на Гражданской войне, а ее мать и сестра голодают», — рассказывал внук художника Бернар Руис-Пикассо в интервью Forbes.
Переживания Ольги были запечатлены на полотнах художника. Он изображал свою музу в задумчивых позах, с опущенной головой и поникшим взглядом.
Рождение сына и проблемы в семье
4 февраля 1921 года у Пикассо появился первенец Пауло. Рождение сына на время вновь сблизило супругов, в отношениях которых начали возникать проблемы. Хохлова тогда упивалась радостями материнства, посвящая новорожденному всю себя без остатка, ее муж, преисполненный вдохновения, писал идиллические портреты жены с ребенком.
Пабло Пикассо. Мать и дитя. Париж, 1921 годФонд поддержки искусства Альмины и Бернара Руис-Пикассо/Succession Picasso 2018
Однако проблеск надежды на счастливую семейную жизнь пропал так же быстро, как и появился. Проблемы родственников терзали Ольгу изнутри, она пыталась поправить их финансовое положение путем отправки денег и работ супруга, но все было тщетно. В 1927 году ее мать Лидия умерла от сердечного приступа, так и не дождавшись встречи с дочерью и внуком.
Предательство
Пикассо, которому не нравилась напряженная обстановка дома, выплескивал негативные эмоции на холст — реалистичные изображения жены в какой-то момент сменились сюрреалистичными. Параллельно с этим в их браке появилась третья лишняя.
Художник влюбился в годящуюся ему в дочери девушку — 17-летнюю модель Марию-Терезу Вальтер. Случайная встреча переросла в страстный роман, который ему поначалу удавалось скрывать от жены. Вальтер первое время незримо сопровождала чету Пикассо: в тайне от супруги художник взял любовницу на семейный отдых, а позднее поселил ее в соседние апартаменты в Париже.
5 сентября 1935 году Мария-Тереза родила Пабло дочь Майю. Узнав об этом, Хохлова съехала от мужа вместе с сыном и подала на развод, который так и не был оформлен.
«Пабло Пикассо — испанец, Ольга Хохлова — русская. Они венчались в русской православной церкви в Париже. Гражданский брак был оформлен в испанском консульстве. После военного переворота 1936 года, когда к власти пришел Франко, разводы были запрещены. Ехать разводиться в Россию было немыслимо», — объяснял их внук Бернар Руис-Пикассо.
Согласно другой версии, художник не дал согласия на расторжение брака, поскольку не хотел делить имущество поровну, как того требовал заключенный между ними договор.
Пабло Пикассо. Задумчивая Ольга. Париж, зима 1923 годаНациональный музей Пикассо, Париж/Succession Picasso 2018
Трагический конец
Бытует мнение, что Ольга сошла с ума после расставания с мужем. Она преследовала Пикассо и его новых пассий, писала ему письма, в которых умоляла вернуться в семью, посылала их совместные снимки.
В начале 1950-х Ольге диагностировали рак. Лечение в клинике в Каннах не дало никаких результатов. 11 февраля 1955 года мадам Пикассо умерла в возрасте 63 лет.
На похороны художник не явился. Пережив ее на 18 лет, он обзавелся еще одной женой и двумя внебрачными детьми. Что касается Марии-Терезы Вальтер, то она совершила самоубийство спустя четыре года после смерти Пикассо.