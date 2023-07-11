Косметологи и массажисты помогают пациентам худеть. Как это работает

Аппаратные и инъекционные методики лечения ожирения набирают популярность в России. Корректирующий массаж — ее не утрачивает. В борьбе с лишним весом люди соглашаются на криолиполиз и ультразвуковую липосакцию, болезненные похлопывания у массажиста и инъекции липолитиков. Как все это работает и в каком случае работать не будет — читайте в материале «Газеты.Ru».

В последние несколько лет в России наблюдается увеличение спроса на процедуры коррекции фигуры. Согласно данным сети эстетической медицины Esthetic Clinic, в весенние месяцы 2022 года суммарная выручка аппаратных процедур, направленных на борьбу с лишним объемом тела, возросла на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, а в 2023-м — уже на 71% по отношению к прошлому году. К коррекции фигуры обращаются не одни женщины — доля пациентов мужского пола оценивается в 35-40%.

Связывают такое увеличение спроса не только с модой на спортивное тело. Дело в том, что количество методик коррекции фигуры существенно увеличилось — и пациент, мечтающий поскорее выглядеть подтянутым, сегодня вместо стола пластического хирурга может выбирать как раз аппаратные и инъекционные процедуры.

«В 2021-2022 гг. по популярности среди процедур на первые места по спросу в нашей сети клиник вышли криолиполиз Cristal и ультразвуковой липолиз Ulfit. Также вырос спрос на аппаратную технологию Эндосфера. Сейчас появилась новая методика — ICOON, это аппараты, которые совмещают преимущества лазерной с микроальвеолярной вакуумной технологией, что позволяет нетравматично, но очень эффективно воздействовать на кожу», — объясняет директор по маркетингу Esthetic Clinic Александра Шамукова.

Современные методики

Обычному человеку все эти названия, впрочем, ничего не говорят. В чем же суть аппаратов — и как они работают? По воздействию современные методики борьбы с лишним весом разделяют на три условные группы.

Первая — это аппараты, которые работают с лимфой, то есть уменьшают отеки и позволяют вывести лишнюю жидкость из тканей. К ним относится, в частности, Эндосфера — за счет микровибрационного воздействия на подкожно-жировую клетчатку она устраняет локальные жировые отложения, застойную форму целлюлита, растяжки, отечность. LPG-массаж улучшает микроциркуляцию крови и лимфоток, стимулируя процессы метаболизма в подкожных жировых клетках.

Ко второй группе методик относят аппаратный липолиз, направленный на разрушение подкожно-жировой клетчатки — в том числе и в отдельно взятых местах. В этой группе популярен криолиполиз, при котором жировой подкожный слой разрушают путем охлаждения. «В процессе процедуры ускоряется апоптоз — механизм программируемой самоликвидации жировой клетки», — поясняют в Esthetic Clinic. Вместо криолиполиза применяют и ультразвуковую липосакцию: на жировые клетки воздействуют высокоинтенсивным сфокусированным ультразвуком, в результате чего клеточная мембрана жировой клетки разрушается, и она впоследствии выводится из организма естественным путем.

Еще одна современная методика борьбы с лишним весом — инъекционный липолиз, однако в России его считают рискованным.

Методика предполагает введение в организм липолитиков — эти препараты активируют процесс распада жировых клеток до жирных кислот. Липолитики могут быть прямыми (непосредственно стимулируют разрушения жировой ткани) или непрямыми (блокируют и «сдувают» жировую клетку).

Первые опасны тем, что при их использовании образовываются токсины, которые влияют на работу печени и почек. Вторые несут меньший вред, однако стоит учитывать, что в России зарегистрирован только один такой препарат. Прямых же липолитиков на нашем рынке нет вообще, поэтому соглашаться на инъекционный липолиз нужно только при абсолютной уверенности в том, что для процедуры будет применяться сертифицированный продукт.

Массаж

Помимо аппаратных и инъекционных методик, хорошим подспорьем в деле борьбы с лишним весом считается массаж — корректирующий или лимфодренажный (который как выделяют в самостоятельный вид, так и считают подвидом корректирующего).

«Лимфодренажный массаж направлен на ускорение тока лимфы от дистальных отделов нашего тела. Корректирующий же массаж направлен на уменьшение слоя подкожно-жировой клетчатки», — объясняет Дмитрий Литвиненко, специалист по лечебному и спортивному массажу с 20-летним стажем.

По его словам, корректирующий массаж выделяется такими приемами, как глубокие растирание и разминание, а также прерывистая вибрация, то есть похлопывание. «Это для тонизации кожи в конце массажа, — поясняет специалист смысл последнего приема. — Местами больно, неприятно, но люди целеустремленные знают, на что идут».

Уменьшение подкожно-жирового слоя при этом происходит за счет того, что во время массажа человек напрягается — и тратит калории, уточняет Литвиненко: «Это улучшает кровообращение в подкожно-жировой клетчатке, организм тратит калории, поскольку в момент массажа тело испытывает статическое напряжение. Организм начинает брать питательные вещества из подкожно-жировой клетчатки — и со временем раз за разом уменьшаются объемы».

Что касается лимфодренажного массажа, то при нем улучшается микроциркуляция между клетками за счет вывода жидкости — в результате отеки уменьшаются, а кожа становится более гладкой. Однако не стоит забывать, что эффективна такая процедура в рамках курса — от 5 до 15 сеансов.

«Конечно, чудес не бывает — и за одну процедуру 25 сантиметров не уйдет. Но лимфодренажный массаж — один из основных видов коррекционного массажа, он действительно пользуется большой популярностью. Как среди тех, кто только начинает знакомство с этой техникой, так и тех, кто уже давно ее практикует, — рассказывает соосновательница сети массажных студий XSIZE Юлия Липовецкая. — Советую все курсы начинать с лимфодренажа. Это необходимо, чтобы дренировать кожу, а после переходить к точечной проработке каждой зоны».

Техника при этом не является новой — такой вид массажа входит в программу послеоперационной реабилитации.

«Лимфодренажный массаж давно и эффективно применяется для улучшения кровообращения, ускорения тока лимфы, снятия отеков. Назначается после операций, для похудения и коррекции фигуры», — рассказывает Ольга Шуппо, научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic.

В превентивной же медицине лимфодренаж становится механизмом детоксикации — к слову, он может проводиться не только в виде «ручного» массажа, но и с использованием аппаратов. «Эффективность во многом определяется методом и качеством проведения. Наиболее совершенной техникой является криотерапия, методика позволяет прокачать лимфатическое русло. Микроциркуляция происходит на уровне микрокапилляров — идет укрепление стенок сосудов, организм — буквально как помпой — прокачивается вплоть до микроциркулярного русла», — объясняет Шуппо.

Эффект лимфодренажа оказывают также подводный душ и прессотерапия, однако последний метод — автоматизированный и не учитывает особенности лимфатической системы.

Когда речь идет о лимфодренаже, эксперты сходятся во мнении: применять его может только высококвалифицированный специалист. «Иначе процедура способна нанести вред. Специалист должен знать принципы кровообращения, тока лимфы», — предупреждает Шуппо.

Питание и спорт

Несмотря на всю эффективность методик коррекции фигуры, не стоит ждать, что аппаратные процедуры или опытный массажист волшебным образом избавят вас от лишних килограммов.

«Массаж — это дополнение к диете и занятию спортом. Если человек хочет ускорить результат в разы — он его подключает. Но если он думает, что выйти на результат можно только массажем, не поменяв образ жизни, этого не будет», — отмечает Литвиненко.

Это подтверждают и специалисты, занимающиеся аппаратными методиками. «Все специальные процедуры работают только в комплексе с правильным питанием, косметологическим уходом и физическими нагрузками», — говорят в Esthetic Clinic.

Специальная подготовка

Еще один пункт, в котором сходятся специалисты по коррекции фигуры, — необходимость медицинского обследования как перед курсом массажа, так и применением аппаратных методик похудения.

«Прежде чем назначить процедуру, нужна консультация с эндокринологом и гастроэнтерологом, чтобы исключить возможные заболевания и негативные последствия для организма от диет и аппаратных процедур», — объясняет главный врач сети Esthetic Clinic Татьяна Бедаева.

Врач не может не назначить анализы — на гормоны щитовидной железы, общий анализ крови, индекс HOMA, сывороточное железо, печеночные пробы. Кроме того, женщинам нужно проконсультироваться с гинекологом, а мужчинам — с урологом.

При этом специалист по лечебному массажу Литвиненко советует перед курсом процедур обследовать состояние опорно-двигательного аппарата:

«Проблемы с позвоночником есть у всех. А позвоночник, то есть спинной мозг — это иннервация всех внутренних органов. Соответственно, когда налажена связь головного мозга со спинным, с конечностями, внутренними органами, то есть когда налажен обмен веществ, делается корректирующий массаж».