«Импланты мотивируют женщин следить за здоровьем»: как врачи относятся к увеличению груди

Операции по увеличению груди — самые популярные среди пластических операций в мире, на их долю приходится около 15% от общего числа. «Газета.Ru» поговорила с врачами и выяснила, какие мифы распространены вокруг маммопластики и что нужно знать перед тем, как решиться на операцию.

Историю грудных имплантов принято отсчитывать с начала 60-х годов прошлого века, когда в США создали первые импланты из силикона. В течение более чем 60 лет технологии и материалы совершенствовались, мода на форму и размер груди менялась, и сегодня маммопластика является одной из самых востребованных пластических операций.

Эксперты признают, что главные тренды сегодня — это технологичные материалы и максимальная естественность.

«Современные импланты производятся из медицинского силикона, который максимально совместим с тканями организма: организм не реагирует на него и не отторгает. Естественный вид груди достигается за счет правильного подбора формы имплантов. Популярнее всего каплевидные, но в некоторых случаях необходимы именно круглые», — отмечает пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко.

По словам онколога-маммолога клиник «Атлас» Максима Игнатова, на состояние и здоровье непосредственно молочных желез импланты никак не влияют. Тем не менее, он отмечает, что мифы о связи операции по изменению размера груди с онкологией по-прежнему распространены среди пациентов.

«Вопреки мифам, импланты и операции по изменению размера груди никак не связаны с риском развития рака молочной железы. На риск развития рака груди влияют беременность, роды и последующая лактация, некоторые продукты в рационе, алкоголь, наследственный фактор, общий образ жизни», — объясняет он.

Владимир Зленко добавляет, что установка имплантов происходит через небольшие разрезы под грудью, а сами они ставятся под мышцу таким образом, что молочные железы и их структуры при этом не затрагиваются. Пластический хирург уточняет, что при планировании маммопластики обязательно нужно пройти консультацию с врачом-маммологом и сделать ряд обследований, в том числе УЗИ и маммографию.

«Если во время диагностики у женщины были обнаружены доброкачественные образования (небольшие кисты, фиброаденомы), то с разрешения маммолога можно установить импланты. В спорных случаях, например, если образование большое, берут биопсию. Иногда одновременно проводят и удаление доброкачественного образования, и постановку имплантов», — рассказывает хирург.

По словам Зленко, многие пациентки не решаются на пластику груди, так как переживают из-за совместимости имплантов с беременностью и последующим кормлением грудью. ​​

«Импланты никак не влияют на беременность и кормление грудью, потому что молочные протоки при операции не повреждаются. Разрез, как правило, делают под грудью: там невозможно задеть молочные протоки. В целом импланты никак не мешают привычной жизни», — объясняет он.

Еще один распространенный страх пациентов — это разрыв импланта и повреждение его оболочки. В действительности, по словам врачей, такое возможно только при сильном внешнем воздействии, например, при травмах, или при серьезных ошибках во время установки импланта.

«При повреждении оболочки импланта силиконовый гель может иметь контакт с окружающими тканями, что приводит к воспалению. Этот процесс сопровождается уплотнением ткани вокруг импланта и болевыми ощущениями. В этом случае необходимо заменить имплант. Имплант может быть поврежден только колющими предметами или если он был установлен и подобран неправильно, поэтому так важно обращаться к опытному пластическому хирургу. Если есть подозрение, что имплант поврежден, то проводят УЗИ и КТ и в случае подтверждения заменяют имплант», — рассказывает Владимир Зленко.

Максим Игнатов отмечает, что после установки имплантов женщины, как правило, более внимательно следят за состоянием груди.

«С возрастом риск развития онкологических заболеваний возрастает, поэтому так необходима ежегодная диагностика. Каждый год важно консультироваться с врачом-маммологом и делать УЗИ молочных желез, даже если нет жалоб. С 40 лет женщинам важно проходить также маммографию. Импланты мотивируют женщин следить за здоровьем — регулярно ходить к врачу и проверяться», — говорит онколог-маммолог.

Владимир Зленко добавляет, что импланты не мешают ни таким обследованиям, как маммография, УЗИ или МРТ молочных желез, ни различным манипуляциям, в случае, если они необходимы.

«Главное — предупредить врача, что установлены силиконовые импланты. Если, например, при осмотре доктор находит новообразование и назначает пункцию, импланты также не помешают: такие процедур делают под контролем УЗИ, чтобы не задеть имплант», — объясняет Зленко.