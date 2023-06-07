«Он должен быть плотным и упругим»: какой купальник выбрать на это лето

Пляжный сезон уже начался, поэтому россиянки активно покупают купальники и готовятся к отпуску. «Газета.Ru» поговорила со стилистами и выяснила, на какие цвета и фасоны стоит обратить внимание в этом сезоне.

Особенность именно этого сезона — купальники с разрезами, которые стали актуальны после появления этого тренда в вечерней одежде, рассказывает стилист и историк моды Яна Демченко.

«Если вы ищете что-то «свежее», смело покупайте модель с разрезами на бедрах, в области декольте, ключиц, спины или на боках. Чем неожиданнее будет дизайнерское решение, тем лучше — главное, чтобы силуэт оставался гармоничным», — говорит Демченко.

Также она отметила, что крайне популярны в этом сезоне бикини с принтом, при этом чем веселее расцветка, тем лучше. «Другой вариант — текстурированная ткань. Например, жатая или похожая на гофрированное полотенце. Оба решения отлично вписываются в винтажную эстетику и будут гармонировать с аксессуарами в духе ретро», — сказала стилист.

close 100% hoskelsa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Тем временем, по данным интернет-магазина Lamoda, россиянки отдают куда большее предпочтение черным купальникам. «В топ-5 цветов также вошли синий, розовый и белый», — уточнили в компании.

В бренде Lavarice отметили, что в мае у них больше всего приобрели купальников красных цветов. Именно этот оттенок доминировал на большинстве показов сезона «Весна-лето 2023». «В лидерах продаж мая — розовые и желтые оттенки, которые всегда выигрышно смотрятся на любом загаре и на кадрах напротив голубого океана», — добавила Светлана Ничушкина, главный исполнительные директор Lavarice.

Однако при выборе цвета не следует ориентироваться только на вкусовые предпочтения. Как отметила Яна Демченко, лаконичные купальники в бежевом, белом и других сдержанных оттенках будут смотреться эффектно на женщинах со спортивной фигурой и загорелой кожей, а вот остальные рискуют в них «потеряться». Спасет ситуацию добавление яркого оттенка, например, насыщенного голубого или красного.

close 100% elizabethhurley1/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Если с цветом, принтом и текстурой изделия разобраться довольно просто, то свою модель купальника знают далеко не все. При правильном выборе варианта купального костюма он будет работать как фотошоп — подчеркнет достоинства и сделает недостатки менее заметными.

Мария Петерсон, fashion-эксперт и сооснователь онлайн платформы для профессионалов модного бизнеса fashionsfera, предлагает отталкиваться от типа фигуры при выборе модели купальника.

Треугольник или груша: узкие плечи и широкие бедра

«Чтобы фигура смотрелась максимально выигрышно, сделайте акцент на верхней части купальника благодаря деталям кроя или отделке. Если необходимо визуально увеличить грудь, отдайте предпочтение моделям с воланами, оборками, бахромой или принтом с крупным рисунком – они добавят необходимый объем».

Перевернутый треугольник: широкие плечи и узкие бедра

«С таким телосложением не рекомендуется дополнительно утяжелять верхнюю часть, поэтому лучше, если у купальника будут максимально узкие бретели. Также подчеркнуть красоту и атлетичность плечевого пояса позволят купальники-бандо без бретелей и халтеры. Что касается низа, девушкам с таким типом фигуры очень идут как классические трусы, так и шортики».

Прямоугольник: плечи и бедра имеют приблизительно одинаковую ширину, нет четко выраженной талии

«Отдавайте предпочтение слитным моделям купальников, в особенности темных оттенков или с мелким принтом, например, гусиная лапка. Что касается выбора бикини, трусы с завышенной талией – это именно то, что нужно, чтобы создать эффект тонкой талии».

Яблоко: пышные округлые формы

«Девушкам с такой женственной фигурой стоит подчеркнуть зону декольте благодаря форме балконет и различным декоративным элементам в области груди. Высокие вырезы на бедрах позволят зрительно удлинить ноги. Кроме того, для данного типа фигуры трусы с завышенной талией также будут смотреться идеально. Главное правило – избегать принтов и отдавать предпочтение однотонным моделям».

Для девушек с пышными формами будет куда важнее обратить внимание не на крой, а на материал купальника.

close 100% inamoratawoman/ashleygraham/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Он должен быть плотным и упругим, чтобы модель держала форму. Если есть подкладка, она может помочь не только избежать просвечивания, но и сохранять правильный силуэт», — сказала стилист Яна Демченко.

Она посоветовала выбирать однотонные купальники с акцентом на зону декольте и отказаться от лишних деталей, особенно если они мелкие, а присмотреться к широким беретелям, эффектным бантам и другим лаконичным акцентам.