Два часа, шесть машин, много аварий. Что известно о погоне за принцем Гарри в Манхэттене

Навязчивые папарацци устроили двухчасовую погоню по Нью-Йорку за принцем Гарри и его женой Меган Маркл. По данным полиции, в ней участвовали несколько автомобилей, мотоциклы и скутеры, их водители заезжали на тротуары, проносились на красный свет и блокировали другие машины. Представитель герцога и герцогини Сассекских уже выразил возмущение поведением журналистов, подчеркнув, что интерес к публичным персонам не должен угрожать безопасности других людей. После переезда в США в 2020 году Гарри и Меган столкнулись с преследованием папарацци, из-за чего вынуждены постоянно переезжать.

Британский принц Гарри с женой Меган Маркл вечером 16 мая попали в продолжительную погоню с участием множества папарацци в Нью-Йорке. Первым об этом сообщила CNN, позже подробности появились и в других западных СМИ.

Инцидент произошел после церемонии вручения наград Women of Vision Awards с участием герцога и герцогини Сассекских и матери Меган Маркл Дории Рэгленд, которая проходила в кинотеатре Ziegfeld в центре Манхэттена. После того, как Гарри и Меган покинули мероприятие, за ними увязались папарацци.

«Прошлой ночью герцог и герцогиня Сассекские и мисс Рэгланд были вовлечены в почти катастрофическую автомобильную погоню от группы очень агрессивных папарацци. Это безжалостное преследование, продолжавшееся более двух часов, привело к многочисленным авариям с участием других водителей, пешеходов и двух офицеров полиции Нью-Йорка», — заявил официальный представитель королевской четы.

По его словам, Гарри и Меган понимают, что будучи публичными персонами, они столкнутся с повышенным интересом общественности. Но подчеркнул, что подобный интерес не должен осуществляться за счет чьей-либо безопасности.

Источник CNN в правоохранительных органах рассказал, что после отъезда Гарри и Меган из театра Ziegfeld за ними последовали папарацци на автомобилях, мотоциклах и скутерах. При этом машину герцога и герцогини сопровождал полицейский кортеж. Им пришлось неоднократно уклоняться от столкновений с журналистами на дороге. Папарацци, чтобы не отставать от королевской пары заезжали на тротуары, постоянно перестраивались. По словам собеседника из полиции, все это привело к нескольким авариям, однако серьезных среди них не было, никто не пострадал.

The Guardian пишет, что в погоне участвовало как минимум шесть автомобилей с тонированными стеклами, и она могла завершиться смертельным исходом из-за поведения папарацци на дорогах. Среди зафиксированных нарушений ПДД были езда по тротуару, проезд на красный свет, движение задним ходом по улице с односторонним движением, использование телефона во время вождения, вождение во время фотографирования и незаконное блокирование движущегося транспортного средства.

Участники погони несколько раз сталкивались с полицией, но уходили от нее, продолжая преследование автомобиля Гарри и Меган. На появившихся снимках, сделанных во время погони, видно, что Гарри, Меган и ее мать сидят на заднем сидении нью-йоркского такси.

Принц Гарри неоднократно заявлял, что его семья сталкивается с агрессией и навязчивым преследованием со стороны журналистов и папарацци. Он крайне негативно относится к подобного рода проявлениям внимания, поскольку считает, что именно папарацци виновны в смерти его матери — принцессы Дианы.

Диана погибла в 1997 году в автокатастрофе в туннеле Альма в Париже вместе с продюсером и сыном египетского миллиардера Доди аль-Файедом. Многие СМИ обвинили в смертельном происшествии папарацци, которые преследовали Диану. Однако французское следствие пришло к выводу, что авария произошла по вине Анри Поля, заместителя службы безопасности парижского отеля «Риц», который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и после приема антидепрессантов, не справился с управлением и на высокой скорости врезался в опору туннеля.

Несмотря на результаты расследования, принц Гарри нередко проводит параллели между преследованием папарацци его матери и отношением журналистов к своей семье. «Во времена моей мамы это было физическое домогательство — камеры перед вашим лицом, преследование, погоня за вами. Папарацци до сих пор преследуют людей», — заявлял он в одном из документальных фильмов.

В 2020 году герцог и герцогиня Сассекские получили официальные извинения от агентства X17, которое незаконно использовало дроны, чтобы заполучить фотографии их годовалого сына Арчи. В том же году Гарри и Меган были вынуждены возвести высокий забор в доме актера и режиссера Тайлера Перри в Лос-Анджелесе после того, как фотографы выяснили место их пребывания.

В 2020-м Гарри и Меган сложили с себя королевские обязанности и переехали в США. Сначала они останавливались в домах своих друзей, но из-за чрезмерного внимания прессы были вынуждены снимать жилье, чтобы не причинять неудобства знакомым.

Принц Гарри в настоящее время участвует сразу в нескольких судебных процессах, в рамках которых обвиняет СМИ в использовании незаконных методов добычи информации о своей семье. Кроме того, он пытается отменить решение британского правительства, в соответствии с которым он не может рассчитывать на полицейскую охрану, находясь на территории Соединенного Королевства.