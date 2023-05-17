Оголяющие грудь платья, глубокие декольте и перья: самые яркие образы открытия Канн

Телеведущая и блогер Виктория Боня и актер Джонни Депп на церемонии открытия 76-го Каннского кинофестиваля, 16 мая 2023 года

Во вторник, 16 мая, на Лазурном Берегу состоялась церемония открытия 76-го Каннского кинофестиваля. В результате на красной ковровой дорожке Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет можно было увидеть оголяющие грудь платья, пайетки с перьями и образы от российских дизайнеров. Подробнее о самых заметных выходах звезд — в материале «Газеты.Ru».

Как ни старались гостьи Канн выделиться на красной дорожке, главной звездой вечера стал Джонни Депп. Актер появился на Лазурном Берегу впервые за 12 лет. На киносмотре в 2011 году он представлял четвертую часть франшизы «Пираты Карибского моря», а теперь — историческую драму «Жанна Дюбарри», свой первый проект с 2020-го. Последние три с лишним года он был занят судебными разбирательствами с бывшей женой Эмбер Херд.

close Актеры Пьер Ришар, Джонни Депп и Паскаль Греггори на открытии Каннского кинофестиваля, 16 мая 2023 года Актер Джонни Депп в окружении поклонников и журналистов на открытии Каннского кинофестиваля, 16 мая 2023 года Актриса Паулин Поллманн и актер Джонни Депп на церемонии открытия фестиваля, 16 мая 2023 года Режиссер фильма «Жанна Дюбарри» Майвенн, актеры Джонни Депп и Пьер Ришар на церемонии открытия 76-го Каннского кинофестиваля, 16 мая 2023 года Полную галерею можно посмореть

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Джонни Депп вышел на красную дорожку в застегнутой доверху белой рубашке и черном костюме-тройке с двубортным пиджаком, жилетом и брюками со стрелками. Он не выпускал руку своей коллеги по «Жанне Дюбарри» Майвенн, приветствовал поцелуями актрису Паулину Полльманн и президента кинофестиваля Айрис Кноблох.

close 100% Актриса Хелен Миррен на церемонии открытия 76-го Каннского кинофестиваля, 16 мая 2023 года Yara Nardi/Reuters

Хелен Миррен появилась в платье бренда Del Core в оттенке перванш с V-образным вырезом и драпировкой. 77-летняя лауреатка «Оскара» покрасила волосы под цвет наряда и, предупреждая вопросы журналистов, взяла в руки веер, надпись на котором гласила: «Это того стоило».

close Актриса Кэтрин Зета-Джонс на открытии 76-го Каннского кинофестиваля, 16 мая 2023 года Актриса Симона Табаско на церемонии открытия 76-го Каннского кинофестиваля, 16 мая 2023 года Актриса Ума Турман на красной дорожке 76-го Каннского кинофестиваля, 16 мая 2023 года Полную галерею можно посмореть

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Многие знаменитости оделись в тон ковровой дорожке. Кэтрин Зета-Джонс выбрала красное платье Elie Saab с глубоким декольте и асимметричным кейпом, а свою дочь, 20-летнюю Кери, одела в белое кружево того же Дома.

Ума Турман предпочла кутюрный образ Dior с накидкой насыщенного алого цвета и тоже вывела в свет наследника — 21-летнего сына от бывшего мужа Итана Хоука по имени Левон.

На звезде второго сезона сериала «Белый лотос» Симоне Табаско было платье Lanvin с верхом в бельевом стиле и рюшами на подоле.

close 100% Наоми Кэмпбелл, Роми Стрейд и Алессандра Амбросио на церемонии открытия 76-го Каннского кинофестиваля, 16 мая 2023 года Reuters/Getty Images

Супермодели блистали в буквальном смысле этого слова. Наоми Кэмпбелл облачилась в платье с пайетками Celine и позировала фотографам, не снимая солнцезащитных очков. Алессандра Амбросио надела расшитое бисером платье из кутюрной коллекции Elie Saab 2005 года. Роми Стрейд, полгода назад ставшая мамой во второй раз, появилась в «чешуйчатом» платье Alberta Ferretti.

close 100% Актриса Бри Ларсон (в центре) на церемонии открытия 76-го Каннского кинофестиваля, 16 мая 2023 года Sarah Meyssonnier/Reuters

Актриса Бри Ларсон, в этом году вошедшая в состав жюри, сияла в платье из коллекции Chanel Resort 2024. Ровно неделю назад, 9 мая, креативный директор Дома Виржини Виар представила эту круизную капсулу на подиуме в Лос-Анджелесе.

close 100% Телеведущая и блогер Виктория Боня на церемонии открытия 76-го Каннского кинофестиваля, 16 мая 2023 года Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

В десятый раз на красную дорожку Канн вышла наша соотечественница Виктория Боня. Россиянка выбрала для юбилейного выхода платье с перьями бренда Ziad Nakad, а в социальных сетях заявила, что чувствовала себя в нем «королевой джунглей».

Боня также призналась подписчикам, что встала позже, чем планировала, поэтому собиралась в спешке. «Только я могла проспать открытие Каннского кинофестиваля», — написала она, подчеркнув, что едва не опоздала на мероприятие.

close Дизайнер Юлия Янина с дочерью Дарьей на открытии Каннского кинофестиваля, 16 мая 2023 года Актриса Фредерик Бель на церемонии открытия 76-го Каннского кинофестиваля, 16 мая 2023 года Актриса Мерьем Узерли на церемонии открытия 76-го Каннского кинофестиваля, 16 мая 2023 года Полную галерею можно посмореть

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Помимо нее, на Лазурном Берегу отметились и другие россиянки, в том числе дизайнер Юлия Янина с дочерью Дарьей. Основательница Дома YANINA предоставила свое платье французской актрисе Фредерик Бель.

Другая поклонница отечественного бренда — исполнительница роли Хюррем Султан в турецком сериале «Великолепный век» Мерьем Узерли — на этот раз предпочла другую марку. На ней было пышное черное платье с асимметричным верхом.

close Актриса Эль Фаннинг на церемонии открытия 76-го Каннского кинофестиваля, 16 мая 2023 года Актриса Фань Бинбин на церемонии открытия 76-го Каннского кинофестиваля, 16 мая 2023 года Полную галерею можно посмореть

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Одним из главных трендов на красной дорожке Канн стали эффектные шлейфы. Звезда сериала «Великая», фильмов «Дождливый день в Нью-Йорке» и «Малефисента» Эль Фаннинг предстала в кастомном Alexander McQueen. Китайская актриса Фань Бинбин произвела фурор в платье от дизайнера Кристофера Бу с изображением тигров.

close 100% Модель Синди Бруна и актриса Ханне Якобсен на открытии Каннского кинофестиваля, 16 мая 2023 года Global Look Press

Несколько звезд сделали ставку на костюмы. На топ-модели Синди Бруне была серая двойка оверсайз-кроя бренда ACT №1, а на жене актера Мадса Миккельсена Ханне Якобсен — жакет и брюки розового цвета.

close 100% Актрисы Эша Гупта и Алиция Бахледа на церемонии открытия 76-го Каннского кинофестиваля, 16 мая 2023 года AP/Getty Images

Традиционно не обошлось без «голых» платьев. Индийская актриса Эша Гупта и польская звезда Алиция Бахледа поддержали тренд на mono-boob dress и появились в платьях, оголяющих одну грудь.