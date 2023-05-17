Оголяющие грудь платья, глубокие декольте и перья: самые яркие образы открытия Канн

Как ни старались гостьи Канн выделиться на красной дорожке, главной звездой вечера стал Джонни Депп. Актер появился на Лазурном Берегу впервые за 12 лет. На киносмотре в 2011 году он представлял четвертую часть франшизы «Пираты Карибского моря», а теперь — историческую драму «Жанна Дюбарри», свой первый проект с 2020-го. Последние три с лишним года он был занят судебными разбирательствами с бывшей женой Эмбер Херд.
Джонни Депп вышел на красную дорожку в застегнутой доверху белой рубашке и черном костюме-тройке с двубортным пиджаком, жилетом и брюками со стрелками. Он не выпускал руку своей коллеги по «Жанне Дюбарри» Майвенн, приветствовал поцелуями актрису Паулину Полльманн и президента кинофестиваля Айрис Кноблох.
Актриса Хелен Миррен на церемонии открытия 76-го Каннского кинофестиваля, 16 мая 2023 годаYara Nardi/Reuters
Хелен Миррен появилась в платье бренда Del Core в оттенке перванш с V-образным вырезом и драпировкой. 77-летняя лауреатка «Оскара» покрасила волосы под цвет наряда и, предупреждая вопросы журналистов, взяла в руки веер, надпись на котором гласила: «Это того стоило».
Многие знаменитости оделись в тон ковровой дорожке. Кэтрин Зета-Джонс выбрала красное платье Elie Saab с глубоким декольте и асимметричным кейпом, а свою дочь, 20-летнюю Кери, одела в белое кружево того же Дома.
Ума Турман предпочла кутюрный образ Dior с накидкой насыщенного алого цвета и тоже вывела в свет наследника — 21-летнего сына от бывшего мужа Итана Хоука по имени Левон.
На звезде второго сезона сериала «Белый лотос» Симоне Табаско было платье Lanvin с верхом в бельевом стиле и рюшами на подоле.
Наоми Кэмпбелл, Роми Стрейд и Алессандра Амбросио на церемонии открытия 76-го Каннского кинофестиваля, 16 мая 2023 годаReuters/Getty Images
Супермодели блистали в буквальном смысле этого слова. Наоми Кэмпбелл облачилась в платье с пайетками Celine и позировала фотографам, не снимая солнцезащитных очков. Алессандра Амбросио надела расшитое бисером платье из кутюрной коллекции Elie Saab 2005 года. Роми Стрейд, полгода назад ставшая мамой во второй раз, появилась в «чешуйчатом» платье Alberta Ferretti.
Актриса Бри Ларсон (в центре) на церемонии открытия 76-го Каннского кинофестиваля, 16 мая 2023 годаSarah Meyssonnier/Reuters
Актриса Бри Ларсон, в этом году вошедшая в состав жюри, сияла в платье из коллекции Chanel Resort 2024. Ровно неделю назад, 9 мая, креативный директор Дома Виржини Виар представила эту круизную капсулу на подиуме в Лос-Анджелесе.
Телеведущая и блогер Виктория Боня на церемонии открытия 76-го Каннского кинофестиваля, 16 мая 2023 годаVittorio Zunino Celotto/Getty Images
В десятый раз на красную дорожку Канн вышла наша соотечественница Виктория Боня. Россиянка выбрала для юбилейного выхода платье с перьями бренда Ziad Nakad, а в социальных сетях заявила, что чувствовала себя в нем «королевой джунглей».
Боня также призналась подписчикам, что встала позже, чем планировала, поэтому собиралась в спешке. «Только я могла проспать открытие Каннского кинофестиваля», — написала она, подчеркнув, что едва не опоздала на мероприятие.
Помимо нее, на Лазурном Берегу отметились и другие россиянки, в том числе дизайнер Юлия Янина с дочерью Дарьей. Основательница Дома YANINA предоставила свое платье французской актрисе Фредерик Бель.
Другая поклонница отечественного бренда — исполнительница роли Хюррем Султан в турецком сериале «Великолепный век» Мерьем Узерли — на этот раз предпочла другую марку. На ней было пышное черное платье с асимметричным верхом.
Одним из главных трендов на красной дорожке Канн стали эффектные шлейфы. Звезда сериала «Великая», фильмов «Дождливый день в Нью-Йорке» и «Малефисента» Эль Фаннинг предстала в кастомном Alexander McQueen. Китайская актриса Фань Бинбин произвела фурор в платье от дизайнера Кристофера Бу с изображением тигров.
Модель Синди Бруна и актриса Ханне Якобсен на открытии Каннского кинофестиваля, 16 мая 2023 годаGlobal Look Press
Несколько звезд сделали ставку на костюмы. На топ-модели Синди Бруне была серая двойка оверсайз-кроя бренда ACT №1, а на жене актера Мадса Миккельсена Ханне Якобсен — жакет и брюки розового цвета.
Актрисы Эша Гупта и Алиция Бахледа на церемонии открытия 76-го Каннского кинофестиваля, 16 мая 2023 годаAP/Getty Images
Традиционно не обошлось без «голых» платьев. Индийская актриса Эша Гупта и польская звезда Алиция Бахледа поддержали тренд на mono-boob dress и появились в платьях, оголяющих одну грудь.