«Турецкие бренды могут интегрироваться быстро»: что ждет российский рынок моды

Уход зарубежных брендов одежды, возможное появление новых, рост рынка ресейла и онлайн-торговли — это лишь малая часть того, что происходило в российской модной индустрии за последний год. «Газета.Ru» поговорила с руководителем макрокатегории Lifestyle в «Авито» Алексеем Козловским и выяснила, в каком состоянии находится отечественный модный рынок.

— В начале 2022 года многие зарубежные бренды приостановили работу в России, а позже и совсем ушли с рынка. С тех пор прошло больше года, и, кажется, можно делать некоторые выводы. Можно ли подвести какие-то итоги?



— Прецедент действительно уникальный, даже опыт пандемии, который сильно ударил по рынку, проживался иначе. В чем здесь ключевое отличие? В том, что некоторые бренды полностью покинули рынок. Такого раньше не было в большом количестве. Почти все ушедшие бренды были активно представлены в офлайне.

Наслоение двух факторов — уход брендов и в целом нестабильная экономическая ситуация — привели к тому, что офлайн просел достаточно сильно.

А поскольку его доля в общем рынке фешена большая (70-75%), соответственно, это привело к тому, что весь рынок офлайна несколько просел. При всем этом в его онлайн части идут обратные процессы — мы наблюдаем значительный подъем. Особенно на стороне крупных игроков.

close 100% Пресс-служба Авито

В чем еще уникальность этого года: никогда раньше не было так, что бренд, уходя с рынка и закрывая все свои прямые каналы, оставляет партнерские продажи. Например, маркетплейсы. Мы знаем примеры крупных брендов, которые напрямую не продают свою продукцию в России, но через маркетплейсы продолжают это делать. Соответственно, это дало сильный толчок для развития онлайн-каналов. Например, количество новых бизнесов, которые пришли на «Авито», увеличилось на 50-60%.

— Сейчас много говорят про приход иранских и турецких брендов на российский рынок. Однако, кажется, что более европейский стиль российских покупателей заметно отличается от трендов в тех странах. Следовательно, стоит ли ожидать, что брендам будет сложно прижиться?

— Все так. Отличаются не только тренды, но и культура потребления, и ведение бизнеса, и ассортиментные и стилистические составляющие. Они разнятся даже между Азией и Средним Востоком. А вот Китай, например, где производится большинство товаров, которые продаются на нашем рынке, в этом смысле ближе к нам, чем, например, страны Персидского залива.

Тем не менее, наш рынок все-таки намного больше похож на западный. И если посмотреть на состав российского рынка с точки зрения брендов, то азиатских марок там крайне мало.

Поэтому я не очень верю в то, что восточные страны смогут интегрироваться в ближайшее время, но в долгосрочной перспективе это возможно.

Многое зависит от интересов и компетенций брендов, от того, насколько они смогут адаптироваться. Потому что даже западным брендам, которые когда-то заходили на российский рынок, нужно было время для адаптации.

— Что нужно сделать зарубежным брендам, чтобы их адаптация в России прошла быстрее?

— Есть такое понятие как «локализация коллекции». Россия, по крайней мере для большинства брендов, — это рынок, где нужно адаптировать коллекции. Это работает даже для Запада, который ближе к нам! Для тех стран, где отличия еще сильнее, степень локализации будет большой. Отсюда перед брендами встает вопрос выгоды и в целом возможности этим заниматься.

Например, турецкие бренды могут интегрироваться быстро, потому что они ближе к нам и понимают специфику российского рынка. Есть, например, турецкий Colin's, который работает в России еще с 90-х. Для иранских и каких-то других марок, я думаю, интеграция в российский рынок, если возможна, то случится нескоро и будет сложной.

— Какие основные тренды можно выделить в локализации одежды западных брендов под российского потребителя?

— Во-первых, компании, особенно те, которые про «быструю моду», ориентируются на спрос. Они выставляют широкий ассортимент в магазинах и смотрят, что хорошо продается, а что нет. Оперативно допроизводят то, на что есть спрос, или что-то аналогичное, и убирают то, что не продается. Также компании учитывают стилистические отличия разных стран, ведь мода в Москве, Стамбуле или Шанхае заметно отличается. Во-вторых, климатические особенности влияют на ассортимент, а также на то, какие материалы используются. В третьих, для российских покупателей принципиальны натуральные ткани. То есть, например, купить зимний свитер из ненатуральной шерсти — это нечто странное для многих россиян старше 35. Более того, сейчас идет смена поколений и многие вещи, которые были характерны для нулевых и 2010-х постепенно отходят.

— После ухода зарубежных брендов все начали говорить о росте рынка ресейла. Как вы считаете, насколько долгосрочный этот тренд?

— Я думаю, что это долгосрочный тренд, и он только приходит к нам. Для поколения зумеров ресейл — это норма. И пока это поколение будет одним из драйверов торговли, тренд будет актуален. Что будет в следующем поколении, пока неизвестно, но, скорее всего, ресейл тоже не будет им чужд.

По всем прогнозам и аналитике ожидается, что ресейл будет только развиваться ближайшие лет 10, и доля этого сегмента на рынке купли-продажи станет чуть ли не одной из самых больших. По цифрам «Авито» мы видим, что покупательская активность за последний год выросла в два раза. Каждый раз, когда что-то серьезное происходит в экономике, происходит приток новых пользователей ресейла, которые остаются.

— Для многих рынок ресейла стоит где-то рядом с понятием продажи подделок. На «Авито» появилась возможность проверить аксессуары на подлинность, но копии вещей все равно продолжают появляться. Как с этим можно бороться?

— Вся эта история про рынок подделок очень старая и большая. Все бренды с ней так или иначе пытаются бороться, но это практически невозможно. В «Авито» у нас принципиальная позиция: мы этот рынок не поддерживаем. То есть, если человек пишет в объявлении, что товар — подделка, то объявление будет заблокировано. Бренды скидывают нам списки копий, которые они находят на сайте, и мы это убираем. Проактивная работа, конечно, идет, но мы же понимаем, что после удаления объявления оно может появиться под другим аккаунтом, именем и так далее.

Это бесконечная борьба.

Специально для борьбы с подделками на Авито есть сервис аутентификации. Его могут использовать продавцы брендированных вещей. Проверку подлинности проводит партнер Авито – один из ведущих международных экспертов по проверке фэшн-изделий. Несколько независимых специалистов оценивают товар по фотографиям, а после успешного прохождения проверки у объявления появляется бейдж «Оригинал». Шаблоны для загрузки фото отличаются в зависимости от товара. Например, для проверки кроссовок нужны фото стелек, а для проверки сумки — фото фурнитуры и серийного номера.

— Какие категории товаров люди чаще всего приобретают подержанными? Кажется, что верхняя одежда и сумки могут стать хорошей идеей для покупки, а вот с обувью прогадать намного проще.

— Две самые популярные категории — это верхняя одежда и обувь. В премиум сегменте ресейл более распространен, так как вещи более качественны, служат дольше и ценность вещей выше. Сумки тоже хорошо перепродают и покупают, но объем этого сегмента не настолько большой, чтобы в абсолюте сравниться с первыми двумя категориями. В целом, разумным и адекватным будет покупать любые вещи. Но важно, чтобы у человека были правильные ожидания от того, что он покупает, и понимание того, что этой вещью уже кто-то пользовался.